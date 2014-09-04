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#Market News
September 4, 2014 / 9:11 PM / 3 years ago

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

14 Min Read

IN ORDER TO ENSURE THAT WE HAVE TIME TO ENTER ALL NEW ISSUE INFORMATION, DALCOMP ASKS THAT FIRMS CALL US AT 212-404-8107 OR USE OUR FAX 212-404-8153 TO INFORM US UPCOMING ISSUES. WE WILL ADD ANY INFORMATION WE RECEIVE BY 2 P.M., EDT, ON THURSDAY AFTERNOON. PLEASE BE SURE TO INCLUDE THE ENTIRE MANAGEMENT GROUP. IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS SERVICE, PLEASE CALL DALCOMP AT 212-404-8107. ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH -------------------- ---- --------- ----------------- CITY OF CHICAGO, ILLINOIS WEEK OF 372,735 A3/AA-/AA SECOND LIEN WATER REVENUE BONDS 09/08 SERIES 2014 MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia SERIAL: 2015-2044 PENNSYLVANIA TURNPIKE SPECIAL WEEK OF 286,435 Aaa// OBLIGATION 09/08 TAXABLE MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York SERIAL: 2014-2027

Day of Sale: 09/10 MINNEAPOLIS-ST. PAUL AIR WEEK OF 274,000 NR/A/A MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York

Day of Sale: 09/10 MARYLAND COMMUNITY DEVELOPMENT WEEK OF 121,465 Aa2/AA/ ADMINISTRATION 09/08 RESIDENTIAL REVENUE BONDS MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York REMARK: ROP: 09/09

Day of Sale: 09/10 CITY OF COLORADO SPRINGS, COLORADO WEEK OF 110,000 Aa2/AA/AA UTILITIES SYSTEM IMPROVEMENT 09/08 REVENUE BONDS SERIES 2014A-1 AND A-2 MGR: Barclays Capital Inc., New York

Day of Sale: 09/09 MASON COUNTY, WEST VIRGINIA WEEK OF 100,000 Baa1/BBB/NR POLLUTION CONTROL REVENUE BONDS 09/08 (APPALACHIAN POWER COMPANY PROJECT) SERIES L MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York METROPOLITAN ATLANTA RAPID TRANSIT WEEK OF 95,700 Aa2/AAA/ AUTHORITY, GEORGIA 09/08 VARIABLE RATE SALES TAX REVENUE BONDS (SECOND INDENTURE SERIES) SERIES 2008 MGR: RBC Capital Markets, New York

Day of Sale: 09/10 PALM BEACH HEALTH FACILITIES WEEK OF 90,000 NR/BBB/BBB BOCA RATON REGIONAL HOSPITAL CORP 09/08 MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2014-2031

Day of Sale: 09/10 GREENVILLE HEALTH SYSTEM HOSPITAL WEEK OF 83,580 A1/AA-/AA- REVENUE BONDS 09/08 SERIES 2014 MGR: Barclays Capital Inc., New York

Day of Sale: 09/11 SUFFOLK COUNTY ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 82,475 Baa1/BBB+/BBB+ CORPORATION 09/08 NASSAU COUNTY LOCAL ECONOMIC ASSISTANCE CORPORATION (CATHOLIC HEALTH SERVICES OF LONG ISLAND OBLIGATED GROUP PROJECT) REVENUE BONDS SERIES 2014 B & C MGR: Goldman, Sachs & Co., New York

Day of Sale: 09/10 HOSPITAL AUTHORITY NO. 2 OF DOUGLAS WEEK OF 80,935 /BBB+/ COUNTY 09/08 HOSPITAL REVENUE BONDS MADONNA REHABILITATION HOSPITAL PROJECT MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York

Day of Sale: 09/10 MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE WEEK OF 73,370 A1/A/NR AGENCY 09/08 BOSTON UNIVERSITY ISSUE REVENUE BONDS MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York FRESNO UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 60,000 Aa3// CALIFORNIA 09/08 GENERAL OBLIGATION BONDS ELECTION OF 2010, SERIES D MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco

Day of Sale: 09/09 GRAND RAPIDS SEWER WEEK OF 56,000 Aa1/AA+/ MICHIGAN 09/08 MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2015-2034 TERM: 2039, 2044

Day of Sale: 09/10 NOVATO UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 54,000 /AA/ CALIFORNIA 09/08 2014 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, SERIES A MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco

Day of Sale: 09/09 MUNICIPAL IMPROVEMENT CORPORATION WEEK OF 51,115 // OF LOS ANGELES 09/08 LEASE REVENUE BONDS REFUNDING SERIES 2014-B (REAL PROPERTY) MGR: Loop Capital Markets, New York SERIAL: 2015-2033 REMARK: S&P: A+ (POSITIVE OUTLOOK)

FITCH: A+ (STABLE OUTLOOK)

KROLL: AA- (STABLE OUTLOOK)

Day of Sale: 09/10 NIAGARA TOBACCO ASSET WEEK OF 44,740 NAF/NAF/BBB+ SECURITIZATION CORPORATION, 09/08 NEW YORK TOBACCO SETTLEMENT ASSET-BACKED BONDS, SERIES 2014 MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York SERIAL: 2015-2024 TERM: 2029, 2034, 2040

Day of Sale: 09/09 LOS ANGELES MUNICIPAL IMPROVEMENT WEEK OF 39,250 /A+/A+ CORPORATION 09/08 LEASE REVENUE BONDS MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York

Day of Sale: 09/10 NAVAJO COUNTY, ARIZONA WEEK OF 38,150 A3/A-/A- POLLUTION CONTROL REVENUE 09/08 REFUNDING BONDS (ARIZONA PUBLIC SERVICES COMPANY CHOLLA PROJECT) MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York RIVERSIDE REDEVELOPMENT HOUSING WEEK OF 34,000 /A+/ REFUNDING 09/08 MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2028-2037

Day of Sale: 09/09 NIAGARA FALLS BRIDGE COMMISSION WEEK OF 31,000 /A+/ MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2020-2034 TERM: 2039, 2044

Day of Sale: 09/09 RIVERSIDE REDEVELOPMENT DESERT WEEK OF 26,000 /A+/ COMMUNITIES 09/08 MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2015-2037

Day of Sale: 09/10 FERN RIDGE SCHOOL DISTRICT NO. 28J, WEEK OF 25,355 // OREGON 09/08 GENERAL OBLIGATION BONDS, 2014A MGR: Piper Jaffray, Minneapolis

Day of Sale: 09/09 SANTA CLARITA COMMUNITY COLLEGE WEEK OF 25,000 NR/AA/AA DISTRICT, CALIFORNIA 09/08 GENERAL OBLIGATION 2006 ELECTION 2014 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2015-2038

Day of Sale: 09/10 DEVELOPMENT AUTHORITY OF RICHMOND WEEK OF 25,000 /A+/ COUNTY REVENUE REFUNDING BONDS 09/08 GEORGIA REGENTS UNIVERSITY ACADEMIC RESEARCH CENTER PROJECT MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York REMARK: STRUCTURE TBA CALIFORNIA SCHOOL FINANCE AUTHORITY WEEK OF 19,860 /BB/ SCHOOL FACILITY REVENUE BONDS, 09/08 SERIES 2014A&B (ICEF - VIEW PARK ELEMENTARY & MIDDLE SCHOOLS) MGR: Ziegler, Chicago CITY OF AUSTIN, TEXAS WEEK OF 19,600 Aa2/AAA/ PUBLIC IMPROVEMENT BONDS, TAXABLE 09/08 SERIES 2014 MGR: RBC Capital Markets, New York

Day of Sale: 09/09 HOUSING FINANCE AUTHORITY OF WEEK OF 18,910 Aaa/NR/NR PINELLAS COUNTY, FLORIDA 09/08 (MULTI-COUNTY PROGRAM) SINGLE FAMILY HOUSING REVENUE BOND 2014 SERIES A-1 (NON-AMT) TAXABLE SINGLE FAMILY HOUSING REVENUE REFUNDING BONDS, 2014 SERIES A-2 MGR: RBC Capital Markets, Chicago

Day of Sale: 09/10 MUELLER LOCAL GOVERNMENT WEEK OF 18,265 /AA+/ CORPORATION 09/08 (A NON-FOR-PROFIT LOCAL GOVERNMENT CORPORATION ACTING ON BEHALF OF THE CITY OF AUSTIN, TEXAS TAX INCREMENT CONTRACT REVENUE BONDS, SERIES 2014 MGR: RBC Capital Markets, Dallas

Day of Sale: 09/11 RIVERSIDE REDEVELOPMENT PROJECT WEEK OF 18,000 /A+/ AREA 1 09/08 MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2015-2037

Day of Sale: 09/10 RIVERSIDE REDEVELOPMENT INTERSTATE WEEK OF 15,000 /A+/ 215 CORRIDOR 09/08 MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2015-2037

Day of Sale: 09/10 ROSWELL, NEW MEXICO WEEK OF 11,805 Aa3// JOINT WATER & SEWER REVENUE 09/08 REFUNDING AND IMPROVEMENT BONDS MGR: George K. Baum & Company, Denver

Day of Sale: 09/10 DONA ANA COUNTY, NEW MEXICO WEEK OF 11,000 /AA/ SUB LIEN GROSS RECEIPTS REFUNDING 09/08 REVENUE BONDS, 2014 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2014-2028 REMARK: INSURER: BUILD AMERICA MUTUAL

Day of Sale: 09/08 HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 9,755 NR/AA/NR DISTRICT NO. 285 09/08 (A POLITICAL SUBDIVISION OF THE STATE OF TEXAS, LOCATED WITHIN HARRIS COUNTY, TEXAS) UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2014 MGR: RBC Capital Markets, Dallas INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE REMARK: BANK QUALIFIED

Day of Sale: 09/09 BOONE COUNTY, ILLINOIS WEEK OF 9,000 // (BELVIDERE) COMMUNITY UNIT SCHOOL 09/08 DISTRICT NO. 100, REFUNDING BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis REMARK: RATED: AA3// (ENHANCED)

Day of Sale: 09/09 SPARTA TOWNSHIP, NEW JERSEY WEEK OF 8,805 Aa2/NR/ MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2015-2027

Day of Sale: 09/10 JACKSON TOWNSHIP BOARD OF EDUCATION WEEK OF 8,360 // NEW JERSEY 09/08 **********BANK QUALIFIED********** MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York REMARK: Ratings: NR/UR

Day of Sale: 09/11 ORRVILLE CITY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 8,295 Aa2// WAYNE COUNTY, OHIO 09/08 REFUNDING BONDS, SERIES 2014 UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia INSURANCE: OHIO SCHOOL DISTRICT CR ENHANC

Day of Sale: 09/10 SAUGUS UNION SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 8,000 // CALIFORNIA 09/08 CFD NO. 2006-2 (IMPROVEMENT AREA NO. 3), 2014 SPECIAL TAX BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.

Day of Sale: 09/10 TREASURER OF THE STATE OF OHIO, WEEK OF 7,270 //AA- CITY OF LORAIN, REVENUE BONDS, 09/08 SERIES 2014 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis

Day of Sale: 09/10 CIBOLO CREEK MUNICIPAL AUTHORITY, WEEK OF 7,000 /AA-/ TEXAS 09/08 CONTRACT REVENUE BONDS, SERIES 2014 MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2015-2044 REMARK: Bank Qualified

Day of Sale: 09/10 GRANT COUNTY, NEW MEXICO WEEK OF 6,615 A2// GROSS RECEIPTS TAX REVENUE 2014 09/08 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis

Day of Sale: 09/10 GLENWOOD-LYNWOOD PUBLIC LIBRARY WEEK OF 5,610 NR/AA-/NR DISTRICT 09/08 COOK COUNTY, ILLINOIS GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS (ALTERNATE REVENUE SOURCE), SERIES 2014 MGR: BMO Capital Markets GKST, Inc., Chicago

Day of Sale: 09/09 THE TOWNSHIP OF VERNON WEEK OF 5,530 Aa3// IN THE COUNTY OF SUSSEX, NEW JERSEY 09/08 GENERAL REFUNDING BONDS OF 2014 MGR: RBC Capital Markets, New York REMARK: Bank Qualified

Day of Sale: 09/10 DODGE CITY, KANSAS WEEK OF 5,500 /A+/ INDUSTRIAL REVENUE 09/08 (DODGE CITY COMMUNITY COLLEGE ACTIVITY CENTER) MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis

Day of Sale: 09/11 ABBEVILLE HARBOR AND TERMINAL WEEK OF 4,855 /AA/ DISTRICT, LOUISIANA 09/08 LIMITED TAX BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2015-2034 INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE REMARK: Bank Qualified

Underlying S&P Rating A-

Day of Sale: 09/10 CITY OF MARQUETTE, MICHIGAN WEEK OF 3,915 /AAA/ GENERAL OBLIGATION CAPITAL 09/08 IMPROVEMENT BONDS MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee SERIAL: 2015-2029

Day of Sale: 09/08 JEFFERSON SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 3,805 // CALIFORNIA 09/08 GENERAL OBLIGATION 210 ELECTION 2014C MGR: Piper Jaffray, Minneapolis

Day of Sale: 09/11 MORTON ROAD MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 3,660 NR/AA/ DISTRICT 09/08 (A POLITICAL SUBDIVISION OF THE STATE OF TEXAS LOCATED WIHIN HARRIS COUNTY, TEXAS) UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2014 MGR: RBC Capital Markets, Dallas INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE REMARK: BANK QUALIFIED

Day of Sale: 09/08 WESTERN TECHNICAL COLLEGE DISTRICT, WEEK OF 2,500 /AA+/ WISCONSIN 09/08 GENERAL OBLIGATION PROMISSORY NOTES, SERIES 2014E MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee SERIAL: 2015-2024 TIPTON COUNTY, INDIANA WEEK OF 2,365 NR/A/ REDEVELOPMENT COM TAX INCREMENT 09/08 REFUNDING REVENUE BONDS, 2014 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2014

Day of Sale: 09/11 EAST ROCKAWAY (VILLAGE), NEW YORK WEEK OF 1,620 // ************BANK QUALIFIED******** 09/08 MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2015-2022 REMARK: Ratings: NR/UR

Day of Sale: 09/10 SCOTTSVILLE (VILLAGE), NEW YORK WEEK OF 1,495 // **********BANK QUALIFIED********** 09/08 MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York REMARK: Ratings: NR/UR

Day of Sale: 09/11 FERN RIDGE SCHOOL DISTRICT NO. 28J WEEK OF 1,310 // OREGON 09/08 GENERAL OBLIGATION BONDS, 2014B MGR: Piper Jaffray, Minneapolis

Day of Sale: 09/09 ARNOLDS PARK, IOWA WEEK OF 1,285 // GENERAL OBLIGATION CAPITAL LOAN 09/08 NOTES, 2014C MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2016-2034

Day of Sale: 09/10 UNITED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 1,070 // INDIANA COUNTY, PENNSYLVANIA 09/08 GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES OF 2014 **********BANK QUALIFIED********** MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia

Day of Sale: 09/10

---------------------- Expected volume excluding daily issues: 2,530,365

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