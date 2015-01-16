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#Market News
January 16, 2015 / 3:10 PM / 3 years ago

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

22 Min Read

IN ORDER TO ENSURE THAT WE HAVE TIME TO ENTER ALL NEW ISSUE INFORMATION, DALCOMP ASKS THAT FIRMS CALL US AT 212-404-8107 OR USE OUR FAX 212-404-8153 TO INFORM US UPCOMING ISSUES. WE WILL ADD ANY INFORMATION WE RECEIVE BY 2 P.M., EDT, ON THURSDAY AFTERNOON. PLEASE BE SURE TO INCLUDE THE ENTIRE MANAGEMENT GROUP. IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS SERVICE, PLEASE CALL DALCOMP AT 212-404-8107. ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH -------------------- ---- --------- ----------------- TEXAS TRANSPORTATION COMMISSION WEEK OF 1,750,000 // CENTRAL TEXAS TURNPIKE SYSTEM 01/19 REVENUE BONDS $225MM FIRST TIER REVENUE REFUNDING PUT BONDS SERIES 2015-A $225MM FIRST TIER REVENUE REFUNDING BONDS SERIES 2015B $1,300MM SECOND TIER REVENUE REFUNDING BONDS SERIES 2015C MGR: Barclays Capital Inc., New York REMARK: FIRST/SECOND TIER:

MOODYS: A3/Baa1 (stable)

S&P: A-/BBB+ (stable)

Fitch: A-/BBB (stable) (expected)

Day of Sale: 01/22 ALABAMA FEDERAL AID HIGHWAY WEEK OF 508,475 Aa1/AAA/ FINANCE AUTHORITY 01/19 SPECIAL OBLIGATION REVENUE BONDS SERIES 2015 MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York LOUISIANA GAS & FUELS REVENUE WEEK OF 458,000 // REFUNDING 01/19 MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York REMARK: 21-26, 32-40

AA1/Aa2

Day of Sale: 01/22 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT WEEK OF 442,000 Aa1/AAA/AA+ WATER REVENUE BONDS 2015A 01/19 CALIFORNIA NON AMT MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York SERIAL: 2015-2037 REMARK: ROP: 1/21/2015

Day of Sale: 01/22 MICHIGAN FINANCE AUTHORITY WEEK OF 402,190 A1/A/ HOSPITAL REVENUE REFUNDING BONDS 01/19 (BEAUMONT HEALTH CREDIT GROUP) SERIES 2015A MGR: RBC Capital Markets, Chicago

Day of Sale: 01/20 YALE UNIVERSITY, CONNECTICUT WEEK OF 400,000 Aaa/AAA/ SERIES T-2, X-2, & 2010A-4 01/19 MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York REMARK: PUT BONDS

Day of Sale: 01/21 SAWS (CITY OF SAN ANTONIO, TEXAS) WEEK OF 290,975 Aa2/AA/AA WATER SYSTEM JUNIOR LIEN REVENUE 01/19 AND REFUNDING BONDS MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte SERIAL: 2015-2045

Day of Sale: 01/22 PARTNERS HEALTHCARE SYSTEMS WEEK OF 285,095 Aa3/AA/AA INCORPORATED - SERIES 2015O-1 & O-2 01/19 TAX EXEMPT, MASSACHUSETTS MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York SERIAL: 2017-2045 REMARK: ROP: 1/20/15

Day of Sale: 01/21 SEATTLE CHILDREN‘S HEALTHCARE WEEK OF 273,055 Aa2/NR/AA SYSTEM 2015A & 2015B WASHINGTON 01/19 MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York SERIAL: 2015-2045

Day of Sale: 01/21 PARTNERS HEALTHCARE SYSTEMS WEEK OF 250,000 Aa3/AA/AA INCORPORATED - SERIES 2015 TAXABLE 01/19 MASSACHUSETTS MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York TERM: 2045

Day of Sale: 01/21 UNIVERSITY OF WASHINGTON WEEK OF 200,000 // $161MM TAX EXEMPT 01/19 $48MM TAXABLE MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York REMARK: TAXABLE: 15-24, 29, 34, 44

TAX EXEMPT: 16-37

Day of Sale: 01/22 QUEENS HEALTH SYSTEMS 2015A WEEK OF 178,535 A1/AA-/NR TAX EXEMPT 01/19 MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York SERIAL: 2015-2039 REMARK: ROP: 1/21/2015

Day of Sale: 01/22 MARYLAND HEALTH AND HIGHER WEEK OF 130,365 A2/A/ EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY 01/19 REVENUE BONDS, PENINSULA REGIONAL MEDICAL CENTER ISSUE SERIES 2015 MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York SCHOOL BOARD OF ORANGE COUNTY WEEK OF 119,000 Aa2//AA CERTIFICATES OF PARTICIPATION 01/19 MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2018-2032

Day of Sale: 01/21 QUEENS HEALTH SYSTEMS, HAWAII WEEK OF 105,075 A1/AA-/NR 2015D TAXABLE 01/19 MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

Day of Sale: 01/22 COUNTY OF KENT REVENUE REFUNDING WEEK OF 92,000 Aaa/AAA/ LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 01/19 TAXABLE MICHIGAN MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2018-2037 CITY OF WACO, TEXAS WEEK OF 90,360 Aa2/AA/ (MCLENNAN COUNTY) 01/19 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, SERIES 2015 COMBINATION TAX AND REVENUE CERTIFICATES OF OBLIGATION, SERIES 2015 MGR: RBC Capital Markets, Dallas

Day of Sale: 01/22 PASADENA INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 61,815 Aa2/AA/ DISTRICT, TEXAS 01/19 UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING 2015A GENERAL OBLIGATION BONDS MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2021-2035 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM

Day of Sale: 01/22 PASCO SCHOOL NO.1, WASHINGTON WEEK OF 55,560 Aa3// UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 01/19 REFUNDING BONDS MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2015-2026

Day of Sale: 01/21 FLORIDA HOUSING FINANCE CORPORATION WEEK OF 50,000 Aaa// HOMEOWNER MORTGAGE REVENUE SPECIAL 01/19 MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2015-2025 TERM: 2030, 2035, 2038, 2045

Day of Sale: 01/21 DRAPER LABORATORY, MASSACHUSETTS WEEK OF 50,000 Aa3// SERIES 2015 TAXABLE 01/19 MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York SERIAL: 2015-2023

Day of Sale: 01/22 COUNTY OF MONROE INDUSTRIAL WEEK OF 45,000 Aa2/AA/AA DEVELOPMENT AGENCY SCHOOL 01/19 FACILITIES REVENUE ROCHESTER SCHOOLS MODERNIZATION PROJECT MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York

Day of Sale: 01/22 GLENDALE, ARIZONA WEEK OF 39,540 Aa2/AA-/ TRANSPORTATION EXCISE TAX REVENUE 01/19 REFUNDING OBLIGATIONS, SERIES 2015 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver VAL VERDE UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 31,500 /A-/ REFUNDING CERTIFICATES OF 01/19 PARTICIPATION SERIES 2015 A MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2015-2035

Day of Sale: 01/21 EIERA (STATE ENVIRONMENTAL WEEK OF 31,105 Aaa/NAF/AAA IMPROVEMENT AND ENERGY RESOURCES 01/19 AUTHORITY) MISSOURI WATER POLLUTION CONTROL AND DRINK WATER REVENUE BONDS SERIALS AND TERMS MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte

Day of Sale: 01/21 ELYRIA CITY SCHOOL DISTRICT, OHIO WEEK OF 30,000 Aa2// CLASSROOM FACILITIES & SCHOOL 01/19 IMPROVEMENT REFUNDING BONDS, SERIES 2015 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis

Day of Sale: 01/20 UTAH HOUSING SINGLE FAMILY DAILY 28,310 Aaa/AA/AAA REFUNDING “TAXABLE” MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte SOUTH COUNTRY CENTRAL SCHOOL WEEK OF 27,715 /AA/ DISTRICT 01/19 /EXP/ SUFFOLK COUNTY, NEW YORK GENERAL OBLIGATION BONDS SCHOOL DISTRICT REFUNDING SERIAL BONDS 2015 MGR: Jefferies LLC, New York

Day of Sale: 01/22 UNIFIED SCHOOL DISTRICT NO. 261 WEEK OF 25,475 Aa3//

SEDGWICK COUNTY, KANSAS 01/19 (HAYSVILLE) GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS SERIES 2015 MGR: George K. Baum & Company, Kansas City SERIAL: 2015-2032

Day of Sale: 01/21 CINCO SOUTHWEST MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 21,810 A2// DISTRICT NO. 1 (A POLITICAL 01/19 SUBDIVISION OF THE STATE OF TEXAS LOCATED WITHIN FORT BEND COUNTY) CONTRACT REVENUE REFUNDING BONDS SERIES 2015 MGR: RBC Capital Markets, Dallas

Day of Sale: 01/22 STATE PUBLIC SCHOOL BUILDING WEEK OF 21,515 // AUTHORITY 01/19 COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA COLLEGE REVENUE BONDS (HARRISBURG AREA COMMUNITY COLLEGE REFUNDING PROJECT, SERIES OF 2015 AND SERIES A OF 2015 MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia CITY OF MAUMELLE, ARKANSAS WEEK OF 18,580 NR/AA-/NR LIMITED TAX CAPITAL IMPROVEMENT AND 01/19 REFUNDING BONDS, SERIES 2015 MGR: Stephens Inc., Little Rock SERIAL: 2016-2025 TERM: 2030

Day of Sale: 01/20 GIBRALTAR SCHOOL DISTRICT, MICHIGAN WEEK OF 10,450 /AA-/ COUNTY OF WAYNE, 2015 REFUNDING 01/19 BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis

Day of Sale: 01/22 JOLIET PARK DISTRICT, ILLINOIS WEEK OF 10,000 // GENERAL OBLIGATION BONDS 01/19 MGR: George K. Baum & Company, Denver REMARK: RATINGS: ASSURED GTY AA UNDERLYING

Day of Sale: 01/21 FULTONDALE, ALABAMA WEEK OF 9,610 A3// GENERAL OBLIGATION REFUNDING 01/19 WARRANTS SERIES 2015 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2015-2032 INSURANCE: ASSURED GUARANTY CORPORATION

Day of Sale: 01/21 DUBOIS AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,500 Aa// CLEARFIELD AND JEFFERSON COUNTIES, 01/19 PENNSYLVANIA GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES OF 2015 MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp. REMARK: UNDERLYING RATING: A HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 9,050 /AA/ DISTRICT NO. 412, TEXAS 01/19 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2015 MGR: RBC Capital Markets, Dallas INSURANCE: MUNICIPAL ASSURANCE CORP REMARK: Bank Qualified

Day of Sale: 01/20 PARIS INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 8,925 // TEXAS 01/19 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2015 **********BANK QUALIFIED********** MGR: FirstSouthwest, Dallas SERIAL: 2028-2033 TERM: 2015 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: CAB DUE 2024

RATINGS: MOODY‘S/S&P AAA/AAA/

TBD UNDER

Day of Sale: 01/21 SCHOOL DISTRICT OF JOHNSON CREEK WEEK OF 8,900 // JEFFERSON COUNTY, WISCONSIN 01/19 CONSISTING OF: $6,520M BOND ANTICIPATION NOTES $2,380M GENERAL OBLIGATION PROMISSORY NOTES MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee CITY OF SEABROOK, TEXAS WEEK OF 8,550 NR/AA/NR (HARRIS COUNTY) 01/19 GENERAL OBLIGATION BONDS SERIES 2015 MGR: Coastal Securities, Inc., Houston

Day of Sale: 01/20 KINGSVILLE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 8,415 // DISTRICT 01/19 (A POLITICAL SUBDIVISION OF THE STATE OF TEXAS LOCATED IN KLEBERG COUNTY, TEXAS) UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2015 MGR: Frost Bank, San Antonio FORT BEND COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 7,055 NR/AA/NR DISTRICT NO. 124 01/19 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS SERIES 2015 MGR: Coastal Securities, Inc., Houston INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp. REMARK: BANK QUALIFIED

Day of Sale: 01/21 CADDO PARISH, LOUISIANA WEEK OF 6,710 NR/AAA/NR GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, 01/19 SERIES 2015 MGR: Stephens Inc., Little Rock SERIAL: 2016-2024 TERM: 2026, 2028

Day of Sale: 01/22 SACRAMENTO COUNTY, CALIFORNIA WEEK OF 6,065 // RANCHO MURIETA CSD 01/19 COMMUNITY FACILITIES DISTRICT NO. 2014-1 (RANCHO NORTH/MURIETA GARDENS) SPECIAL TAX BONDS, 2014 SERIES MGR: Alamo Capital, Walnut Creek REMARK: Bank Qualified

Day of Sale: 01/21 CHAWANAKEE UNIFIED SCHOOL WEEK OF 6,000 // DISTRICT, CALIFORNIA 01/19 GENERAL OBLIGATION BONDS MGR: George K. Baum & Company, Denver REMARK: RATINGS: TBD

Day of Sale: 01/22 NORTHEAST AL WTR SWR & FIRE, WEEK OF 5,900 /AA/ ALABAMA 01/19 WATER REVENUE BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta SERIAL: 2016-2034 INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp. REMARK: Bank Qualified

Underlying S&P ‘A+’ Rating

Day of Sale: 01/21 BERKLEY SCHOOL DISTRICT, MICHIGAN WEEK OF 5,650 /AA-/ COUNTY OF OAKLAND, 2015 REFUNDING 01/19 BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis REMARK: (QSBLF)

Day of Sale: 01/21 MORENO VALLEY UNIFIED SCHOOL WEEK OF 4,870 // DISTRICT, CALIFORNIA 01/19 COMMUNITY FACILITY DISTRICT 2007-1 SPECIAL TAX GENERAL OBLIGATION BONDS 2015 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis

Day of Sale: 01/22 WILDER SCHOOL DISTRICT NO. 133, WEEK OF 4,715 // IDAHO 01/19 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 2015 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis

Day of Sale: 01/22 MERKEL INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 4,240 /AAA/ TEXAS 01/19 UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2015-2039 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: Bank Qualified

Underlying S&P ‘A+’ Rating

Day of Sale: 01/22 ARMADA AREA SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 3,925 /AA-/ COUNTIES OF MACOMB & ST. CLAIR, 01/19 2015 REFUNDING BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis REMARK: (QSBLF)

Day of Sale: 01/22 NORTHWEST HARRIS COUNTY, TEXAS WEEK OF 3,500 /A-/ MUNICIPAL UTILITY DISTRICT #6 01/19 UNLIMITED TAX REFUNDING **********BANK QUALIFIED********** MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas

Day of Sale: 01/21 GILLETT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 2,975 // OCONTO AND SHAWANO COUNTIES, 01/19 WISCONSIN GENERAL OBLIGATION PROMISSORY NOTES MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee SONTERRA MUNICIPAL UTILITY DISTRICT WEEK OF 2,479 Baa1// TEXAS 01/19 UNLIMITED TAX AND REVENUE REFUNDING BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2016-2034 REMARK: Bank Qualified

Day of Sale: 01/20 HARRIS COUNTY, TEXAS WEEK OF 2,150 /A-/ MUNICIPAL UTILITY DISTRICT #119 01/19 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS **********BANK QUALIFIED********** MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas

Day of Sale: 01/20 GATEWAY TECHNICAL COLLEGE DISTRICT, WEEK OF 1,500 // WISCONSIN 01/19 RACINE, KENOSHA, AND WALWORTH COUNTIES GENERAL OBLIGATION PROMISSORY NOTES SERIES 2014-2015E MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee

---------------------- Expected volume excluding daily issues: 6,635,874 (in 000‘s)

SEDGWICK COUNTY, KANSAS 01/19 (HAYSVILLE) GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS SERIES 2015 MGR: George K. Baum & Company, Kansas City SERIAL: 2015-2032

Day of Sale: 01/21 CINCO SOUTHWEST MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 21,810 A2// DISTRICT NO. 1 (A POLITICAL 01/19 SUBDIVISION OF THE STATE OF TEXAS LOCATED WITHIN FORT BEND COUNTY) CONTRACT REVENUE REFUNDING BONDS SERIES 2015 MGR: RBC Capital Markets, Dallas

Day of Sale: 01/22 STATE PUBLIC SCHOOL BUILDING WEEK OF 21,515 // AUTHORITY 01/19 COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA COLLEGE REVENUE BONDS (HARRISBURG AREA COMMUNITY COLLEGE REFUNDING PROJECT, SERIES OF 2015 AND SERIES A OF 2015 MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia CITY OF MAUMELLE, ARKANSAS WEEK OF 18,580 NR/AA-/NR LIMITED TAX CAPITAL IMPROVEMENT AND 01/19 REFUNDING BONDS, SERIES 2015 MGR: Stephens Inc., Little Rock SERIAL: 2016-2025 TERM: 2030

Day of Sale: 01/20 GIBRALTAR SCHOOL DISTRICT, MICHIGAN WEEK OF 10,450 /AA-/ COUNTY OF WAYNE, 2015 REFUNDING 01/19 BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis

Day of Sale: 01/22 JOLIET PARK DISTRICT, ILLINOIS WEEK OF 10,000 // GENERAL OBLIGATION BONDS 01/19 MGR: George K. Baum & Company, Denver REMARK: RATINGS: ASSURED GTY AA UNDERLYING

Day of Sale: 01/21 FULTONDALE, ALABAMA WEEK OF 9,610 A3// GENERAL OBLIGATION REFUNDING 01/19 WARRANTS SERIES 2015 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2015-2032 INSURANCE: ASSURED GUARANTY CORPORATION

Day of Sale: 01/21 DUBOIS AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,500 Aa// CLEARFIELD AND JEFFERSON COUNTIES, 01/19 PENNSYLVANIA GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES OF 2015 MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp. REMARK: UNDERLYING RATING: A HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 9,050 /AA/ DISTRICT NO. 412, TEXAS 01/19 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2015 MGR: RBC Capital Markets, Dallas INSURANCE: MUNICIPAL ASSURANCE CORP REMARK: Bank Qualified

Day of Sale: 01/20 PARIS INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 8,925 // TEXAS 01/19 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2015 **********BANK QUALIFIED********** MGR: FirstSouthwest, Dallas SERIAL: 2028-2033 TERM: 2015 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: CAB DUE 2024

RATINGS: MOODY‘S/S&P AAA/AAA/

TBD UNDER

Day of Sale: 01/21 SCHOOL DISTRICT OF JOHNSON CREEK WEEK OF 8,900 // JEFFERSON COUNTY, WISCONSIN 01/19 CONSISTING OF: $6,520M BOND ANTICIPATION NOTES $2,380M GENERAL OBLIGATION PROMISSORY NOTES MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee CITY OF SEABROOK, TEXAS WEEK OF 8,550 NR/AA/NR (HARRIS COUNTY) 01/19 GENERAL OBLIGATION BONDS SERIES 2015 MGR: Coastal Securities, Inc., Houston

Day of Sale: 01/20 KINGSVILLE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 8,415 // DISTRICT 01/19 (A POLITICAL SUBDIVISION OF THE STATE OF TEXAS LOCATED IN KLEBERG COUNTY, TEXAS) UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2015 MGR: Frost Bank, San Antonio FORT BEND COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 7,055 NR/AA/NR DISTRICT NO. 124 01/19 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS SERIES 2015 MGR: Coastal Securities, Inc., Houston INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp. REMARK: BANK QUALIFIED

Day of Sale: 01/21 CADDO PARISH, LOUISIANA WEEK OF 6,710 NR/AAA/NR GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, 01/19 SERIES 2015 MGR: Stephens Inc., Little Rock SERIAL: 2016-2024 TERM: 2026, 2028

Day of Sale: 01/22 SACRAMENTO COUNTY, CALIFORNIA WEEK OF 6,065 // RANCHO MURIETA CSD 01/19 COMMUNITY FACILITIES DISTRICT NO. 2014-1 (RANCHO NORTH/MURIETA GARDENS) SPECIAL TAX BONDS, 2014 SERIES MGR: Alamo Capital, Walnut Creek REMARK: Bank Qualified

Day of Sale: 01/21 CHAWANAKEE UNIFIED SCHOOL WEEK OF 6,000 // DISTRICT, CALIFORNIA 01/19 GENERAL OBLIGATION BONDS MGR: George K. Baum & Company, Denver REMARK: RATINGS: TBD

Day of Sale: 01/22 NORTHEAST AL WTR SWR & FIRE, WEEK OF 5,900 /AA/ ALABAMA 01/19 WATER REVENUE BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta SERIAL: 2016-2034 INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp. REMARK: Bank Qualified

Underlying S&P ‘A+’ Rating

Day of Sale: 01/21 BERKLEY SCHOOL DISTRICT, MICHIGAN WEEK OF 5,650 /AA-/ COUNTY OF OAKLAND, 2015 REFUNDING 01/19 BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis REMARK: (QSBLF)

Day of Sale: 01/21 MORENO VALLEY UNIFIED SCHOOL WEEK OF 4,870 // DISTRICT, CALIFORNIA 01/19 COMMUNITY FACILITY DISTRICT 2007-1 SPECIAL TAX GENERAL OBLIGATION BONDS 2015 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis

Day of Sale: 01/22 WILDER SCHOOL DISTRICT NO. 133, WEEK OF 4,715 // IDAHO 01/19 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 2015 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis

Day of Sale: 01/22 MERKEL INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 4,240 /AAA/ TEXAS 01/19 UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2015-2039 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: Bank Qualified

Underlying S&P ‘A+’ Rating

Day of Sale: 01/22 ARMADA AREA SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 3,925 /AA-/ COUNTIES OF MACOMB & ST. CLAIR, 01/19 2015 REFUNDING BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis REMARK: (QSBLF)

Day of Sale: 01/22 NORTHWEST HARRIS COUNTY, TEXAS WEEK OF 3,500 /A-/ MUNICIPAL UTILITY DISTRICT #6 01/19 UNLIMITED TAX REFUNDING **********BANK QUALIFIED********** MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas

Day of Sale: 01/21 GILLETT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 2,975 // OCONTO AND SHAWANO COUNTIES, 01/19 WISCONSIN GENERAL OBLIGATION PROMISSORY NOTES MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee SONTERRA MUNICIPAL UTILITY DISTRICT WEEK OF 2,479 Baa1// TEXAS 01/19 UNLIMITED TAX AND REVENUE REFUNDING BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2016-2034 REMARK: Bank Qualified

Day of Sale: 01/20 HARRIS COUNTY, TEXAS WEEK OF 2,150 /A-/ MUNICIPAL UTILITY DISTRICT #119 01/19 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS **********BANK QUALIFIED********** MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas

Day of Sale: 01/20 GATEWAY TECHNICAL COLLEGE DISTRICT, WEEK OF 1,500 // WISCONSIN 01/19 RACINE, KENOSHA, AND WALWORTH COUNTIES GENERAL OBLIGATION PROMISSORY NOTES SERIES 2014-2015E MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee

---------------------- Expected volume excluding daily issues: 6,635,874 (in 000‘s)

Reporting By Lisa Lambert

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