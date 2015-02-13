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#Market News
February 13, 2015 / 4:30 PM / 3 years ago

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

22 Min Read

IN ORDER TO ENSURE THAT WE HAVE TIME TO ENTER ALL NEW ISSUE INFORMATION, DALCOMP ASKS THAT FIRMS CALL US AT 212-404-8107 OR USE OUR FAX 212-404-8153 TO INFORM US UPCOMING ISSUES. WE WILL ADD ANY INFORMATION WE RECEIVE BY 2 P.M., EDT, ON THURSDAY AFTERNOON. PLEASE BE SURE TO INCLUDE THE ENTIRE MANAGEMENT GROUP. IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS SERVICE, PLEASE CALL DALCOMP AT 212-404-8107. ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH -------------------- ---- --------- ----------------- NEW YORK CITY MUNICIPAL FINANCE WEEK OF 490,000 Aa2/AA+/AA+ WATER AUTHORITY 02/16 MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2025-2032 TERM: 2039

Day of Sale: 02/19 BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY WEEK OF 200,000 Aaa/AAA/AAA OF TEXAS SYSTEM PERMANENT 02/16 UNIVERSITY FUND REFUNDING BONDS SERIES 2015A MGR: Barclays Capital Inc., New York

Day of Sale: 02/18 CITY OF SCOTTSDALE, ARIZONA WEEK OF 160,415 Aaa/AAA/AAA GENERAL OBLIGATION REFUNDING 02/16 MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte SERIAL: 2016-2034 KENTUCKY HIGHER EDUCATION STUDENT WEEK OF 134,000 /AA+/AAA LOAN CORPORATION 02/16 STUDENT LOAN ASSET-BACKED NOTES, SERIES 2015-1 MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York

Day of Sale: 02/18 SUCCESSOR AGENCY TO THE MILPITAS WEEK OF 130,000 /AA-/ REDEVELOPMENT AGENCY, CALIFORNIA 02/16 TAX ALLOCATION REFUNDING BONDS, SERIES 2015 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.

Day of Sale: 02/18 CITY OF HOUSTON, TEXAS WEEK OF 127,745 A2/A-/ (CONVENTION & ENTERTAINMENT 02/16 FACILITIES DEPARTMENT) 2015 HOTEL OCCUPANCY TAX AND SPECIAL REVENUE AND REFUNDING BONDS SERIES 2015 MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago MONTGOMERY COUNTY INDUSTRIAL WEEK OF 125,385 NR/NR/ DEVELOPMENT AUTHORITY REVENUE 02/16 REFUNDING WHITEMARSH CCRC 2015 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2016-2050

Day of Sale: 02/18 CITY OF SCOTTSDALE, ARIZONA WEEK OF 116,645 Aa1/AAA/AAA SERIES 2015 02/16 MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York SERIAL: 2016-2035

Day of Sale: 02/18 CONROE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 111,605 Aaa/AAA/ UNLIMITED TAX REFUNDING 2015 02/16 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2019-2035 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM

Day of Sale: 02/18 IRVINE UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 100,000 /A-/ CALIFORNIA 02/16 2014 SPECIAL TAX REFUNDING BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.

Day of Sale: 02/19 BUTLER COUNTY HOSPTIAL AUTHORITY WEEK OF 91,940 Baa1/NR/A- HOSPITAL REVENUE BONDS, 02/16 SERIES 2015A BUTLER HEALTH SYSTEM PROJECT MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Richmond SERIAL: 2015-2030 TERM: 2035, 2039

Day of Sale: 02/18 HUTTO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 79,774 // TEXAS 02/16 REFUNDING BONDS, SERIES A MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis REMARK: RATED: TBD TRUSTEES OF THE TULSA AIRPORTS WEEK OF 76,375 /AA/ IMPROVEMENT TRUST 02/16 GENERAL AIRPORT REVENUE BONDS SERIES 2015A (AMT) REFUNDING SERIES 2015B (AMT) SERIES 2015C (NON-AMT) REFUNDING SERIES 2015D (NON-AMT) MGR: RBC Capital Markets, New York

Day of Sale: 02/19 SAN LUIS OBISPO COUNTY COMMUNITY WEEK OF 75,000 Aa2/AA-/ COLLEGE DISTRICT 02/16 (SAN LUIS OBISPO AND MONTEREY COUNTIES, CALIFORNIA) ELECTION OF 2014 GENERAL OBLIGATION BONDS CONSISTING OF: SERIES A (FEDERALLY TAX-EXEMPT) SERIES A-1 (FEDERALLY TAXABLE) MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York STATE COLLEGE AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 70,000 Aa1/AA/ CENTRE COUNTY, PENNSYLVANIA 02/16 GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES OF 2015 MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York

Day of Sale: 02/18 JACKSON STATE UNIVERSITY, WEEK OF 69,470 Aa2//AA MISSISSIPPI 02/16 EDUCATIONAL BUILDING CORPORATION REVENUE BONDS CONSISTING OF: SERIES 2015A (TAX-EXEMPT) SERIES 2015B (TAXABLE) FACILITIES AND REFINANCING PROJECT) MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York MICHIGAN STRATEGIC FUND WEEK OF 63,655 NR/A+/NR CONSISTING OF: 02/16 SERIES 2015A (NON-AMT) SERIES 2015B (TAXABLE) MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York SERIAL: 2018-2047

Day of Sale: 02/19 LOUISIANA LOCAL GOVERNMENT WEEK OF 62,500 // ENVIRONMENTAL FACILITIES & 02/16 COMMUNITY DEVELOPMENT AUTHORITY HEALTHCARE FACILITIES REVENUE REFUNDING BONDS SERIES 2015 A&B ST. JAMES PLACE BATON ROUGE PROJECT MGR: Ziegler, Chicago ALASKA MUNICIPAL BOND BANK WEEK OF 58,075 /AA+/AA+ GENERAL OBLIGATION AND REFUNDING 02/16 BONDS, 2015 SERIES ONE MGR: RBC Capital Markets, New York REMARK: ROP 2/18

Day of Sale: 02/19 OAK GROVE SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 57,600 Aa2/AA-/ CALIFORNIA 02/16 GENERAL OBLIGATION BONDS, ELECTION OF 2014, SERIES A MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.

Day of Sale: 02/18 OSCEOLA COUNTY, FLORIDA WEEK OF 56,960 A1//AA- SALES TAX REVENUE BONDS 02/16 MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York SERIAL: 2018-2035 TERM: 2040, 2044

Day of Sale: 02/19 TEXARKANA INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 45,000 Aa3// DISTRICT 02/16 UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING AND REFUNDING BONDS MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York REMARK: Underlying S&P ‘Aaa’ Rating

CIBS:16-39

CABs:18-28

Day of Sale: 02/17 TROY SCHOOL DISTRICT, MICHIGAN WEEK OF 37,480 /AA-/ OAKLAND COUNTY, 2015 REFUNDING BOND 02/16 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis REMARK: (QSBLF) SPRINGFIELD SCHOOL DISTRICT NO. 19 WEEK OF 37,329 A/A-1/ OREGON GENERAL OBLIGATION REFUNDING 02/16 SERIES 2015D MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2015-2029 REMARK: STATE SCHOOL BOND GUARANTY PROGRAM

Day of Sale: 02/18 OSCEOLA COUNTY, FLORIDA WEEK OF 37,000 A1//AA- SALES TAX REFUNDING REVENUE BONDS 02/16 MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York SERIAL: 2019-2035 TERM: 2038

Day of Sale: 02/19 INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY WEEK OF 36,780 /BBB+/ JOPLIN, MISSOURI 02/16 HEALTH FACILITY REVENUE REFUNDING BONDS (FREEMAN HEALTH SYSTEM) MGR: FirstSouthwest, Dallas SERIAL: 2016-2035

Day of Sale: 02/19 IRVINE RANCH WATER DISTRICT WEEK OF 36,400 Aa1//AAA REFUNDING SERIES 2011 A-2 02/16 (SIFMA INDEX MODE) MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York COUNTY OF PITT, NORTH CAROLINA WEEK OF 35,530 Aa3/AA-/AA LIMITED OBLIGATION REFUNDING 02/16 MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte SERIAL: 2016-2032 NEW MEXICO MORTGAGE FINANCE WEEK OF 35,000 Aaa/NR/NR AUTHORITY - 2015 SERIES A (SF) 02/16 MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York SERIAL: 2016-2045

Day of Sale: 02/19 VAL VERDE UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 35,000 /A/ 2012 ELECTION GENERAL OBLIGATION 02/16 2015A CALIFORNIA MGR: Piper Jaffray, Minneapolis

Day of Sale: 02/18 RIALTO UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 35,000 // GENERAL OBLIGATION 2010 ELECTION 02/16 2015C, CALIFORNIA MGR: Piper Jaffray, Minneapolis

Day of Sale: 02/19 PARKWAY C-2 SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 33,495 /AAA/ ST. LOUIS COUNTY, MISSOURI 02/16 GENERAL REFUNDING BONDS, SERIES 2015 A MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis LA GRANDE SCHOOL DISTRICT NO 1 WEEK OF 31,850 // GENERAL OBLIGATION 2015, OREGON 02/16 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2016-2035 REMARK: STATE SCHOOL BOND GUARANTY PROGRAM

Day of Sale: 02/19 COUNTY OF TIGARD, OREGON WEEK OF 31,265 A1/AA-/ WATER SYSTEM REVENUE 02/16 MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte SERIAL: 2016-2030 TERM: 2037, 2045 MARANA UNIFIED SCHOOL DISTRICT #6 WEEK OF 25,000 /A+/ OF PIMA COUNTY, ARIZONA 02/16 SCHOOL IMPROVEMENT BONDS, PROJECT OF 2014, SERIES A MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver VILLAGE OF PINGREE GROVE WEEK OF 22,500 /AA/ KANE COUNTY, ILLINOIS 02/16 SPECIAL SERVICE AREA NUMBER TWO SPECIAL TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2015 (CAMBRIDGE LAKES PROJECT) MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago SERIAL: 2016-2035 REMARK: CREDIT ENHANCEMENT-AGM

Day of Sale: 02/18 PACKER COLLEGIATE INSTITUTE, WEEK OF 22,000 A3//NR NEW YORK - SERIES 2015 02/16 MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York SERIAL: 2016-2045

Day of Sale: 02/18 SCRANTON CITY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 20,335 /AA/ LACKAWANNA COUNTY, PENNSYLVANIA 02/16 GENERAL OBLIGATION NOTES, SERIES A OF 2015 GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES B OF 2015 MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2015-2034 INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.

Day of Sale: 02/18 MINNESOTA HOUSING FINANCE AGENCY WEEK OF 19,715 Aa2/AA/ STATE APPROPRIATION BONDS 02/16 (HOUSING INFRASTRUCTURE) 2015 SERIES A (NON-AMT) 2015 SERIES B (NON-AMT) MGR: RBC Capital Markets, New York

Day of Sale: 02/18 LAKE WORTH INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 17,623 Aaa/AAA/NR DISTRICT 02/16 (TARRANT COUNTY, TEXAS) UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2015 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2015A MGR: RBC Capital Markets, Dallas INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM

Day of Sale: 02/18 CITY OF VENICE, FLORIDA WEEK OF 15,685 Aa2/AA/AA UTILITY SYSTEM REVENUE BONDS, 02/16 SERIES 2015 (GREEN BONDS) MGR: RBC Capital Markets, New York

Day of Sale: 02/19 FORT BEND COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 14,000 /A-/ DISTRITC #35, TEXAS 02/16 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2015 MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas

Day of Sale: 02/16 CAP TRUST AGENCY CHARTER SCHOOL WEEK OF 13,230 NR/NR/ REVENUE RIVER CITY 2015A, FLORIDA 02/16 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2021-2045

Day of Sale: 02/19 J.O. COMBS UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 12,350 /A/ NO. 44 OF PINAL COUNTY, ARIZONA 02/16 REFUNDING BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver

Day of Sale: 02/18 WOODHAVEN-BROWNSTOWN SCHOOL WEEK OF 12,265 // DISTRICT, MICHIGAN 02/16 2015 REFUNDING BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis REMARK: RATED: TBD ARLINGTON HIGHER EDUCATION FINANCE WEEK OF 12,015 /AAA/ CORPORATION-ODYSSEY ACADEMY INC., 02/16 CHARTER SCHOOLS MGR: Oppenheimer & Co., Stamford INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: UNDERLYING RATING: BBB-

Day of Sale: 02/18 SOUTHINGTON, CONNECTICUT WEEK OF 11,955 NR/AA+/ GENERAL OBLIGATION 2015B 02/16 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2015-2028

Day of Sale: 02/17 CITY OF SAN PABLO, CALIFORNIA WEEK OF 11,420 /AA-/ LEASE REVENUE BONDS 02/16 SERIES 2015BH (TAXABLE) MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco. INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.

Day of Sale: 02/18 JACKSON CENTER LOCAL SCHOOL WEEK OF 10,125 // DISTRICT, OHIO 02/16 SCHOOL FACILITIES CONSTRUCTION AND IMPROVEMENT BONDS SHELBY, AUGLAIZE AND LOGAN COUNTIES CONSISTING OF: $9,940M - SERIES B $ 185M - SERIES B MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis REMARK: RATED: TBD DODGE CITY, KANSAS WEEK OF 9,950 // SALES TAX REVENUE BONDS, 02/16 SERIES 2015 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis REMARK: RATED: TBD PARKLAND SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,375 /AA/ LEHIGH COUNTY, PENNSYLVANIA 02/16 GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES A OF 2015 MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2016-2019 REMARK: **** BANK QUALIFIED ****

Day of Sale: 02/17 HENRIETTA INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 9,199 // DISTRICT UNLIMITED TAX REFUNDING 02/16 BONDS SERIES 2015 MGR: BOSC, Inc., Richardson

Day of Sale: 02/17 AUBURN-WASHBURN UNIFIED SCHOOL WEEK OF 9,140 NR/AA/ DISTRICT NO 437 GENERAL OBLIGATION 02/16 REFUNDING 2015, KANSAS MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2015-2028

Day of Sale: 02/18 ANNA INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 9,110 /AAA/ TEXAS 02/16 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS **********BANK QUALIFIED********** MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2015-2036 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: UNDERLYING RATING: A+

Day of Sale: 02/18 CITY OF ROCHELLE WEEK OF 9,040 /AA/ OGLE AND LEE COUNTIES, ILLINOIS 02/16 ELECTRIC SYSTEM REVENUE REFUNDING BONDS, SERIES 2015 MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp. REMARK: RATING: (STABLE OUTLOOK)

UNDERLYING RATING MOODY‘S: AE RICE COUNTY UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,980 NR/A/ NO. 376 GENERAL OBLIGATION 02/16 REFUNDING 2015 KANSAS MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2020-2035

Day of Sale: 02/18 KEMP INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,975 NR/AA/NR (HENDERSON AND KAUFMAN COUNTIES, 02/16 TEXAS) UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2015 **********BANK QUALIFIED********** MGR: RBC Capital Markets, Dallas INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM

Day of Sale: 02/19 STATE PUBLIC SCHOOL BUILDING WEEK OF 8,805 // AUTHORITY 02/16 COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA NORTH MONTCO TECHNICAL CAREER CENTER PROJECT SCHOOL LEASE REVENUE BONDS, SERIES 2015 **********BANK QUALIFIED********** MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia

Day of Sale: 12/18 WHITE CLOUD PUBLIC SCHOOLS, WEEK OF 7,855 Aa2// MICHIGAN 02/16 NEWAYGO COUNTY, 2015 REFUNDING BOND MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis OCONEE UTILITY OF BRADLEY & POLK WEEK OF 7,800 /AA-/ COUNTIES, TENNESSEE 02/16 WATERWORKS REVENUE REFUNDING BONDS CONSISTING OF: $4,920M - SERIES A $2,880M - SERIES B (TAXABLE) MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis CAPE GIRARDEAU MUNICIPAL LIBRARY WEEK OF 7,445 // DISTRICT, MISSOURI 02/16 CERTIFICATES OF PARTICIPATION, SERIES 2015 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis REMARK: RATED: TBD ST. LOUIS MUNICIPAL FINANCE WEEK OF 7,430 NR/A/NR CORPORATION 02/16 /EXP/ FOREST PARK LEASEHOLD REVENUE REFUNDING BONDS (CITY OF ST. LOUIS, MISSOURI) SERIES 2015 MGR: U.S. Bancorp Piper Jaffray, Denver SERIAL: 2016-2022

Day of Sale: 02/19 NEW MEXICO MORTGAGE FINANCE WEEK OF 7,230 Aaa/NR/NR AUTHORITY 02/16 2015 SERIES B (MBS PASS-THROUGH PROGRAM) (FEDERALLY TAXABLE) MGR: RBC Capital Markets, Chicago

Day of Sale: 02/18 SPRINGFIELD SCHOOL DISTRICT NO. 19 WEEK OF 6,945 A/A-1/ OREGON GENERAL OBLIGATION REFUNDING 02/16 2015 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2015-2029 REMARK: STATE SCHOOL BOND GUARANTY PROGRAM

Day of Sale: 02/18 KEYSTONE CENTRAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,690 /A+/ CLINTON, CENTRE & POTTER COUNTIES, 02/16 PENNSYLVANIA GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES OF 2015 MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee

Day of Sale: 02/19 COLEMAN COMMUNITY SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 6,450 Aa2// COUNTIES OF MIDLAND & ISABELLA, 02/16 2015 SCHOOL BUILDING AND SITE BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis REMARK: (QSBLF) YREKA UNION HSD 2014 ELECTION WEEK OF 6,000 /A+/ GENERAL OBLIGATION 2015A 02/16 CALIFORNIA MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2016-2039

Day of Sale: 02/18 OAK GROVE SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 6,000 Aa2/AA-/ CALIFORNIA 02/16 GENERAL OBLIGATION BONDS, ELECTION OF 2014, SERIES B MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.

Day of Sale: 02/18 PALISADES SCHOOL DISTRICT WEEK OF 5,720 /AA/ BUCKS COUNTY, PENNSYLVANIA 02/16 GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES OF 2015 MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2015-2023 REMARK: **** BANK QUALIFIED ****

Day of Sale: 02/18 EASTERN SIERRA UNIFIED SCHOOL WEEK OF 5,700 /AA-/ DISTRICT 02/16 (MONO COUNTY, CALIFORNIA) 2015 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS **********BANK QUALIFIED********** MGR: RBC Capital Markets, New York

Day of Sale: 02/18 HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 5,000 /BBB+/ DISTRICT NO. 106, TEXAS 02/16 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2015 **********BANK QUALIFIED********** MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas

Day of Sale: 02/16 CITY OF WATERTOWN, WISCONSIN WEEK OF 4,785 Aa3// JEFFERSON AND DODGE COUNTIES 02/16 GENERAL OBLIGATION $4,070M PROMISSORY NOTES $715M TAXABLE REFUNDING MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee

Day of Sale: 02/17 JIM HOGG COUNTY INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 4,500 /AAA/ DISTRICT 02/16 (A POLITICAL SUBDIVISION OF THE STATE OF TEXAS LOCATED IN JIM HOGG COUNTY, TEXAS) UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS SERIES 2015 MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago SERIAL: 2016-2024 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: UNDERLYING RATING: A

Day of Sale: 02/18 CITY OF BRENHAM, TEXAS WEEK OF 3,925 // (WASHINGTON COUNTY) 02/16 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, SERIES 2015 MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago CITY OF SAN PABLO, CALIFORNIA WEEK OF 3,615 /AA-/ LEASE REVENUE BONDS 02/16 SERIES 2015A (TAX-EXEMPT) MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.

Day of Sale: 02/18 CITY OF GONZALES, TEXAS WEEK OF 3,300 /AA-/ COMBINATION TAX AND REVENUE 02/16 CERTIFICATES OF OBLIGATION MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas SERIAL: 2016-2035 REMARK: Bank Qualified

Day of Sale: 02/17 INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT NO. 695 WEEK OF 3,030 Aa2// CHISHOLMPUBLIC SCHOOLS, MINNESOTA 02/16 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, SERIES 2015A MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT NO. 695 WEEK OF 3,030 Aa2// CHISHOLM PUBLIC SCHOOLS, MINNESOTA 02/16 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, SERIES 2015A MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee FERRIS INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 2,930 NR/AA/NR (ELLIS AND DALLAS COUNTIES, TEXAS) 02/16 UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING AND REFUNDING BONDS, SERIES 2015 **********BANK QUALIFIED********** MGR: RBC Capital Markets, Dallas INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM

Day of Sale: 02/17 VILLAGE OF SOUTH CHICAGO HEIGHTS WEEK OF 2,500 /AA/ COOK COUNTY, ILLINOIS GENERAL 02/16 OBLIGATION BONDS SERIES 2015 MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee REMARK: /A/

Day of Sale: 02/19 CITY OF WATERTOWN, MINNESOTA WEEK OF 1,715 // GENERAL OBLIGATION STREET 02/16 RECONSTRUCTION BONDS, SERIES 2015A MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee SERIAL: 2017-2036 LAKE WORTH INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 1,544 A3/A/NR DISTRICT 02/16 (TARRANT COUNTY, TEXAS) UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2015B MGR: RBC Capital Markets, Dallas

Day of Sale: 02/18 BLACKHAWK TECHNICAL COLLEGE WEEK OF 1,500 Aa2// DISTRICT 02/16 ROCK AND GREEN COUNTIES, WISCONSIN GENERAL OBLIGATION PROMISSORY NOTES SERIES 2015B MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee CAP TRUST AGENCY CHARTER SCHOOL WEEK OF 725 NR/NR/ REVENUE RIVER CITY 2015B, FLORIDA 02/16 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2018-2022

Day of Sale: 02/19 INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT NO. 238 WEEK OF 550 // FILLMORE AND HOUSTON COUNTIES, 02/16 MINNESOTA (MABEL-CANTON) GENERAL OBLIGATION AID ANTICIPATION CERTIFICATES OF INDEBTEDNESS, SERIES 2015A **********BANK QUALIFIED********** MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee

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