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#Market News
September 18, 2015 / 5:10 PM / 2 years ago

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

16 Min Read

IN ORDER TO ENSURE THAT WE HAVE TIME TO ENTER ALL NEW ISSUE INFORMATION, DALCOMP ASKS THAT FIRMS CALL US AT 212-404-8107 OR USE OUR FAX 212-404-8153 TO INFORM US UPCOMING ISSUES. WE WILL ADD ANY INFORMATION WE RECEIVE BY 2 P.M., EDT, ON THURSDAY AFTERNOON. PLEASE BE SURE TO INCLUDE THE ENTIRE MANAGEMENT GROUP. IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS SERVICE, PLEASE CALL DALCOMP AT 212-404-8107. ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH -------------------- ---- --------- ----------------- NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE WEEK OF 750,000 Aa1/AAA/AAA AUTHORITY 09/21 FUTURE TAX SECURED TAX EXEMPT SUBORDINATE BONDS MGR: Goldman, Sachs & Co., New York REMARK: RETAIL ORDER PERIOD FRIDAY (9/18)

AND MONDAY (9/21)

TENTATIVE PRICING TUESDAY (9/22)

Day of Sale: 09/22 WAYNE COUNTY AIRPORT AUTHORITY, WEEK OF 550,000 // MICHIGAN 09/21 MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York REMARK: TE:17-34

AMT:17-34

Day of Sale: 09/22 BART WEEK OF 358,560 // SAN FRANCISCO BAY AREA TRANSIT 09/21 DISTRICT, CALIFORNIA MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York REMARK: $187,630M SALES TAX REVENUE

REFUNDING

NAF/AA+/AA+ 16-34 PRICES 9/22

$170,930M GENERAL OBLIGATION

REFUNDING

Aaa/AAA/NAF 16-35 PRICES 9/24

Day of Sale: 09/24 SACRAMENTO PUBLIC FINANCING WEEK OF 274,000 /A+/A AUTHORITY 09/21 LEASE REVENUE BONDS SERIES 2015 (GOLDEN 1 CENTER) (FEDERALLY TAXABLE) MGR: Goldman, Sachs & Co., New York

Day of Sale: 09/23 THE TOLEDO HOSPITAL TAXABLE BONDS WEEK OF 270,000 Aa3/AA/ SERIES 2015A (PROMEDICA HEALTHCARE 09/21 OBLIGATED GROUP) CORPORATE CUSIP MGR: Barclays Capital Inc., New York

Day of Sale: 09/24 STATE OF MISSISSIPPI WEEK OF 200,000 A3/A+/A+ GAMING TAX REVENUE BONDS, 09/21 SERIES 2015E MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York TENNESSEE HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 131,930 Aa1/AA+/ AGENCY 09/21 RESIDENTIAL FINANCE PROGRAM BONDS (NON-AMT) MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg

Day of Sale: 09/23 WBRP 3.2 LEASE REVENUE BONDS WEEK OF 129,020 Aa1// SERIES 2015A & LEASE REVENUE BONDS 09/21 2015B (TAXABLE) (WASHINGTON) MGR: Barclays Capital Inc., New York

Day of Sale: 09/24 READING SCHOOL DISTRICT WEEK OF 101,307 Baa2// BERKS COUNTY, PENNSYLVANIA 09/21 GENERAL OBLIGATION BONDS & NOTES, SERIES 2015 MGR: RBC Capital Markets, New York REMARK: Insurance Possible

Day of Sale: 09/24 COMMUNITY UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 91,085 Aa// NO. 300 (CARPENTERSVILLE), KANE, 09/21 MCHENRY, COOK & DEKALB COUNTIES, ILLINOIS GENERAL OBLIGATION REFUNDING SCHOOL BONDS (ULT) MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago REMARK: DUE: 2017-2021 AND 2023-2028 CITY OF CORPUS CHRISTI, TEXAS WEEK OF 84,960 // CONSISTING OF: 09/21 $10,025M CERTIFICATES OF OBLIGATION $74,935M TAX-EXEMPT GENERAL IMPROVEMENT REFUNDING BONDS MGR: Frost Bank, San Antonio

Day of Sale: 09/22 VALDOSTA CITY SCHOOL SYSTEM, WEEK OF 69,660 Aa1/AA+/ GEORGIA 09/21 GENERAL OBLIGATION BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg REMARK: UNDERLYING RATING: AA3/A+

Day of Sale: 09/22 PITTSBURGH PARKING AUTHORITY WEEK OF 67,435 Aa3/A+/ ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA 09/21 TAXABLE & TAX-EXEMPT REVENUE BONDS MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia SERIAL: 2015-2026 THE SCHOOL BOARD OF PALM BEACH WEEK OF 62,610 Aa3//AA- COUNTY, FLORIDA 09/21 CERTIFICATES OF PARTICIPATION, SERIES 2015C MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York ILLINOIS FINANCE AUTHORITY WEEK OF 60,000 /BBB+/ COLUMBIA COLLEGE CHICAGO 09/21 REVENUE REFUNDING BONDS, SERIES 2015A TAXABLE REVENUE REFUNDING BONDS, SERIES 2015B MGR: Loop Capital Markets, New York SERIAL: 2016-2032 TERM: 2037 REMARK: INSTITUTIONAL PRICING: 09/24

Day of Sale: 09/24 SAN BERNARDINO CCD, CALIFORNIA WEEK OF 56,000 Aa2/AA-/ GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 09/21 SERIES 2015 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2016-2031

Day of Sale: 09/22 SUMTER LANDING COMMUNITY WEEK OF 55,000 /A+/ DEVELOPMENT DISTRICT RECREATIONAL 09/21 REVENUE BONDS, FLORIDA MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2016-2038

Day of Sale: 09/22 TARRANT COUNTY CULTURAL EDUCATION WEEK OF 50,525 NR/NR/BBB- FACILITIES FINANCE CORPORATION 09/21 RETIREMENT FACILITY REVENUE BONDS, SERIES 2015 (BARTON CREEK SENIOR LIVING CENTER, INC., - QUERENCIA PROJECT) MGR: Ziegler, Chicago REMARK: RATING: (STABLE)

Day of Sale: 09/24 COUNTY OF LUCAS, OHIO HOSPITAL WEEK OF 50,000 Aa3/AA/ REVENUE BONDS, SERIES 2015B 09/21 (PROMEDICA HEALTHCARE OBLIGATTED GROUP) MGR: Barclays Capital Inc., New York

Day of Sale: 09/24 MARYLAND HEALTH & HIGHER EDUCATION WEEK OF 49,365 //BBB REVENUE BONDS EDENWALD ISSUE 09/21 MGR: M&T Securities, Inc., Baltimore SERIAL: 2017-2030 TERM: 2037

Day of Sale: 09/21 COMMUNITY DEVELOPMENT WEEK OF 47,780 Aa2/NR/AA+ ADMINISTRATION 09/21 MARYLAND DEPARTMENT OF HOUSING AND COMMUNITY DEVELOPMENT HOUSING REVENUE BONDS SERIES 2015 B (NON-AMT) MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York REMARK: DUE: 10/01/2017-07/01/2057

NEW MONEY (100%)

Day of Sale: 09/22 TENNESSEE HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 43,070 Aa1/AA+/ AGENCY 09/21 RESIDENTIAL FINANCE PROGRAM BONDS (AMT) MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg

Day of Sale: 09/23 CITY OF TEMPLE, TEXAS (BELL COUNTY) WEEK OF 37,050 // GENERAL OBLIGATION REFUNDING AND 09/21 IMPROVEMENT BONDS, SERIES 2015 MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee SERIAL: 2016-2035

Day of Sale: 09/24 PUBLIC UTILITY DISTRICT NO. 1 OF WEEK OF 37,000 // SNOHOMISH COUNTY, WASHINGTON 09/21 GENERATION SYSTEM REVENUE BONDS MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2025-2035 TERM: 2040, 2045

Day of Sale: 09/22 SAN GABRIEL UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 37,000 Aa3// (LOS ANGELES COUNTY, CALIFORNIA) 09/21 2015 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, SERIES A AND SERIES B (FEDERALLY TAXABLE) MGR: RBC Capital Markets, New York

Day of Sale: 09/23 DEEPHAVEN CHARTER SCHOOL, MINNESOTA WEEK OF 33,250 NR/BB+/ REVENUE BONDS 09/21 EAGLE RIDGE, SERIES 2015A MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2030-2050

Day of Sale: 09/23 SAN BERNARDINO CCD, CALIFORNIA WEEK OF 28,000 Aa2/AA-/ GENERAL OBLIGATION CIB 09/21 2008 ELECTION, SERIES 2015D MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2016 TERM: 2048

Day of Sale: 09/22 CITY OF TEMPLE, TEXAS (BELL COUNTY) WEEK OF 26,500 // UTILITY SYSTEM REVENUE BONDS, 09/21 SERIES 2015 MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee SERIAL: 2016-2035

Day of Sale: 09/24 MOBILE COUNTY, ALABAMA WEEK OF 26,420 Aa2/AA/ GENERAL OBLIGATION BONDS 09/21 MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg

Day of Sale: 09/23 DORCHESTER COUNTY, SOUTH CAROLINA WEEK OF 23,000 /AA-/ WATERWORKS AND SEWER SYSTEM 09/21 /EXP/ REVENUE REFUNDING MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte REMARK: STRUCTURE TBA HUDSONVILLE PUBLIC SCHOOLS, WEEK OF 21,880 /AA/ MICHIGAN 09/21 OTTAWA & ALLEGAN, MICHIGAN 2015 SCHOOL BUILDING AND SITE BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis REMARK: (QSBLF)

Day of Sale: 09/22 MONTEREY PENINSULA USD, CALIFORNIA WEEK OF 20,170 // GENERAL OBLIGATION BONDS 09/21 2010 ELECTION, SERIES 2015B MGR: Piper Jaffray, Minneapolis

Day of Sale: 09/23 UTAH STATE UNIVERSITY BOARD OF WEEK OF 18,090 /AA/ REGENTS 09/21 TAX RESEARCH REVENUE BONDS SERIES 2015 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2017-2046 INSURANCE: ASSURED GUARANTY CORPORATION

Day of Sale: 09/22 MERCED UNION HIGH SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 17,000 Aa3// CALIFORNIA 09/21 ELECTION OF 2008 GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES D MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.

Day of Sale: 09/24 MOORESTOWN BOARD OF EDUCATION WEEK OF 15,990 /AA/ BURLINGTON COUNTY,NEW JERSEY 09/21 REFUNDING SCHOOL BONDS MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia SERIAL: 2016-2029 ROBBINSVILLE BOARD OF EDUCATION WEEK OF 15,810 Aa3// MERCER COUNTY, NEW JERSEY 09/21 REFUNDING SCHOOL BONDS MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia SERIAL: 2016-2022 REMARK: UNDERLYING RATING: A2

SCHOOL BOARD RESOURCE ACT RANCHO CORDOVA CFD NO.2005-1, WEEK OF 14,365 NR/NR/ CALIFORNIA 09/21 SPEC TAX REVENUE BONDS, SERIES 2015 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2016-2045

Day of Sale: 09/24 CITY OF SHALIMAR, FLORIDA WEEK OF 12,245 /A/ MULTI-FAMILY HOUSING REVENUE 09/21 REFUNDING BONDS TAXABLE AND TAX-EXEMPT MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver REMARK: TAXABLE DUE: 2016-2019

TAX-EXEMPT DUE: 2019-2045 RURAL LORAIN COUNTY WATER AUTHORITY WEEK OF 11,400 Aa3// OHIO 09/21 WATER RESOURCE REVENUE IMPROVEMENT AND REFUNDING BONDS, SERIES 2015 MGR: City Securities Corp., Indianapolis SERIAL: 2016-2031 TERM: 2035 COMMUNITY UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 11,215 /AA+/ #205 ELMHURST, DUPAGE & COOK 09/21 COUNTIES, ILLINOIS GENERAL OBLIGATION REFUNDING SCHOOL BONDS (ULT) MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago SERIAL: 2018-2026

Day of Sale: 09/23 SHALER AREA SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 10,000 /A+/ CALIFORNIA 09/21 GENERAL OBLIGATION BONDS SERIES 2015 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2016-2033 INSURANCE: ASSURED GUARANTY CORPORATION

Day of Sale: 09/22 ST. CLAIRE COUNTY, ALABAMA WEEK OF 9,865 /AA-/ GENERAL OBLIGATION WARRANTS 09/21 MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg

Day of Sale: 09/22 MISHAWAKA 2001 SCHOOL BUILDING WEEK OF 9,515 /AA+/ CORPORATION, IN 09/21 FIRST MORTGAGE REFUNDING BONDS SERIES 2015 MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland SERIAL: 2016-2024 REMARK: Underlying ‘A’ Rating

Day of Sale: 09/23 CITY OF CLEBURNE, TEXAS WEEK OF 9,500 /AA/ COMBINATION TAX AND REVENUE 09/21 CERTIFICATES OF OBLIGATION SERIES 2015 MGR: RBC Capital Markets, Dallas

Day of Sale: 09/22 BARKER CYPRESS MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 9,500 /A-/ DISTRICT, TEXAS 09/21 UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, SERIES 2015 **********BANK QUALIFIED********** MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas

Day of Sale: 09/21 CITY OF PHARR, TEXAS WEEK OF 9,495 //AA- GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, 09/21 SERIES B MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis

Day of Sale: 09/23 SAN BERNARDINO CCD, CALIFORNIA WEEK OF 8,800 Aa2/AA-/ GENERAL OBLIGATION CAB 09/21 2008 ELECTION, SERIES 2015D MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2020-2040

Day of Sale: 09/22 PARADISE ISD, TEXAS WEEK OF 8,795 /AAA/ UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 09/21 REFUNDING BONDS, SERIES 2015 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM

Day of Sale: 09/23 CRANDALL INDPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,545 // TEXAS 09/21 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS SERIES 2015 MGR: FirstSouthwest, Dallas

Day of Sale: 09/23 DENVER SCHOOL DISTRICT NO. 1, WEEK OF 8,500 Aa3// COLORADO 09/21 CERTIFICATES OF PARTICIPATION MGR: George K. Baum & Company, Denver

Day of Sale: 09/22 CITY OF STRONGSVILLE, OHIO WEEK OF 7,510 Aaa// GENERAL OBLIGATION (LIMITED TAX) 09/21 VARIOUS PURPOSE IMPROVEMENT REFUNDING BONDS, SERIES 2015 MGR: Huntington Investment Company, Columbus SERIAL: 2015-2026 CITY OF WOODRUFF, SOUTH CAROLINA WEEK OF 6,545 MIG 1// SEWER SYSTEM REVENUE 09/21 BOND ANTICIPATION NOTES MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg

Day of Sale: 09/22 WILLOUGHBY EASTLAKE CSD, OHIO WEEK OF 5,575 A1/AA/ BOE CERTIFICATES OF PARTICIPATION 09/21 SERIES 2015 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2019-2040 INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE REMARK: Bank Qualified

Day of Sale: 09/23 HUNTER-TANNERSVILLE CENTRAL WEEK OF 5,460 NR/UR/ SCHOOL DISTRICT, NEW YORK 09/21 **********BANK QUALIFIED********** MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2016-2024

Day of Sale: 09/22 CITY OF PHARR, TEXAS WEEK OF 4,480 //AA- COMBINATION TAX & INTERNATIONAL 09/21 BRIDGE REVENUE REFUNDING BONDS, SERIES A MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis

Day of Sale: 09/23 LAKE ELSINORE UNIFIED SCHOOL WEEK OF 4,300 // DISTRICT, CALIFORNIA 09/21 COMMUNITY FACILITIES DISTRICT NO. 2013-2 SERIES 2015 SPECIAL TAX BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.

Day of Sale: 09/24 VFILLAGE OF PENN YAN, NEW YORK WEEK OF 3,525 NR/UR/ **********BANK QUALIFIED********** 09/21 MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2016-2025

Day of Sale: 09/24 COMMUNITY DEVELOPMENT AUTHORITY WEEK OF 2,945 // OF THE VILLAGE OF NORTH FOND DU LAC 09/21 WISCONSIN (FOND DU LAC COUNTY) REDEVELOPMENT LEASE REVENUE REFUNDING BONDS, SERIES 2015 MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee

Day of Sale: 09/21 JAMUL DULZURA SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 2,645 /AA/ CALIFORNIA 09/21 GENERAL OBLIGATION BONDS **********BANK QUALIFIED********** MGR: George K. Baum & Company, Denver REMARK: UNDERLYING RATING: A+

Day of Sale: 09/23 TOWN OF EAST HAVEN, CONNECTICUT WEEK OF 2,500 /SP-1/ BOND ANTICIPATION NOTES 09/21 MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago TERM: 2016

Day of Sale: 09/22 POTTAWATOMIE COUNTY, KANSAS WEEK OF 1,330 NR/AA-/ GENERAL OBLIGATION BONDS 09/21 SERIES 2015-A MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2016-2035 REMARK: Bank Qualified

Day of Sale: 09/24

---------------------- Expected volume excluding daily issues: 4,098,022 (in 000‘s)

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