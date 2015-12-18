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December 18, 2015 / 6:50 PM / 2 years ago

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

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Dec 18 - IN ORDER TO ENSURE THAT WE HAVE TIME TO ENTER ALL NEW ISSUE INFORMATION, DALCOMP ASKS THAT FIRMS CALL US AT 212-404-8107 OR USE OUR FAX 212-404-8153 TO INFORM US UPCOMING ISSUES. WE WILL ADD ANY INFORMATION WE RECEIVE BY 2 P.M., EDT, ON THURSDAY AFTERNOON. PLEASE BE SURE TO INCLUDE THE ENTIRE MANAGEMENT GROUP. IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS SERVICE, PLEASE CALL DALCOMP AT 212-404-8107. ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH -------------------- ---- --------- ----------------- BUCKS COUNTY, PENNSYLVANIA WEEK OF 38,000 // WATER & SEWER REVENUE BONDS 12/21 MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken SERIAL: 2016-2040

Day of Sale: 12/22

---------------------- Expected volume excluding daily issues: 38,000 (in 000‘s)

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