FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR
Sections
What global slowdown? Factories chug along
Business
What global slowdown? Factories chug along
New ETF plans to 'make America great again'
Exchange-traded funds
New ETF plans to 'make America great again'
Britain faces huge costs to implement electric car plan
Energy & Environment
Britain faces huge costs to implement electric car plan
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Market News
June 17, 2016 / 2:26 PM / a year ago

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

27 Min Read

June 17 (Reuters) - IN ORDER TO ENSURE THAT WE HAVE TIME TO ENTER ALL NEW ISSUE INFORMATION, DALCOMP ASKS THAT FIRMS CALL US AT 212-404-8107 OR USE OUR FAX 212-404-8153 TO INFORM US UPCOMING ISSUES. WE WILL ADD ANY INFORMATION WE RECEIVE BY 2 P.M., EDT, ON THURSDAY AFTERNOON. PLEASE BE SURE TO INCLUDE THE ENTIRE MANAGEMENT GROUP. IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS SERVICE, PLEASE CALL DALCOMP AT 212-404-8107. ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH -------------------- ---- --------- ----------------- UNIVERSITY OF CALIFORNIA REGENTS WEEK OF 513,990 Aa3/AA-/AA- LPRB REVENUE BONDS 06/20 UNIVERSITY OF CALIFORNIA REGENTS LPRB REVENUE BONDS (FEDERALLY TAXABLE) MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York REMARK: TAX EXEMPT: 17-38, 40, 46, 51

TAXABLE: 17-34, 39, 46

Day of Sale: 06/22 METROPOLITAN TRANSPORTATION WEEK OF 507,450 // AUTHORITY 06/20 TRANSPORTATION REVENUE REFUNDING BONDS, SERIES 2016B MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York REMARK: ROP: 6/21

Day of Sale: 06/22 STATE OF CONNECTICUT HEALTH AND WEEK OF 500,000 Aaa/AAA/ EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY 06/20 REVENUE BONDS YALE UNIVERSITY ISSUE SERIES 2016A & REVENUE BONDS YALE UNIVERSITY ISSUE SERIES 2013A MGR: Barclays Capital Inc., New York

Day of Sale: 06/22 NEW YORK STATE HOUSING FINANCE WEEK OF 302,690 // AGENCY 06/20 2016 SERIES C, AFFORDABLE HOUSING REVENUE BONDS MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York REMARK: ROP: 6/20

Day of Sale: 06/21 ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA WEEK OF 276,135 A1/AA-/ GENERAL OBLIGATION BONDS 06/20 SERIES C75 & C76 MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia SERIAL: 2017-2041 STATE OF IOWA IJOBS PROGRAM WEEK OF 264,000 Aa2/AA/ SPECIAL OBLIGATION REFUNDING 06/20 MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2017-2029

Day of Sale: 06/21 CALIFORNIA HOUSING FINANCE AGENCY WEEK OF 236,000 A2/AA-/ HOME MORTGAGE REVENUE BONDS 06/20 2016 SERIES A (TAXABLE) MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York

Day of Sale: 06/21 PENNSYLVANIA HOUSING FINANCE AGENCY WEEK OF 234,615 Aa2/AA+/NR SINGLE FAMILY MORTGAGE REVENUE 06/20 BONDS SERIES 2016-120 (NON-AMT) MGR: RBC Capital Markets, Chicago

Day of Sale: 06/21 IMPERIAL IRRIGATION DISTRICT WEEK OF 223,000 /A/ ELECTRIC SYSTEM REFUNDING REVENUE 06/20 (32MM TAXABLE/190MM TAX EXEMPT) MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York

Day of Sale: 06/22 ARLINGTON INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 184,490 Aaa/AAA/ DISTRICT, TEXAS 06/20 UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS & TAX REFD BONDS & TAXABLE BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2017-2041 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: UL: Aa1/AA/

Day of Sale: 06/22 COUNTY OF WAYNE, STATE OF MICHIGAN WEEK OF 173,000 /SP-1/ GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX 06/20 FEDERALLY TAXABLE OBLIGATIONS TAX REVENUE NOTES SERIES 2016 MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York

Day of Sale: 06/21 REEDY CREEK IMPROVEMENT DISTRICT WEEK OF 165,060 Aa3/AA-/AA- (FLORIDA) 06/20 (LOCATED IN ORANGE AND OSCEOLA COUNTIES) AD VALOREM TAX BONDS SERIES 2016A MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York SERIAL: 2019-2036

Day of Sale: 06/21 OHIO WATER DEVELOPMENT AUTHORITY WEEK OF 150,000 Aaa/AAA/ WATER DEVELOPMENT REVENUE BONDS 06/20 EXP/EXP/ FRESH WATER SERIES 2016B MGR: Jefferies LLC, New York

Day of Sale: 06/22 ORLANDO UTILITIES COMMISSION WEEK OF 144,000 Aa2/AA/AA UTILITY SYSTEM REVENUE REFUNDING 06/20 AMT MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2017-2033

Day of Sale: 06/22 STATE PUBLIC SCHOOL BUILDING WEEK OF 130,575 /AA/ AUTHORITY 06/20 (COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA) HARRISBURG SCHOOL DISTRICT TAXABLE & TAX-EXEMPT SERIES A & B MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia SERIAL: 2017-2033 INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp. REMARK: UL: /A/ STATE OF MICHIGAN WEEK OF 128,000 Aa1/AA-/AA GENERAL OBLIGATION SCHOOL LOAN 06/20 REFUNDING BONDS SERIES 2016A (TAXABLE) & 2016B (TAX-EXEMPT) MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York

Day of Sale: 06/22 PORT OF MORROW, OREGON TRANSMISSION WEEK OF 120,000 Aa1//AA FACILITIES REVENUE BONDS 06/20 (BONNEVILLE COOPERATION PROJECT NO.5) 2016-2 (FEDERALLY TAXABLE) MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York SERIAL: 2020-2021

Day of Sale: 06/21 TOWN OF GILBERT, ARIZONA WEEK OF 110,025 NR/AAA/AA+ WATER RESOURCES MUNICIPAL PROPERTY 06/20 CORPORATION SENIOR LIEN UTILITY SYSTEM REVENUE AND REVENUE REFUNDING BONDS SERIES 2016 MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York SERIAL: 2017-2036

Day of Sale: 06/21 BOARD OF GOVERNORS OF WAYNE STATE WEEK OF 101,000 Aa3/A+/ UNIVERSITY 06/20 GENERAL REVENUE REFUNDING BONDS SERIES 2016A (EXEMPT) & B (TAXABLE) MICHIGAN MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York

Day of Sale: 06/22 THE STATE OF DELAWARE WEEK OF 86,000 Aaa/AAA/AAA GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 06/20 SERIES 2016D MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York

Day of Sale: 06/23 CITY OF WAXAHACHIE WEEK OF 85,715 // $26,635M GENERAL OBLIGATION 06/20 REFUNDING BONDS, SERIES 2016A $38,985M GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, SERIES 2016B $20,095M COMBINATION TAX & REVENUE CERTIFICATES OF OBLIGATION SERIES 2016 MGR: BOSC, Inc., Richardson

Day of Sale: 06/20 STATE OF OHIO (TREASURER OF STATE) WEEK OF 81,065 Aa2/AA/AA CAPITAL FACILITIES 06/20 LEASE-APPROPRIATION BONDS (MENTAL HEALTH FACILITIES 2016A & BAND PARKS & RECREATION IMPROVEMENT FUND PROJECTS 2016B) MGR: U.S. Bancorp Investments Inc., New York SERIAL: 2017-2026

Day of Sale: 06/21 GREATER ORLANDO AVIATION AUTHORITY WEEK OF 79,000 A1/A+/A+ PRIORITY SUBORDINATED AIRPORT 06/20 FACILITIES REVENUE REFUNDING MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2016-2027

Day of Sale: 06/23 RICHARDSON INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 77,300 // DISTRICT 06/20 UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS SERIES 2016 MGR: BOSC, Inc., Richardson

Day of Sale: 06/23 PITTSBURG UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 70,000 // CALIFORNIA 06/20 2016 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., San Francisco

Day of Sale: 06/21 THE UNIVERSITY OF VERMONT AND STATE WEEK OF 69,000 Aa3/A+/ AGRICULTURAL COLLEGE 06/20 GENERAL OBLIGATION BONDS SERIES 2016 MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York

Day of Sale: 06/21 IDAHO HOUSING AND FINANCE WEEK OF 63,820 // ASSOCIATION 06/20 SINGLE FAMILY MORTGAGE BONDS 2016 SERIES 1 MGR: Barclays Capital Inc., New York

Day of Sale: 06/23 CITY OF TULARE, CALIFORNIA WEEK OF 57,305 // SEWER REVENUE REFUNDING BONDS, 06/20 SERIES 2016 MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York

Day of Sale: 06/23 MURRIETA VALLEY UNIFIED SCHOOL WEEK OF 55,500 // DISTRICT PUBLIC FINANCING AUTHORITY 06/20 SPECIAL TAX REVENUE BONDS 2016 A MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.

Day of Sale: 06/22 HAYS CONSOLIDATED INDEPENDENT WEEK OF 54,035 NR/AAA/AAA SCHOOL DISTRICT, TEXAS 06/20 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS SERIES 2016 MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago SERIAL: 2024-2037 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: UL: NR/AA-/AA

Day of Sale: 06/21 KENTON COUNTY (KENTUCKY) WEEK OF 48,000 A2//A+ AIRPORT BOARD 06/20 CINCINNATI/NORTHERN KENTUCKY INTERNATIONAL AIRPORT - REVENUE REFUNDING BONDS SERIES 2016 (NON-AMT) MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York

Day of Sale: 06/23 NEW JERSEY EDUCATIONAL FACILITY WEEK OF 46,000 A2/A/ AUTHORITY REVENUE REFUNDING ROWAN 06/20 UNIVERSITY MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2017-2031

Day of Sale: 06/22 ALTONA GENERAL OBLIGATION BONDS WEEK OF 45,000 A2// ANNUAL APPROPRIATION URBAN RENEWAL 06/20 REFUNDING SERIES 2016C MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis SERIAL: 2017-2036

Day of Sale: 06/21 MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE WEEK OF 43,810 /A+/ AGENCY 06/20 REVENUE BONDS WGBH EDUCATIONAL FOUNDATION ISSUE SERIES 2016 MGR: RBC Capital Markets, New York

Day of Sale: 06/22 SCRANTON REDEVELOPMENT AUTHORITY WEEK OF 39,000 /BB/ GUARANTEED LEASE REVENUE 06/20 (32MM TAX EXEMPT/7MM TAXABLE) MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York REMARK: TAX EXEMPT: 21, 28

TAXABLE: 26

Day of Sale: 06/22 NORTH THURSTON SCHOOL DISTRICT NO.3 WEEK OF 37,500 Aa1/AA+/ UTGO SERIES 2016 06/20 WASHINGTON MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis SERIAL: 2017-2035 INSURANCE: WASHINGTON SCHOOL BD GUARANTEE

Day of Sale: 06/22 STATE OF WISCONSIN WEEK OF 35,105 Aa3/AA-/ CERTIFICATES OF PARTICIPATION 06/20 MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia SERIAL: 2016-2023 REMARK: KROLL: AA- CITY OF WICHITA, KANSAS WEEK OF 33,230 NR/NR/ HEALTH CARE FACILITIES REVENUE 06/20 BONDS SERIES II-A & II-B, 2016 (KANSAS MASONIC HOME) MGR: Ziegler, Chicago

Day of Sale: 06/23 CALIFORNIA EDUCATION NOTES PROGRAM WEEK OF 30,000 /SP-1+/ TAX AND REVENUE ANTICIPATION NOTES 06/20 FISCAL YEAR 2016-2017 NOTES PARTICIPATION MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.

Day of Sale: 06/21 CHULA VISTA REDEVELOPMENT AGENCY WEEK OF 30,000 /A+/ TAX ALLOCATION REFUNDING BONDS 2016 06/20 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.

Day of Sale: 06/21 VERMONT EDUCATIONAL AND HEALTH WEEK OF 29,805 Aa2/AA/ BUILDING FINANCING AGENCY 06/20 (MIDDLEBURY COLLEGE) REVENUE REFUNDING BONDS SERIES 2016 MGR: Goldman, Sachs & Co., New York

Day of Sale: 06/21 MONTGOMERY COUNTY INDUSTRIAL WEEK OF 29,190 NR/BBB/ DEVELOPMENT AUTHORITY 06/20 PENNSYLVANIA REVENUE BONDS, SERIES 2016 (FOULKEWAYS AT GWYNEDD PROJECT) MGR: Ziegler, Chicago REMARK: RATINGS STABLE

Day of Sale: 06/21 PICO RIVERA PUBLIC FINANCING WEEK OF 28,575 /AA-/ AUTHORITY LEASE REVENUE REFUNDING 06/20 BONDS SERIES 2016 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.

Day of Sale: 06/22 CORONA PUBLIC FINANCING AUTHORITY WEEK OF 25,000 /AA-/ 2016 LEASE REVENUE REFUNDING BONDS 06/20 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.

Day of Sale: 06/23 EAST ALDINE MANAGEMENT DISTRICT WEEK OF 23,970 /A/ TEXAS SALES TAX REVENUE AND 06/20 REFUNDING BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis

Day of Sale: 06/22 NEW HOPE CULTURAL EDUCATION WEEK OF 21,755 NR/BBB-/NR FACILITIES FINANCE CORPORATION 06/20 STUDENT HOUSING REVENUE BONDS (CHF - COLLEGIATE HOUSING CORPUS CHRISTI II, LLC - TEXAS A&M UNIVERSITY - SAN ANTONIO PROJECT) MGR: RBC Capital Markets, Chicago

Day of Sale: 06/21 STATE OF OREGON WEEK OF 21,300 /A/ OREGON FACILITIES AUTHORITY 06/20 REVENUE AND REFUNDING BONDS (WILLAMETTE UNIVERSITY PROJECTS) 2016 SERIES B MGR: George K. Baum & Company, Denver

Day of Sale: 06/21 ILLINOIS HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 19,500 Aaa/NR/NR AUTHORITY 06/20 MULTIFAMILY HOUSING DEVELOPMENT AUTHORITY MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS (PASS-THROUGH)(CROSSROADS AT EAST RAVENSWOOD) SERIES 2016 MGR: RBC Capital Markets, Chicago

Day of Sale: 06/21 THE HOSPITAL FACILITIES AUTHORITY WEEK OF 18,190 NR/NR/BBB- OF THE CITY OF ASTORIA, OREGON 06/20 (COLUMBIA MEMORIAL HOSPITAL) HOSPITAL REVENUE BONDS SERIES 2016 MGR: U.S. Bancorp Investments Inc., New York SERIAL: 2038-2046

Day of Sale: 06/22 THE REGIONAL BOARD OF EDUCATION WEEK OF 17,345 /AA/ OF MANALAPAN-ENGLISHTOWN 06/20 MONMOUTH COUNTY, NEW JERSEY REFUNDING SCHOOL BONDS, SERIES 2016 MGR: RBC Capital Markets, New York

Day of Sale: 06/22 WALL INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 17,220 // UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS 06/20 SERIES 2016 MGR: BOSC, Inc., Richardson

Day of Sale: 06/22 CRANDALL ISD, TEXAS WEEK OF 16,920 /AAA/ UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS 06/20 SERIES 2016A MGR: HilltopSecurities, Dallas SERIAL: 2032-2036 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: UL: A+

Day of Sale: 06/20 MICHIGAN FINANCE AUTHORITY WEEK OF 16,000 /A/ CITY OF ALLEN PARK LIMITED TAX 06/20 GO LOCAL PROJECT BONDS LOCAL GOVERNMENT LOAN PROGRAM REV BONDS - SERIES 2016B (TAXABLE) MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York

Day of Sale: 06/21 COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 14,010 NR/AA/NR #201-U (CRETE-MONEE) 06/20 WILL COUNTY, ILLINOIS GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX SCHOOL BONDS SERIES 2016C MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago SERIAL: 2027-2036 INSURANCE: INSURED REMARK: UL: NR/A+/NR

Day of Sale: 06/21 STATE BOARD OF REGENTS OF THE STATE WEEK OF 13,500 NR/AA/ OF UTAH 06/20 RESEARCH REVENUE BONDS SERIES 2016 MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis

Day of Sale: 06/23 CITY OF BROWNSVILLE, TEXAS WEEK OF 12,870 Aa3/AA/ COMBINATION TAX AND REVENUE 06/20 CERTIFICATES OF OBLIGATION MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte SERIAL: 2017-2036

Day of Sale: 06/20 COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 12,770 NR/AA/NR #201-U (CRETE-MONEE) 06/20 WILL COUNTY, ILLINOIS GENERAL OBLIGATION REFUNDING SCHOOL BONDS SERIES 2016B MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago SERIAL: 2026-2028 INSURANCE: INSURED REMARK: UL: NR/A+/NR

Day of Sale: 06/21 CARTHAGE R-IX SCHOOL DISTRICT OF WEEK OF 12,175 /A/ JASPER COUNTY, MISSOURI 06/20 REFUNDING AND IMPROVEMENT CERTIFICATES OF PARTICIPATION SERIES 2016 MGR: George K. Baum & Company, Kansas City SERIAL: 2017-2025

Day of Sale: 06/20 LEHIGH COUNTY GENERAL PURPOSE WEEK OF 12,000 A2// AUTHORITY COLLEGE REVENUE REFUNDING 06/20 PENNSYLVANIA MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York REMARK: 18-22, 28-30

Day of Sale: 06/22 CITY OF MT. VERNON WATERWORKS WEEK OF 11,395 // REVENUE BANS OF 2016 06/20 MGR: City Securities Corp., Indianapolis

Day of Sale: 06/21 SANTA CRUZ COUNTY, TEXAS WEEK OF 10,000 A2/AA-/ 2016 REFUNDING COPS 06/20 MGR: Raymond James & Associates, Inc., San Francisco SERIAL: 2017-2036

Day of Sale: 06/22 CAVE CREEK UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 10,000 /AA-/ #93 OF MARICOPA COUNTY, ARIZONA 06/20 GENERAL OBLIGATION SCHOOL IMPROVEMENT BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver SERIAL: 2018-2030

Day of Sale: 06/22 CHAMBERSBURG AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,755 // FRANKLIN COUNTY, PENNSYLVANIA 06/20 GENERAL OBLIGATION BONDS SERIES A OF 2016 MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia REMARK: BANK QUALIFIED

Day of Sale: 06/22 TOWN OF CORTE MADERA 2016 FEDERALLY WEEK OF 9,500 /AA-/ TAXABLE REFUNDING CERTIFICATES OF 06/20 PARTICIPATION MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.

Day of Sale: 06/21 CITY OF COPPERAS COVE, TEXAS WEEK OF 9,475 // (CORYELL AND LAMPASAS COUNTIES) 06/20 COMBINATION TAX AND REVENUE CERTIFICATES OF OBLIGATION SERIES 2016 MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee SERIAL: 2018-2036

Day of Sale: 06/22 HEMPFIELD SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,135 Aa2// LANCASTER COUNTY, PENNSYLVANIA 06/20 GENERAL OBLIGATION BONDS SERIES A OF 2016 MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2016-2023 REMARK: BANK QUALIFIED

Day of Sale: 06/22 SCHOOL DISTRICT OF ARGYLE WEEK OF 9,100 // GREEN AND LAFAYETTE COUNTIES 06/20 WISCONSIN BOND ANTICIPATION NOTES MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee TERM: 2016

Day of Sale: 06/22 MONTGOMERY COUNTY MUD NO. 47 WEEK OF 8,590 Aa3// TEXAS 06/20 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2017-2024 REMARK: Bank Qualified

Day of Sale: 06/21 KANE & DEKALB COUNTIES, ILLINOIS WEEK OF 8,505 // BURLINGTON COMMUNITY UNIT SCHOOL 06/20 DISTRICT #301 $6MM DEBT CERTIFICATES /AA-/ $2,505 SERIES A SCHOOL BONDS /AA/ MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis

Day of Sale: 06/21 ORE CITY ISD UNLIMITED TAX WEEK OF 8,335 /A/ REFUNDING BONDS SERIES 2016 06/20 TEXAS MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis

Day of Sale: 06/22 CITY OF SAN CLEMENTE REASSESSMENT WEEK OF 8,335 /A/ DISTRICT NO 2016-1 LIMITED 06/20 OBLIGATION REFUNDING BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.

Day of Sale: 06/20 JENNINGS SCHOOL DISTRICT, ST. LOUIS WEEK OF 7,650 /AA+/ COUNTY,MISSOURI REFUNDING & 06/20 IMPROVEMENT BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis INSURANCE: MISSOURI DIRECT DEPOSIT PRGM

Day of Sale: 06/20 SAN CARLOS SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,500 /AA/ 2016 GENERAL OBLIGATION REFUNDING 06/20 BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.

Day of Sale: 06/20 SAN CARLOS SCHOOL DISTRICT 2016 WEEK OF 7,500 /AA/ GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 06/20 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.

Day of Sale: 06/20 CRANDALL ISD, TEXAS WEEK OF 7,060 /A+/ UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS 06/20 SERIES 2016B MGR: HilltopSecurities, Dallas SERIAL: 2016-2033

Day of Sale: 06/20 TOWN OF SEYMOUR, CONNECTICUT WEEK OF 6,900 NR/AA+/ SERIES B 06/20 MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2018-2031 REMARK: Bank Qualified

Day of Sale: 06/23 TOWNSHIP OF WASHINGTON WEEK OF 6,610 Aa2// COUNTY OF GLOUCESTER, NEW JERSEY 06/20 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, SERIES 2016 MGR: RBC Capital Markets, New York REMARK: Bank Qualified

Day of Sale: 06/23 OZARK UTILITIES BOARD WATER AND WEEK OF 6,525 /A/ SEWER REVENUE REFUNDING BONDS 06/20 SERIES 2016 MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis SERIAL: 2017-2031 INSURANCE: ASSURED GUARANTY CORPORATION

Day of Sale: 06/21 CITY OF COPPERAS COVE, TEXAS WEEK OF 6,430 /AA/ (CORYELL & LAMPASAS COUNTIES) 06/20 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS SERIES 2016 MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago CITY OF KALAMAZOO, COUNTY OF WEEK OF 6,325 /AA-/ KALAMAZOO, STATE OF MICHIGAN 06/20 CAPITAL IMPROVEMENT AND REFUNDING BONDS LIMITED TAX GENERAL OBLIGAION MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago MOUNTAIN VIEW SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,285 /A+/AA- CALIFORNIA 06/20 SFID #1 GENERAL OBLIGATION BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., San Francisco SERIAL: 2016-2027 REMARK: Taxable

Day of Sale: 06/23 HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 6,270 /BBB+/ DISTRICT NO. 371 06/20 (A POLITICAL SUBDIVISION OF THE STATE OF TEXAS LOCATED WITHIN HARRIS COUNTY, TEXAS) UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2016 MGR: RBC Capital Markets, Dallas SERIAL: 2017-2033 CAPISTRANO USD, CALIFORNIA WEEK OF 6,155 NR/NR/NR CFD 98-1A SPECIAL TAX BONDS 06/20 SERIES 2016 MGR: HilltopSecurities, Dallas TERM: 2044

Day of Sale: 06/23 ROCK HILL, MISSOURI GENERAL WEEK OF 6,100 /AA/ OBLIGATION BONDS SERIES 2016 06/20 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis

Day of Sale: 06/21 CAMDEN CENTRAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 6,050 NR/UR/ NEW YORK 06/20 MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2017-2027 REMARK: Bank Qualified

Day of Sale: 06/22 HESSTON PUBLIC COMMISSION WEEK OF 5,830 // REVENUE BONDS 06/20 SERIES 2016A KANSAS MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis SERIAL: 2017-2036

Day of Sale: 06/20 CITY OF OAK CREEK MILWAUKEE COUNTY WEEK OF 5,825 // WISCONSIN TAXABLE GENERAL 06/20 OBLIGATION PROMISSORY NOTES 2016A MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago VILLAGE OF MUKWONAGO, WAUKESHA AND WEEK OF 5,610 /AA-/ WALWORTH COUNTIES, WISCONSIN 06/20 WATERWORKS SYSTEM AND SEWERAGE SYSTEM BONDS SERIES 2016B BANK QUALIFIED MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago FESTIVAL RANCH COMMUNITY FACILITIES WEEK OF 5,575 /BBB/ DISTRICT 06/20 (CITY OF BUCKEYE, ARIZONA) GENERAL OBLIGATION BONDS SERIES 2016 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver

Day of Sale: 06/23 WEST ORANGE TOWNSHIP BOARD OF WEEK OF 5,260 UR/NR/ EDUCATION, NEW JERSEY 06/20 COPS MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2016-2024

Day of Sale: 06/22 DOLTON SCHOOL DISTRICT, ILLINOIS WEEK OF 5,225 A3// ALTERNATE REVENUE 2016 TAXABLE 06/20 WORKING CASH FUND BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis

Day of Sale: 06/22 EPHRATA BOROUGH AUTHORITY WEEK OF 5,030 /AA-/ LANCASTER COUNTY, PENNSYLVANIA 06/20 GUARANTEED SEWER REVENUE BONDS SERIES B OF 2016 MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2016-2030 REMARK: BANK QUALIFIED

Day of Sale: 06/21 CITY OF BROWNSVILLE COMMUNITY WEEK OF 4,655 A1/A/ IMPROVEMENT CORPORATION SALES TAX 06/20 REVENUE REFUNDING BONDS MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte REMARK: 2016, 2018-2027

Day of Sale: 06/20 THE BOARD OF EDUCATION OF THE WEST WEEK OF 4,020 /AA+/ ESSEX REGIONAL SCHOOL DISTRICT 06/20 IN THE COUNTY OF ESSEX, NEW JERSEY REFUNDING SCHOOL BONDS MGR: RBC Capital Markets, New York REMARK: Bank Qualified

Day of Sale: 06/21 SCHOOL DISTRICT OF BLOOMER, WEEK OF 3,500 /A+/ CHIPPEWA AND DUNN COUNTIES 06/20 WISCONSIN GENERAL OBLIGATION PROMISSORY NOTES SERIES 2016A BANK QUALIFIED MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago SOUTH SHORE HARBOR MUD #7 WEEK OF 3,500 /BBB+/ UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS 06/20 SERIES 2016 TEXAS MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas

Day of Sale: 06/20 SCHOOL DISTRICT OF THE CITY OF WEEK OF 3,410 // JEANNETTE 06/20 WESTMORELAND COUNTY, PENNSYLVANIA GENERAL OBLIGATION BONDS SERIES OF 2016 MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia REMARK: BANK QUALIFIED

Day of Sale: 06/20 COTTONWOOD HEIGHTS, UTAH WEEK OF 3,285 /AA-/ SALES TAX REVENUE BONDS 06/20 SERIES 2016 MGR: George K. Baum & Company, Denver

Day of Sale: 06/22 VILLAGE OF MUKWONAGO, WAUKESHA AND WEEK OF 3,100 // WALWORTH COUNTIES, WISCONSIN 06/20 GENERAL OBLIGATION PROMISSORY NOTES SERIES 2016A BANK QUALIFIED MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago SHARONVILLE CITY WEEK OF 3,050 NR/NR/ (HAMILTON COUNTY), OHIO 06/20 VARIOUS PURPOSE (GO LT) BOND ANTICIPATION NOTES SERIES 2016 MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago TERM: 2017 REMARK: BANK QUALIFIED

Day of Sale: 06/22 VISTANCIA WEST COMMUNITY FACILITIES WEEK OF 3,000 NR/NR/ DISTRICT 06/20 (CITY OF PEORIA, ARIZONA) MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver

Day of Sale: 06/22 MCPHERSON COUNTY, KANSAS WEEK OF 2,900 Aa3// REFUNDING BONDS SERIES 2016A 06/20 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis

Day of Sale: 06/21 SCHOOL DISTRICT OF ALGOMA WEEK OF 2,885 // KEWAUNEE COUNTY, WISCONSIN 06/20 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee REMARK: 17-19; 27-35

Day of Sale: 06/20 INDEPENDENCE GENERAL OBLIGATION WEEK OF 1,835 NR// REFUNDING BONDS SERIES 2016-A 06/20 MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis SERIAL: 2019-2026

Day of Sale: 06/22 VILLAGE OF OBETZ WEEK OF 1,500 NR/NR/ (FRANKLIN COUNTY), OHIO 06/20 MUNICIPAL ELECTRIC SYSTEM EXPANSION & IMPROVEMENT (GO LT) BANS SERIES 2016 MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago TERM: 2017 REMARK: BANK QUALIFIED

Day of Sale: 06/21 SCHOOL DISTRICT NUMBER 73.5 WEEK OF 1,275 Aa2/NR/NR (SKOKIE) 06/20 COOK COUNTY, ILLINOIS GENERAL OBLIGATION LIMITED SCHOOL BONDS SERIES 2016B MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago SERIAL: 2019-2020

Day of Sale: 06/22 HOLLISTER R-V SCHOOL DISTRICT OF WEEK OF 1,000 /A/ TANEY COUNTY, MISSOURI 06/20 /EXP/ LEASE PARTICIPATION CERTIFICATES SERIES 2016 MGR: George K. Baum & Company, Kansas City SERIAL: 2017-2027

Day of Sale: 06/23

---------------------- Expected volume excluding daily issues: 6,279,265 (in 000‘s)

Reporting By Karen Pierog

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.