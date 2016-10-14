FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
10 months ago
Wells CEO says Board of Directors comfortable with current management team
#Trump
#HurricaneHarvey
#Energy&Environment
#SpecialReport
#NorthKorea
#FutureOfMoney
#CyberRisk
Sections
Last 'bare county' in U.S. to get insurer next year
Health
Last 'bare county' in U.S. to get insurer next year
Fuel prices rise, refiners shut as Texas braces for major hurricane
U.S.
Fuel prices rise, refiners shut as Texas braces for major hurricane
Boring investments can be appealing, but risk is growing
Exchange-Traded Funds
Boring investments can be appealing, but risk is growing
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Market News
October 14, 2016 / 2:57 PM / 10 months ago

Wells CEO says Board of Directors comfortable with current management team

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 14 (Reuters) - Wells fargo & co cfo says efficiency ratio to remain elevated WELLS FARGO 'OFF CYCLE' INVESTOR DAY WILL BE IN MAY 2017, A YEAR EARLIER THAN USUAL 'VERY EARLY' TO GIVE DOLLAR FIGURE FOR LEGAL COST ESTIMATES FROM SCANDAL--WELLS FARGO CFO ASKED IF THE BANK WILL BRING IN AN OUTSIDER, SLOAN SAYS BOARD IS COMFORTABLE WITH MANAGEMENT TEAM WELLS CFO SAYS BANK BELIEVES ENERGY LOSSES PEAKED IN 2Q WELLS CFO SAYS CHANGES TO CCAR FRAMEWORK IN LINE WITH EXPECTATIONS SLOAN SAYS BANK 'NOT IN A POSITION' TO DISCUSS BOARD OF DIRECTORS INVESTIGATION TODAY WELLS FARGO WILL HOLD 'OFF CYCLE' INVESTOR DAY, SLOAN SAYS (Reporting by Dan Freed)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.