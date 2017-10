COMPETITIVE MUNICIPAL SALE CALENDAR

*=BANK QUALIFIED RATING BIDDING MDY/S&P/FITCH ($MIL) ISSUER DEADLINE (EST) [Jun. 29] *1.26 Moonachie Borough, NJ 11:00 AM *9.11 West Caldwell Twp, NJ 11:00 AM *1.87 Lincoln Co ISD #1, OK, GO 12:45 PM [Jul. 02] 1.46 Willmar, MN, GO 11:00 AM 7.00 Seaford UFSD, NY 11:00 AM AA 38.00 Tulsa Co ISD #1, OK, GO 12:00 PM 3.94 Seaford UFSD, NY 11:30 AM *2.40 Hadley Luzerne Ctrl SD, NY 12:00 PM [Jul. 03] *1.49 Bloomingdale Borough, NJ 11:00 AM *1.96 Paulsboro Borough, NJ 11:00 AM *1.28 Paulsboro Borough, NJ 11:00 AM *2.00 Pequannock Twp BOE, NJ 11:30 AM [Jul. 09] *2.50 SW Wisconsin Tech Coll Dt, WI, GO 10:30 AM *4.10 Blackhawk Tech Coll Dt, WI, GO 11:00 AM *6.75 Warroad ISD #690, MN 11:00 AM 19.91 Coloma Comm Schs, MI, GO 11:00 AM 15.00 Farmington ISD #192, MN 12:00 PM A+ *4.70 Galveston Co Wtr Cntr & Imp #1, TX, RE 12:00 PM *6.00 Irvington UFSD, NY 11:00 AM *1.42 Lake City, MN, GO 12:00 PM *2.88 Montgomery Co MUD #119, TX, GO 12:00 PM *2.00 Beckham Co ISD #31, OK, GO 12:45 PM Aa2 8.48 Bangor Pub Schs, MI, GO 02:00 PM Aaa AAA 21.00 Polk County, IA, GO 03:00 PM Aaa AAA 37.96 Polk County, IA, GO 03:00 PM Aaa AAA 72.72 Polk County, IA, GO 03:00 PM *8.55 McPherson Co USD #419, KS, GO 04:00 PM [Jul. 10] *2.63 East Central ISD #2580, MN 11:00 AM *1.27 Pequot Lakes, MN, GO 11:00 AM 13.25 Petaluma Joint Union HSD, CA, GO 01:00 PM *5.88 Williamson Co MUD #11, TX, GO 11:00 AM *1.14 Adel, IA, GO 12:00 PM *5.22 Charlevoix Pub Lib, MI, GO 11:00 AM *1.50 Chili (Town), NY 11:00 AM *5.99 Hawthorne Borough, NJ, GO 11:00 AM 3.96 Oxford (Town), CT 11:00 AM *1.56 Plymouth Redev Dist, IN, RE 11:00 AM *2.38 Quaboag Reg SD, MA, GO 11:00 AM 11.21 Raynham (Town), MA, GO 11:00 AM *4.68 Trinity, NC 11:00 AM *1.07 Brockport Ctrl SD, NY, GO 11:30 AM 1.82 Clarence Ctrl SD, NY 11:30 AM 9.90 Clarence Ctrl SD, NY 11:30 AM 3.93 Hopewell Twp, NJ 11:30 AM *1.00 Canadian Co ISD #57, OK, GO 12:45 PM *3.50 Adel, IA, GO 01:00 PM *5.67 Williamsburg (Town), MA, GO 12:00 PM *5.00 Calcasieu Par SD #24, LA, GO 04:00 PM [Jul. 11] 26.10 Tahoe Forest Hosp Dt, CA, GO 12:00 PM AA *4.50 Southern Marin Swrg Agy, CA, RE 01:00 PM *1.19 Egremont (Town), MA, GO 11:00 AM *6.90 Erie Co #2 BOCES, NY 11:00 AM *4.71 Harris Co MUD #368, TX, GO 03:00 PM *4.42 Pottawatomie Co USD #323, KS, GO 04:00 PM [Jul. 12] 14.78 Fox Vly Tech Coll Dt, WI, GO 10:30 AM 11.48 Fox Vly Tech Coll Dt, WI, GO 10:30 AM *3.50 Knippa ISD, TX, GO 11:00 AM *8.00 Chappaqua Ctrl SD, NY 11:00 AM *1.10 Credit River Twp, MN, GO 12:00 PM *4.89 Spring Hill, KS, GO 12:00 PM *2.50 Chisago Lakes ISD #2144, MN 01:00 PM *3.30 Bilma Pub Util Dt, TX, GO 02:00 PM [Jul. 16] Aa1 *9.23 Orland Pk Vlg, IL, GO 10:45 AM 6.81 Lakeville, MN, GO 11:00 AM 23.64 Lakeville, MN, GO 11:00 AM 13.00 Richfield ISD #280, MN 11:00 AM 1.10 Atkin ISD #1, MN, GO 11:30 AM Aa2 *6.00 College Comm SD, IA, GO 12:00 PM *1.10 Lake Crystal ISD #2071, MN 12:00 PM *8.56 Maple Grove, MN, GO 12:30 PM 10.72 Fort Bend Co MUD #169, TX, RE 01:00 PM 50.53 Tidehaven ISD, TX, GO 01:00 PM [Jul. 17] *3.30 New Ulm, MN, GO 11:00 AM *4.03 Robbinsdale, MN, GO 11:00 AM *10.00 Superior, WI, GO 11:00 AM [Jul. 18] 263.22 Washington, WA, GO 12:00 AM 170.93 Washington, WA, GO 12:00 AM 40.59 Washington, WA, GO 12:00 AM 78.46 Washington, WA, GO 12:00 AM *2.50 Sibley East ISD #2310, MN 12:00 PM [Jul. 23] *6.12 Fort Bend Co MUD #57, TX, GO 11:30 AM 2.58 West St Paul, MN, GO 01:00 PM *2.55 West St Paul, MN, GO 01:00 PM [Jul. 24] *6.00 Columbia Heights ISD #13, MN 12:00 PM A2 *1.15 Spirit Lake, IA, GO 12:00 PM *4.93 Spirit Lake, IA, RE 12:00 PM [Aug. 01] 4.20 Monticello ISD #882, MN 11:00 AM [Aug. 22] *2.30 Deer River ISD #317, MN 11:00 AM