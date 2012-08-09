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August 9, 2012 / 9:21 PM / 5 years ago

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

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ISSUE/SENIOR MANAGER                   SALE            (IN 000)   MDY/S&P/FTCH
--------------------                   ----            ---------  -----------------
ENERGY NORTHWEST, WASHINGTON           WEEK OF           777,000  Aa1/AA-/AA
  TAX EXEMPT AND TAXABLE               08/13
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 08/15
 
BOARD OF EDUCATION OF THE CITY OF      WEEK OF           471,000  A1/A+/A+
  CHICAGO UNLIMITED TAX GENERAL        08/13
  OBLIGATION BONDS (DEDICATED
  REVENUES) SERIES 2012A
  MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
      Day of Sale: 08/14
 
CITIES OF DALLAS AND FORT WORTH        WEEK OF           290,530  A1/A+/A+
  TEXAS                                08/13                        /EXP/EXP
  DALLAS/FORT WORTH INTERNATIONAL
  AIRPORT
  JOINT REVENUE REFUNDING BONDS
  SERIES 2012E (AMT)
  MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
      Day of Sale: 08/16
 
SOUTHERN CALIFORNIA PUBLIC POWER       WEEK OF           125,725  //
  AUTHORITY (A PUBLIC ENTITY           08/13
  ORGANIZED UNDER THE LAWS OF THE
  STATE OF CALIFORNIA)
  $79,540M MEAD-ADELANTO PROJECT
  REVENUE BONDS, 2012 SERIES A
  $16,995M MEAD-ADELANTO PROJECT
  REVENUE BONDS, 2012 SERIES B

  $23,770M MEAD-PHOENIX PROJECT
  REVENUE BONDS, 2012 SERIES A
  $5,420M MEAD-PHOENIX PROJECT
  REVENUE BONDS, 2012 SERIES B

  MGR: Barclays Capital Inc., New York
  REMARK: AA-/STABLE; AA-/STABLE (CONFIRMED)
      Day of Sale: 08/15
 
MICHIGAN FINANCE AUTHORITY             WEEK OF           122,000  A3/A+/
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 08/16
 
CITY OF CARMEL, INDIANA                WEEK OF           119,245  NR/NR/
  REVENUE BONDS, SERIES 2012A,         08/13
  B (ARROS), C1, C2, C3, SERIES D

  MGR: Ziegler, Chicago
      Day of Sale: 08/16
 
OHIO AIR QUALITY DEVELOPMENT           WEEK OF           100,000  Baa3/BBB-/
  AUTHORITY (FIRST ENERGY GENERATION   08/13
  CORP)
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 08/14
 
MICHIGAN FINANCE AUTHORITY             WEEK OF            96,385  A1/A+/
  HOSPITAL REVENUE BONDS               08/13

  SERIES 2012
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
  SERIAL: 2017-2042
      Day of Sale: 08/14
 
JEA                                    WEEK OF            84,705  Aa2/AA-/AA-
  ST. JOHNS RIVER POWER PARK SYSTEM    08/13                         /EXP/
  REFUNDING REVENUE BONDS
  ISSUE TWO, SERIES TWENTY FIVE
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 08/16
 
SEMITROPIC IMPROVEMENT DISTRICT        WEEK OF            84,200  NR/A+/AA-
  REVENUE BONDS                        08/13
  TAX EXEMPT AND TAXABLE
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
      Day of Sale: 08/16
 
NEW JERSEY ECONOMIC DEVELOPMENT        WEEK OF            80,305  Baa3/NR/NR
  AUTHORITY, NEW JERSEY                08/13
  ENERGY FACILITY REVENUE BONDS

  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2029-2043
      Day of Sale: 08/14
 
NEW MEXICO HOSPITAL EQUIPMENT LOAN     WEEK OF            75,000  Aa3/AA-/AA-
  COUNCIL HOSPITAL SYSTEM REVENUE      08/13
  BONDS PRESBYTERIAN HEALTHCARE
  SERVICES SERIES 2012A
  MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
      Day of Sale: 08/15
 
ALLEN INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT      WEEK OF            71,200  Aa2/AA/
  TEXAS                                08/13
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
  BONDS
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  SERIAL: 2013-2032
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
      Day of Sale: 08/14
 
COUNTY OF NORTHAMPTON                  WEEK OF            70,345  //
  COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA         08/13
  $ 9,370M GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES A OF 2012 (FEDERALLY
  TAXABLE)
  $60,975M GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES B OF 2012 (TAX-EXEMPT)
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 08/16
 
CITY OF SPRINGFIELD, ILLINOIS          WEEK OF            69,405  Aa1/AA/
  WATER REVENUE BONDS                  08/13
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  SERIAL: 2013-2032  TERM: 2037
      Day of Sale: 08/14
 
NEW MEXICO MORTGAGE FINANCE            WEEK OF            59,900  NR/AA+/
  AUTHORITY                            08/13
  SINGLE FAMILY MORTGAGE PROGRAM
  CLASS 1 BONDS
  2012 SERIES B1, B2 AND B3
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
      Day of Sale: 08/14
 
NEW CASTLE COUNTY, DELAWARE            WEEK OF            55,000  Aaa/AAA/AAA
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 08/14
 
ALACHUA COUNTY, FLORIDA                WEEK OF            54,205  NR/NR/
  HEALTH FACILITIES CCRC               08/13
  (UF OF FLORIDA PROJECT) 12A
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2047
      Day of Sale: 08/15
 
MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE      WEEK OF            53,645  A2//
  AGENCY                               08/13
  REVENUE BONDS
  NORTHEASTERN UNIVERSITY ISSUE
  SERIES 2012
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
      Day of Sale: 08/16
 
CITY OF BEAUMONT, TEXAS                WEEK OF            48,170  //
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING AND     08/13
  CERTIFICATES OF OBLIGATION
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  REMARK: 2 SERIES 03/01/2015-2018; 2026-2033
          AND 03/01/2014-2039
      Day of Sale: 08/13
 
CALIFORNIA EDUCATIONAL FACILITIES      WEEK OF            41,435  Aa1/AA/
  AUTHORITY                            08/13
  REVENUE BONDS (UNIVERSITY OF
  SOUTHERN CALIFORNIA), SERIES 2012A
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
 
UPPER TRINITY REGIONAL WATER           WEEK OF            38,675  //
  DISTRICT, TEXAS                      08/13
  REGIONAL TREATED WATER SUPPLY
  SYSTEM REVENUE REFUNDING &
  IMPROVEMENT BONDS
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2013-2037
  INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
      Day of Sale: 08/15
 
NORTH DAKOTA PUBLIC FINANCE            WEEK OF            36,845  Aaa/NR/
  AUTHORITY                            08/13
  ST REVOLVING FUND GENERAL
  OBLIGATION BONDS
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2032
      Day of Sale: 08/15
 
CORNWALL CENTRAL SCHOOL DISTRICT,      WEEK OF            33,380  Aa3//
  NEW YORK                             08/13
  MGR: Jefferies & Company, Inc., New York
      Day of Sale: 08/14
 
WEST DEPTFORD TOWNSHIP                 WEEK OF            32,400  /A-/
  COUNTY OF GLOUCESTER, NEW JERSEY     08/13
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
  SERIES 2012
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 08/15
 
WENTZVILLE R-IV SCHOOL DISTRICT        WEEK OF            32,320  //
  MISSOURI, LEASE PARTICIPATION        08/13
  CERTIFICATES SERIES 2012
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 08/16
 
FORT WORTH TEXAS, WATER AND SEWER      WEEK OF            32,065  Aa1/AA/AA+
  SYSTEM REVENUE REFUNDING BONDS       08/13
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 08/16
 
BEAVER COUNTY INDUSTRIAL               WEEK OF            28,525  Baa3/BBB-/
  DEVELOPMENT AUTHORITY                08/13

  POLLUTION CONTROL REVENUE REFUNDING BONDS
  SERIES 2008-A (NON-AMT)

  MGR: Barclays Capital Inc., New York
      Day of Sale: 08/15
 
STATE OF TEXAS GENERAL OBLIGATION      WEEK OF            28,220  Aaa/AA+/AAA
  WATER FINANCIAL ASSISTANCE BONDS     08/13
  SERIES F (ECONOMICALLY DISTRESSED
  AREA PROGRAM)
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 08/14
 
LOUIS COUNTY, MISSOURI                 WEEK OF            27,725  //A
  SENIOR LIVING FACILITIES REVENUE     08/13

  MGR: Cain Brothers, New York
  SERIAL: 2015-2022  TERM: 2042
      Day of Sale: 08/15
 
CITY OF KILLEEN, TEXAS                 WEEK OF            26,175  /AA/AA
  GENERAL OBLIGATION IMPROVEMENT       08/13
  AND REFUNDING BONDS
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2013-2032
      Day of Sale: 08/16
 
ADDISON, TEXAS GENERAL OBLIGATION      WEEK OF            25,015  Aa1/AAA/
  REFUNDING & IMPROVEMENT BONDS        08/13
  SERIES 2012
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 08/13
 
VILLAGE OF HOMER GLEN                  WEEK OF            25,000  //
  GENERAL OBLIGATION BONDS             08/13
  ILLINOIS
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
      Day of Sale: 08/14
 
LEE COUNTY, FLORIDA                    WEEK OF            22,955  NR/BB/
  INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY     08/13
  INDUSTRIAL DEVELOPMENT REVENUE BOND
  SERIES 2012A&B

  MGR: Ziegler, Chicago
      Day of Sale: 08/15
 
CITY OF SARTELL, MINNESOTA             WEEK OF            20,790  NR/NR/
  HEALTH CARE & HOUSING FACILITIES     08/13
  REVENUE REFUNDING BONDS
  SERIES 2012A&B

  MGR: Ziegler, Chicago
      Day of Sale: 08/14
 
TIOGA COUNTY INDUSTRIAL DEVELOPMENT    WEEK OF            20,455  //
  AUTHORITY, PENNSYLVANIA              08/13
  STUDENT HOUSING REVENUE BOND
  ANTICIPATION NOTES
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  TERM: 2014
      Day of Sale: 08/13
 
THE CITY OF BEAUMONT, TEXAS            WEEK OF            20,000  Aa3/AA-/

  WATERWORKS AND SEWER SYSTEM REVENUE
  BONDS, SERIES 2012
  MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas
  SERIAL: 2013-2032
      Day of Sale: 08/13
 
NORTH DAKOTA PUBLIC FINANCE            WEEK OF            17,885  Aaa/NR/
  AUTHORITY                            08/13
  ST REVOLVING FUND TAXABLE GENERAL
  OBLIGATION BONDS
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2012-2021
      Day of Sale: 08/15
 
LODI PUBLIC FINANCING AUTHORITY        WEEK OF            17,875  NR/A/AA-
  2012 REFUNDING LEASE REVENUE BONDS   08/13
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
  SERIAL: 2016-2031
      Day of Sale: 08/14
 
METHODIST UNIVERSITY, NC               WEEK OF            17,340  NR/BBB/BBB
  NORTH CAROLINA CAPITAL FACILITIES    08/13
  REVENUE BONDS
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  SERIAL: 2014-2025  TERM: 2034
      Day of Sale: 08/16
 
TOWN OF MOUNT PLEASANT, SOUTH          WEEK OF            16,225  Aa2/AA/
  CAROLINA                             08/13
  WATERWORKS AND SEWER REVENUE
  REFUNDING BONDS
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  SERIAL: 2012-2022
      Day of Sale: 08/14
 
WOODMORE LOCAL SCHOOL DISTRICT,        WEEK OF            15,500  //
  OHIO SCHOOL IMPROVEMENT BONDS        08/13
  GENERAL OBLIGATION UNLIMITED TAX
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 08/15
 
SCHENECTADY METROPLEX DEVELOPMENT      WEEK OF            13,165  A1/A+/
  AUTHORITY, NEW YORK SALES TAX BONDS  08/13
  SERIES 2012
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 08/16
 
WEST CHESTER BOROUGH, PENNSYLVANIA     WEEK OF            10,000  //
  GENERAL OBLIGATION BONDS             08/13
  CONSISTING OF:
  $2,000M SERIES A TAXABLE
  $8,000M SERIES B&C BANK QUALIFIED
  MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
      Day of Sale: 08/15
 
BERGEN COUNTY IMPROVEMENT,             WEEK OF             9,600  Aaa//
  NEW JERSEY                           08/13                      EXP/ /
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  REMARK: STRUCTURE: TBA
 
CHAMPAIGN COUNTY,ILLINOIS              WEEK OF             9,585  /AA/
  COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT #4    08/13
  GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX
  SCHOOL BONDS
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 08/13
 
CITY OF BEAVER FALLS                   WEEK OF             8,980  /A/
  BEAVER COUNTY, PENNSYLVANIA          08/13
  GENERAL OBLIGATIONS BONDS, SERIES
  OF 2012
  BANK QUALIFIED
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2012-2029
  INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
      Day of Sale: 08/13
 
SHERMAN INDEPENDENT SCHOOL             WEEK OF             8,795  Aaa//
  DISTRICT, TEXAS                      08/13
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  ***********BANK QUALIFIED**********
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2013-2030
  REMARK: UNDERLYING RATING: AA3
      Day of Sale: 08/13
 
WEST BRADFORD TOWNSHIP,                WEEK OF             8,300  Aa3//
  PENNSYLVANIA                         08/13
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  **************BANK QUALIFIED*******
  MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
  SERIAL: 2012-2034
      Day of Sale: 08/14
 
CITY OF WEST COVNIA, CALIFORNIA        WEEK OF             7,600  /SP-1+/
  TRANS                                08/13
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
      Day of Sale: 08/14
 
GARWOOD BOROUGH BOARD OF EDUCATION     WEEK OF             7,570  /AA-/
  IN THE COUNTY OF UNION, NEW JERSEY   08/13
  REFUNDING SCHOOL BONDS
  BANK QUALIFIED
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 08/16
 
CITY OF BALCH SPRINGS, TEXAS           WEEK OF             7,310  //
  (DALLAS COUNTY)                      08/13
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,
  SERIES 2012
  BANK QUALIFIED
  MGR: BOSC, Inc., Richardson
  SERIAL: 2013-2027
  INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
      Day of Sale: 08/13
 
INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY       WEEK OF             6,600  Aaa/NR/NR
  OF THE CITY OF RADFORD, VIRGINIA     08/13
  TAX-EXEMPT MULTIFAMILY HOUSING
  REVENUE BONDS (WILLOW WOODS
  APARTMENTS), SERIES 2012
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
  REMARK: STRUCTURE: SERIALS 03/15&09/15/2013
          -03/15/2016; TERMS: 03/15/2017;
          2018; 2019; 2020; 2021; 2022; 2023
          AND 09/15/2029
      Day of Sale: 08/14
 
ROARING FORK TRANSPORTATION            WEEK OF             6,570  /AA-/
  AUTHORITY SALES AND USE TAX BONDS    08/13
  TAXABLE
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  SERIAL: 2013-2032
      Day of Sale: 08/16
 
OHIO WATER DEVELOPMENT AUTHORITY       WEEK OF             6,450  Baa3/BBB-/
  STATE OF OHIO                        08/13
  POLLUTION CONTROL REVENUE REFUNDING
  BONDS
  SERIES 2009-A (NON-AMT)

  MGR: Barclays Capital Inc., New York
      Day of Sale: 08/15
 
SUNNYSIDE SCHOOL DISTRICT 201          WEEK OF             6,300  //
  WASHINGTON UNLIMITED GENERAL         08/13
  OBLIGATION REFUNDING
  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
  SERIAL: 2012-2017
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 08/16
 
COMMUNITY DEVELOPMENT                  WEEK OF             5,505  Aa2/NR/AA+
  ADMINISTRATION                       08/13
  MARYLAND DEPARTMENT OF HOUSING AND
  COMMUNITY DEVELOPMENT HOUSING
  REVENUE BONDS
  SERIES 2012 B
  CONSISTING OF:
  $4,500M SERIES B
  $1,005M SERIES B (LOC BONDS)
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
      Day of Sale: 08/14
 
GRAND FIRE PROTECTION DISTRICT NO.1    WEEK OF             5,200  //
  REFUNDING GENERAL OBLIGATION         08/13
  COLORADO
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 08/14
 
CUMBERLAND REGIONAL SCHOOL DISTRICT    WEEK OF             3,675  Aa3//
  IN THE COUNTY OF CUMBERLAND          08/13
  NEW JERSEY 2012 REFUNDING BONDS
  BANK QUALIFIED
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 08/16
 
RUMSON-FAIR HAVEN REGIONAL HIGH        WEEK OF             3,670  Aa1/NR/NR
  SCHOOL DISTRICT, NEW JERSEY          08/13
  MONMOUTH COUNTY GENERAL OBLIGATION
  SCHOOL BONDS
  **********BANK QUALIFIED***********
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2013-2019
      Day of Sale: 08/14
 
MAYFIELD VILLAGE, OHIO                 WEEK OF             2,400  NR/NR/
  GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX       08/13
  VARIOUS PURPOSE BOND ANTICIPATION
  NOTES
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 08/15
 
GRESHAM-BARLOW SCHOOL DISTRICT         WEEK OF             2,385  //
  10JT, OREGON, FULL FAITH & CREDIT    08/13
  OBLIGATIONS
  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
  SERIAL: 2013-2027
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 08/14
 
COWLEY COUNTY, KANSAS                  WEEK OF             2,200  NR/A/
  UNIFIED SCHOOL DISTRICT NO. 462      08/13
  TAXABLE GENERAL OBLIGATION BONDS
  ADVANCED REFUNDING
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2021
      Day of Sale: 08/13
 
CITY OF LINDEN, NEW JERSEY             WEEK OF             1,888  //
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS   08/13
  SERIES 2012
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 08/15
 
PROVIDENCE VILLAGE WCID, TEXAS         WEEK OF             1,285  /BBB-/
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION     08/13
  REFUNDING BONDS, SERIES 2012
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
  INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
      Day of Sale: 08/13
                                                      ----------------------
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