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August 23, 2012 / 8:46 PM / in 5 years

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

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ISSUE/SENIOR MANAGER                   SALE            (IN 000)   MDY/S&P/FTCH
--------------------                   ----            ---------  -----------
CITY OF COLUMBUS, OHIO                 WEEK OF           129,000  Aaa/AAA/AAA
  (TAX-EXEMPT)                         08/27                      
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP: 8/27/2012
      Day of Sale: 08/28


CALIFORNIA OHLONE COMMUNITY COLLEGE    WEEK OF            90,000  Aa2/AA/
  DISTRICT, CALIFORNIA                 08/27                      
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING 2012
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2030
      Day of Sale: 08/28


FLORIDA MUNICIPAL POWER AGENCY         WEEK OF            79,515  //
                                       08/27                      
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  REMARK: A1/NOT APPLIED/A+
      Day of Sale: 08/29
    
MCKINNEY INDEPENDENT SCHOOL            WEEK OF            50,685  Aaa/AAA/
  DISTRICT, TEXAS                      08/27                      
  UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING AND
  REFUNDING BONDS
  MGR: Raymond James|Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2015-2037
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: UNDERLYING RATINGS: AA2/AA
      Day of Sale: 08/28


CENTERVILLE CITY SCHOOL DISTRICT,      WEEK OF            48,503  Aa1//
  OHIO                                 08/27                      
  SCHOOL IMPROVEMENT REFUNDING BONDS,
  SERIES 2012
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 08/29

PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATIONAL        WEEK OF            44,000  A1/A+/
  FACILITIES AUTHORITY-THOMAS          08/27                      
  JEFFERSON UNIVERSITY
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 08/28


CITY OF WEST PALM BEACH, FLORIDA       WEEK OF            42,435  Aa2/AA-/AA-
  UTILITY SYSTEM REVENUE REFUNDNG      08/27                      
  MGR: Raymond James|Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2013-2034


ALLAN HANCOCK JOINT COMMUNITY,         WEEK OF            40,000  //
  CALIFORNIA                           08/27                      
  JOINT COMMUNITY COLLEGE DISTRICT
  ELECTION OF 2006 GENERAL OBLIGATION
  BONDS
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 08/28

PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATIONAL        WEEK OF            31,000  A3//A-
  FACILITIES AUTHORITY-UNIVERSITY OF   08/27                      
  THE SCIENCES IN PHILADELPHIA
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 08/28


MORGAN STATE UNIVERSITY PUBLIC         WEEK OF            29,000  Aa3/A+/
  HIGHER EDUCATION INSTITUTION OF THE  08/27                      
  STATE OF MARYLAND
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2013-2032
      Day of Sale: 08/29


MINNESOTA HIGHER EDUCATION             WEEK OF            26,020  Baa1//
  ST. CATHERINE UNIVERSITY             08/27                      
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
      Day of Sale: 08/28

FRAZIER SCHOOL DISTRICT                WEEK OF            20,000  //
  FAYETTE COUNTY, PENNSYLVANIA         08/27                      
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES 2012
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 08/27


NEWHALL SCHOOL DISTRICT                WEEK OF            20,000  /AA-/
  (LOS ANGELES COUNTY, CALIFORNIA)     08/27                       /EXP/ 
  SCHOOL FACILITIES IMPROVEMENT
  DISTRICT NO. 2011-1
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  ANTICIPATION NOTES
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 08/27


DEXTER COMMUNITY SCHOOLS, MICHIGAN     WEEK OF            19,315  /AA-/
  2012 REFUNDING BONDS                 08/27                      
  GENERAL OBLIGATION UNLIMITED TAX
  BONDS
  *************TAXABLE************
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: QSBLF
      Day of Sale: 08/29

PENNSYLVANIA HILLS SCHOOL DISTRICT     WEEK OF            19,080  A3//
  GENERAL OBLIGATION BONDS 2012C       08/27                      
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  TERM: 2042
  INSURANCE: ASSURED GUARANTY CORPORATION
      Day of Sale: 08/28


CITY OF FORT MYERS, FLORIDA            WEEK OF            16,300  //
  UTILITY SYSTEM REFUNDING REVENUE     08/27                      
  MGR: Raymond James|Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2013-2033
  INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
  REMARK: AA3/AA-/(AA3/A/A+)
      Day of Sale: 08/27


CHAFFEY COMMUNITY COLLEGE DISTRICT     WEEK OF            15,305  Aa2/AA/
  (SAN BERNARDINO COUNTY, CALIFORNIA)  08/27                      
  ELECTION OF 2002 GENERAL
  OBLIGATION BONDS, SERIES 2012E
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 08/29


NORTH SYRACUSE CENTRAL SCHOOL          WEEK OF            14,340  Aa3//
  DISTRICT, NEW YORK                   08/27                      
  ONONDAGA COUNTY, NEW YORK
  GENERAL OBLIGATIONS, SCHOOL
  DISTRICT REFUNDING SERIAL BONDS,
  2012B
  MGR: Raymond James|Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2013-2021
      Day of Sale: 08/28

CITY OF TERRE HAUTE, INDIANA           WEEK OF            12,915  NR/NR/
  REVENUE BONDS, SERIES 2012           08/27                      

  MGR: Ziegler, Chicago
      Day of Sale: 08/28


MISSOURI DUNKLIN COUNTY, MISSOURI      WEEK OF            10,000  A3//
  REFUNDING & IMPROVEMENT GENERAL      08/27                      
  OBLIGATION BONDS CERTIFICATES OF
  OBLIGATION
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2018
      Day of Sale: 08/29


CALIFORNIA ACALANES UNION HIGH         WEEK OF            10,000  //
  SCHOOL DISTRICT 2012                 08/27                      
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis


COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT         WEEK OF             8,760  /AA-/
  NO. 118 LAKE COUNTY, ILLINOIS        08/27                      
  WAUCONDA GENERAL OBLIGATION
  REFUNDING SCHOOL BONDS SERIES 2012
  MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
      Day of Sale: 08/29

BUFFALO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT    WEEK OF             8,235  //
  TEXAS                                08/27                      
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  SERIES 2012
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
      Day of Sale: 08/29


OTEGO-UNADILLA CENTRAL SCHOOL          WEEK OF             7,985  //A
  DISTRICT, NEW YORK                   08/27                      
  SCHOOL DISTRICT REFUNDING (SERIAL)
  BONDS, 2012
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 08/28


EL DORADO, ARIZONA                     WEEK OF             7,190  /NR/NR
  WATER AND SEWER REVENUE BONDS        08/27                      
  **********BANK QUALIFIED***********
  MGR: Raymond James|Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2013-2032
      Day of Sale: 08/30


KINGSVILLE INDEPENDENT SCHOOL          WEEK OF             6,790  Aaa/AAA/
  DISTRICT, TEXAS                      08/27                      
  UNLIMITED TAX QUALIFIED SCHOOL
  CONSTRUCTION BONDS
  TAXABLE SERIES 2012

  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
  TERM: 2034
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: UNDERLYING RATING: A1/A
      Day of Sale: 08/27

MORLEY LIBRARY, OHIO                   WEEK OF             6,455  //
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION     08/27                      
  REFUNDING BONDS, SERIES 2012
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 08/29


CITY OF CORPUS CHRISTI, TEXAS          WEEK OF             6,000  Aa2/AA/
  GENERAL IMPROVEMENT (AIRPORT BONDS)  08/27                      
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 08/27


TOWNSHIP OF NORTH BRUNSWICK,           WEEK OF             5,690  /AA/
  NEW JERSEY                           08/27                      
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  MGR: Raymond James|Morgan Keegan, St. Petersburg
  SERIAL: 2013-2028
      Day of Sale: 08/28


FREMONT COUNTY, COLORADO               WEEK OF             5,500  NR/A/NR
  CERTIFICATES OF PARTICIPATION        08/27                      
  **********BANK QUALIFIED***********
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
      Day of Sale: 08/28


COLUMBUS-FRANKLIN COUNTY, OHIO         WEEK OF             5,300  /BBB/
  FINANCE AUTHORITY DEVELOPMENT        08/27                      
  REVENUE, SERIES A

  MGR: Stifel, Nicolaus Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 08/28


WEST RANCH MANAGEMENT DISTRICT,        WEEK OF             4,790  //
  TEXAS                                08/27                      
  UNLIMITED TAX BONDS
  CONSISTING OF:
  $3,180M SERIES 2012A
  $1,610M SERIES 2012B (TAXABLE)
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
      Day of Sale: 08/28

SOUTH SHORE HARBOUR MUNICIPAL          WEEK OF             4,745  //
  UTILITY DISTRICT NO. 7, TEXAS        08/27                      
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  SERIES 2012
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
      Day of Sale: 08/27


TOWNSHIP OF SOUTH STRABANE             WEEK OF             4,400  //
  WASHINGTON COUNTY, PENNSYLVANIA      08/27                      
  GENERAL OBLIGATION NOTES
  SERIES 2012
  BANK QUALIFIED
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 08/28


RICE LAKE, WISCONSIN                   WEEK OF             4,390  /A+/
  BARRON COUNTY                        08/27                      
  CONSISTING OF:
  $3,000M PROMISSORY NOTES, SERIES A
  $1,390M REFUNDING, SEIRES B
  MGR: Stifel, Nicolaus Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 08/27


PENNSYLVANIA HILLS SCHOOL DISTRICT     WEEK OF             3,845  A3//
  GENERAL OBLIGATION BNDS              08/27                      
  2012A REFUNDING
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2012-2015
  INSURANCE: ASSURED GUARANTY CORPORATION
      Day of Sale: 08/28


WILLIAMSON COUNTY MUNICIPAL UTILITY    WEEK OF             3,845  /BBB+/
  DISTRICT NO. 11, TEXAS               08/27                      
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
  SERIES
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 08/27

TRAVIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY        WEEK OF             3,105  //
  DISTRICT NO. 14, TEXAS               08/27                      
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  SERIES 2012A
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
      Day of Sale: 08/30


PAMPA, TEXAS                           WEEK OF             3,000  //
  GENERAL OBLIGATION BONDS             08/27                      
  SERIES 2012
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
      Day of Sale: 08/27


NORTON, OHIO                           WEEK OF             3,000  //
  VARIOUS PURPOSE GENERAL OBLIGATION   08/27                      
  BONDS
  MGR: Stifel, Nicolaus Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 08/29


VERMILION, OHIO                        WEEK OF             2,500  //
  VARIOUS PURPOSE GENERAL OBLIGATION   08/27                      
  BONDS
  MGR: Stifel, Nicolaus Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 08/29


WOODFORD COUNTIES,                    WEEK OF             2,295  /AA-/
  ILLINOIS                             08/27                      
  COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT
  NO. 5, TAXABLE
  GENERAL REFUNDING LEASECERTIFICATE
  MGR: Stifel, Nicolaus Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 08/27


KLAN-DEL WATER ADBANCED REVENUE        WEEK OF             1,070  NR//
  REFUNDING BONDS, 2012                08/27                      
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2018
      Day of Sale: 08/29


JEFFERSON COUNTY, MISSOURI             WEEK OF             1,009  /AA-/
  NEIGHBORHOOD IMPROVEMENT DISTRICT    08/27                      
  REFUNDING (BUENA VISTA PROJECT)
  MGR: Stifel, Nicolaus Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 08/27
                                         -------------------
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