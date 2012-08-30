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August 30, 2012 / 7:10 PM / 5 years ago

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

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ISSUE/SENIOR MANAGER                   SALE            (IN 000)   MDY/S&P/FTCH
--------------------                   ----            ---------  ----------------
CITY OF CHICAGO                        WEEK OF           271,460  //
  SECOND LIEN WASTEWATER               09/03
  TRANSMISSION REVENUE PROJECT
  BONDS, SERIES 2012
  MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
      Day of Sale: 09/06
ILLINOIS FINANCE AUTHORITY REVENUE     WEEK OF           181,265  A3/A/A
  BONDS, SERIES 2012A                  09/03

  MGR: Barclays Capital Inc., New York
      Day of Sale: 09/06
CITY OF SAN ANTONIO, TEXAS             WEEK OF           175,000  Aa1/AA/AA+
  WATER SYSTEM REVENUE AND REFUNDING   09/03
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
  SERIAL: 2013-2042
      Day of Sale: 09/06
CITY OF CHULA VISTA, CALIFORNIA        WEEK OF           161,240  Aa3/A+/AA-
  INDUSTRIAL DEVELOPMENT REVENUE       09/03
  REFUNDING BONDS (SAN DIEGO GAS &
  ELECTRIC COMPANY) 2006 SERIES A
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
      Day of Sale: 06/05
CITY OF TAMPA, FLORIDA                 WEEK OF           126,000  A1/A+/
  H. LEE MOFFITT CANCER CENTER         09/03
  PROJECT
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 09/06
ANAHEIM PUBLIC FINANCING AUTHORITY     WEEK OF            84,000  /AA+/AA-
  REVENUE REFUNDING ELECTRIC           09/03
  DISTRIBUTION SYSTEM REFUNDING
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2021-2031
      Day of Sale: 09/06
CITY OF CHULA VISTA, CALIFORNIA        WEEK OF            75,000  Aa3/A+/AA-
  INDUSTRIAL DEVELOPMENT REVENUE       09/03
  REFUNDING BONDS (SAN DIEGO GAS &
  ELECTRIC COMPANY) 2004 SERIES F AMT
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
CITY OF WEST PALM BEACH, FLORIDA       WEEK OF            43,370  Aa2/AA/
  UTILITY SYSTEM REVENUE REFUNDING     09/03
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2013-2034
      Day of Sale: 06/05
MASSACHUSETTS HOUSING FINANCE          WEEK OF            35,720  Aa2/AA/
  AGENCY SINGLE FAMILY HOUSING         09/03
  REVENUE BONDS SERIES 160 AMT
  SERIES 161 NON AMT
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
  REMARK: ROP: 9/5
      Day of Sale: 09/06
ACALANES UNION HSD                     WEEK OF            30,000  NR/AA/
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING         09/03
  TAXABLE, CALIFORNIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2016-2025
      Day of Sale: 09/05
CITY OF BUFFALO, NEW YORK              WEEK OF            29,800  A1/A/A+
  SCHOOL REFUNDING BONDS 2012E         09/03
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2013-2024
      Day of Sale: 08/06
MARICOPA COUNTY SCHOOL DISTRICT        WEEK OF            29,710  Aa3/AA-/
  NO. 41                               09/03
  GILBERT, ARIZONA
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
  REFUNDING BONDS, SERIES 2012
  MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago
      Day of Sale: 09/05
RIVER ROUGE SCHOOL DISTRICT,           WEEK OF            25,130  //
  MICHIGAN                             09/03
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
  REFUNDING BONDS
  MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago
  REMARK: Q-SBLF-AA2/NO UNDERLYING
      Day of Sale: 09/06
PENN HILLS SCHOOL DISTRICT GENERAL     WEEK OF            22,875  A1//
  OBLIGATION 2012C SCHOOL INTERCEPT    09/03
  PROGRAM
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  TERM: 2042
      Day of Sale: 09/04
INDIANA BOND BANK                      WEEK OF            22,195  /AA/
  SPECIAL PROGRAM REFUNDING BONDS      09/03
  SERIES 2012C
  MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
      Day of Sale: 09/05
REFUNDING SCHOOL BONDS, SERIES         WEEK OF            21,240  //
  2012B THE BOARD OF EDUCATION OF      09/03
  THE BOROUGH OF MADISON IN THE
  COUNTY OF MORRIS, NEW JERSEY
  MGR: RBC Capital Markets, New York
  SERIAL: 2013-2031
      Day of Sale: 09/05
WISCONSIN RURAL WATER CONSTRUCTION     WEEK OF            18,000  MIG 1//
  LOAN PROGRAM REVENUE BOND            09/03
  ANTICIPATION NOTES
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2013
      Day of Sale: 06/05
MONTGOMERY COUNTY, TEXAS               WEEK OF            16,165  Aa1/AA/
  LIMITED TAX REVENUE REFUNDING        09/03
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
  SERIAL: 2022-2032
      Day of Sale: 09/05
MONTGOMERY COUNTY, TEXAS               WEEK OF            15,230  Aa1/AA/
  CERTIFICATES OF OBLIGATION           09/03
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
  SERIAL: 2014-2032
      Day of Sale: 09/05
PAW PAW PUBLIC SCHOOLS, MICHIGAN       WEEK OF            13,800  /AA-/
  VAN BUREN COUNTY, 2012 REFUNDING     09/03
  BONDS, TAXABLE QSBLF
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 09/06
PALMDALE ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT    WEEK OF             8,300  //
  COMMUNITY FACILITIES DISTRICT        09/03
  NO 90-1 SPECIAL TAX 2012A REVENUE
  CALIFORNIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 09/06
BOARD OF EDUCATION OF THE BOROUGH      WEEK OF             8,280  //
  OF METUCHEN IN THE COUNTY OF         09/03
  MIDDLESEX, NEW JERSEY
  BANK QUALIFIED
  MGR: RBC Capital Markets, New York
  SERIAL: 2017-2024
      Day of Sale: 09/05
KETTERING CITY SCHOOL DISTRICT         WEEK OF             8,095  //
  OHIO REFUNDING BONDS                 09/03
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 09/06
YORBA LINDA WATER DISTRICT-ORANGE      WEEK OF             8,000  /AA+/AA
  COUNTY REFUNDING REVENUE BONDS,      09/03
  CALIFORNIA
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2013-2033
      Day of Sale: 09/06
LOS BANOS UNIFIED SCHOOL DISTRICT      WEEK OF             8,000  NR/A/
  2012 CERTIFICATES OF PARTICIPATION   09/03
  CALIFORNIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2022
      Day of Sale: 09/06
EL DORADO, ARKANSAS                    WEEK OF             7,190  A1/NR/NR
  WATER & SEWER REVENUE BONDS          09/03
  BANK QUALIFIED
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2013-2032
      Day of Sale: 06/05
CITY OF LIMA, OHIO                     WEEK OF             6,800  //
  VARIOUS PURPOSE IMPROVEMENT &        09/03
  REFUNDING BONDS GENERAL OBLIGATION
  LIMITED TAX SERIES OF 2012
  BANK QUALIFIED
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2012-2037
      Day of Sale: 09/06
PALMDALE ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT    WEEK OF             6,100  //
  COMMUNITY FACILITIES DISTRICT        09/03
  NO 90-1 SPECIAL TAX REFUNDING
  REVENUE,CALIFORNIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 09/06
OSAGE BEACH, MISSOURI TAX INCREMENT    WEEK OF             4,355  NR/NR/NR
  REFUNDING REVENUE BONDS (PREWITT'S   09/03
  POINT PROJECT) BANK QUALIFIED
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 09/06
PENN HILLS SCHOOL DISTRICT GENERAL     WEEK OF             3,855  A1//
  OBLIGATION 2012 REFUNDING SCHOOL     09/03
  INTERCEPT PROGRAM
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2012-2015
      Day of Sale: 09/04
COUNTY OF SARATOGA, NEW YORK           WEEK OF             3,100  NR/AA+/
  PUBLIC IMPROVEMENT REFUNDING BONDS   09/03
  2012 BANK QUALIFIED
  MGR: RBC Capital Markets, New York
  SERIAL: 2013-2023
      Day of Sale: 09/05
NORTON, OHIO VARIOUS PURPOSE &         WEEK OF             3,040  //
  REFUNDING BONDS SERIES 2012          09/03
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 09/04
KNOX COUNTY PUBLIC WATER SUPPLY        WEEK OF             1,625  NR/A+/
  DISTRICT NO. 1 REVENUE, MISSOURI     09/03
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2033
      Day of Sale: 09/06
PENN HILLS SCHOOL DISTRICT GENERAL     WEEK OF             1,035  A1//
  OBLIGATION 2012B REFUNDING TAXABLE   09/03
  SCHOOL INTERCEPT PROGRAM
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2022-2030
      Day of Sale: 09/04
                                                    ----------------------
Expected volume excluding daily issues:                1,474,975 (in 000's)

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