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September 6, 2012 / 7:46 PM / in 5 years

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

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ISSUE/SENIOR MANAGER                   SALE            (IN 000)   MDY/S&P/FTCH
--------------------                   ----            ---------  -----------
STATE OF TEXAS GENERAL OBLIGATION      WEEK OF           155,410  Aaa/AA+/AAA
  BONDS WATER FINANCIAL ASSISTANCE     09/10
  BONDS SERIES 2012G
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
      Day of Sale: 09/11

    
CITY OF COLORADO SPRINGS, COLORADO     WEEK OF           153,315  Aa2/AA/AA
  CONSISTING OF:                       09/10
  $110,580M UTILITIES SYSTEM REVENUE
  BONDS, SERIES 2012C-1
  $42,735M UTILITIES SYSTEM REVENUE
  BONDS, SERIES 2012C-1
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

    
MASSACHUSETTS HOUSING FINANCE          WEEK OF           150,000  //
  AGENCY                               09/10
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 09/10

    
BEAVER COUNTY INDUSTRIAL               WEEK OF           129,600  Baa3/BBB-/NR
  DEVELOPMENT AUTHORITY                09/10
  POLLUTION CONTROL REVENUE REFUNDING
  BONDS, SERIES 2006-B
  FIRST ENERGY GENERATION PROJECT
  MGR: Goldman, Sachs & Co., New York

    
COUNTY OF SUFFOLK, NEW YORK            WEEK OF           105,000  A1/AA-/AA
  TAX ANTICIPATION NOTES               09/10
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  REMARK: /SP1/F1
      Day of Sale: 09/12

    
BEAVER COUNTY INDUSTRIAL               WEEK OF            98,900  Baa3/BBB-/
  DEVELOPMENT AUTHORITY (BEAVER        09/10
  COUNTY PENNSYLVANIA) POLLUTION
  CONTROL REVENUE REFUNDING BONDS
  SERIESJ 2008-A (NON AMT)
  FIRSTENERGY NUCLEAR GENERATION
  PROJECT
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York

    
JACKSONVILLE PORT AUTHORITY            WEEK OF            92,000  A2/A/
  REVENUE AND REFUNDING BONDS          09/10
  SERIES 2012 AMT
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York

    
CALIFORNIA STATEWIDE COMMUNITIES       WEEK OF            75,000  NR/NR/
  DEVELOPMENT AUTHORITY                09/10
  REVENUE BONDS, SERIES 2012A, B1&B2

  MGR: Ziegler, Chicago
  REMARK: TERMS, TEMPS-50, TEMPS-80
      Day of Sale: 09/11

    
CITY OF EUGENE, OREGON                 WEEK OF            68,765  Aa3/AA-/AA-
  ELECTRIC UTILITY SYSTEM REVENUE      09/10
  AND REFUNDING BONDS, SERIES 2012
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SOUTH CAROLINA HOUSING FINANCE &       WEEK OF            65,000  Aa1//
  DEVELOPMENT AUTHORITY (TXBL)         09/10
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2013-2019
  REMARK: PAC BONDS DUE: 2034
      Day of Sale: 09/13

    
KENTUCKY RURAL WATER FINANCE           WEEK OF            65,000  MIG 1//
  CORPORATION, KENTUCKY                09/10
  PUBLIC PROJECTS CONSTRUCTION NOTES
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  TERM: 2013
      Day of Sale: 09/11

    
LUBBOCK INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT    WEEK OF            65,000  Aa1/AA/
  TEXAS                                09/10
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
  SERIAL: 2013-2042
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
      Day of Sale: 09/10

    
ANCHORAGE, ALASKA                      WEEK OF            65,000  /AA+/AA+
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
  SERIAL: 2014-2032
      Day of Sale: 09/11

    
WISCONSIN HEALTH AND EDUCATIONAL       WEEK OF            63,000  /AA-/AA-
  FACILITIES AUTHORITY (HOSPITAL       09/10
  SISTERS SERVICES, INC.)
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP: 9/11
      Day of Sale: 09/12

    
DETROIT COUNTY STADIUM AUTHORITY       WEEK OF            61,000  Baa2/BBB+/BBB+
  BUILDING AUTHORITY REFUNDING-        09/10
  WAYNE COUNTY LIMITED TAX GENERAL
  OBLIGATION BONDS
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2013-2026
      Day of Sale: 09/11

    
THE METROPOLITAN WATER DISTRICT OF     WEEK OF            59,435  //
  SOUTHERN CALIFORNIA WATER REVENUE    09/10
  REFUNDING BONDS 2012 SEIRES F
  MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
  SERIAL: 2013-2032
      Day of Sale: 09/12

    
OHIO WATER DEVELOPMENT AUTHORITY       WEEK OF            54,600  Baa3/BBB-/NA
  STATE OF OHIO POLLUTION CONTROL      09/10
  REVENUE REFUNDING BONDS
  SERIES 2010B (NON-AMT) (FIRSTENERGY
  NUCLEAR GENERATION CORP. PROJECT)
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
      Day of Sale: 09/11


STATE OF OHIO HOSPITAL REVENUE         WEEK OF            50,000  A2/A/
  BONDS UNIVERSITY HOSPITALS HEALTH    09/10
  SYSTEM
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 09/10

    
VIRGINIA PORT AUTHORITY                WEEK OF            50,000  Aa1/AA+/AA+
  COMMONWEALTH PORT FUND REVENUE       09/10
  REFUNDING
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2013-2029
      Day of Sale: 09/11

    
ILLINOIS FINANCE AUTHORITY             WEEK OF            42,000  /A-/A
  SWEDISH AMERICAN HEALTH SYSTEMS      09/10
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 09/10

    
NEW HAMPSHIRE MUNICIPAL BOND BANK      WEEK OF            39,325  Aa3//A
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
  SERIAL: 2013-2039
      Day of Sale: 09/11

COUNTY OF HENRICO, VIRGINIA            WEEK OF            38,000  Aaa/AAA/AAA
  GENERAL OBLIGATION PUBLIC            09/10
  IMPROVEMENT REFUNDING
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2013-2026
      Day of Sale: 09/12

    
ILLINOIS FINANCE AUTHORITY             WEEK OF            36,000  /AA-/AA-
  HOSPITAL SISTERS SERVICES, INC.      09/10
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP: 9/11
      Day of Sale: 09/12

    
UNIVERSITY OF PUGET SOUND,             WEEK OF            35,000  A1/A+/NR
  WASHINGTON                           09/10
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
      Day of Sale: 09/12

    
SKAGIT COUNTY, WASHINGTON              WEEK OF            26,035  A1/NR/
  PUBLIC HOSPITAL DISTRICT NO. 2       09/10
  GENERAL OBLIGATION
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2028
      Day of Sale: 09/12

    
WYOMING CITY SCHOOL DISTRICT           WEEK OF            25,035  Aa2/NR/
  COUNTY OF HAMILTON, OHIO             09/10
  SCHOOL IMPROVEMENT GENERAL
  OBLIGATION BONDS, SERIES 2012
  MGR: RBC Capital Markets, New York
  SERIAL: 2013-2028  TERM: 2035, 2042, 2049
      Day of Sale: 09/12

    
CALIFORNIA HEALTH FACILITIES           WEEK OF            20,000  /A-/A-
  FINANCING AUTHORITY (MARSHALL        09/10
  MEDICAL CENTER)
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 09/12

    
TOWN OF HUNTINGTON                     WEEK OF            19,515  //
  SUFFOLK COUNTY, NEW YORK             09/10
  GENERAL OBLIGATION PUBLIC
  IMPROVEMENT REFUNDING BONDS, 2012
  MGR: RBC Capital Markets, New York
  SERIAL: 2013-2020
      Day of Sale: 09/12

    
ST. CHARLES, MISSOURI                  WEEK OF            18,305  Aa2//
  NEIGHBORHOOD IMPROVEMENT DISTICT     09/10

  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 09/10

    
VILLAGE OF HOMER GLEN, ILLINOIS        WEEK OF            17,000  NR/AA/NR
  GENERAL OBLIGATION BONDS             09/10
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
          Day of Sale: 09/10

    
CITY OF ROCHESTER, NEW YORK            WEEK OF            14,865  Aa3/A+/A+
SCHOOL REFUNDING BONDS-2012,         09/10
  SERIES II&III
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2013-2019
      Day of Sale: 09/12

    
CITY OF AUBURN, MAINE                  WEEK OF            13,650  Aa3/AA-/NR
  2012 GENERAL OBLIGATION BONDS-       09/10
  SERIES A&B
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2013-2025
      Day of Sale: 09/12

    
ST. LOUIS, MISSOURI                    WEEK OF            13,640  NR/NR/
  INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY,    09/10
  TAX INCREMENT FINANCING REVENUE
  BONDS
  CONSISTING OF:
  $5,570M TIF POOL PROJECT-SERIES A

  $8,070M TIF POOL PROJECT-SERIES B

  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 09/12

    
PIONEERS MEMORIAL HEALTHCARE           WEEK OF            13,630  /BBB+/
  DISTRICT                             09/10

  2012 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
  BONDS,
  MGR: Cain Brothers, New York
  SERIAL: 2013-2022
      Day of Sale: 09/12

    
BUILD NYC RESOURCE CORPORATION         WEEK OF            12,520  //BBB-
  REVENUE BONDS, SERIES 2012           09/10

  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York

    
CITY OF PUEBLO, COLORADO               WEEK OF            11,375  A1//
  COUNTY LIBRARY DISTRICT              09/10
  CERTIFICATES OF PARTICIPATION
  SERIES 2012
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
  SERIAL: 2013-2032
      Day of Sale: 09/11

    
CITY OF ASPEN, COLORADO                WEEK OF             9,670  //
  PARKS AND OPEN SPACE SALES TAX       09/10
  REVENUE BONDS
  *********BANK QUALIFIED*********
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
  SERIAL: 2013-2032
         Day of Sale: 09/12

    
TAFT CITY, CALIFORNIA                  WEEK OF             9,000  //
  ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT           09/10
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  *************BANK QUALIFIED********
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
  REMARK: AGM (A+)
      Day of Sale: 09/12

    
COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT         WEEK OF             8,760  /AA-/
  NO. 118 LAKE COUNTY, ILLINOIS        09/10
  (WAUCONDA) GENERAL OBLIGATION
  REFUNDING SCHOOL BONDS SERIES 2012
  MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
      Day of Sale: 09/11

    
CANTON, CONNECTICUT                    WEEK OF             8,020  Aa2/NR/
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING 2012    09/10
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2012-2024
      Day of Sale: 09/12

    
HOLIDAYSBURG SEWER AUTHORITY           WEEK OF             7,180  //
  BLAIR COUNTY, PENNSYLVANIA           09/10
  GUARANTEED SEWER REVENUE BONDS,
  SERIES OF 2012
  ************BANK QUALIFIED********
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia

    
CITY OF LIMA, OHIO                     WEEK OF             6,800  //
  VARIOUS PURPOSE IMPROVEMENT &        09/10
  REFUNDING BONDS
  GENERAL OBLIGATION (LIMITED TAX),
  SERIES OF 2012
  *********BANK QUALIFIED***********
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2012-2037

    
CITY OF MONROVIA, CALIFORNIA           WEEK OF             6,655  /SP-2/
  2012-2013 TAX AND REVENUE            09/10
  ANTICIPATION NOTES
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
  TERM: 2013
      Day of Sale: 09/11

    
BEACHWOOD, OHIO                        WEEK OF             6,440  //
  MGR: Huntington Investment Company, Columbus

    
YUBA COMMUNITY COLLEGE DISTRICT,       WEEK OF             6,000  /SP-1+/
  CALIFORNIA                           09/10
  2012-2013 TAX AND REVENUE
  ANTICIPATION NOTES
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
  TERM: 2013
      Day of Sale: 09/11

    
WEST VIRGINIA TAYLOR COUNTY BOARD      WEEK OF             5,925  NR/AA/
  OF EDUCATION PUBLIC SCHOOL           09/10
  REFUNDING GENERAL OBLIGATION
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2019
      Day of Sale: 09/11

    
CITY OF GARDEN RIDGE, TEXAS            WEEK OF             5,750  //
  COMBINATION TAX AND REVENUE          09/10
  CERTIFICATES OF OBLIGATION
  *********BANK QUALIFIED***********
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
  SERIAL: 2013-2032
      Day of Sale: 09/12

    
KELLER INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT     WEEK OF             4,340  //
  TEXAS, UNLIMITED TAX GENERAL         09/10
  OBLIGATION BANK QUALIFIED
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  SERIAL: 2013-2026
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
      Day of Sale: 09/12

    
KANSAS POWER POOL ELECTRIC             WEEK OF             4,000  //
  UTILITY REVENUE SERIES B             09/10
  RICE NESHAP PROJECT
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
          Day of Sale: 09/10

    
MONTGOMERY COUNTY MUNICIPAL UTILITY    WEEK OF             3,250  /BBB/
  DISTRICT #89, TEXAS                  09/10
  BANK QUALIFIED
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 09/13

    
CALIFORNIA HEALTH FACILITIES           WEEK OF             3,115  NR/A-/
  AUTHORITY HOPE SERVICES REVENUE      09/10
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2020
  INSURANCE: CAL-MORTGAGE LOAN INSURANCE
      Day of Sale: 09/11

    
NORTHGATE CROSSING ROAD UTILITY        WEEK OF             3,100  /BBB/
  DISTRICT, TEXAS BANK QUALIFIED       09/10
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 09/12

    
MISSION CONSOLIDATED INDEPENDENT       WEEK OF             2,978  A1//
  SCHOOL DISTRICT HIDALGO COUNTY       09/10
  TEXAS MAINTENANCE TAX QUALIFIED
  SCHOOL CONSTRUCTION NOTES TAXABLE
  SERIESJ 2012
  MGR: Frost Bank, San Antonio

    
CUYAHOGA FALLS, OHIO                   WEEK OF             1,965  NR/NR/
  LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION BOND  09/10
  ANTICIPATION NOTES
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 09/11

    
CITY OF GARDEN RIDGE, TEXAS            WEEK OF             1,890  //
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS   09/10
  **********BANK QUALIFIED***********
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
  SERIAL: 2013-2025
      Day of Sale: 09/12

STARWOOD METROPOLITIAN DISTRICT,       WEEK OF             1,780  //
  COLORADO                             09/10
  REFUNDING GENERAL OBLIGATION  BONDS
  **********BANK QUALIFIED**********
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
  REMARK: A+/NR/NR
      Day of Sale: 09/13

    
BLANCO COUNTY, TEXAS                   WEEK OF             1,655  /A+/
  COMBINATION TAX AND REVENUE          09/10
  CERTIFICATES OF OBLIGATION
  ************BANK QUALIFIED*********
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2013-2029
      Day of Sale: 09/10

    
DUQUOIN COMMUNITY SCHOOL DISTRICT      WEEK OF             1,525  NR/A+/
  NO 300, PERRY & JACKSON COUNTIES,    09/10
  ILLINOIS
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  *************BANK QUALIFIED********
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 09/13

    
KANSAS POWER POOL TAX ELECTRIC         WEEK OF             1,400  //
  UTILITY REVENUE SERIES C (ERIE &     09/10
  LURAY PROJECT)
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 09/10
                                          ----------------------
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