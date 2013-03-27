DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

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March 27, 2013 / 7:21 PM / in 5 years

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Reuters Staff

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ISSUE/SENIOR MANAGER                   SALE            (IN 000)   MDY/S&P/FTCH
--------------------                   ----            ---------  -----------------
GOLDEN STATE TOBACCO SECURITIZATION    WEEK OF           380,795  A2/A-/BBB+
  CORPORATION                          04/01
  ENHANCED TOBACCO SETTLEMENT ASSET-
  BACKED BONDS, SERIES 2013A
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
  SERIAL: 2017-2021  TERM: 2029, 2030
      Day of Sale: 04/02
 
CHARLESTON COUNTY SCHOOL DISTRICT      WEEK OF           351,330  Aa3/AA/
  SOUTH CAROLINA PROJECT               04/01
  SERIES 2013B
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  SERIAL: 2018-2030
 
HEALTH AND EDUCATIONAL FACILITIES      WEEK OF           203,930  A2/A/
  AUTHORITY OF THE STATE OF MISSOURI   04/01
  COXHEALTH
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 04/03
 
STATE OF OREGON                        WEEK OF           202,000  Aa2/AAA/
  LOTTERY REVENUE BONDS                04/01
  $122MM - SERIES A, TAX EXEMPT
  $80MM - SERIES B & C, TAXABLE
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
      Day of Sale: 04/03
 
CALIFORNIA STATEWIDE COMMUNITIES       WEEK OF           196,000  A1/A/A+
  DEVELOPMENT AUTHORITY                04/01
  POLLUTION CONTROL REFUNDING REVENUE
  BONDS
  (SOUTHERN CALIFORNIA EDISON
  COMPANY) 2006 SERIES
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
 
WPPI ENERGY                            WEEK OF           182,460  A1/A/A+
  POWER SUPPLY SYSTEM REVENUE BONDS    04/01
  SERIES 2013A
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
  SERIAL: 2015-2033  TERM: 2037
      Day of Sale: 04/03
 
PENNSYLVANIA HOUSING FINANCE AGENCY    WEEK OF           158,255  Aa2/AA+/NR
  SINGLE FAMILY MORTGAGE REVENUE BOND  04/01
  SERIES 2013-115
  CONSISTING OF:
  $127,905,000 SINGLE FAMILY MORTGAGE
  REVENUE BONDS, SERIES 2013-115A

  $30,350,000 SINGLE FAMILY MORTGAGE
  REVENUE BONDS, SERIES 2013-115B

  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
 
SAN DIEGO UNIFIED SCHOOL DISTRICT,     WEEK OF           113,000  Aa3/AA-/
  CALIFORNIA                           04/01
  2013 GENERAL OBLIGATION BONDS

  $60,500M - ELECTION OF 2012
  SERIES B, TAX-EXEMPT
  $52,500M - ELECTION OF 2012
  SERIES A, TAXABLE
  MGR: Loop Capital Markets, New York
      Day of Sale: 04/02
 
CITY OF HARTFORD, CONNECTICUT          WEEK OF           112,810  A1/A/
  GENERAL OBLIGATION BONDS             04/01
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  REMARK: SERIES 2013B: 16-33 A1/A
          BANS SERIES: 14 MIG1/SP1
      Day of Sale: 04/03
 
BOARD OF SUPERVISORS-LSU UNIVERSITY    WEEK OF           103,580  A1/AA-/
  AND MECH COLLEGE, LOUISIANA          04/01
  AUXILIARY REVENUE BONDS
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2016-2043
      Day of Sale: 04/04
 
DISTRICT OF COLUMBIA                   DAILY              80,625  Aa3/AA-/
  REFUNDING REVENUE BONDS

  SERIES 2013
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
 
HOSPITAL FACILITIES AUTHORITY,         WEEK OF            60,000  /BBB+/A-
  MEDFORD, OREGON                      04/01
  REVENUE REFUNDING BONDS SERIES 2013

  MGR: Cain Brothers, New York
  REMARK: Final Maturity 2042
      Day of Sale: 04/04
 
THE REGENTS OF NEW MEXICO STATE        WEEK OF            54,975  Aa2/AA/AA-
  UNIVERSITY                           04/01
  REFUNDING AND IMPROVEMENT REVENUE
  BONDS SERIES 2013
  CONSISTING OF:
  $11,770,000 IMPROVEMENT REVENUE
  BONDS, SERIES 2013A
  $38,855,000 REFUNDING REVENUE BONDS
  SERIES 2013B
  $4,350,000 TAXABLE REFUNDING AND
  IMPROVEMENT REVENUE BONDS,
  SERIES 2013 C
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
 
BURLINGTON COUNTY BRIDGE COMMISSION    WEEK OF            50,000  //
  NEW JERSEY COUNTY GUARANTEED         04/01
  BRIDGE BONDS
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, Chicago
      Day of Sale: 04/02
 
COUNTY OF RANDOLPH, NORTH CAROLINA     DAILY              42,670  Aa3/A+/
  LIMITED OBLIGATION REFUNDING BONDS
  SERIES 2013B AND 2013C
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
 
TOWNSHIP OF HAMILTON MERCER COUNTY     WEEK OF            33,310  /AA-/
  NEW JERSEY GENERAL OBLIGATION        04/01
  REFUNDING BONDS SERIES 2013
  MGR: RBC Capital Markets, New York
 
METROPOLITAN SEWERAGE DISTRICT OF      WEEK OF            30,105  //
  BUNCOMBE COUNTY, NORTH CAROLINA      04/01
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  REMARK: APPLIED/APPLIED/APPLIED
          STRUCTURE TBA
      Day of Sale: 04/03
 
CENTRAL COLORADO WATER CONSERVANCY     WEEK OF            30,000  //
  DISTRICT LIMITED TAX GENERAL         04/01
  OBLIGATION
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
      Day of Sale: 04/03
 
SANTA MARIA JOINT UHS DISTRICT         WEEK OF            30,000  //
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING 2013    04/01
  CALIFORNIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2026
      Day of Sale: 04/03
 
LOUISIANA ENERGY AND POWER             WEEK OF            28,405  A3/A-/
  AUTHORITY                            04/01
  POWER PROJECT REVENUE BONDS

  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2014-2023
      Day of Sale: 04/03
 
LAMPASAS INDEPENDENT SCHOOL            WEEK OF            27,990  /AAA/
  DISTRICT, TEXAS                      04/01
  LIMITED TAX REFUNDING BONDS
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2014-2030
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: UNDERLYING RATING: AA-
      Day of Sale: 04/04
 
CARTERET COUNTY REFUNDING              WEEK OF            25,000  Aa1/AA+/
  GENERAL OBLIGATION 2013              04/01
  NORTH CAROLINA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2017-2027
      Day of Sale: 04/03
 
INDIANA FINANCE AUTHORITY              WEEK OF            18,000  Baa2//
  (HANOVER COLLEGE) EDUCATIONAL        04/01
  FACILITIES REVENUE BONDS,
  SERIES 2013
  COLLEGE GENERAL OBLIGATION
  MGR: City Securities Corp., Indianapolis
  SERIAL: 2014-2043
      Day of Sale: 04/03
 
RICHLAND COUNTY, SOUTH CAROLINA        WEEK OF            15,045  /A+/
  HOSPITALITY TAX REVENUE REFUNDING    04/01
  SERIES 2013A
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 04/02
 
SANTA MARIA JOINT UHS DISTRICT         WEEK OF            15,000  //
  GENERAL OBLIGATION 2004 ELECTION 13  04/01
  CALIFORNIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2037
      Day of Sale: 04/03
 
MCLENNAN COUNTY JUNIOR COLLEGE         WEEK OF            14,680  /AA/
  DISTRICT, TEXAS                      04/01
  LIMITED TAX REFUNDING BONDS
  ************TAXABLE****************
  ************BANK QUALIFIED*********
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2014-2025
      Day of Sale: 04/04
 
DFB TAX INFRASTRUCTURE REFUNDING       WEEK OF            13,975  /A-/
  REVENUE CRACKERNECK CREEK 2013A      04/01
  MISSOURI
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2020-2028
      Day of Sale: 04/01
 
MOUNT LAUREL TOWNSHIP BOARD OF         WEEK OF            13,315  /AA/
  EDUCATION BURLINGTON COUNTY          04/01                       /EXP/
NEW JERSEY SCHOOL REFUNDING BONDS
  SERIES 2013
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 04/02
 
ROCHESTER (CITY), NEW HAMPSHIRE        WEEK OF            12,155  NR/AA-/
  NEW & REFUNDING                      04/01
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2013-2024
      Day of Sale: 04/02
 
CASATAIC UNION SCHOOL DISTRICT 2012    WEEK OF            10,500  /A+/
  ELECTION 13A, CALIFORNIA             04/01
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 04/02
 
TOWN OF MIDDLE CAPE MAY COUNTY         WEEK OF            10,480  /A+/
  NEW JERSEY REFUNDING SCHOOL BONDS    04/01
  SERIES 29013
  MGR: RBC Capital Markets, New York
 
DFB TAXABLE INFRASTRUCTURE             WEEK OF            10,410  /A-/
  REFUNDING REVENUE CRACKERNECK        04/01
  CREEK 2013B MISSOURI
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2029
      Day of Sale: 04/01
 
THE WATER WORKS BOARD OF THE           WEEK OF             9,995  /AA-/
  CITY OF FORT PAYNE, ALABAMA          04/01
  WATER REVENUE BONDS
  ***********BANK QUALIFIED**********
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2015-2026
      Day of Sale: 04/03
 
CITY OF GAHANNA, OHIO                  WEEK OF             9,645  Aa1//
  LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION       04/01
  BONDS VARIOUS PURPOSE
  MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
  SERIAL: 2013-2030
      Day of Sale: 04/03
 
SOMERVILLE BOROUGH BOARD OF            WEEK OF             9,175  Aa3//
  EDUCATION SOMERSET COUNTY, NEW       04/01
  JERSEY REFUNDING SCHOOL BONDS
  SERIES 2013 BANK QUALIFIED
  MGR: RBC Capital Markets, New York
 
AUGUSTA GENERAL OBLIATION              WEEK OF             9,015  NR//
  TEMP NOTES 2013 BANK QUALIFIED       04/01
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2015
      Day of Sale: 04/01
 
CITY OF WYLIE, TEXAS                   WEEK OF             8,635  NAF/A+/NAF
  (COLLIN, DALLAS, ROCKWALL COUNTIES)  04/01
  GENERAL OBLIGATIONS REFUNDING BONDS
  SERIES 2013
  MGR: BOSC, Inc., Richardson
  SERIAL: 2014-2025
  REMARK: Bank Qualified
 
STATE OF MISSISSIPPI MASTER LEASE      WEEK OF             8,575  /AA-/
  PROGRAM                              04/01
  CERTIFICATES OF PARTICIPATION
  AND DOT FUNDING
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2013-2023
      Day of Sale: 04/04
 
RHODE ISLAND HEALTH AND EDUCATIONAL    WEEK OF             8,065  //
  BUILDING CORPORATION                 04/01
  PUBLIC SCHOOLS REVENUE BOND
  FINANCING PROGRAM
  TOWN OF NORTH KINGSTOWN
  REVENUE BONDS, SERIES 2013 A
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 04/02
 
NORTH BEND, OREGON                     WEEK OF             8,015  //
  SCHOOL DISTRICT SERIES 2013          04/01
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING
  (FEDERALLY TAXABLE) BONDS
  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
  SERIAL: 2013-2022
      Day of Sale: 04/02
 
SHERIDAN SCHOOL DISTRICT NO. 2         WEEK OF             7,850  /AA-/
  ARAPAHO COUNTY,COLORADO GENERAL      04/01
  OBLIGATION
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  REMARK: STATE INTERCEPT
 
CALIFORNIA AREA SCHOOL DISTICT         WEEK OF             7,700  //
  WASHINGTON COUNTY, PENNSYLVANIA      04/01
  GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES
  OF2013
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 04/02
 
SANDY CITY SALES TAX REVENUE           WEEK OF             6,855  NR/AA+/NR
  REFUNDING BONDS, UTAH TAXABLE        04/01
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
      Day of Sale: 04/03
 
BENTWORTH SCHOOL DISTRICT              WEEK OF             6,390  A3/AA/
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING 2013    04/01
  PENNSYLVANIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2022
      Day of Sale: 04/04
 
BROOME COUNTY, NEW YORK                WEEK OF             5,770  /A/
  MGR: Jefferies LLC, New York
      Day of Sale: 04/03
 
LA PLATA ARCHULETA WATER DISTRICT      WEEK OF             5,500  NR/A/NR
  LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION       04/01
  COLORADO
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
      Day of Sale: 04/03
 
STATE PUBLIC SCHOOL BUILDING           WEEK OF             5,300  A2/AA/
  AUTHORITY                            04/01
  COLLEGE REVENUE BONDS

  SERIES A OF 2013 (TAX-EXEMPT)
  SERIES B OF 2013 (TAXABLE)
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2033
  INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
  REMARK: NON-BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 04/02
 
OTSELIC VALLEY CENTRAL SHOOL           WEEK OF             5,000  NR//
  DISTRICT, NEW YORK                   04/01
  QSCB (TAXABLE)
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2014-2034
      Day of Sale: 04/04
 
TOWNSHIP OF HAMILTON MERCER COUNTY     WEEK OF             4,665  /AA-/
  NEW JERSEY PENSION OBLIGATION        04/01
  REFUNDING BONDS TAXABLE SERIES 2013
  MGR: RBC Capital Markets, New York
 
CYPRESS HILLS MUNICIPAL UTILITY        WEEK OF             4,260  /BBB+/
  DISTRICT #1, TEXAS UNLIMITED TAX     04/01
  GENERAL OBLIGATION BANK QUALIFIED
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
 
CITY OF LONGVIEW, WASHINGTON           WEEK OF             4,015  //
  LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION BOND  04/01
  SERIES 2013

  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
  SERIAL: 2014-2028
      Day of Sale: 04/04
 
WILLIAM PENN SCHOOL DISTRICT           WEEK OF             4,005  /A/
  DELAWARE COUNTY, PENNSYLVANIA        04/01
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  SERIES OF 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2034
  INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 04/03
 
ILLINOIS HOUSING DEVELOPMENT           WEEK OF             3,700  NR/AA+/NR
  AUTHORITY                            04/01
  MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS,
  SERIES 2013

  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
      Day of Sale: 04/02
 
CONNERSVILLE WATERWORKS REFUNDING      WEEK OF             3,655  NR/NR/
  REVENUE 2013 INDIANA                 04/01
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 04/04
 
MENALLEN TOWNSHIP SEWER AUTHORITY      WEEK OF             3,155  /AA-/
  FAYETTE COUNTY, PENNSYLVANIA         04/01
  GUARANTEED SEWER REVENUE BONDS
  SERIES OF 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2013-2044
  INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 04/04
 
TOWN OF ASHFORD GENERAL OBLIGATION     WEEK OF             2,670  Aa3//
  CONNECTICUT GENERAL OBLIGATION       04/01
  REFUNDING 2013 BANK QUALIFIED
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2033
      Day of Sale: 04/02
 
BENTON (TOWN), NEW YORK                WEEK OF             1,750  NR//
  REFUNDING BONDS                      04/01
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2013-2038
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 04/03
 
DOLGEVILLE CENTRAL SCHOOL DISTRICT     WEEK OF             1,620  NR/A+/
  NEW YORK                             04/01
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2013-2017
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 04/04
 
JACKSON, MISSOURI                      WEEK OF             1,555  /A+/
  CERTIFICATES OF PARTICIPATION 2013   04/01
  BANK QUALIFIED
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2028
      Day of Sale: 04/01
 
AUGUSTA GENERAL OBLIGATION KANSAS      WEEK OF               900  //
  2013 BANK QUALIFIED                  04/01
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2033
      Day of Sale: 04/01
----------------------
Expected volume excluding daily issues:                2,664,940 (in 000's)

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