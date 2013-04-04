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April 4, 2013 / 7:46 PM / in 4 years

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

23 Min Read

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ISSUE/SENIOR MANAGER                   SALE            (IN 000)   MDY/S&P/FTCH
--------------------                   ----            ---------  --------------
STATE OF CALIFORNIA                    WEEK OF         2,000,000  A1/A/A-
  VARIOUS PURPOSE GENERAL OBLIGATION   04/08
  BONDS
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP: 4/10
          JOINT WITH MORGAN STANLEY
      Day of Sale: 04/11
  MANAGEMENT GROUP:
   Morgan Stanley & Co. LLC - New York

FLORIDA HURRICANE CATASTROPHE FUND     WEEK OF         2,000,000  Aa3/AA-/AA
  FINANCE CORPORATION                  04/08
  REVENUE BONDS
  SERIES 2013A
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
  TERM: 2016, 2018, 2020
  REMARK: INDICATIONS OF INTEREST: TUESDAY
      Day of Sale: 04/10

CALIFORNIA HEALTH FACILITIES           WEEK OF           450,000  Aa3/AA-/AA-
  FINANCING AUTHORITY REVENUE BONDS    04/08
  (SUTTER HEALTH), SERIES 2013A
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
SUTTER HEALTH (CALIFORNIA)             WEEK OF           300,000  Aa3/AA-/AA-
  TAXABLE BONDS                        04/08

  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York

THE METROPOLITAN GOVERNMENT OF         WEEK OF           227,910  Aa3/AA-/
  NASHVILLE AND DAVIDSON COUNTY,       04/08
  TENNESSEE
  WATER AND SEWER REVENUE BONDS,
  SERIES 2013
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York

STATE OF NEW YORK MORTGAGE AGENCY      WEEK OF           219,705  Aaa/NR/NR
  MORTGAGE REVENUE BONDS CONSISTING    04/08
  OF: $186,540M FORTY-NINTH SERIES
  (NON AMT) $33,165M FIFTIETH SERIES

  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

LOWER COLORADO RIVER AUTHORITY         WEEK OF           201,000  A2/A/A+
  TRANSMISSION CONTRACT REFUNDING      04/08
  REVENUE
  LCRA TRANSMISSION SERVICES
  CORPORATION PROJECT
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2024-2033  TERM: 2014, 2036
      Day of Sale: 04/09

TRIBOROUGH BRIDGE AND TUNNEL           WEEK OF           200,000  Aa3/AA-/AA-
  AUTHORITY (MTA BRIDE AND TUNNELS)    04/08                      EXP/EXP/EXP
  GENERAL REVENUE BONDS, SER 2013C
  MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
  REMARK: ROP: 4/10
      Day of Sale: 04/11

MISSISSIPPI DEVELOPMENT BANK           WEEK OF           174,725  Aa3/AA-/
  SPECIAL OBLIGATION REFUNDING BONDS   04/08
  SERIES 2013A (HARRISON COUNTY,
  MISSISSIPPI HIGHWAY REFUNDING
  PROJECT)
  SERIES 2013B (CITY OF LAUREL,
  MISSISSIPPI HIGHWAY REFUNDING
  PROJECT)
  SERIES 2013C (MADISON COUNTY,
  MISSISSIPPI HIGHWAY REFUNDING
  PROJECT)
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York

TARRANT COUNTY CULTURAL EDUCATION      WEEK OF           166,705  Aa2/AA-/NR
  FACILITIES FINANCE CORPORATION       04/08
  HOSPITAL REVENUE BONDS (BAYLOR
  HEALTH CARE SYSTEM PROJECT) 2013A
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

CAPE GIRARDEAU COUNTY, MISSOURI        WEEK OF           123,835  //
  INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY     04/08
  ST. FRANCIS MEDICAL CENTER
  REFUNDING & IMPROVEMENT 13
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis

CITY OF BROWNSVILLE, TEXAS             WEEK OF           114,505  A2/A+/A+
  UTILITY SYSTEM                       04/08
  MGR: Jefferies LLC, New York

MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE      WEEK OF           110,000  A1/A/NR
  AGENCY REVENUE BONDS BOSTON          04/08
  UNIVERSITY ISSUE SERIES X (2013)
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

STATE OF RHODE ISLAND AND              WEEK OF           101,140  Aa3/AA-/AA-
  PROVIDENCE PLANTATION                04/08
  LEASE PARTICIPATION CERTIFICATES
  REFUNDING
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2013-2024
      Day of Sale: 04/10

DAYTON CITY SCHOOL DISTRICT, OHIO      WEEK OF            93,400  //
  BANS                                 04/08
  MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
  TERM: 2013

ALASKA HOUSING FINANCE CORPORATION     WEEK OF            85,270  /AA+/AA+
  STATE CAPITAL PROJECT BONDS II       04/08
  2013 SERIES A
  MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
  REMARK: Serials: 6/1/17-6/1/23(Semi Annual)
          Serials 12/1/23 - 12/1/32 (Annual)
      Day of Sale: 04/10

DISTRICT OF COLUMBIA                   DAILY              80,625  Aa3/AA-/
  REFUNDING REVENUE BONDS

  SERIES 2013
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York

SADDLEBACK VALLEY, CALIFORNIA          WEEK OF            75,000  //
  UNIFIED SCHOOL DISTRICT              04/08
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING 13
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 04/11

ROCKWALL INDEPENDENT SCHOOL            WEEK OF            73,065  Aaa/AAA/
  DISTRICT, TEXAS                      04/08
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2013-2037
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: UNDERLYING RATINGS: AA2/AA
      Day of Sale: 04/10

PAJARO VALLEY CALIFORNIA               WEEK OF            70,000  //
  UNIFIED SCHOOL DISTRICT              04/08
  GENERAL OBLIGATION 2012 ELECTION
  2013A
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 04/09

TARRANT COUNTY CULTURAL EDUCATION      WEEK OF            63,035  Aa2/AA-/NR
  FACILITIES FINANCE CORPORATION       04/08
  TAXABLE HOSPITAL REVENUE BONDS

  SEIRES 2013C
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

OKLAHOMA HOUSING FINANCE AUTHORITY     WEEK OF            60,000  Aaa/NR/NR
  TAXABLE REFUNDING                    04/08
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
      Day of Sale: 04/10

MIDLOTHIAN, TEXAS                      DAILY              56,358  Aaa/AAA/
  INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2013-2036
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: Underlying Ratings A1/A+

NEW ALBANY-FLOYD COUNTY SCHOOL         WEEK OF            55,655  /AA+/
  BUILDING CORPORATION, INDIANA        04/08
  TAXABLE FIRST MORTGAGE REFUNDING
  BONDS
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2013-2027
  REMARK: UNDERLYING RATING: (A+)
      Day of Sale: 04/10

GREENEWAY IMPROVEMENT DISTRICT,        WEEK OF            55,000  //
  FLORIDA                              04/08
  SPECAIL ASSESSMENT DISTRICT
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
      Day of Sale: 04/10

SOUTH CAROLINA STATE HOUSING           WEEK OF            50,000  //
  FINANCING HOMEOWNERSHIP AND          04/08
  DEVELOPMENT AUTHORITY (TAXABLE)
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  TERM: 2041
      Day of Sale: 04/09

BOGGY CREEK, FLORIDA                   WEEK OF            50,000  //
  IMPROVEMENT DISTRICT SPECIAL         04/08
  ASSESSMENT REVENUE BONDS
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
      Day of Sale: 04/10

REDEVELOPMENT AUTHORITY OF THE CITY    WEEK OF            47,150  A1/NR/NR
  OF MILWAUKEE (WISCONSIN) REFUNDIING  04/08
  REVENUE BONDS (MILWAUKEE PUBLIC
  SCHOOLS - NEIGHBORHOOD SCHOOLS
  INITIATIVE) SERIES 2013A
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA,      WEEK OF            46,755  Aa3/AA-/
  CHARLOTTE                            04/08
  GENERAL REVENUE BONDS
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 04/09

COUNTY OF RANDOLPH, NORTH CAROLINA     DAILY              42,670  Aa3/A+/
  LIMITED OBLIGATION REFUNDING BONDS
  SERIES 2013B AND 2013C
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte

PALMDALE SCHOOL DISTRICT,              WEEK OF            40,000  //
  CALIFORNIA                           04/08
  GENERAL OBLIGATION 2012 ELECTION
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 04/10

AUSTIN COMMUNITY COLLEGE DISTRICT      WEEK OF            39,665  Aa1/AA+/AA+
  TEXAS LIMITED TAX REFUNDING BONDS    04/08
  SERIES 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas

THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA,      WEEK OF            37,730  Aa3/AA-/
  CHARLOTTE                            04/08
  TAXABLE GENERAL REVENUE BONDS
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 04/09

CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE           WEEK OF            37,705  Baa1//
  AUTHORITY                            04/08
  REVENUE BONDS (BIOLA UNIVERSITY)
  SERIES 2013
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
  SERIAL: 2018-2028  TERM: 2033, 2038, 2043
      Day of Sale: 04/09

CHAFFEY JOINT UNION HIGH SCHOOL        WEEK OF            34,000  Aa2/AA-/
  DISTRICT                             04/08

  2013 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
  BONDS (FEDERALLY TAXABLE)
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 04/10

CITY OF GROTON, CONNECTICUT            WEEK OF            32,000  //
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING, 13A    04/08
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2033
      Day of Sale: 04/09

STATE OF OKLAHOMA                      WEEK OF            30,265  Aa2/AA+/AA+
  GENERAL OBLIGATION BONDS             04/08
  OKLAHOMA BUILDING BONDS OF 1992
  REFUNDING SERIES OF 2013
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

SANTA MARIA JOINT UNIFIED HIGH         WEEK OF            30,000  //
  SCHOOL DISTRICT, CALIFORNIA          04/08
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING 13
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2026

CAPITAL REGIONAL AIRPORT COMMISSION    WEEK OF            22,095  A2//A-
  VIRGINIA                             04/08
  AIRPORT REVENUE REFUNDING BONDS
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2014-2025
      Day of Sale: 04/09

THE SCHOOL DISTRICT OF ST. JOSEPH      WEEK OF            21,890  /AA+/
  (ST. JOSEPH, MISSOURI)               04/08
  GENERAL OBLIGATION SCHOOL BUILDING
  BONDS

  SERIES 2013
  MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
  SERIAL: 2020-2031
  REMARK: UL: A+

MONTEREY PENINSULA, CALIFORNIA         WEEK OF            21,300  Aa2/AA-/
  COMMUNITY COLLEGE                    04/08
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING, 2013
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2021
      Day of Sale: 04/09

BETHEL SCHOOL DISTRICT NO. 52,         WEEK OF            20,720  //
  OREGON                               04/08
  GENERAL OBLIGATION & REFUNDING
  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
  SERIAL: 2014-2028
      Day of Sale: 04/10

COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA           WEEK OF            20,000  /AA-/
  CERTIFICATES OF PARTICIPATION        04/08
  DEPARTMENT OF GENERAL SERVICES
  MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
  SERIAL: 2013-2016
  INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.

COLORADO                               WEEK OF            20,000  //
  MESA UNIVERSITY BOARD OF TRUSTEES    04/08
  AUXILIARY FACILITY REVENUE 2013
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 04/10

KERRVILLE INDEPENDENT SCHOOL           WEEK OF            19,370  Aaa/NAF/
  DISTRICT, TEXAS UNLIMITED TAX        04/08
  REFUNDING BONDS, TAXABLE SERIES
2013
  MGR: BOSC, Inc., Richardson
  SERIAL: 2013-2021
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
      Day of Sale: 04/08

VICTOR CENTRAL SCHOOL DISTRICT         WEEK OF            19,045  Aa2/NR/NR
  NEW YORK SCHOOL DISTRICT REFUNDING   04/08
  SERIAL BONDS 2013
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
  SERIAL: 2013-2027
      Day of Sale: 04/09

CITY OF ROCHESTER, MINNESOTA           WEEK OF            19,000  //A-
  HEALTHCARE FACILITIES REVENUE        04/08

  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  SERIAL: 2015-2028  TERM: 2033
      Day of Sale: 04/09

ENNIS INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT      WEEK OF            17,000  A2/AA-/
  TEXAS UNLIMITED TAX GENERAL          04/08
  OBLIGATION BANK QUALIFIED
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  REMARK: CABS

ALEDO ISD, TEXAS                       WEEK OF            16,985  /AAA/AAA
  UT REFUNDING BONDS                   04/08
  SERIES 2013B (TAXABLE/NOT BANK-
  QUALIFIED)
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2013-2032
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: UL: /AA-/AA
      Day of Sale: 04/08

CITY OF WEST UNIVERSITY PLACE,         WEEK OF            16,400  /AAA/
  TEXAS                                04/08
  PERMANENT IMPROVEMENT REFUNDING
  BONDS, TAXABLE
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2014-2020
      Day of Sale: 04/09

SANTA MARIA JOINT UNIFIED HIGH         WEEK OF            15,000  //
  SCHOOL DISTRICT                      04/08
  GENERAL OBLIGATION 2004 ELECTION 13
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2037
      Day of Sale: 04/09

CEDAR PARK UTILITY SYSTEM REVENUE      WEEK OF            14,950  //
  REFUNDING TAXABLE                    04/08
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
  SERIAL: 2013-2025
      Day of Sale: 04/09

ERIE, PENNSYLVANIA                     WEEK OF            14,900  /BBB/
  HIGHER EDUCATION BUILDING AUTHORITY  04/08
  GANNON UNIVERSITY REVENUE BONDS
  MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
  SERIAL: 2015-2038

CEDAR PARK GENERAL OBLIGATION          WEEK OF            14,725  //
  REFUNDING TAXABLE, TEXAS             04/08
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
  SERIAL: 2014-2027
      Day of Sale: 04/09

MONTEREY PENINSULA, CALIFORNIA         WEEK OF            13,400  /AA-/
  COMMUNITY COLLEGE                    04/08
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING, 2013B
  **********TAXABLE******************
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2020
      Day of Sale: 04/09

DENTON COUNTY FRESH WATER SUPPLY       WEEK OF            13,095  /BBB-/
  DISTRICT #7 ROAD REFUNDING TEXAS     04/08
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
  SERIAL: 2014-2032
  INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
      Day of Sale: 04/09

LA CONNER SCHOOL DISTRICT NO. 311,     WEEK OF            13,000  //
  WASHINGTON                           04/08
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
  BONDS
  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
  SERIAL: 2015-2032
      Day of Sale: 04/11

MIDLOTHIAN, TEXAS                      DAILY              12,925  Aaa/AAA/
  INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  SERIES 2013 (TAXABLE)
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2013-2028
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: Underlying Ratings A1/A+

RHODE ISLAND HEALTH & EDUCATION        WEEK OF            12,680  A1//
  BUILDING                             04/08

  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2014-2033
      Day of Sale: 04/09

OHIO WATER DEVELOPMENT AUTHORITY       WEEK OF            12,500  //
  REFUNDING REVENUE BONDS,             04/08
  COMMUNITY ASSISTANCE, TAXABLE
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis

COUNTY OF SULLIVAN                     WEEK OF            11,000  Aa3//
  GENERAL OBLIGATIONS                  04/08
  PUBLIC IMPROVEMENT REFUNDING
  (SERIAL) BONDS, 2013
MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 04/09

CHERRY HILL TOWNSHIP, NEW JERSEY       WEEK OF            10,300  Aa2//
  GENERAL IMPROVEMENT AND SEWER        04/08
  UTILITY BONDS
  MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
  SERIAL: 2013-2019

TOWNSHIP OF MIDDLE                     WEEK OF             9,780  /A+/
  CAPE MAY COUNTY, NEW JERSEY          04/08
  REFUNDING BONDS, SERIES 2013
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 04/09

SENECA VALLEY SCHOOL DISTRICT          WEEK OF             9,055  //
  BUTLER COUNTY, PENNSYLVANIA          04/08
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES OF 2013
  ***********BANK QUALIFIED**********
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 04/08

ALEDO ISD, TEXAS                       WEEK OF             8,985  /AAA/AAA
  UT REFUNDING BONDS                   04/08
  SERIES 2013A
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2013-2031
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: UL: /AA-/AA
          BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 04/08

OAKLAND COUNTY, MICHIGAN               WEEK OF             8,865  UR/UR/
  ECON DEVELOPMENT AUTHORITY           04/08
  MORTGAGE REVENUE REFUNDING BONDS

  CONSISTING OF:
  $7,235M SERIES A TAX-EXEMPT
  $1,630M SERIES B TAXABLE
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis

LAKE WORTH INDEPENDENT SCHOOL          WEEK OF             8,790  NAF/AAA/NAF
  DISTRICT TARRANT COUNTY, TEXAS       04/08
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  SERIES 2013 $8,545 CIBS
  $244,903.40 PREMIUM CABS
  MGR: BOSC, Inc., Richardson
  SERIAL: 2025-2031  CABS: 2017-2024
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM

GRANBURY, TEXAS                        WEEK OF             8,180  //
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS   04/08
  SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2013-2024
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 04/11

SPRINGHALL SCHOOL DISTRICT 8 OF        WEEK OF             7,775  /A/
  WEBSTER PARISH, LOUISIANA            04/08
  GENERAL OBLIGATION SCHOOL REFUNDING
  BONDS
  ************BANK QUALIFIED*********
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2014-2030
      Day of Sale: 04/09

BAYFIELD SCHOOL DISTRICT NO. 10        WEEK OF             7,515  //
  JT-R, COLORADO                       04/08
  IN ARCHULETA AND LA PLATA COUNTIES,
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES 2013
  ***********BANK QUALIFIED**********
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
  SERIAL: 2020-2028
  REMARK: RATED: AA2 (CO STATE INTERCEPT)
      Day of Sale: 04/09

CITY OF SHENANDOAH, TEXAS              WEEK OF             7,320  /AA-/
  LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION       04/08
  BANK QUALIFIED
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas

BUFFALO (CITY), NEW YORK               WEEK OF             7,100  A1/A/A+
  TAXABLE                              04/08
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2014-2025
      Day of Sale: 04/09

GREENSBURG SALEM SCHOOL DISTRICT       WEEK OF             6,925  //
  WESTMORELAND COUNTY, PENNSYLVANIA    04/08
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES OF 2013
  ***********BANK QUALIFIED**********
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 04/10

TOUCHET SCHOOL DISTRICT 300,           WEEK OF             6,500  //
  WASHINGTON                           04/08
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
  BONDS
  **********BANK QUALIFIED***********
  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
  SERIAL: 2014-2032
      Day of Sale: 04/09

BENTWORTH, PENNSYLVANIA                WEEK OF             6,390  A3/AA/
  SCHOOL DISTRICT GENERAL OBLIGATION   04/08
  REFUNDING 2013
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2022
      Day of Sale: 04/11

MANASQUAN BOARD OF EDUCATION,          WEEK OF             6,025  Aa3/NR/
  NEW JERSEY                           04/08
  REFUNDING BONDS
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2024-2025
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 04/09

DELANCO TOWNSHIP BOARD OF EDUCATION    WEEK OF             5,690  Aa3//
  NEW JERSEY                           04/08
  REFUNDING BONDS
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 04/10

JOLIET REGIONAL PORT DISTRICT,         WEEK OF             5,580  /A/
  ILLINOIS                             04/08
  WILL COUNTY (ALTERNATE REVENUE
  SOURCE)
  CONSISTING OF:
  $4,715M SERIES A REFUNDING BONDS
  $  870M SERIES B TAXABLE BONDS
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis

CITY OF DES PERES, MISSOURI            WEEK OF             5,025  NR//
  TAXABLE GENERAL OBLIGATION           04/08
  REFUNDING 2013
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 04/08

HONEOYE COMMUNITY SCHOOL DISTRICT,     WEEK OF             4,650  NR/A+/
  NEW YORK                             04/08
  REFUNDING BONDS
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2013-2019
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 04/10

EAST COCALICO TOWNSHIP AUTHORITY       WEEK OF             4,470  //
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2017-2043
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 04/09

KANSAS UNIFIED SCHOOL DISTRICT         WEEK OF             4,055  NR//
  NO. 417                              04/08
  MORRIS COUNTY
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING 13
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2023-2028
      Day of Sale: 04/08

CITY OF GROTON, CONNECTICUT            WEEK OF             4,000  //
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING 13B     04/08
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2024
      Day of Sale: 04/09

CALCASIEU PARISH SCHOOL DISTRICT       WEEK OF             3,520  /A+/
  NO. 21, LOUISIANA                    04/08
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
  **********BANK QUALIFIED***********
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2013-2030
      Day of Sale: 04/09

PALMDALE SCHOOL DISTRICT,              WEEK OF             3,000  //
  CALIFORNIA                           04/08
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING 13B
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 04/10

CITY OF HALTOM CITY, TEXAS             WEEK OF             3,000  Aa3//
  LIMITED TAX GENRAL OBLIGATION        04/08
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas

CITY OF HICO, TEXAS                    WEEK OF             2,825  /A+/
  COMBINATION TAX AND SURPLUS          04/08
  REVENUE REFUNDING BONDS
  ***********BANK QUALIFIED**********
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2014-2042
      Day of Sale: 04/08

CITY OF MILFORD, IOWA                  WEEK OF             2,750  /A+/
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS   04/08
  13
  ************BANK QUALIFIED*********
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2016-2029
      Day of Sale: 04/08

BUCKEYE LOCAL SCHOOL DISTRICT, OHIO    WEEK OF             2,515  A2//
  MEDINA COUNTY                        04/08
  REFUNDING BONDS, GENERAL OBLIGATION
  UNLIMITED TAX
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis

STEELTON-HIGHSPIRE SCHOOL DISTRICT     WEEK OF             2,500  Aa3//
  DAUPHIN COUNTY, PENNSYLVANIA         04/08
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  SERIES OF 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2023
  INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 04/08

DEKALB COUNTY, MISSOURI                WEEK OF             2,440  //
  PUBLIC WATER SUPPLY DISTRICT NO. 1   04/08
  WATER REVENUE REFUNDING, 2013
  **********BANK QUALIFIED***********
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2028

CITY OF HALTOM CITY, TEXAS             WEEK OF             2,350  Aa3//
CERTIFICATES OF OBLIGATION           04/08
  SERIES 2013 LIMITED TAX
  GENERAL OBLIGATION
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas

SMITH COUNTY, KANSAS                   WEEK OF             2,040  //
  PUBLIC BUILDING COMM REFUNDING       04/08
  REVENUE 13
  ************BANK QUALIFIED*********
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2023
      Day of Sale: 04/10
                                          ----------------------
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