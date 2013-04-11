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April 11, 2013 / 8:26 PM / 4 years ago

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR Dalcomp

Reuters Staff

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ISSUE/SENIOR MANAGER                   SALE            (IN 000)   MDY/S&P/FTCH
--------------------                   ----            ---------  ------------
NEW JERSEY TURNPIKE AUTHORITY          WEEK OF           690,000  A3/A+/A
  TURNPIKE REVENUE (SIFMA FLOATERS)    04/15
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
      Day of Sale: 04/16

NEW JERSEY TRANSPORTATION TRUST        WEEK OF           540,000  A1/A+/A+
  FUND AUTHORITY                       04/15
  TRANSPORTATION SYSTEM BONDS,
  2013 SERIES A
  MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
  REMARK: ROP: 4/15
      Day of Sale: 04/16

DENVER PUBLIC SCHOOLS                  WEEK OF           526,225  Aa3/AA/
  TAXABLE CERTIFICATES OF              04/15
  PARTICIPATION
  FIXED RATE REFUNDING SERIES 2013 B
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 04/17

THE ILLINOIS STATE TOLL HIGHWAY        WEEK OF           500,000  Aa3/AA-/AA-
  AUTHORITY                            04/15
  TOLL HIGHWAY SENIOR REVENUE BONDS
  2013 SERIES A
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

SAN DIEGO UNIFIED SCHOOL DISTRICT      WEEK OF           417,000  Aa3/AA-/
  2013 GENERAL OBLIGATION BONDS        04/15

  ELECTION OF 2012, SERIES C
  MGR: Loop Capital Markets, New York
  REMARK: ROP: 4/17/2013
          INST: 4/18/2013

CITIES OF DALLAS AND FORT WORTH,       WEEK OF           367,660  A1/A+/A+
  TEXAS                                04/15
  DALLAS/FORT WORTH INTERNATIONAL
  AIRPORT
  JOINT REVENUE IMPROVEMENT BONDS,
  SERIES 2013A
  ************AMT***************
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas

THE METROPOLITAN GOVERNMENT OF         WEEK OF           337,900  Aa1/AA/NR
  NASHVILLE AND DAVIDSON COUNTY        04/15

  GENERAL OBLIGATION IMPROVEMENT
  BONDS, SERIES 2013A
  MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
      Day of Sale: 04/16

NEW JERSEY TRANSPORTATION TRUST        WEEK OF           335,000  A1/A+/A+
  FUND AUTHORITY                       04/15
  TRANSPORTATION SYSTEM BONDS,
  2013 SERIES B (FEDERALLY TAXABLE)
  MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
  REMARK: ROP: 4/15
      Day of Sale: 04/16

RICHMOND PUBLIC UTILITY REVENUE &      WEEK OF           250,000  Aa2/AA/AA
  REFUNDING VIRGINIA                   04/15
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2014-2030  TERM: 2038, 2043
      Day of Sale: 04/16

NOVANT HEALTH, INC.                    WEEK OF           250,000  A1/A+/AA-
  TAXABLE BONDS                        04/15

  SERIES 2013C
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

TENNESSEE HOUSING DEVELOPMENT          WEEK OF           215,905  Aa1/AA+/NR
  AGENCY                               04/15
  RESIDENTIAL FINANCE PROGRAM BONDS
  SERIES 2013-1A (AMT)
  SERIES 2013-1B (NON-AMT)
  SERIES 2013-1C (NON-AMT)
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago

OGLETHORPE POWER CORPORATION           WEEK OF           212,760  Baa1/A/A
  POLLUTION CONTROL REVENUE BONDS      04/15
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 04/17

PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION       WEEK OF           175,000  //
  TURNPIKE REVENUE BONDS, 2013         04/15
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 04/17

CITY OF CHARLOTTE, NORTH CAROLINA      WEEK OF           170,450  Aa2/AA+/AA+
  CERTIFICATES OF PARTICIPATION        04/15

  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP: 04/16/2013
      Day of Sale: 04/17

THE WATER WORKS BOARD OF THE           WEEK OF           154,300  Aa2/AA/
  CITY OF BIRMINGHAM, ALABAMA          04/15
  WATER REVENUE BONDS, SERIES 2013-B
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2015-2043
      Day of Sale: 04/16

NORTH CAROLINA MEDICAL CARE            WEEK OF           146,680  //
  COMMISSION                           04/15
  HEALTH CARE FACILITIES REVENUE AND
  REVENUE REFUNDING BONDS

  SERIES 2013A
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY       WEEK OF           139,420  A1/A+/AA-
  OF THE COUNTY OF PRINCE WILLIAM      04/15
  HEALTH CARE FACILITIES REVENUE AND
  REVENUE REFUNDING BONDS

  SERIES 2013B
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

ATLANTA DEVELOPMENT AUTHORITY          WEEK OF           137,495  Aa3/NR/NR
  STUDENT HOUSING FACILITIES REVENUE   04/15
  BONDS, GEORGIA

  MGR: George K. Baum & Company, Denver
      Day of Sale: 04/16

VIRGINIA MASON MEDICAL CENTER          WEEK OF           136,125  Baa2/BBB/
  TAXABLE REVENUE BONDS                04/15
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 04/16

UNIVERSITY MEDICAL CENTER-EL PASO      WEEK OF           136,125  Baa2/BBB/
  HOSPITAL REVENUE BONDS               04/15
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 04/16

CALIFORNIA HOUSING FINANCE AGENCY      WEEK OF           133,920  Aaa//
  RESIDENTIAL MORTGAGE REVENUE         04/15
  REFUNDING BONDS (TAXABLE)
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 04/17

BEXAR COUNTY, TEXAS                    WEEK OF           125,000  //
  COMBINATION TAX AND REVENUE          04/15
  CERTIFICATES OF OBLIGATION
  SERIES 2013A
  MGR: Loop Capital Markets, New York
  REMARK: RATINGS: TBD
      Day of Sale: 04/18

SONOMA COUNTY, CALIFORNIA              WEEK OF           122,000  Aa2//
  JUNIOR COLLEGE DISTRICT              04/15
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING 2013
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2029
      Day of Sale: 04/16

SACRAMENTO MUNICIPAL UTILITY           WEEK OF           119,330  A1/AA-/A+
  DISTRICT, CALIFORNIA                 04/15
  ELECTRIC SYSTEM REVENUE REFUNDING
  BONDS-SERIES B
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP: 4/17
      Day of Sale: 04/18

CITY OF FRISCO, TEXAS                  WEEK OF            87,020  Aa1/AA/
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING AND     04/15
  IMPROVEMENT BONDS
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2014-2033
      Day of Sale: 04/17

DISTRICT OF COLUMBIA                   DAILY              80,625  Aa3/AA-/
  REFUNDING REVENUE BONDS

  SERIES 2013
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York

SADDLEBACK VALLEY, CALIFORNIA          WEEK OF            75,000  //
  UNIFIED SCHOOL DISTRICT              04/15
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING 2013
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 04/18

WILLIAMSON COUNTY LIMITED TAX          WEEK OF            66,000  /AAA/
  REFUNDING, TEXAS                     04/15
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2017-2032
      Day of Sale: 04/17

CLAYTON COUNTY & CLAYTON COUNTY        WEEK OF            65,000  Aa2/AA+/
  WATER AUTHORITY, GEORGIA             04/15
  WATER & SEWERAGE REVENUE REFUNDING
  BONDS
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2013-2020
      Day of Sale: 04/16

ERIE COUNTY INDUSTRIAL DEVELOPMENT     WEEK OF            62,000  Aa3/AA-/
  AGENCY SCHOOL FACILITY REFUNDING     04/15
  REVENUE-CITY SCHOOL DISTRICT OF THE

CITY OF BUFFALO
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2017-2028  TERM: 2014
      Day of Sale: 04/16

SACRAMENTO MUNICIPAL UTILITY           WEEK OF            59,485  A1/AA-/A+
  DISTRICT                             04/15
  ELECTRIC SYSTEM REVENUE REFUDNING
  BONDS-SERIES C
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP: 4/17
      Day of Sale: 04/18

MIDLOTHIAN, TEXAS                      DAILY              56,358  Aaa/AAA/
  INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2013-2036
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: Underlying Ratings A1/A+

GREENEWAY, FLORIDA                     WEEK OF            55,000  //
  IMPROVEMENT DISTRICT SPECIAL         04/15
  ASSESSMENT DISTRICT
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
      Day of Sale: 04/17

ST. LOUIS COUNTY LIBRARY DISTRICT      WEEK OF            54,840  Aa2/AA/
  CERTIFICATES OF PARTICIPATION        04/15
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 04/17

KENTUCKY HOUSING CORPORATION           WEEK OF            54,000  Aaa//
  HOUSING REVENUE BONDS (TAXABLE)      04/15
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
      Day of Sale: 04/17

EAGLE MOUNTAIN-SAGINAW INDEPENDENT     DAILY              53,845  //AAA
  SCHOOL DISTRICT, TEXAS UNLIMITED
  TAX BONDS, SERIES 2013A (PSF)
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2016-2033
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM

KENTUCKY HOUSING CORPORATION           WEEK OF            52,000  Aaa//
  HOUSING REVENUE BONDS (TAXABLE)      04/15
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
      Day of Sale: 04/17

MASSACHUSETTS CLEAN ENERGY COOP,       WEEK OF            50,945  A1/A+/
  HOLYOKE, MASSACHUSETTS               04/15                      EXP/EXP/
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
      Day of Sale: 04/18

BOGGY CREEK, FLORIDA                   WEEK OF            50,000  //
  IMPROVEMENT DISTRICT SPECIAL         04/15
  ASSESSMENT REVENUE
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
      Day of Sale: 04/17

GRAPEVINE-COLLEYVILLE INDEPENDENT      DAILY              49,485  Aa2//
  SCHOOL DISTRICT, TEXAS
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
  REFUNDING BONDS, SERIES 2013B

  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2013-2031

MICHIGAN FINANCE AUTHORITY             WEEK OF            48,490  A2/A/NR
  HOSPITAL REVENUE REFUNDING BONDS     04/15

  SERIES 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
  SERIAL: 2028-2031
      Day of Sale: 04/16

CITY OF KILLEEN, TEXAS                 WEEK OF            43,510  /AA/AA
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS   04/15
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2013-2032
      Day of Sale: 04/16

INDIANAPOLIS LOCAL PUBLIC              WEEK OF            42,000  Aa1/AA+/AA
  IMPROVEMENT BOND BANK 2013A          04/15
  UNLIMITED PROPERTY TAX
  MGR: City Securities Corp., Indianapolis
  SERIAL: 2013-2039
      Day of Sale: 04/16

WHITE SETTLEMENT INDEPENDENT SCHOOL    WEEK OF            40,505  Aaa/AAA/
  DISTRICT                             04/15

  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013
  MGR: BOSC, Inc., Richardson
  SERIAL: 2021-2045
  REMARK: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE
      Day of Sale: 04/16

PALMDALE SCHOOL DISTRICT,              WEEK OF            40,000  //
  CALIFORNIA                           04/15
  GENERAL OBLIGATION 2012
  ELECTION 2013A
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 04/16

MORENO VALLEY, CALIFORNIA              WEEK OF            37,000  //
  UNIFIED SCHOOL DISTRICT 2012-2013    04/15
  TRAN
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 04/18

CITY OF GRAND RAPIDS, MICHIGAN         WEEK OF            36,000  Aa1/AA+/
  COUNTY OF KENT SANITARY SEWER        04/15
  REVENUE REFUNDING BONDS
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2014-2034
      Day of Sale: 04/18

DALLAS COUNTY, TEXAS                   WEEK OF            35,200  A3/NR/A-
  UTILITY REFUNDING BONDS              04/15
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
      Day of Sale: 04/18

CENTRAL COLORADO WATER CONSERVANCY     WEEK OF            30,000  //
  DISTRICT, COLORADO                   04/15
  LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
  BONDS
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
  REMARK: RATINGS: TBD
      Day of Sale: 04/18

FORSYTH COUNTY, GEORGIA                WEEK OF            26,000  Aaa/AA+/
  WATER & SEWER AUTHORITY REFUNDING    04/15
  REVENUE BONDS
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2017-2028
      Day of Sale: 04/16

TUSTIN UNIFIED SCHOOL DISTRICT         WEEK OF            25,000  Aa2/AA/
  (ORANGE COUNTY, CALIFORIA)           04/15
  GENERAL OBLIGATION SCHOOL
  FACILITIES IMPROVEMENT BONDS
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 04/17

CARTHAGE R-IX SCHOOL DISTRICT OF       WEEK OF            24,000  /AA+/
  JASPER COUNTY, MISSOURI              04/15
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS

  SERIES 2013
  MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
  REMARK: MISSOURI DIRECT DEPOSIT PROGRAM
          A+ S&P UNDERLYING

NEW YORK BUILD                         WEEK OF            23,320  /BBB-/
  NEW YORK CITY RESOURCES CORPORATION  04/15
  REVENUE
  BRONX CHARTER SCHOOL 2013A
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2018-2043
      Day of Sale: 04/16

WEST METRO FIRE PROTECTION DISTRICT    WEEK OF            23,145  //
  COLORADO                             04/15
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
  SERIES 2013
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
  REMARK: RATING: TBD
      Day of Sale: 04/18

ILLINOIS HEALTH FACILITIES             WEEK OF            23,000  Aa2/AA/AA
  AUTHORITY REVENUE ADVOCATE HEALTH    04/15
  CARE NETWORK
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  REMARK: 1 OR 2 YEAR PUT
          A1+/VMIG1/F1+
      Day of Sale: 04/17

MONTANA STATE UNIVERSITY               DAILY              22,805  Aa3//
 MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  SERIAL: 2013-2035

VILLAGE OF RIDGEWOOD                   WEEK OF            20,430  /AAA/
  (BERGEN COUNTY, NEW JERSEY)          04/15
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES 2013
  CONSISTING OF:
  GENERAL IMPROVEMENT REFUNDING BONDS
  WATER UTILITY REFUNDING BONDS
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 04/18

BAY COUNTY, FLORIDA                    WEEK OF            20,275  NR/BBB-/NR
  EDUCATION FACILITIES REVENUE BONDS   04/15

  CONSISTING OF:
  $19,800M SERIES A
  $   475M SERIES B (TAXABLE)
  MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Richmond
  REMARK: SERIES 2013A DUE: 2033, 2043 & 2048
          SERIES 2013B DUE: 0/1/2022 (TAXABLE
      Day of Sale: 04/17

UPPER EAGLE, COLORADO                  WEEK OF            20,000  //
  REGIONAL WATER AUTHORITY             04/15
  WATER REVENUE BONDS 2013
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2042
      Day of Sale: 04/18

CITY OF MESA, ARIZONA                  WEEK OF            17,900  A2/AA/
  STREET AND HIGHWAY USER REVENUE      04/15
  REFUNDING BONDS, SERIES 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas

BOISE STATE UNIVERSITY GENERAL         WEEK OF            17,620  Aa3/A+/
  REVENUE REFUNDING BONDS, SERIES      04/15
  2013A (TAX EXEMPT) & GENERAL
  REVENUE PROJECT AND REFUNDING BONDS
SERIES 2013B TAXABLE
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
      Day of Sale: 04/18

ASHLAND CITY SCHOOL DISTRICT, OHIO     WEEK OF            17,580  //
  CLASSROOM FACILITIES & IMPROVEMENT   04/15
  BONDS, SERIES B
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: RATED: TBD
      Day of Sale: 04/18

FORSYTH COUNTY, GEORGIA                WEEK OF            16,000  Aaa/AA+/
  GENERAL OBLIGATION BONDS             04/15
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2014-2028
      Day of Sale: 04/16

WILLIAMSON COUNTY PASS THROUGH         WEEK OF            16,000  /AAA/AAA
  TOLL REVENUE & LIMITED TAX, TEXAS    04/15
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
      Day of Sale: 04/17

NORTHEAST METROPOLITAN ISD NO. 916,    WEEK OF            15,785  A1//
  MINNESOTA                            04/15
  CERTIFICATES OF PARTICIPATION,
  SERIES 2013
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 04/17

CITY OF ROCK HILL, SOUTH CAROLINA      WEEK OF            15,695  A1/A+/
  LIMITED OBLIGATION                   04/15                        /EXP/
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  SERIAL: 2014-2025  TERM: 2033
      Day of Sale: 04/18

GRAPEVINE-COLLEYVILLE INDEPENDENT      DAILY              15,505  Aaa//
  SCHOOL DISTRICT, TEXAS
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
  REFUNDING BONDS, SERIES 2013A (PSF)
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2013-2022
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM

SANTA BARBARA COMMUNITY COLLEGE        WEEK OF            15,000  Aa1/AA+/
  DISTRICT                             04/15

  ELECTION OF 2009 GENERAL OBLIGATION
  BONDS, SERIES B
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 04/18

TAMARAC, FLORIDA                       WEEK OF            13,990  Aa3/AA-/AA-
  CAPITAL IMPROVEMENT COVENANT TO      04/15
  BUDGET
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 04/18

BOARD OF CONTROL MICHIGAN              WEEK OF            13,360  //
  TECHNICAL UNIVERSITY                 04/15
  GENERAL REVENUE REFUNDING 2013A
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 04/18

HILLIARD, OHIO                         WEEK OF            13,050  //
  LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION BOND  04/15
  CONSISTING OF:
  $8,740M REFUNDING BONDS SERIES 2013
  $4,310M TAXABLE VARIOUS PURPOSE
  NOTES
  MGR: KeyBanc Capital Markets, New York
  REMARK: REFUNDING BONDS DUE: 2013-2024
          NOTES DUE: 4/29/2014
          MOODY: BONDS AA1; NOTES MIG1

MIDLOTHIAN, TEXAS                      DAILY              12,925  Aaa/AAA/
  INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  SERIES 2013 (TAXABLE)
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2013-2028
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: Underlying Ratings A1/A+

COUNTY OF NIAGARA, NEW YORK            WEEK OF            11,480  Aa3//
  REFUNDING SERIAL BONDS               04/15
  2013 SERIES C
  MGR: Sterne, Agee & Leach, Inc., New York
  SERIAL: 2013-2024
      Day of Sale: 04/16

CHARTIERS-HOUSTON SCHOOL DISTRICT      WEEK OF             9,945  //
  WASHINGTON COUNTY, PENNSYLVANIA      04/15
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES OF 2013
  *********BANK QUALIFIED************
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 04/18

COLUMBIA, MISSOURI                     WEEK OF             9,335  Aa1//
  SCHOOL DISTRICT GENERAL OBLIGATION   04/15
  REFUNDING AND IMPROVEMENT, 2013
  **********BANK QUALIFIED***********
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2016-2033
      Day of Sale: 04/17

CITY OF BURLINGTON, VERMONT            WEEK OF             9,000  Baa3//
  GENERAL OBLIGATION 2013              04/15
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2028
      Day of Sale: 04/18

EAGLE MOUNTAIN-SAGINAW INDEPENDENT     DAILY               8,605  //A+
  SCHOOL DISTRICT, TEXAS UNLIMITED
  TAX BONDS, SERIES 2013B (NON-PSF)
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2017-2033

SHERIDAN SCHOOL DISTRICT NO. 2,        WEEK OF             7,850  //
  COLORADO                             04/15
  ARAPHOE COUNTY
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  REMARK: AA- S&P STATE INTERCEPT NO
          UNDERLYING RATING

FRASER VALLEY METROPOLITAN             WEEK OF             7,500  //
  RECREATIONAL DISTRICT, COLORADO      04/15
  REFUNDING GENERAL OBLIGATION BONDS
  **********BANK QUALIFIED**********
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
  REMARK: RATINS; TBD
      Day of Sale: 04/17

HARRIS COUNTY MUD NO. 368, TEXAS       WEEK OF             7,245  //
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION     04/15
  REFUNDING BONDS, SERIES 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  REMARK: BBB S&P BAM INSURED

KUTZTOWN AREA SCHOOL DISTRICT          WEEK OF             6,515  /AA/
  BERKS COUNTY, PENNSLYVANIA           04/15
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES OF 2013
  ***********BANK QUALIFIED**********
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2013-2022
      Day of Sale: 04/16

BENTWORTH, PENNSYLVANIA                WEEK OF             6,390  /AA/
  SCHOOL DISTRICT GENERAL OBLIGATION   04/15
  REFUNDING 2013
  **********BANK QUALIFIED**********
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2022
      Day of Sale: 04/18

DASNY (HARBORFIELDS PUBLIC             WEEK OF             6,046  Aa2/NR/
  LIBRARY), NEW YORK                   04/15
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2013-2032
      Day of Sale: 04/17

DERRY TOWNSHIP MUNICIPAL AUTHORITY     WEEK OF             5,880  //
  WESTMORELAND COUNTY, PENNSYLVANIA    04/15
  GUARANTEED SEWER REVENUE BONDS,
  SERIES OF 2013
  **************BANK QUALIFIED*******
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 04/16

COUNTY OF CAMDEN, NEW JERSEY           WEEK OF             5,820  Aa1/AA/
  GENERAL OBLIGATIONS REFUNDING BONDS  04/15

  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2014-2021
      Day of Sale: 04/17

DORMITORY AUTHORITY OF THE             WEEK OF             4,795  //
  STATE OF NEW YORK                    04/15
  E.B. CRAWFORD PUBLIC LIBRARY
  REVENUE BONDS, SERIES 2013
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 04/18

BLAIRSVILLE-SALTSBURG SCHOOL           WEEK OF             4,175  //
  DISTRICT                             04/15
  INDIANA AND WESTMORELAND COUNTIES,
  PENNSYLVANIA
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES OF 2013
  ************BANK QUALIFIED*********
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 04/17

MIDLAND PENNSYLVANIA SCHOOL            WEEK OF             3,500  //
  DISTRICT                             04/15
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  ************BANK QUALIFIED*********
  MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
  SERIAL: 2016-2037
  REMARK: BAM INSURED
      Day of Sale: 04/15

UNIFIED SCHOOL DISTRICT NO. 476        WEEK OF             3,295  NR//
  COPELAND, KANSAS                     04/15
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING 2013
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2019-2033
      Day of Sale: 04/18

HERMISTON, OREGON                      WEEK OF             3,200  /A+/
  FULL FAITH AND CREDIT REFUND         04/15
  OBLIGATIONS, 2013
  **************BANK QUALIFIED*******
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2032
      Day of Sale: 04/16

PALMDALE, CALIFORNIA                   WEEK OF             3,000  //
  SCHOOL DISTRICT GENERAL OBLIGATION   04/15
  REFUNDING BONDS, 2013B
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 04/16
    
BROCTON CENTRAL SCHOOL DISTRICT,       WEEK OF             2,945  NR/A/
  NEW YORK                             04/15
  ************BANK QUALIFIED*********
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2013-2019
      Day of Sale: 04/17


CITY OF WARSAW, INDIANA                WEEK OF             2,856  /AA-/
  REDEVELOPMENT DISTRICT,              04/15
  INDIANAPOLIS
  TAXABLE TAX INCREMENT SPECIAL
  TAXING DISTRICT BONDS
  *************TAXABLE*************
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2015-2028
      Day of Sale: 04/16

NORTHAMPTON BOROUGH, PENNSYLVANIA      WEEK OF             2,500  A2//
  GENERAL OBLIGATION BONDS             04/15
  *********BANK QUALIFIED***********
  MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
  SERIAL: 2013-2021
      Day of Sale: 04/18

CITY OF COPPERAS COVE, TEXAS           WEEK OF             1,405  /AA-/
  (CORYELL AND LAMPASAS COUNTIES)      04/15
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013
  MGR: BOSC, Inc., Richardson
  SERIAL: 2015-2019
      Day of Sale: 04/16

MILLER PLACE FIRE DISTRICT,            WEEK OF             1,360  //
  NEW YORK                             04/15
  **********BANK QUALIFIED***********
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2013-2024
      Day of Sale: 04/18

NEW YORK BUILD                         WEEK OF               680  //
  NEW YORK CITY RESOURCES CORPORATION  04/15
  REVENUE
  BRONX CHARTER SCHOOL TAX 2013B
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  TERM: 2018
      Day of Sale: 04/16
                                          ----------------------
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