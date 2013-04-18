FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR
Sections
Featured
More fuel arriving, power still down for most
Puerto Rico
More fuel arriving, power still down for most
Uber's UK boss quits as firm battles to keep London license
Business
Uber's UK boss quits as firm battles to keep London license
Saudi women can drive at last, but some say it came at a price
Saudi Arabia
Saudi women can drive at last, but some say it came at a price
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Market News
April 18, 2013 / 8:41 PM / 4 years ago

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

20 Min Read

IN ORDER TO ENSURE THAT WE HAVE TIME TO ENTER ALL NEW ISSUE INFORMATION, DALCOMP
ASKS THAT FIRMS CALL US AT 212-404-8107 OR USE OUR FAX 212-404-8153 TO INFORM US
UPCOMING ISSUES.  WE WILL ADD ANY INFORMATION WE RECEIVE BY 2 P.M., EDT, ON
THURSDAY AFTERNOON.  PLEASE BE SURE TO INCLUDE THE ENTIRE MANAGEMENT GROUP.
IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS SERVICE, PLEASE CALL DALCOMP AT
212-404-8107.
ISSUE/SENIOR MANAGER                   SALE            (IN 000)   MDY/S&P/FTCH
--------------------                   ----            ---------  --------------
STATE PUBLIC WORKS BOARD OF THE        WEEK OF           400,000  A2/A-/BBB+
  STATE OF CALIFORNIA                  04/22
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  SERIAL: 2016-2033  TERM: 2038
  REMARK: ROP: 4/22
      Day of Sale: 04/23

CITY OF HOUSTON, TEXAS                 WEEK OF           333,500  /AA/AA
  CONSISTING OF:                       04/22
  PUBLIC IMPROVEMENT REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013A
  TAXABLE PUBLIC IMPROVEMENT
  REFUNDING BONDS, SERIES 2013B
  CERTIFICATES OF OBLIGATION
  (DEMOLITION PROGRAM), SERIES 2013A
  MGR: Rice Financial Products Company, Hoboken
      Day of Sale: 04/24

COUNTY OF MUSKINGUM, OHIO              WEEK OF           294,940  Ba1/BB+/
  HOSPITAL FACILITIES REVENUE BONDS    04/22
  SERIES 2013

  MGR: Barclays Capital Inc., New York
      Day of Sale: 04/24

CENTRAL TEXAS REGIONAL MOBILITY        WEEK OF           267,120  //
  AUTHORITY                            04/22
  CONSISTING OF:
  $158,760M SENIOR LIEN REVENUE
  REFUNDING BONDS, SERIES 2013A
  $108,360M SUBORDINATE LIEN REVENUE
  REFUNDING BONDS, SERIES 2013
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
  REMARK: SENIOR LIEN RATINGS: BAA2/BBB-/NR
          SUBORDINATE LIEN RATINGS:
          BAA3/BB+/NR

EL PASO COUNTY HOSPITAL DISTRICT       WEEK OF           255,725  /AA-/AA
  COMBINATION TAX AND REVENUE          04/22
  CERTIFICATES OF OBLIGATION AND
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 04/25

CITY OF PORTLAND, OREGON               WEEK OF           242,000  Aa1//
  SECOND LIEN WATER SYSTEM REVENUE     04/22
  AND REFUNDING BONDS
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2013-2037
      Day of Sale: 04/23

BAY AREA TOLL AUTHORITY                WEEK OF           235,000  Aa3/AA/AA-
  TOLL BRIDGE REVENUE BONDS            04/22
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 04/24

MICHIGAN STATE UNIVERSITY              WEEK OF           170,000  Aa1//AA
  GENERAL REVENUE BONDS                04/22
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 04/23

DEPARTMENT OF WATER AND POWER OF       WEEK OF           162,545  Aa2/AA/AA
  THE CITY OF LOS ANGELES WATER        04/22
  SYSTEM REVENUE BONDS
  2013 SERIES A
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
  REMARK: ROP: 4/23
      Day of Sale: 04/24

JACKSONVILLE ELECTRIC AUTHORITY        WEEK OF           150,000  //
  FLORIDA                              04/22
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  REMARK: SERIALS/TERMS
      Day of Sale: 04/24

FLORIDA HOUSING FINANCE                WEEK OF           108,080  Aaa//
  CORPORATION                          04/22
  HOMEOWNER MORTGAGE REVENUE BONDS

  2013 SERIES A (FEDERALLY TAXABLE)
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York

VIRGINIA HOUSING DEVELOPMENT           WEEK OF           101,350  Aa/AA/
  AUTHORITY                            04/22                      EXP/EXP/
  COMMONWEALTH MORTGAGE BONDS-
  TAXABLE (PASS-THROUGH)
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 04/22

SOUTH CENTRAL CONNECTICUT REGIONAL     WEEK OF            94,795  //
  WATER AUTHORITY                      04/22
  $31,105M WATER SYSTEM REVENUE BONDS
  SERIES A
  $63,690M WATER SYSTEM REVENUE
  REFUNDING BONDS SERIES B
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 04/23

COMMUNITY COLLEGE DISTRICT NO. 502     WEEK OF            84,000  Aaa/AAA/
  (COLLEGE OF DUPAGE)                  04/22
  COUNTIES OF DUPAGE, COOK AND WILL
  AND STATE OF ILLINOIS
  GENERAL OBLIGATION
  COMMUNITY COLLEGE BONDS
  SERIES 2013A
  MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago

LUBBOCK, TEXAS                         WEEK OF            81,845  /AA+/AA+
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS   04/22
  SERIES 2013 TAXABLE
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2013-2033
      Day of Sale: 04/23

POCONO MOUNTAIN SCHOOL DISTRICT,       WEEK OF            81,800  //
  PENNSYLVANIA                         04/22
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  CONSISTING OF:
  $73,400M TAX-EXEMPT
  $ 8,400M TAXABLE
  MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
  REMARK: TAX EXEMPT DUE: 2014-2029
          TAXABLE DUE: 2015-2025
          INSURED
      Day of Sale: 04/24

ISSAQUAH SCHOOL DISTRICT NO. 411,      WEEK OF            76,170  //
  WASHINGTON                           04/22
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
  BONDS
  CONSISTING OF:
  $55,000M 2013A TAX-EXEMPT
  $21,170M 2013B REFUNDING, TAXABLE
  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
  REMARK: TAX-EXEMPT DUE: 2014; 2027/2029
          REFUNDING TAXABLE DUE: 2013/2019
      Day of Sale: 04/24

SAN ANTONIO, TEXAS                     WEEK OF            74,285  Aa2/AA+/AA
  MUNICIPAL DRAINAGE UTILITY SYSTEM    04/22
  REVENUE REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 04/24

MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE      WEEK OF            65,000  //
  AGENCY REVENUE BONDS, SERIES 2013G   04/22

  MGR: Ziegler, Chicago
  REMARK: FITCH: BBB+ (STABLE)
          S&P: BBB+ (NEGATIVE)
      Day of Sale: 04/25

KING COUNTY PHD #2 UNLIMITED TAX       WEEK OF            60,680  Aa2/NR/
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING         04/22
  WASHINGTON
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2015-2023
      Day of Sale: 04/25

CABARRUS COUNTY REFUNDING GENERAL      WEEK OF            60,235  Aa1/AA+/
  OBLIGATION NORTH CAROLINA            04/22
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2027
      Day of Sale: 04/25

DENVER CITY AND COUNTY SCHOOL          WEEK OF            60,000  Aa3/A+/
  DISTRICT #1 CERTIFICATES OF          04/22
  PARTICIPATION 2013 C COLORADO
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2033
      Day of Sale: 04/24

MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE      WEEK OF            59,835  A2/A+/
  AGENCY REVENUE BONDS                 04/22
  OLIN COLLEGE ISSUE
  SERIES 2013E
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
      Day of Sale: 04/24

MIDLOTHIAN, TEXAS                      DAILY              56,358  Aaa/AAA/
  INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2013-2036
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: Underlying Ratings A1/A+

JOHNSON COUNTY, KANSAS                 WEEK OF            51,335  /A+/
  UNIFIED SCHOOL DISTRICT NO. 231      04/22
  REFUNDING AND NEW MONEY BONDS
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2014-2033
      Day of Sale: 04/25

PALM BEACH COUNTY HEALTH               WEEK OF            50,940  Baa2/NR/BBB+
  FACILITIES AUTHORITY                 04/22
  HOSPITAL REVENUE BONDS
  (JUPITER MEDICAL CENTER, INC.
  PROJECT), SERIES 2013A
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
      Day of Sale: 04/23

LUBBOCK, TEXAS                         WEEK OF            48,070  /AA+/AA+
  WASTEWATER SYSTEM SURPLUS REVENUE    04/22
CERTIFICATES OF PARTICIPATION
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2014-2033
      Day of Sale: 04/23

GULF COAST WATER DISPOSAL AUTHORITY    WEEK OF            44,810  /A/
  TEXAS                                04/22
  BAYPORT AREA SYSTEM REVENUE BONDS
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2014-2033
      Day of Sale: 04/24

PEARLAND INDEPENDENT SCHOOL            WEEK OF            41,800  Aa3/AA-/
  DISTRICT, TEXAS                      04/22
  UNLIMITED TAX REFUNDING **TAXABLE**
  BONDS, SERIES 2013
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
      Day of Sale: 04/23

LUBBOCK, TEXAS                         WEEK OF            41,075  /AA+/AA+
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS   04/22
  SERIES 2013 TAXABLE
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2013-2023
      Day of Sale: 04/23

CITY OF FERNANDINA BEACH, FLORIDA      WEEK OF            39,000  A2/AA-/
  UTILITY SYSTEM REFUNDING REVENUE     04/22
  BONDS, SERIES 2013
  MGR: RBC Capital Markets, New York

LANCASTER COUNTY SCHOOL DISTRICT       WEEK OF            37,000  A1/A/
  INSTALLMENT PURCHASE REFUNDING       04/22
  2013B SOUTH CAROLINA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2021-2028
      Day of Sale: 04/24

DALLAS COUNTY UTILITY                  DAILY              35,200  //
  REVENUE REFUNDING
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte

NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT      WEEK OF            33,575  Aa2/AA/NR
  CORPORATION                          04/22
  MULTI-FAMILY HOUSING REVENUE BONDS
  CONSISTING OF:
  $23,830M 2012 SERIES M-1 (NON-AMT)
  $ 9,745M 2012 SERIES M-2 (NON-AMT)
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

NEW JERSEY HEALTHCARE FACILITY         WEEK OF            30,060  /A/A
  REFUNDING MERIDIAN HEALTH SYSTEM     04/22
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  SERIAL: 2013-2032
      Day of Sale: 04/23

HAYS COUNTY LIMITED TAX REFUNDING      WEEK OF            26,000  Aa2/AA/AA
  BONDS                                04/22
  TEXAS
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2014-2032
      Day of Sale: 04/24

UGAREF RUTHERFORD BUILDING AUTH        WEEK OF            25,000  Aa2//
  DEVELOPMENT AUTHORITY UNIFIED        04/22
  GOVERNMENT REVENUE REFUNDING
  ATHENS-CLARK COUNTY GEORGIA
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  REMARK: SERIALS/TERMS

THE BOROUGH OF LANGHORNE MANOR         WEEK OF            24,800  //
  HIGHER EDUCATION AND HEALTH          04/22
  AUTHORITY
  BUCKS COUNTY, PENNSYLVANIA
  REVENUE BONDS, SERIES OF 2013
  WOODS SERVICES PROJECT
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 04/24

CHICHESTER SCHOOL DISTRICT             WEEK OF            23,960  /AA/
  DELAWARE COUNTY, PENNSYLVANIA        04/22
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  SERIES A & B OF 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2029
      Day of Sale: 04/24

LANCASTER EDUCATIONAL ASSISTANCE       WEEK OF            23,825  A1/A/
  PROGRAM                              04/22
  INSTALLMENT PURCHASE REFUNDING
  REVENUE BONDS-TAXABLE
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 04/24

LORAIN COUNTY PORT AUTHORITY           WEEK OF            23,815  NR//
  ECONOMIC DEVELOPMENT FACILITIES      04/22
  REVENUE REFUNDING & IMPROVEMENT
  BONDS, SERIES 2013A

  MGR: Ziegler, Chicago
  REMARK: S&P: A- (STABLE)
      Day of Sale: 04/23

MONTANA STATE UNIVERSITY               DAILY              22,805  Aa3//
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  SERIAL: 2013-2035

WEST VIRGINIA HOUSING DEVELOPMENT      WEEK OF            21,000  Aaa/AAA/
  FUND                                 04/22
  HOUSING FINANCE BONDS (TAXABLE)
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2013-2028
      Day of Sale: 04/23

KIRKWOOD SCHOOL DISTRICT               WEEK OF            20,280  Aa2//
  EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY     04/22
  LEASEHOLD REFUNDING REVENUE BONDS
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 04/24

CITY OF RIO RANCHO, NEW MEXICO         WEEK OF            16,660  //
  WATER AND WASTEWATER SYSTEM          04/22
  REFUNDING REVENUE BONDS,
  SERIES 2013
  MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee

LICKING HEIGHTS, OHIO                  WEEK OF            15,865  //
  LOCAL SCHOOL DISTRICT, TAXABLE       04/22
  REFUNDING BONDS, SERIES 2013
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 04/23

MAINE MUNI BOND BANK 2013 SERIES A     WEEK OF            15,660  Aa2/AA+/
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  SERIAL: 2014-2031  TERM: 2033, 2043
      Day of Sale: 04/22

PEARLAND INDEPENDENT SCHOOL            WEEK OF            15,500  Aa3/AA-/
  DIRSTICT, TEXAS                      04/22
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
      Day of Sale: 04/23

DRIPPING SPRINGS INDEPENDENT SCHOOL    WEEK OF            14,900  //
  DISTRICT, TEXAS                      04/22
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2013-2030
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
      Day of Sale: 04/23

EDMOND PUBLIC WORKS AUTHORITY SALES    WEEK OF            13,000  /AA-/
  TAX & UTILITY SYSTEM REVENUE BONDS   04/22
  OKLAHOMA
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2014-2023
      Day of Sale: 04/23

MIDLOTHIAN, TEXAS                      DAILY              12,925  Aaa/AAA/
  INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  SERIES 2013 (TAXABLE)
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2013-2028
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: Underlying Ratings A1/A+

CITY OF WINSTON-SALEM,                 WEEK OF            12,745  Aaa//
  NORTH CAROLINA                       04/22
  STORMWATER FEE REVENUE BONDS
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 04/24

PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATIONAL        WEEK OF            12,735  /A-/
  FACILITIES AUTHORITY URSINUS         04/22
  COLLEGE REVENUE BONDS SERIES OF
2013
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 04/23

CITY IOF MESA, ARIZONA                 WEEK OF            11,170  Aa2/AA/
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS   04/22
  SERIES 2013
  MGR: RBC Capital Markets, New York

BRECKSVILLE-BROADVIEW HEIGHTS CITY     WEEK OF            10,480  //
  SCHOOL TAXABLE, GENERAL OBLIGATION   04/22
  REFUNDING OHIO
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 04/23

RADNOR TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT        WEEK OF             9,980  Aa2//
  DELAWARE COUNTY, PENNSYLVANIA        04/22
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  SERIES OF 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2034
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 04/23

KANSAS POWER POOL ELECTRIC UTILITY     WEEK OF             7,500  Baa1/NR/
  REVENUE KANSAS                       04/22
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2032
      Day of Sale: 04/25

TOWN OF SUNNYVALE, TEXAS               WEEK OF             7,100  /AA-/
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS   04/22
  **********BANK QUALIFIED***********
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2014-2028
      Day of Sale: 04/25

JACKSBORO INDEPENDENT SCHOOL           WEEK OF             6,930  /A+/
  DISTRICT, TEXAS                      04/22
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  SERIES 2013 (NON-PSF)
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
     Day of Sale: 04/23

BARTON COUNTY COMMUNITY COLLEGE        WEEK OF             6,720  NR/A+/
  CERTIFICATES OF PARTICIPATION        04/22
  REFUNDING BANK QUALIFIED KANSAS
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2038
      Day of Sale: 04/26

CALAVERAS UNIFIED SCHOOL DISTRICT      WEEK OF             6,500  NR/A/
  REFUNDING CERTIFICATES OF            04/22
  PARTICIPATION BANK QUALIFIED
  CALIFORNIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2026
      Day of Sale: 04/25

MIDDLEBURG HEIGHTS, OHIO               WEEK OF             6,045  Aa1//
  MGR: Huntington Investment Company, Columbus
  REMARK: BANK QUALIFIED

MARION COUNTY UNIFIED SCHOOL           WEEK OF             5,935  NR//
  DISTRICT NO. 410 GENERAL OBLIGATION  04/22
  REFUNDING BANK QUALIFIED KANSAS
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2018-2027
      Day of Sale: 04/25

COLUMBIA COUNTY, NEW YORK              WEEK OF             5,250  //
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2013-2025
      Day of Sale: 04/24

TROUP INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT      DAILY               5,170  Aaa//
  TEXAS UNLIMITED TAX REFUNDING
  BONDS SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: A1

MONTGOMERY COUNTY MUD #18, TEXAS       WEEK OF             5,000  A1//
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,       04/22
  SERIES 2013
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 04/25

UNION SPRINGS CENTRAL SCHOOL           WEEK OF             4,945  /AA-/
  DISTRICT, NEW YORK                   04/22
  ***********BANK QUALIFIED**********
  MGR: Jefferies LLC, New York
      Day of Sale: 04/24

TERRELL COUNTY SCHOOL DISTRICT,        WEEK OF             4,280  Aa1//
  GEORGIA                              04/22
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  ***********BANK QUALIFIED**********
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2015-2024
  REMARK: UNDERLYING RATING: (A1)
      Day of Sale: 04/23

BOURBON COUNTY UNIFIED SCHOOL          WEEK OF             4,210  NR/A/
  DISTRICT 234 GENERAL OBLIGATION      04/22
  BANK QUALIFIED KANSAS
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2016
      Day of Sale: 04/25

BELOIT PUBLIC BUILDING COMMISSION      WEEK OF             4,135  NR//
  REFUNDING REVENUE BANK QUALIFIED     04/22
  KANSAS
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2032
      Day of Sale: 04/25

HODGEMAN COUNTY GENERAL OBLIGATION     WEEK OF             4,080  NR/A/
  REFUNDING BANK QUALIFIED KANSAS      04/22
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2027
      Day of Sale: 04/24

NORTHWEST HARRIS COUNTY                WEEK OF             3,540  /BBB/
  MUNICIPAL UTILITY DISTRICT NO. 19    04/22
  TEXAS UNLIMITED TAX GENERAL
  OBLIGATION BANK QUALIFIED
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
      Day of Sale: 04/23

GRAY COUNTY UNIFIED SCHOOL DISTRICT    WEEK OF             3,295  NR//
  #476 GENERAL OBLIGATION BANK         04/22
  QUALIFIED KANSAS
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2019-2033
      Day of Sale: 04/23

HAZLE TOWNSHIP MUNICIPAL AUTHORITY     WEEK OF             3,125  /AA/
  LUZERNE COUNTY, PENNSYLVANIA         04/22
  GUARANTEED SEWER REVENUE BONDS
  SERIES OF 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2013-2032
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 04/25

CITY OF UVALDE, TEXAS                  WEEK OF             3,105  //
  (A POLITICAL SUBDIVISION OF THE      04/22
  STATE OF TEXAS LOCATED IN ULVADE
  COUNTY, TEXAS) GENERAL OBLIGATION
  REFUNDING BONDS SERIES 2013
  MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas
  SERIAL: 2014-2028

COLUMBUS INDEPENDENT SCHOOL            WEEK OF             3,099  A1/A+/
  DISTRICT, TEXAS                      04/22
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
      Day of Sale: 04/25

SPIRIT LAKE CSD INFRA SALES TAX        WEEK OF             2,880  NR/A/
  REVENUE BANK QUALIFIED IOWA          04/22
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2021
      Day of Sale: 04/22

SKOKIE PARK DISTRICT, ILLINOIS         WEEK OF             2,000  Aa2//
  COOK COUNTY, GENERAL OBLIGATION      04/22
  BONDS (ALTERNATE REVENUE SOURCE)
  SERIES 2013B
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 04/23

CENTEREACH FIRE DISTRICT, NEW YORK     WEEK OF             1,910  Aa3/NR/
  **********BANK QUALIFIED*******      04/22
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2013-2024
      Day of Sale: 04/23

AVERILL PARK-SAND LAKE FIRE            WEEK OF             1,365  NR/A+/
  DISTRICT NO. 2, NEW YORK             04/22
  **********BANK QUALIFIED***********
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2013-2024
      Day of Sale: 04/23

BRECKSVILLE-BROADVIEW HEIGHTS          WEEK OF             1,340  //
  CITY SCHOOL DISTRICT GENERAL         04/22
  OBLIGATION OHIO
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 04/23

TOWN OF ONONDAGA,NEW YORK              WEEK OF             1,170  //
  *********BANK QUALIFIED**********    04/22
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2013-2026
      Day of Sale: 04/26
                                          ----------------------
Expected volume excluding daily issues:     4,379,404 (in 000's)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.