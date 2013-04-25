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April 25, 2013 / 8:11 PM / 4 years ago

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

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ISSUE/SENIOR MANAGER                   SALE            (IN 000)   MDY/S&P/FTCH
--------------------                   ----            ---------  --------------
IOWA FINANCE AUTHORITY MIDWESTERN      WEEK OF         1,194,000  /BB-/BB-
  DISASTER AREA REVENUE                04/29
  IOWA FERTILIZER COMPANY PROJECT
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  TERM: 2019, 2022, 2025
      Day of Sale: 04/30

EL PASO COUNTY HOSPITAL DISTRICT       WEEK OF           255,725  /AA-/AA
  COMBINATION TAX AND REVENUE          04/29
  CERTIFICATES OF OBLIGATION &
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 04/30

LOUISIANA LOCAL GOVERNMENT             WEEK OF           218,000  A1/A+/AA-
  ENVIRONMENTAL FACILITIES SUB LIEN    04/29
  REVENUE EAST BATON ROUGE SEWERAGE
  COMMISSION PROJECT 126MM TAX EXEMPT
  92MM SIFMA FLOATER
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  REMARK: TAX EXEMPT: 35, 43, 48
      Day of Sale: 05/01

RALEIGH COMBINED ENTERPRISE SYSTEM     WEEK OF           180,000  Aa1/AAA/AAA
  REVENUE & REFUNDING SERIES A         04/29
  TAX EXEMPT, NORTH CAROLINA
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2016-2033  TERM: 2038, 2043
      Day of Sale: 05/02

MANSFIELD INDEPENDENT SCHOOL           WEEK OF           178,360  Aaa/AAA/AAA
  DISTRICT, TEXAS                      04/29
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2013-2030
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: UL: Aa2/AA/AA+
      Day of Sale: 05/01

BOARD OF TRUSTEES OF MICHIGAN          WEEK OF           175,715  Aa1/AA/
  STATE UNIVERSITY GENERAL REVENUE     04/29
  BONDS
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP: 4/29
      Day of Sale: 04/30

THE JOHNS HOPKINS HEALTH SYSTEM        WEEK OF           148,160  Aa3/AA-/AA-
  TAXABLE BONDS                        04/29
  SERIES 2013
  MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
  REMARK: CORPORATE CUSIP
      Day of Sale: 04/30

MUNICIPAL AUTHORITY OF WESTMORELAND    WEEK OF           135,685  Aa3/AA-/
  COUNTY                               04/29
  MUNICIPAL SERVICE REVENUE BONDS
  SERIES OF 2013
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 05/01

ARLINGTON COUNTY, VIRGINIA             WEEK OF           128,225  Aaa/AAA/AAA
  GENERAL OBLIGATION BONDS CONSISTING  04/29
  OF: GENERAL OBLIGATION PUBLIC
  IMPROVEMENT BONDS, SERIES 2013A AND
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York

SPOKANE PUBLIC FACILITIES DISTRICT     WEEK OF           127,255  A2/A+/NAF
  HOTEL/MOTEL TAX AND SALES/USE TAX    04/29
  BONDS SERIES 2013A HOTEL/MOTEL TAX
  AND SALES/USE TAX REFUNDING BONDS
  SERIES 2013B
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
  REMARK: SERIES A: 43,525M: 13,14,38 & 43
          SERIES B: 83,730M: 13-33
      Day of Sale: 04/30

NEW JERSEY TURNPIKE AUTHORITY          WEEK OF           100,000  //
  TURNPIKE REVENUE                     04/29
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2026-2035
      Day of Sale: 05/02

NEBRASKA INVESTMENT FINANCE            WEEK OF           100,000  NR/AA+/NR
  AUTHORITY                            04/29
  SINGLE FAMILY HOUSING REVENUE BONDS
  2013 SERIES A (NON-AMT)
  2013 SERIES B (AMT)
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

AKRON, BATH AND COPLEY JOINT           WEEK OF            92,120  A1/NR/A+
  TOWNSHIP HOSPITAL DISTRICT           04/29
  HOSPITAL IMPROVEMENT REVENUE BONDS
  SERIES 2013

  MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
      Day of Sale: 04/30

MONTANA BOARD OF HOUSING SINGLE        WEEK OF            73,000  Aa1/AA+/NR
  FAMILY PROGRAM BONDS SERIES A        04/29
  (FEDERALLY INSURED OR GUARANTEED
  MORTGAGE LOANS) 2013 SERIES A-1
  (NON AMT) 2013 SERIES A-2 (AMT)
  2013 SERIES A-3 (NON AMT)
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
      Day of Sale: 04/30

ARLINGTON GENERAL OBLIGATION           WEEK OF            65,000  Aaa/AAA/AAA
  VIRGINIA, TAXABLE                    04/29
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2014-2023
      Day of Sale: 05/02

MAINE HEALTH AND HIGHER EDUCATIONAL    WEEK OF            64,885  A1/AA/
  FACILITIES AUTHORITY REVENUE BONDS   04/29
  SERIES 2013A
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York

COUNTY OF BUCKS TAXABLE                WEEK OF            59,550  Aaa/AA+/
  GENERAL OBLIGATION BONDS             04/29
  SERIES A OF 2013
  PENNSYLVANIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2015-2024
      Day of Sale: 04/30

MIDLOTHIAN, TEXAS                      DAILY              56,358  Aaa/AAA/
  INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2013-2036
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: Underlying Ratings A1/A+

CALIFORNIA EDUCATIONAL FACILITY        WEEK OF            55,000  Aa3//
  AUTHORITY                            04/29                      EXP/ /
  OCCIDENTAL COLLEGE
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
  REMARK: Tax Exempt and Taxable
          Structure TBA
      Day of Sale: 05/02

KANSAS TURNPIKE AUTHORITY REFUNDING    WEEK OF            50,260  NR/AA-/
  REVENUE BONDS                        04/29
  SERIES 2013A
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2018
      Day of Sale: 04/30

ACALANES UNION HIGH SCHOOL DISTRICT    WEEK OF            50,000  //
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS   04/29
  CALIFORNIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 05/02

RHODE ISLAND CLEAN WATER               WEEK OF            50,000  /AAA/AAA
  REVENUE BONDS                        04/29
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
      Day of Sale: 04/30

CITY OF FERNANDINA BEACH, FLORIDA      WEEK OF            39,000  A2/AA-/
  UTILITY SYSTEM REFUNDING REVENUE     04/29
  BONDS
  SERIES 2013
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 05/02

LEE COUNTY, FLORIDA                    WEEK OF            37,520  Aa3/AA-/
  TOURIST DEVELOPMENT TAX REVENUE      04/29
  BONDS
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 05/01

SMITHTOWN CENTRAL SCHOOL DISTRICT      WEEK OF            34,760  Aa2//
  SUFFOLK COUNTY, NEW YORK             04/29
  SCHOOL DISTRICT REFUNDING SERIAL
  BONDS, 2013
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 05/02

ILLINOIS FINANCE AUTHORITY             WEEK OF            34,510  A2/A/A
  REVENUE REFUNDING BONDS (DEPAUL      04/29
  UNIVERSITY) SERIES 2013
  MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
      Day of Sale: 05/01

DALLAS COUNTY UTILITY, TEXAS           WEEK OF            34,000  A3/NR/A-
  REFUNDING BONDS                      04/29
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  SERIAL: 2014-2024
  INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
      Day of Sale: 04/30

SOUTH DAKOTA HOUSING DEVELOPMENT       WEEK OF            32,000  Aa1/AAA/
  AUTHORITY HOMEOWNERSHIP MORTGAGE     04/29
  15MM AMT/17MM TAX EXEMPT
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  REMARK: ROP: 4/29
      Day of Sale: 04/30

LUBBOCK, TEXAS                         WEEK OF            30,000  /AA-/A+
ELECTRIC LIGHT AND POWER SYSTEM      04/29
  REVENUE IMPROVEMENT AND REFUNDING
  BONDS
  SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas

TOWN OF HAMDEN, CONNECTICUT            WEEK OF            28,410  A3/A/BBB+
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS   04/29
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2017-2025
      Day of Sale: 05/02

JOPLIN SCHOOLS                         WEEK OF            27,000  /AA+/
  JOPLIN, MISSOURI                     04/29
  GENERAL OBLIGATION SCHOOL BUILDING
  BONDS

  SERIES 2013
  MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
  SERIAL: 2028-2033
  REMARK: MISSOURI DIRECT DEPOSIT PROGRAM
          A+ UNDERLYING
      Day of Sale: 04/29

PASCO SCHOOL DISTRICT 1, WASHINGTON    WEEK OF            26,820  //
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION     04/29
2013
  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
  SERIAL: 2027-2028
      Day of Sale: 04/30

MONTANA STATE UNIVERSITY               DAILY              22,805  Aa3//
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  SERIAL: 2013-2035

TOMS RIVER REGIONAL SCHOOL DISTRICT    WEEK OF            20,395  /AA-/
  BOARD OF EDUCATION                   04/29
  OCEAN COUNTY, NEW JERSEY
  REFUNDING SCHOOL BONDS (FEDERALLY
  TAXABLE)
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 04/30

CITY OF RICHLAND, WASHINGTON           WEEK OF            20,385  //
  ELECTRIC REVENUE $950M REFUNDING     04/29
  BONDS 2013A (TAXABLE)
  $19,435M IMPROVEMENT & REFUNDING
  BONDS, 2013B
  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
  REMARK: SERIES A: 13-20
          SERIES B: 13-42
      Day of Sale: 05/02

ALACHUA COUNTY SCHOOL, FLORIDA         WEEK OF            20,000  Aa3/NR/AA-
  REFUNDING CERTIFICATE OF             04/29                         /  /EXP
  PARTICIPATION BONDS
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
      Day of Sale: 05/01

CITY OF LEESBURG, FLORIDA              WEEK OF            19,245  Aa3/A+/AA-
  UTILITY SYSTEM REFUNDING REVENUE     04/29
  BONDS
  SERIES 2013
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 04/30

CITY OF LEESBURG, FLORIDA              WEEK OF            19,245  Aa3/A+/AA-
  UTILITY SYSTEM REFUNDING REVENUE     04/29
  BONDS
  SERIES 2013
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 04/30

RIO GRANDE CITY CONSOLIDATED           WEEK OF            18,590  //
  INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, TEXAS   04/29
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 05/01

PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATION          WEEK OF            15,490  NAF/BBB-/NAF
  FACILITIES AUTHORITY                 04/29
  LOCK HAVEN UNIVERSITY FOUNDATION
  STUDENT HOUSING PROJECT
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2014-2033
      Day of Sale: 05/02

CITY OF LEESBURG, FLORIDA              WEEK OF            14,815  A1/AA-/
  CAPITAL IMPROVEMENT REFUDNING        04/29
  REVENUE BONDS, SERIES 2013
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
  SERIAL: 2013-2028  TERM: 2031, 2034
      Day of Sale: 05/02

WINSLOW TONWSHIP BOARD OF EDUCATION    WEEK OF            14,370  NR/AA-/NR
  NEW JERSEY                           04/29
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2013-2019
      Day of Sale: 05/01

UNIFIED SCHOOL DISTRICT NO. 418        WEEK OF            13,780  NR//
  MCPHERSON COUNTY GENERAL OBLIGATION  04/29
  REFUNDING IMPROVEMENT BONDS
  SERIES 2013
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2033
      Day of Sale: 05/01

MIDLOTHIAN, TEXAS                      DAILY              12,925  Aaa/AAA/
  INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  SERIES 2013 (TAXABLE)
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2013-2028
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: Underlying Ratings A1/A+

MARYLAND ECONOMIC DEVELOPMENT          WEEK OF            12,925  Baa3/NR/NR
  CORPORATION STUDENT HOUSING          04/29
  REFUNDING BONDS (SALISBURY
  UNIVERSITY PROJECT) SERIES 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
      Day of Sale: 05/01

ROSEBURG PUBLIC SCHOOL DISTRICT 4      WEEK OF            12,705  //
  OREGON, GENERAL OBLIGATION           04/29
  REFUNDING 2013 FEDERALLY TAXABLE
  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
  SERIAL: 2013-2020
      Day of Sale: 05/01

CITY OF INDIANAPOLIS, INDIANA          WEEK OF            12,100  NR/AA+/NR
  MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS    04/29
  SERIES 2012 (COVERED BRIDGE
  APARTMENT PROJECT)
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
      Day of Sale: 05/01

MOUNT PLEASANT ELEMENTARY SCHOOL       WEEK OF            12,000  A1/A+/
  DISTRICT                             04/29
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  CALIFORNIA
  SERIES 2013A
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 04/30

MINISINK VALLEY CENTRAL SCHOOL         WEEK OF            11,295  NR/AA/NR
  DISTRICT                             04/29
  NEW YORK
  ORANGE & SULLIVAN COUNTIES
  SCHOOL DISTRICT REFUNDING (SERIAL)
  BONDS, 2013
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2013-2024
      Day of Sale: 04/30

RADNOR TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT        WEEK OF             9,995  Aa2//
  PENNSYLVANIA                         04/29
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  REMARK: SERIALS/TERMS
      Day of Sale: 04/29

BUCYRUS CITY SCHOOL DISTRICT           WEEK OF             9,900  Aa2//
  OHIO GENERAL OBLIGATION              04/29
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
      Day of Sale: 05/02

FOOTHILLS PARK AND RECREATION          WEEK OF             8,910  /AA-/
  DISTRICT, COLORADO                   04/29
  REFUNDING CERTIFICATES OF
  PARTICIPATION, SERIES 2013
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
  SERIAL: 2013-2028
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 04/30

CELINA INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT     WEEK OF             8,795  Aaa//

  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  SERIES 2013
  MGR: BOSC, Inc., Richardson
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
      Day of Sale: 04/30

KIRTLAND LOCAL SCHOOL DISTRICT         WEEK OF             8,599  Aa2//
  OHIO                                 04/29
  SCHOOL IMPROVEMENT REFUNDING BONDS
  SERIES 2013
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 04/30

CLINTON GENERAL OBLIGATION             WEEK OF             8,500  //
  REFUNDING BONDS                      04/29
  SERIES 2013
  MISSISSIPPI
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 04/30

LINN COUNTY UNIFIED SCHOOL DISTRICT    WEEK OF             8,400  NR//
  NO. 362 GENERAL OBLIGATION           04/29
  REFUNDING IMPROVEMENT BONDS
  SERIES 2013
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2025
      Day of Sale: 05/01

PARIS INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT      WEEK OF             8,375  Aaa//AAA
  TEXAS                                04/29
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2017-2027
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: UL: A1//AA-

LABETTE COUNTY UNIFIED SCHOOL          WEEK OF             8,045  //
  DISTRICT NO. 505                     04/29
  GENERAL OBLIGATION ADVANCED
  REFUNDING BONDS
  SERIES 2013
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2018-2037
      Day of Sale: 05/01

ROSELAND BOARD OF EDUCATION,           WEEK OF             7,505  NR/AA-/
  NEW JERSEY                           04/29
  REFUNDING BONDS
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2013-2038
  REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 05/02

WELLINGTON EXEMPTED VILLAGE            WEEK OF             7,500  //
  DISTRICT, OHIO                       04/29
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
  SCHOOL IMPROVEMENT BONDS
  SERIES A
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 05/01

BEDFORD, OHIO                          WEEK OF             7,000  Aa2/AA/
  VARIOUS PURPOSE REFUNDING BONDS      04/29
  SERIES 2013
  LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 05/02

CALAVERAS UNIFIED SCHOOL DISTRICT      WEEK OF             6,500  /A/
  REFUNDING CERTIFICATES OF            04/29
  PARTICIPATION
  CALIFORNIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2026
  INSURANCE: ASSURED GUARANTY CORPORATION
      Day of Sale: 05/02

EATON RAPIDS PUBLIC SCHOOLS            WEEK OF             6,200  Aa2//
  MICHIGAN                             04/29
  2013 SCHOOL BUILDING & SITE BONDS
  GENERAL OBLIGATION UNLIMITED TAX
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: QSBLF
      Day of Sale: 04/30

WASHINGTON EAST-WASHINGTON JOINT       WEEK OF             6,100  Aa/A+/
  AUTHORITY, PENNSYLVANIA SEWER        04/29
  REVENUE BONDS
  MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
  INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
  REMARK: 6/1/14-6/1/26, 12/1/26

BURLINGTON GENERAL OBLIGATION          WEEK OF             5,875  A2//
  CORPORATE PURPOSE BONDS              04/29
  IOWA
  SERIES 2013C
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 04/29

PARMA, OHIO                            WEEK OF             5,790  //
  $4,800M LTGO                         04/29
  $990M UTGO
  MGR: Huntington Investment Company, Columbus
  REMARK: BANK QUALIFIED
          LTGO - A+ FITCH
          UTGO - AA+ FITCH

BURLINGTON SEWER REVENUE BONDS         WEEK OF             5,575  A2//
  SERIES 2013E                         04/29
  IOWA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 04/29

EAST LANSING, MICHIGAN                 WEEK OF             5,300  //
  SCHOOL DISTRICT                      04/29
  BUILDING & TECHNOLOGY BONDS
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 05/02

TROUP INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT      DAILY               5,170  Aaa//
  TEXAS UNLIMITED TAX REFUNDING
  BONDS SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: A1
OLEAN (CITY), NEW YORK                 WEEK OF             4,980  //
  REFUNDING BONDS                      04/29
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2013-2038
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 05/03

HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY        WEEK OF             4,550  /A/
  DISTRICT NO. 230, TEXAS              04/29
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 05/01

EAST GREENBUSH COMMUNITY SCHOOL        WEEK OF             4,390  Aa3/NR/
  DISTRICT, NEW YORK                   04/29
  REFUNDING BONDS
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2014-2015
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 04/30

LA VEGA INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT    WEEK OF             4,055  /AAA/
  (MCLENNAN COUNTY, TEXAS)             04/29
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  SERIES 2013
  MGR: BOSC, Inc., Richardson
  SERIAL: 2013-2023
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
      Day of Sale: 04/30

BURLINGTON TAXABLE GENERAL             WEEK OF             3,700  A2//
  OBLIGATION CORPORATE PURPOSE BONDS   04/29
  SERIES 2013B
  IOWA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2026
      Day of Sale: 04/29

BOARD OF EDUCATION OF THE TOWNSHIP     WEEK OF             3,345  //
  OF FRANKLIN                          04/29
  SOMERSET COUNTY, NEW JERSEY
  REFUNDING SCHOOL BONDS
  BANK QUALIFIED
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 05/01

BOROUGH OF GREENVILLE                  WEEK OF             2,990  //
  MERCER COUNTY, PENNSYLVANIA          04/29
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES
  OF 2013
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 04/29

BURLINGTON TAXABLE GENERAL             WEEK OF             2,450  A2//
  OBLIGATION CORPORATE PURPOSE AND     04/29
  REFUNDING BONDS
  SERIES 2013A
  IOWA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2019-2025
      Day of Sale: 04/29

BURLINGTON GENERAL OBLIGATION          WEEK OF             1,200  A2//
  REFUNDING BONDS                      04/29
  SERIES 2013D
  IOWA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 04/29
                                          ----------------------
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