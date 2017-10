COMPETITIVE MUNICIPAL SALE CALENDAR

*=BANK QUALIFIED RATING BIDDING MDY/S&P/FITCH ($MIL) ISSUER DEADLINE (EST) [May. 01] 40.00 Berkeley USD, CA, GO 01:00 PM SP1+ F1+ 200.00 Fulton County, GA 10:00 AM A *3.65 Mountain City (Town), TN, GO 10:15 AM 221.69 Univ of Illinois BOT, IL, RE 10:30 AM AA 17.91 Billerica (Town), MA, GO 11:00 AM AA 7.22 Billerica (Town), MA, GO 11:00 AM AA 3.07 Billerica (Town), MA, GO 11:00 AM MIG1 11.98 Columbia County, NY, GO Pub Imp 11:00 AM 3.31 Fort Thomas ISD Fin Corp, KY, RE 11:00 AM AA- *6.45 Freetown (Town), MA, GO 11:00 AM *3.00 Louisville (Town), NY 11:00 AM A1 8.50 Malone Ctrl SD, NY, GO 11:00 AM A1 AA- AA- 350.00 New Jersey, NJ, GO 11:00 AM *7.33 Palmyra Borough, NJ 11:00 AM *1.50 Swedesboro Borough, NJ 11:00 AM *3.60 Cleveland Co ISD #40, OK, GO 01:00 PM *3.99 Pike Co SD Fin Corp, KY, RE 01:00 PM [May. 02] AA 61.04 Des Moines Metro Wstwtr Auth, IA, RE 10:00 AM *3.94 Big Bend Vlg, WI, GO 11:00 AM Aa1 *5.08 Blaine, MN, GO 11:00 AM 3.70 Monroe County, MI, GO 10:00 AM 3.70 Monroe County, MI, GO 10:00 AM 6.17 Herricks UFSD, NY 10:30 AM *2.22 Allendale Borough, NJ 11:00 AM *3.70 Batavia, NY 11:00 AM Aa1 AA+ 7.57 Beaufort County, SC, GO 11:00 AM Aa1 AA+ 25.00 Beaufort County, SC, GO 11:00 AM *4.49 Bloomingdale Borough, NJ 11:00 AM Aa2 *4.72 Croton-on-Hudson Vlg, NY, GO 11:00 AM A1 17.49 Kentucky St Prop & Bldg Comm, KY, RE 11:00 AM *2.77 Mine Hill Twp, NJ 11:00 AM AA+ *1.80 Salem Middle Sch Bldg Corp, IN, RE 11:00 AM Aa2 *3.11 Valley Stream Vlg, NY, GO 11:00 AM *7.50 Caln Twp, PA, GO 11:15 AM *3.77 Little Falls Twp, NJ 11:30 AM A+ *3.40 Menominee, MI, GO 11:30 AM *2.90 North Wildwood, NJ 11:30 AM 1.41 Vestal (Town), NY, GO 11:30 AM 9.32 Vestal (Town), NY 11:30 AM *1.53 Caddo Co ISD #161, OK, GO 12:45 PM *1.75 Dayton ISD Fin Corp, KY, RE 12:00 PM *1.05 Rice Lake Rec Serv Dt, ND, GO 01:00 PM [May. 06] *6.76 Burleson, TX, GO 11:00 AM *4.69 Hutchinson, KS, GO 11:00 AM AA *6.91 La Crosse SD, WI, GO 11:00 AM *5.75 Savage, MN, GO 11:00 AM *1.60 Savage, MN, GO 11:00 AM 6.03 West Bend, WI, GO 11:00 AM A- *6.63 Wolfforth, TX, GO 11:30 AM 20.00 Ames Comm SD, IA, GO 12:00 PM 19.81 Ankeny, IA, GO 12:00 PM 12.97 Ankeny, IA, GO 12:00 PM *9.18 West Bend, WI, GO 12:00 PM *10.00 Neshannock Twp SD, PA, GO 11:15 AM *1.82 Oregon Vlg, WI, GO 01:00 PM *2.87 Rugby, ND, GO 01:00 PM 33.44 Ward County, ND, RE 01:00 PM Aa3 AA- *8.50 Tomball, TX, GO 02:00 PM *2.00 Lake Jackson, TX, GO 02:30 PM A+ *10.00 Linn-Mar Comm SD, IA, RE 02:30 PM A3 *5.85 Unionville Area Schs, MI, GO 01:30 PM *4.00 Lake Jackson, TX, GO 03:00 PM Aa2 AA+ *2.00 Lake Jackson, TX, GO 03:30 PM [May. 07] A2 36.63 Oak Vly Hosp Dt, CA, GO 12:00 PM *2.41 Pope Co Hsg and Redev Auth, MN, GO 10:30 AM *1.83 Pope County, MN, GO 10:30 AM Aa2 AA+ *6.48 Farmers Branch, TX, GO 11:00 AM AA- 10.36 Garland, TX, GO 11:00 AM *3.58 Hubbard County, MN, GO 11:00 AM Aa2 AA AA 130.71 Louisiana, LA, GO 11:00 AM 6.72 NE Wisconsin Tech Coll Dt, WI, GO 11:00 AM A1 *3.85 Prairie du Chien, WI, GO 11:00 AM AA 27.59 Garland, TX, GO 11:30 AM Aa2 AA AA 169.29 Louisiana, LA, GO 11:30 AM 66.89 Schenectady, NY 10:30 AM 31.73 Alief ISD, TX, GO 12:00 PM *9.41 Butler Borough, NJ, GO 11:00 AM *2.30 Chelsea, MA, GO 11:00 AM *1.35 Cold Spring Vlg, NY 11:00 AM AA+ 12.15 Garland, TX, GO 12:00 PM AA+ 12.82 Garland, TX, GO 12:00 PM *6.25 Medway (Town), MA, GO 11:00 AM *6.15 Monmouth Reg HSD BOE, NJ, GO 11:00 AM *6.63 Osseo ISD #279, MN, GO 12:00 PM *4.10 Rye Neck UFSD, NY 11:00 AM *4.51 Windom, MN, GO 12:00 PM *2.55 Connecticut Reg SD #1, CT 11:30 AM 13.00 Tulsa Co ISD #11, OK, GO 12:45 PM 2.50 Tulsa Co ISD #11, OK, GO 12:45 PM 6.31 Cudahy, WI, GO 01:00 PM *5.00 New Buffalo Lib Jt Bldg Auth, MI, GO 03:00 PM *1.13 Kingfisher Co ISD #89, OK, GO 07:00 PM [May. 08] Aa1 AAA AA+ 40.76 Seattle, WA, GO 10:30 AM Aa1 AAA AA+ 55.15 Seattle, WA, GO 11:00 AM Aaa AAA AAA 50.00 Seattle, WA, GO 11:30 AM A+ *1.97 Montgomery Co MUD #8, TX, GO 10:30 AM *3.84 Osceola SD, WI, GO 11:00 AM *5.53 South St Paul Spec SD #6, MN, GO 11:00 AM AA *9.42 Sevierville, TN, GO 10:15 AM 29.94 New Jersey Env Infra Tr, NJ, RE 10:30 AM 16.27 Bloomington ISD #271, MN, GO 12:00 PM 11.90 Bloomington ISD #271, MN, GO 12:00 PM *1.33 Fort Bend Co MUD #133, TX, GO 12:00 PM *2.96 Glen Cove, NY 11:00 AM 9.88 Hornell CSD, NY, GO 11:00 AM 187.94 Massachusetts Wtr Poll Abate T, MA, RE 11:00 AM 8.50 Berlin (Town), CT, GO 11:30 AM *4.34 Clinton Macomb Pub Lib, MI, GO 11:30 AM 1.45 Clinton Macomb Pub Lib, MI, GO 11:30 AM 16.70 Massachusetts Wtr Poll Abate T, MA, RE 11:30 AM *3.71 McClain Co ISD #1, OK, GO 12:45 PM 41.86 Virginia Res Auth, VA, RE 12:00 PM A *4.19 English Vlys Comm SD, IA, RE 02:00 PM Aa2 AA- 5.31 Kirkwood Comm Coll, IA, GO 02:00 PM Aa2 *9.50 Iron Mountain SD, MI, GO 01:30 PM [May. 09] *4.14 Fort Bend Co MUD #48, TX, GO 11:00 AM *6.76 Bath Vlg, NY 11:00 AM 300.00 Illinois, IL, RE 12:00 PM Aa2 12.78 Medford Twp, NJ, GO 11:00 AM Aa2 8.82 Medford Twp, NJ, GO 11:00 AM *9.66 NW Harris Co MUD # 5, TX, GO 12:00 PM *5.49 Muskogee Co ISD #3, OK, GO 12:45 PM *1.05 Creek Co ISD #18, OK, GO 01:00 PM [May. 10] *2.48 Stephens Co ISD #1, OK, GO 12:45 PM *1.13 Marshall Co ISD #3, OK, GO 01:00 PM [May. 13] 7.74 Longmont, CO, RE 11:30 AM *1.35 Fergus Falls ISD #544, MN, GO 11:00 AM 2.15 Rhinelander, WI, GO 11:00 AM *2.42 Rhinelander, WI, GO 11:00 AM *8.15 Cologne (City), MN, GO 11:30 AM 4.24 Janesville, WI, GO 11:30 AM *1.02 Grady Co ISD #95, OK, GO 01:45 PM [May. 14] A1 *2.40 Sussex Vlg, WI, RE 11:00 AM *5.31 Waukegan Pk Dt, IL, GO 11:00 AM *3.00 Estancia Muni SD #7, NM, GO 01:00 PM 11.27 River City Pkg Auth, KY, RE 11:00 AM 6.00 Roseville ISD #623, MN 12:00 PM 19.15 River City Pkg Auth, KY, RE 11:30 AM *1.98 Kingfisher Co ISD #7, OK, GO 12:45 PM A *1.39 Adel, IA, RE 01:00 PM *3.60 Gilbert Comm SD, IA, RE 02:00 PM [May. 15] 5.47 Neenah, WI, GO 11:00 AM A 6.75 N Vermillion Comm Sch Bldg Cor, IN, RE 12:00 PM [May. 16] AA+ 3.53 Park Ridge Rec & Pk Dt, IL, GO 11:00 AM AA+ 2.09 Park Ridge Rec & Pk Dt, IL, GO 11:30 AM AA+ 6.19 Park Ridge Rec & Pk Dt, IL, GO 12:00 PM 10.84 Wyandotte Co Unified Govt, KS, GO 12:00 PM 4.34 Wyandotte Co Unified Govt, KS, GO 12:00 PM [May. 20] *2.02 Wisconsin Indianhead Tech, WI, GO 11:00 AM *2.85 New Prague, MN, GO 11:30 AM *4.93 New Prague, MN, GO 11:30 AM *10.00 Waconia, MN, GO 12:00 PM 5.51 Eastern Iowa Comm Coll, IA, GO 01:00 PM [May. 21] 26.00 St Paul ISD #625, MN, GO 11:00 AM 31.16 St Paul ISD #625, MN, GO 11:00 AM [May. 22] Baa2 22.52 Paterson, NJ, GO 10:45 AM