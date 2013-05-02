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May 2, 2013 / 7:31 PM / 4 years ago

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

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ISSUE/SENIOR MANAGER                   SALE            (IN 000)   MDY/S&P/FTCH
--------------------                   ----            ---------  -------------
REGIONAL TRANSPORTATION DISTRICT       WEEK OF           202,280  Aa2/AA+/AA
  SALES TAX REFUNDING                  05/06
  (FASTRACKS PROJECT), SERIES 2013A
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York

CITY OF HOUSTON, TEXAS                 WEEK OF           190,000  Aa2/AA/
  COMBINED UTILITY SYSTEM              05/06
  FIRST LIEN REVENUE AND REFUNDING
  BONDS, SERIES 2013B
  MGR: Loop Capital Markets, Chicago
      Day of Sale: 05/07

BEACON HEALTH SYSTEM, INDIANA          WEEK OF           156,715  NR/AA-/AA-
  CONSISTING OF:                       05/06
  $115,585M INDIANA FINANCE AUTHORITY
  HOSPITAL REVENUE
  $ 41,130M HOSPITAL AUTHORITY OF
  ST. JOSEPH COUNTY HOSPITAL REVENUE
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
  REMARK: SERIAL AND TERMS
      Day of Sale: 05/09

ILLINOIS FINANCE AUTHORITY             WEEK OF           152,365  Aa1/AA/AA+
  REVENUE BONDS                        05/06
  THE UNIVERSITY OF CHICAGO,
  SERIES 2013A
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
MARYLAND HEALTH & HIGHER               WEEK OF           147,000  A2/A-/A
  EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY     05/06
  REVENUE MEDSTAR HEALTH ISSUE
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2014-2028  TERM: 2033, 2038
      Day of Sale: 05/07

CYPRESS-FAIRBANKS, TEXAS               WEEK OF           142,120  Aa2/AA-/
  INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT          05/06                      EXP/EXP/
  REFUNDING BONDS
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
  SERIAL: 2016-2027
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
      Day of Sale: 05/08

SONOMA COUNTY, CALIFORNIA              WEEK OF           137,000  Aa2/AA-/
  JUNIOR COLLEGE DISTRICT              05/06
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
2013
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2029
      Day of Sale: 05/07

ILLINOIS HOUSING DEVELOPMENT           WEEK OF           127,605  Aa3/AA/
  AUTHORITY                            05/06
  HOUSING BONDS, 2013 SERIES B

  MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
      Day of Sale: 05/08

MASSACHUSETTS HOUSING FINANCE          WEEK OF           117,000  //
  AGENCY HOUSING BONDS, 2013 SERIES B  05/06
  NON AMT
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
      Day of Sale: 05/09

VIRGINIA RESOURCE AUTHORITY (VRA)      WEEK OF            92,895  Aaa/AAA/
  INFRASTRUCTURE REVENUE BONDS         05/06
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2013-2042
      Day of Sale: 05/08

PIMA COUNTY, ARIZONA                   WEEK OF            92,550  /A+/AA-
  CERTIFICATES OF PARTICIPATION        05/06
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 05/07

NORTHSIDE INDEPENDENT SCHOOL           WEEK OF            90,480  Aa1/AA+/
  DISTRICT, TEXAS                      05/06
  VARIABLE RATE SCHOOL BUILDING BONDS
  SERIES 2007 A
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 05/08

METROPOLITAN SCHOOL DISTRICT OF        WEEK OF            82,995  //
  WARREN TOWNSHIP VISION 2005 SCHOOL   05/06
  BUILDING CORPORATION, INDIANA
  TAXABLE PROPERTY TAX FIRST MORTGAGE
  REFUNDING BONDS
  MGR: City Securities Corp., Indianapolis
  SERIAL: 2013-2020
  REMARK: S&P Underlying (Expected)
      Day of Sale: 05/08

DESERT SANDS UNIFIED SCHOOL            WEEK OF            68,530  /AA-/
  DISTRICT                             05/06
  RIVERSIDE COUNTY, CALIFORNIA
  CONSISTING OF:
  $52,305M TAX-EXEMPT REFUNDING
  SERIES
  $16,225M TAXABLE REFUNDING SERIES
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 05/08

MCALLEN INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT    WEEK OF            67,830  //
  TEXAS UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS  05/06
  SERIES 2013A
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
      Day of Sale: 05/08

LAFAYETTE, INDIANA                     WEEK OF            59,250  NR/AA-/
  SEWAGE WORKS REFUNDIG REVENUE BONDS  05/06
2013
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2026
      Day of Sale: 05/09

BLOOMFIELD HILLS SCHOOLS               WEEK OF            58,650  Aaa/NR/NR
  COUNTY OF OAKLAND, STATE OF          05/06
  MICHIGAN
  2013 SCHOOL BUILDING AND SITE BONDS

  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
  SERIAL: 2016-2039
  REMARK: ROP: 05/07/13
      Day of Sale: 05/08

RHODE ISLAND HEALTH & EDUCATIONAL      WEEK OF            51,700  //
  BUILDING CORPORATION, RHODE ISLAND   05/06
  UNIVERSITY OF RHODE ISLAND,
  SERIES 2013A (MULTIPLE SERIES)
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2013-2024
      Day of Sale: 05/07

EAST HEMPFIELD TOWNSHIP INDUSTRIAL     WEEK OF            49,805  Baa3/BBB-/
  DEVELOPMENT AUTHORITY REVENUE BONDS  05/06

  SERIES 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
      Day of Sale: 05/08

COVINA VALLEY UNIFIED SCHOOL           WEEK OF            45,000  Aa3/A+/
  DISTRICT GENERAL OBLIGATION          05/06
  REFUNDING 2013, CALIFORNIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 05/09

TEXAS DEPARTMENT OF HOUSING AND        WEEK OF            43,105  Aa1/AA+/NR
  COMMUNITY AFFAIRS                    05/06
  SINGLE FAMILY MORTGAGE REVENUE
  REFUNDING BONDS
  2013 SERIES A (TAXABLE)
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
  REMARK: 03/01/2036
      Day of Sale: 05/09

COUNTY OF WARREN, KENTUCKY             WEEK OF            42,315  //
  HOSPITAL REFUNDING REVENUE BONDS,    05/06
  SERIES 2013

  MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Richmond
  SERIAL: 2014-2018  TERM: 2023, 2028, 2035
      Day of Sale: 05/08

LEE COUNTY, FLORIDA                    WEEK OF            37,520  Aa3/AA-/
  TOURIST DEVELOPMENT TAX REVENUE      05/06
  BONDS
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 05/06

THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT             WEEK OF            32,530  Baa3/NR/NR
  AUTHORITY OF THE COUNTY OF PIMA      05/06
  EDUCATION REVENUE REFUNDING BONDS
  ARIZONA CHARTER SCHOOLS REFUNDING
  PROJECT SERIES 2013Q
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
      Day of Sale: 05/08

CENTRAL ISLIP UFSD, NEW YORK           WEEK OF            30,150  Aa3/NR/
  REFUNDING                            05/06
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2013-2022
      Day of Sale: 05/08

COVINA VALLEY UNIFIED SCHOOL           WEEK OF            30,000  Aa3/A+/
  DISTRICT GENERAL OBLIGATION 2013     05/06
  ELECTION CALIFORNIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 05/09

RENO COUNTY, KANSAS                    WEEK OF            28,950  NR//
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING AND     05/06
  SALES TAX IMPROVEMENT
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2023
      Day of Sale: 05/06

NEW MEXICO MORTGAGE FINANCE            WEEK OF            25,000  //
  AUTHORITY SINGLE FAMILY MORTGAGE     05/06
  PROGRAM CLASS I BONDS 2013
  SERIES B-1 (MBS PASS-THROUGH
  PROGRAM)  NON AMT
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
      Day of Sale: 05/08

JEFFERSON COUNTY SCHOOL DISTRICT       WEEK OF            24,765  //
  NO. 509J                             05/06
  GENERAL OBLIGATION & REFUNDING BOND
  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
  SERIAL: 2014-2033

MONTANA STATE UNIVERSITY               DAILY              22,805  Aa3//
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
  SERIAL: 2013-2035

MONTEBELLO UNIFIED SCHOOL DISTRICT     WEEK OF            22,500  //
  (LOS ANGELES COUNTY, CALIFORNIA)     05/06
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
  ELECTION OF 2004, SERIES 2013A
  MGR: Cabrera Capital Markets, LLC, Chicago
      Day of Sale: 05/09

EAST MEADOW UNION FREE SCHOOL          WEEK OF            21,925  Aa2//
  DISTRICT                             05/06
  NASSAU COUNTY, NEW YORK
  GENERAL OBLIGATION SCHOOL DISTRICT
  REFUNDING SERIES BONDS - 2013
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 05/07

COUNTY OF RANDOLPH,NORTH CAROLINA      WEEK OF            21,085  Aa3/A+/
  LIMITED OBLIGATION REFUNDING         05/06
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
  SERIAL: 2017-2027
      Day of Sale: 05/09

COLORADO MESA UNIVERSITY               WEEK OF            20,000  //
  BOARD OF TRUSTEES                    05/06
  AUXILIARY FACILITY REVENUE BONDS
2013
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 05/09

BOARD OF EDUCATION                     WEEK OF            19,000  NR/AA/
  WOOD COUNTY, WEST VIRGINIA           05/06
  PUBLIC SCHOOL REFUNDING BONDS 2013
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2020
      Day of Sale: 05/08

FVSU WILDCAT COMMONS, GEORGIA          WEEK OF            18,875  /A+/
  REVENUE REFUNDING BONDS              05/06
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
  SERIAL: 2014-2031  TERM: 2038
      Day of Sale: 05/07

MCALLEN INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT    WEEK OF            17,355  //
  TEXAS UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS  05/06
  SERIES 2013B TAXABLE
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
      Day of Sale: 05/08

BARBERTON CITY SCHOOL DISTRICT,        WEEK OF            16,675  //
  OHIO                                 05/06
  SCHOOL IMPROVEMENT BONDS,
  SERIES 2013
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: RATING: TBD
      Day of Sale: 05/07

CITY OF LAFAYETTE, LOUISIANNA          WEEK OF            16,085  Aa3/AA/
  PUBLIC IMPROVEMENT SALES TAX BONDS   05/06
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2014-2033  TERM: 2038
      Day of Sale: 05/07

MCPHERSON COUNTY, KANSAS               WEEK OF            13,780  NR/A+/
  UNIFIED SCHOOL DISTRICT NO. 418      05/06
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING
  IMPROVEMENT BONDS 2013
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2033
      Day of Sale: 05/07

DAVISON COMMUNITY SCHOOLS, MICHIGAN    WEEK OF            13,465  //
  COUNTIES OF GENESEE & LALPEER        05/06
  CONSISTING OF:
  $11,960M - 2013 SCHOOL BUILDING &
  SITE BONDS--QSBLF
  $ 1,505M - 2013 REFUNDING BONDS
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: RATINGS: TBD
      Day of Sale: 05/08

CITY OF ELIZABETH, UNION COUNTY,       WEEK OF            12,920  A2/AA-/
  NEW JERSEY                           05/06
  CONSISTING OF:
  $11,490M GENERAL IMPROVEMENT
  REFUNDING BONDS, SERIES 2013A
  $ 1,430M GENERAL OBLIGATION
  REFUNDING ERI BONDS, SERIES 2013B
  MGR: RBC Capital Markets, New York
  INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
  REMARK: MOODY'S UNDERLYING RATING: A1
      Day of Sale: 05/08

LOUISIANA HOUSING CORPORATION          WEEK OF            12,080  Aaa/NR/NR
  SINGLE FAMILY MORTGAGE REVENUE       05/06
  REFUNDING BONDS
  (MORTGAGE-BACKED SECURITIES PASS-
  THROUGH PROGRAM), SERIES 2013

  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
      Day of Sale: 05/07

EAST WHITELAND TOWNSHIP,               WEEK OF            12,000  /AA/
  PENNSYLVANIA                         05/06
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
  SERIAL: 2014-2038
      Day of Sale: 05/08

NEW MEXICO MORTGAGE FINANCE            WEEK OF            11,365  //
  AUTHORITY SINGLE FAMILY MORTGAGE     05/06
  PROGRAM CLASS I BONDS 2013
  SERIES B-2 (MBS PASS-THROUGH
  PROGRAM) FEDERALL TAXABLE
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
      Day of Sale: 05/09

ELYRIA, OHIO                           WEEK OF            10,900  A1//
  VARIOUS PURPOSE REFUNDING BONDS,     05/06
  SERIES 2013
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 05/06

LOUISIANA HOUSING CORPORATION          WEEK OF            10,125  A1//
  MULTIFAMILY MORTGAGE REVENUE BONDS   05/06

  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  TERM: 2031
      Day of Sale: 05/08

DEKALB COUNTY CENTRAL SCHOOL           WEEK OF            10,000  //
  BUILDING CORPORATION, INDIANA        05/06
  PROPERTY TAX FIRST MORTGAGE
  MGR: City Securities Corp., Indianapolis
  SERIAL: 2015-2023
  REMARK: S&P: AA+/A, NBQ, CA 1/15/23
      Day of Sale: 05/07

BUTLER AREA SEWER BONDS                WEEK OF            10,000  //
  SEWER REVENUE BONDS, PENNSYLVANIA    05/06
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
  INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE

NORTH POCONO SCHOOL DISTRICT           WEEK OF            10,000  /A+/
  LACKAWANNA AND WAYNE COUNTIES        05/06
  PENNSYLVANIA GENERAL OBLIGATION
  BONDS, SERIES 2013 BANK QUALIFIED
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2028
  INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
      Day of Sale: 05/09

JACKSON CITY SCHOOL DISTRICT, OHIO     WEEK OF             8,890  Aa2//
  TAXABLE SCHOOL IMPROVEMENT           05/06
  REFUNDING BONDS, SERIES 2013
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 05/07

CELINA INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT     WEEK OF             8,795  Aaa//

  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013
  MGR: BOSC, Inc., Richardson
  SERIAL: 2013-2037
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
      Day of Sale: 05/07

MARSHFIELD UNIFIED SCHOOL DISTRICT,    WEEK OF             8,790  Aa2//
  WISCONSIN                            05/06
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 05/07

RESCUE CALIFORNIA UNIFIED SCHOOL       WEEK OF             8,200  Aa2//
  DISTRICT                             05/06
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
      Day of Sale: 05/08

BELTON, MISSOURI                       WEEK OF             7,660  //
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS   05/06
2013
  ************BANK QUALIFIED*********
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 05/06

WELLINGTON EXEMPTED VILLAGE SCHOOL     WEEK OF             7,494  Aa2//
  DISTRICT, OHIO                       05/06
  SCHOOL IMPROVEMENT BONDS,
  SERIES 2013 A
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: (OHIO SCHOOL DISTRICT CREDIT
          ENHANCEMENT PROGRAM)
      Day of Sale: 05/07

METRO WEST FIRE PROTECTION DISTRICT    WEEK OF             7,400  //
  MISSOURI                             05/06
  ST. LOUIS COUNTY
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: RATINGS: TBD
      Day of Sale: 05/07

CITY OF DENISON, TEXAS                 WEEK OF             7,220  /A+/AA-
  COMBINATION TAX AND SURPLUS REVENUE  05/06
  CERTIFICATES OF OBLIGATION AND
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  ************BANK QUALIFIED*********
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2014-2033
      Day of Sale: 05/07
    
SCHOOL DISTRICT 7-70 (LAUREL),         WEEK OF             6,645  NR/A/
  MONTANA                              05/06
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING 2013
  ************BANK QUALIFIED*********
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2025
      Day of Sale: 05/07

CALAVERAS UNIFIED SCHOOL DISTRICT,     WEEK OF             5,900  /A/
  CALIFORNIA                           05/06
  REFUNDING CERTIFICATES OF
  PARTICIPATION, 2012
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2026
  INSURANCE: ASSURED GUARANTY CORPORATION
      Day of Sale: 05/08

DENTON COUNTY MUNICIPAL UTILITY        WEEK OF             5,670  //
  DISTRICT #4 TEXAS UNLIMITED TAX      05/06
  REFUNDIING BONDS SEIRES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
      Day of Sale: 05/07

NORTH VERSAILLES TOWNSHIP,             WEEK OF             5,065  /AA/
  PENNSYLVANIA                         05/06
  SAN AUTHORITY SEWER GUARANTEED
  SEWER REVENUE BONDS 2013
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2036
      Day of Sale: 05/07

JEFFERSON TOWNSHIP, MORRIS COUNTY,     WEEK OF             4,705  /AA/
  NEW JERSEY                           05/06
  REFUNDING BONDS, 2013
  ************BANK QUALIFIED*********
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 05/08

BURLINGTON TOWNSHIP                    WEEK OF             4,470  NR/AA/
  BURLINGTON COUNTY, NEW JERSEY        05/06
  REFUNDING BANK QUALIFIED
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2013-2021
      Day of Sale: 05/07

CITY OF SEA ISLE CITY,                 WEEK OF             4,340  /AA-/
  CAPE MAY COUNTY, NEW JERSEY          05/06
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,
2013
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 05/07

THATCHER UNIFIED SCHOOL DISTRICT       WEEK OF             3,700  A2//
  NO. 4                                05/06
  GRAHAM COUNTY, ARIZONA
  SCHOOL IMPROVEMENT BONDS, PROJECT
  OF 2012, SERIES 2013 A
  *************BANK QUALIFIED********
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 05/07

NORTHEAST DUBOIS COUNTY SCHOOLS,       WEEK OF             3,645  //
  INDIANA                              05/06
  TAXABLE GENERAL OBLIGATION PENSION
  REFUNDING
  MGR: City Securities Corp., Indianapolis
  SERIAL: 2013-2025
  REMARK: S&P: AA+/A
      Day of Sale: 05/07

FOREST HILLS MUNICIPAL UTILITY         WEEK OF             3,295  NR/NR/NR
  DISTRICT, TEXAS                      05/06
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
  BONDS
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  REMARK: Bank Qualified

CITY OF KINGSTON, NEW YORK             WEEK OF             3,055  A1/NR/
  REFUNDING BANK QUALIFIED             05/06
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2014-2018
      Day of Sale: 05/07

BRAZORIA COUNTY  MUNICIPAL UTILITY     WEEK OF             2,860  /BBB/
  DISTRICT # 43, TEXAS                 05/06
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
  BONDS
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  REMARK: Bank Qualified

STARKVILLE, MISSISSIPPI                WEEK OF             2,425  A1//
  GENERAL OBLIGATION UTILITY           05/06
  REFUNDING BONDS
  ************BANK QUALIFIED*********
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2013-2020
      Day of Sale: 05/07

HARRIS COUNTY  MUNICIPAL UTILITY       WEEK OF             2,380  /A/
  DISTRICT # 43, TEXAS                 05/06
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
  BONDS
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  REMARK: Bank Qualified

HIGH SCHOOL DISTRICT 7 (LAUREL),       WEEK OF             2,250  NR/A/
  MONTANA                              05/06
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
2013
  **************BANK QUALIFIED*******
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2021
      Day of Sale: 05/07

TOWN OF MASSENA, NEW YORK              WEEK OF             1,910  //
  REFUNDING BANK QUALIFIED             05/06
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2013-2030
      Day of Sale: 05/09

TRAIL OF THE LAKES MUNICIPAL           WEEK OF             1,765  //
  UTILITY DISTRICT, TEXAS UNLIMITED    05/06
  TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2013B
  TAXABLE
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
      Day of Sale: 05/06

RENO COUNTY, KANSAS                    WEEK OF             1,765  NR//
  UNIFIED SCHOOL DISTRICT NO. 313      05/06
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
2013
  ***********BANK QUALIFIED**********
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2016
      Day of Sale: 05/09

TOWN OF YATES, NEW YORK                WEEK OF             1,590  //
  REFUNDING BANK QUALIFIED             05/06
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2014-2041
      Day of Sale: 05/10
                                          ----------------------
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