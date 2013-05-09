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May 9, 2013 / 7:36 PM / 4 years ago

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

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ISSUE/SENIOR MANAGER                   SALE            (IN 000)   MDY/S&P/FTCH
--------------------                   ----            ---------  -------------
CITIES OF DALLAS AND FORT WORTH,       WEEK OF           366,545  A2/A+/A
  TEXAS                                05/13
  DALLAS/FORTH WORTH INTERNATIONAL
  AIRPORT JOINT REVENUE IMPROVEMENT
  BONDS, SERIES 2013B (NON-AMT)
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York

CITY OF LOS ANGELES-CALIFORNIA         WEEK OF           344,375  Aa3/AA/AA
  WASTEWATER SYSTEM SUBORDINATE        05/13
  REVENUE BONDS
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 05/14

COAST COMMUNITY COLLEGE DISTRICT       WEEK OF           314,790  Aa1/AA-/
  (ORANGE COUNTY, CALIFORNIA)          05/13
  ELECTION OF 2012 GENERAL OBLIGATION
  BONDS
  TAX-EXEMPT SERIES 2013A & TAXABLE
  SERIES 2013B
  2013 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
  BONDS
  TAX-EXEMPT 2013A & TAXABLE SERIES
  2013B
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 05/14

CITY OF SAN JOSE FINANCING             WEEK OF           311,700  Aa3/AA/AA
  AUTHORITY-CALIFORNIA                 05/13
  LEASE REVENUE REFUNDING BONDS

  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP: 05/14/13
      Day of Sale: 05/15

HIGHER EDUCATION STUDENT ASSISTANCE    WEEK OF           200,000  Aa2/AA/
  AUTHORITY-NEW JERSEY                 05/13                      EXP/  /
  CONSISTING OF:
  $180,000M SENIOR STUDENT LOAN
  REVENUE BONDS
  $ 20,000M SUBORDINATE STUDENT LOAN
  REVENUE BONDS
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: UNDERLYING RATINGS: A2/A
          ROP: 05/15/2013
      Day of Sale: 05/16

CITY OF TACOMA, WASHINGTON             WEEK OF           175,000  Aa3/AA/AA-
  ELECTRIC SYSTEM REVENUE - SERIES A   05/13
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2015-2021  TERM: 2038, 2042
      Day of Sale: 05/14

VILLAGE OF SCHAUMBURG                  WEEK OF           170,210  Aaa/AAA/
  COOK AND DUPAGE COUNTIES, ILLINOIS   05/13
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
  MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
      Day of Sale: 05/16

MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE      WEEK OF           154,000  Aa1/AA+/NR
  AGENCY                               05/13
  REVENUE BONDS
  WILLIAMS COLLEGE ISSUE, SERIES P
 -2013
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

UTAH HOUSING SINGLE FAMILY MORTGAGE    WEEK OF           151,000  Aaa/AAA/AAA
  TAXABLE                              05/13
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  TERM: 2041
      Day of Sale: 05/14

FORSYTH COUNTY SCHOOL DISTRICT         WEEK OF           134,000  Aa1//
  GENERAL OBLIGATION                   05/13
  GEORGIA
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2016-2025
      Day of Sale: 05/15

CHARLOTTE MECKLENBURG                  WEEK OF           126,000  Aa3/AA-/
  CAROLINAS HEALTHCARE                 05/13
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  REMARK: SERIALS AND TERMS
      Day of Sale: 05/15

MASSACHUSETTS HOUSING FINANCE          WEEK OF           117,000  Aa3/AA-/AA-
  AGENCY HOUSING BONDS, 2013 SERIES B  05/13                         /EXP/EXP
  NON AMT
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
      Day of Sale: 05/16

EAGLE SCHOOL DISTRICT NO. RE-50J,      WEEK OF           105,000  Aa2/AA-/NR
  COLORADO                             05/13
  REFUNDING GENERAL OBLIGATION BONDS
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
      Day of Sale: 05/16

CITY OF SAN ANTONIO, TEXAS (A          WEEK OF            99,265  Aa2/AA/AA
  POLITICAL SUBDIVISION OF THE STATE   05/13
  OF TEXAS LOCATED PRIMARILY IN BEXAR
  COUNTY) WATER SYSTEM JUNIOR LIEN
  REVENUE REFUNDING BONDS, SERIES
  2013B
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
      Day of Sale: 05/15

STATE OF OHIO                          WEEK OF            96,000  Aa2/AA-/NR
  HOSPITAL REVENUE BONDS               05/13
  SERIES 2013A

  SERIES 2013A-1 FIXED RATE BONDS
  SERIES 2013A-2 INDEX RATE BONDS
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

INSTALLMENT PURCHASE REVENUE           WEEK OF            93,000  Aa3/AA-/
  REFUNDING SCHOOL DISTRICT #2 OF      05/13
  DORCHESTER COUNTY
  $11,000M TAXABLE
  $82,000M TAX-EXEMPT
  SOUTH CAROLINA
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  REMARK: TAXABLE - 13-17
          TAX-EXEMPT - 18-28
      Day of Sale: 05/15

FLORIDA HOUSING FINANCE CORPORATION    WEEK OF            89,840  Aaa/NR/NR
  HOMEOWNER MORTGAGE REVENUE BONDS     05/13
  SPECIAL PROGRAM 2013 SERIES B
  FEDERALLY TAXABLE
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
      Day of Sale: 05/15

MINNESOTA HOUSING FINANCE AGENCY       WEEK OF            85,170  Aa1/AA+/NR
  RESIDENTIAL HOUSING FINANCE BONDS    05/13
  2013 SERIES A (AMT)
  2013 SERIES B (NON AMT)
  2013 SERIES C (NON AMT)
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
      Day of Sale: 05/14

WAYNE STATE UNIVERSITY (MICHIGAN)      WEEK OF            81,630  Aa2/AA-/
  REVENUE BONDS                        05/13
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 05/14

PLUM BOROUGH PENNSYLVANIA              WEEK OF            81,000  //
  SCHOOL DISTRICT GENERAL OBLIGATION   05/13
  BONDS
  MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
  SERIAL: 2014-2037
  REMARK: INSURED
      Day of Sale: 05/16

SOUTHWEST INDEPENDENT SCHOOL           WEEK OF            75,215  Aaa/AAA/
  DISTRICT, TEXAS                      05/13
  UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2015-2043
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: UNDERLYING RATING: A1/A+
      Day of Sale: 05/14

IOWA FINANCE AUTHORITY                 WEEK OF            70,000  //
  2013 SERIES 2 TAXABLE                05/13
  2013 SERIES 3 TAXABLE
  2013 SERIES 4 TAXABLE
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
      Day of Sale: 05/16

ARIZONA BOARD OF REGENTS               WEEK OF            67,000  Aa3/AA-/
                                       05/13                         /EXP/
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
  SERIAL: 2016-2033  TERM: 2038, 2043, 2048
      Day of Sale: 05/16

NORTHSHORE SCHOOL DISTRICT 417,        WEEK OF            60,600  //
  WASHINGTON                           05/13
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
  REFUNDING
  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
  SERIAL: 2013-2022
      Day of Sale: 05/15

MATAGORDA COUNTY NAVIGATION            WEEK OF            60,265  Baa2/BBB/A-
  DISTRICT NUMBER ONE, TEXAS           05/13
  POLLUTION CONTROL REVENUE REFUNDING
  BONDS

  SERIES 2008-1
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York

CENTRAL UTAH                           WEEK OF            55,000  NR/AA+/AAA
  WATER CONSERVANCY DISTRICT           05/13
  REFUNDING GENERAL OBLIGATION BONDS
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
      Day of Sale: 05/14

HAYS CONSOLIDATED INDEPENDENT          WEEK OF            53,685  /AA-/AA-
  SCHOOL DISTRICT                      05/13

  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  SERIES 2013
  MGR: BOSC, Inc., Richardson
  SERIAL: 2016-2030

NEW ALBANY-PLAIN LOCAL SCHOOL          WEEK OF            49,000  //
  DISTRICT, OHIO                       05/13
  SCHOOL IMPROVEMENT & REFUNDING
  BONDS, SERIES 2013
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: RATED: TBD

THE INDIANAPOLIS LOCAL PUBLIC          WEEK OF            44,215  Aa2/AA/AA
  IMPROVEMENT BOND BANK                05/13
  BOND BANK BONDS, SERIES 2013F
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

BURBANK, CALIFORNIA                    WEEK OF            40,000  Aa2/AA-/NR
  UNIFIED SCHOOL DISTRICT              05/13
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
      Day of Sale: 05/16

WHEELING WATER & WASTEWATER REVENUE    WEEK OF            39,065  NR/A/
  BONDS                                05/13
  WEST VIRGINIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2043
      Day of Sale: 05/15
CITY OF ROCHESTER, MINNESOTA           WEEK OF            38,295  Aa3//AA-
  ELECTRIC UTILITY REVENUE BONDS       05/13
  SERIES 2013B
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
      Day of Sale: 05/14

UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA HIGHER    WEEK OF            38,000  Aa2/NR/AA
  EDUCATION REVENUE BONDS SERIES 2013  05/13
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
      Day of Sale: 05/16

NEW JERSEY HEALTH CARE FACILITIES      WEEK OF            37,685  A3/BBB+/
  FINANCING AUTHORITY                  05/13
  ST. LUKE'S WARREN HOSPITAL
  OBLIGATED GROUP
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 05/16

DESOTO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT     WEEK OF            37,676  /AAA/AAA
  (DALLAS COUNTY, TEXAS)               05/13
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  SERIES 2013
  MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas
  SERIAL: 2013-2019  CABS: 2020-2040
  REMARK: UL: /A/AA-
      Day of Sale: 05/14

SOUTH CAROLINA ECONOMIC DEVELOPMENT    WEEK OF            33,450  //
  AUTHORITY                            05/13
  SENIOR HOUSING REVENUE BONDS
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 05/15

ILLINOIS FINANCE AUTHORITY REVENUE     WEEK OF            32,000  A2/A+/
  BONDS, SERIES 2013 (RIVERSIDE        05/13
  HEALTH SYSTEM)
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
      Day of Sale: 05/16

BARTOW COUNTY, GEORGIA                 WEEK OF            30,000  Aa2//
  GENERAL OBLIGATION SALES TAX BONDS   05/13
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2015-2020
      Day of Sale: 05/14

WESTPORT GENERAL OBLIGATION            WEEK OF            29,335  Aaa//
  REFUNDING BONDS                      05/13
  SERIES 2013B
  CONNECTICUT
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2021
      Day of Sale: 05/14

VILLAGE OF BOLINGBROOK                 WEEK OF            28,830  Aa3//
  WILL AND DUPAGE COUNTIES, ILLINOIS   05/13
  2013-A GENERAL OBLIGATION REFUNDING
  BONDS
  MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
      Day of Sale: 05/15

SKAGIT PHD#1 REVENUE IMPROVEMENT       WEEK OF            27,005  Baa2//
  BONDS                                05/13
  REFUNDING SERIES 2013A
  WASHINGTON
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2016-2037
      Day of Sale: 05/15

LAUREL HIGHLANDS SCHOOL DISTRICT       WEEK OF            24,415  //
  FAYETTE COUNTY, PENNSYLVANIA         05/13
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES OF 2013
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 05/15

COLUMBUS, INDIANA                      WEEK OF            23,500  //
  MULTI-SCHOOL BUILDING CORP,          05/13
  FIRST MORTGAGE BONDS,
  SERIES 2013
  MGR: City Securities Corp., Indianapolis
  SERIAL: 2013-2033
  REMARK: Non-Bank Qualified
          S&P AA+/A+

APPLE VALLEY UNIFIED SCHOOL            WEEK OF            19,500  //
  DISTRICT                             05/13
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
  CALIFORNIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 05/15

BOARD OF CONTROL OF SAGINAW VALLEY     WEEK OF            19,000  A1/A/
  STATE UNIVERSISTY GENERAL REVENUE    05/13
  AND REFUNDING BONDS SERIES 2013A
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
      Day of Sale: 05/14

NORTH DAKOTA RURAL WATER FINANCE       WEEK OF            18,500  MIG 1//
  CORPORATION                          05/13
  PUBLIC PROJECTS CONSTRUCTION NOTES
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  TERM: 2014
      Day of Sale: 05/16

RADNOR TOWNSHIP PENNSYLVANIA           WEEK OF            18,300  Aa1//
  GENERAL OBLIGATION BONDS             05/13
  $14,500M TAX-EXEMPT
  $ 3,800M TAXABLE
  MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
  SERIAL: 2014-2034
      Day of Sale: 05/13

FVSU WILDCAT                           DAILY              18,000  /A+/
  GEORGIA
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York

GILLESPIE COUNTY GENERAL OBLIGATION    WEEK OF            15,000  //
  TEXAS                                05/13
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
  SERIAL: 2014-2033
      Day of Sale: 05/13

BROADALBIN-PERTH COMMUNITY SCHOOL      WEEK OF            14,655  //
  DISTRICT, NEW YORK                   05/13
  REFUNDING BONDS
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2013-2020
      Day of Sale: 05/16

BOISE CITY INDEPENDENT SCHOOL          WEEK OF            11,710  //
  DISTRICT, IDAHO                      05/13
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING
  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
  SERIAL: 2013-2024
      Day of Sale: 05/13

NEW CANEY MUNICIPAL UTILITY            WEEK OF             9,800  A3//
  DISTRICT, TEXAS                      05/13
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
  2013
  *************BANK QUALIFIED********
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 05/13

FORT BEND COUNTY MUNICIPAL UTILITY     WEEK OF             9,540  /BBB/
  DISTRICT NO. 23, TEXAS               05/13
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
  BANK QUALIFIED
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
      Day of Sale: 05/14

FRANKLIN PIERCE SCHOOL DISTRICT 402    WEEK OF             9,520  //
  WASHINGTON                           05/13
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
  REGUNDING (TAXABLE)
  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
  SERIAL: 2013-2017
      Day of Sale: 05/16

IRAAN-SHEFFIELD INDEPENDENT SCHOOL     WEEK OF             9,275  NR/AAA/NR
  DISTRICT, TEXAS                      05/13
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013
  MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM

BASTROP COUNTY, TEXAS                  WEEK OF             8,960  Aa2/AA-/
  LIMITED TAX REFUNDING BONDS, 513     05/13
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2014-2025
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 05/14

OREGON SCHOOL BOARD ASSOCIATION        WEEK OF             8,755  //
  SHORT-TERM BORROWING CERTIFICATES    05/13
  OF PARTICIPATION

  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
  REMARK: DUE: 12/31/2013
      Day of Sale: 05/14

SPIRIT LAKE CSD                        WEEK OF             7,950  /A/
  REVENUE BONDS                        05/13
  IOWA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2030
  REMARK: BANK QUALIFIED
          QLFD
      Day of Sale: 05/13

WILLISTOWN TOWNSHIP, PENNSYLVANIA      WEEK OF             7,750  Aa1//
  GENERAL OBLIGATION BONDS             05/13
  ********BANK QUALIFIED*************
  MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
  SERIAL: 2013-2033
      Day of Sale: 05/13

CITY OF CLIFTON BOARD OF EDUCATION     WEEK OF             7,470  /AA-/
  PASSAIC COUNTY, NEW JERSEY           05/13
  REFUNDING SCHOOL BONDS
  MGR: RBC Capital Markets, New York
     Day of Sale: 05/14

CITY OF MESQUITE, TEXAS                WEEK OF             7,165  Aa2/AA/
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,  05/13
  SERIES 2013
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 05/13

CITY OF JOHNSTOWN                      WEEK OF             7,000  //
  CAMBRIA COUNTY, PENNSYLVANIA         05/13
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES OF 2013
  ***********BANK QUALIFIED**********
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 05/14

OCEANSIDE MORRO HILLS CFD              WEEK OF             6,795  /BBB/
  SPECIAL TAX                          05/13
  CALIFORNIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 05/14

CITY OF MESQUITE, TEXAS                WEEK OF             6,630  Aa2/AA/
  WATER SEWER REVENUE SYSTEM REVENUE   05/13
  BONDS
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 05/13

ILLINOIS HOUSING DEVELOPMENT           WEEK OF             6,270  Aa3/AA/
  AUTHORITY HOUSING BONDS,             05/13
  2013 SERIES C (AMT)

  MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
  SERIAL: 2014-2028  TERM: 2033, 2038, 2043, 2048
      Day of Sale: 05/15

CALIFORNIA STATEWIDE DEVELOPMENT       WEEK OF             6,250  NR/NR/NR
  AUTHORITY COMMUNITY FACILITIES       05/13
  DISTRICT NO 2013-02 (MENTECA
  LIFESTYLE CENTER) SPECIAL TAX BONDS
  SERIES 2013A
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
      Day of Sale: 05/16

TOWN OF JERUSALEM, NEW YORK            WEEK OF             5,730  NR/A+/
  REFUNDING BONDS                      05/13
  *************BANK QUALIFIED********
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2013-2040
      Day of Sale: 05/14

CITY OF MESQUITE, TEXAS                WEEK OF             5,480  Aa2/AA/
  COMBINATION TAX AND LIMITED SURPLUS  05/13
  REVENUE CERTIFICATES OF OBLIGATION,
  SERIES 2013
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 05/13

GLEN CARBON, ILLINOIS                  WEEK OF             5,125  NR/NR/
  MUNICIPAL REVENUE SALES TAX BONDS    05/13
  (CENTER GROVE REDEVELOPMENT
  PROJECT) SERIES 2013A
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis

ALLEN, TEXAS                           WEEK OF             5,065  //
  (COLLIN COUNTY) GENERAL OBLIGATION   05/13
  BONDS, SERIES 2013
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: RATED: TBD

MONROE COUNTY SCHOOL DISTRICT,         WEEK OF             5,000  Aa1//
  GEORGIA                              05/13
  GENERAL OBLIGATION (SALES TAX)
  BONDS
  ************BANK QUALIFIED*********
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  REMARK: UNDERLYING RATING: AA3
      Day of Sale: 05/14

CITY OF LINCOLN, ALABAMA               WEEK OF             4,405  /A+/
  GENERAL OBLIGATION WARRANTS          05/13

  *************BANK QUALIFIED********
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2014-2039
      Day of Sale: 05/15

KITTITAS COUNTY PUBLIC UTILITY         WEEK OF             4,260  /A/
  DISTRICT NO. 1, WASHINGTON           05/13
  ELECTRIC REVENUE AND REFUNDING
  SERIES 2013
  ************BANK QUALIFIED*********
  MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
  SERIAL: 2014-2026  TERM: 2033
      Day of Sale: 05/15

SKAGIT PHD #1 REVENUE REFUNDING        WEEK OF             4,215  Baa2//
  BONDS SERIES 2013B TAXABLE           05/13
  WASHINGTON
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2016
      Day of Sale: 05/15

LAKEHURST BOROUGH                      WEEK OF             4,000  //
  OCEAN COUNTY, NEW JERSEY             05/13
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES OF 2013
  ***********BANK QUALIFIED**********
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 05/15

RAVENNA, OHIO                          WEEK OF             4,000  //
  (REED MEMORIAL LIBRARY)              05/13
  LIBRARY IMPROVEMENT LEASE REVENUE
  REFUNDING BONDS, SERIES 2013
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: RATED: TBD

GLEN CARBON, ILLINOIS                  WEEK OF             3,750  NR/NR/
  TAXABLE BUSINESS DISTRICT REVENUE    05/13
  BONDS (CENTER GROVE REDEVELOPMENT
  PROJECT), SERIES 2013B
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis

VERMILION COUNTY, ILLINOIS             WEEK OF             3,505  /A+/
  (ROSSVILLE-ALVIN) COMMUNITY UNIT     05/13
  SCHOOL DISTRICT NO. 7,
  GENERAL OBLIGATION SCHOOL BONDS,
  SERIES 2013
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis

PLAINFIELD, INDIANA                    WEEK OF             3,405  /AA+/
  COMMUNITY SCHOOL CORP, TAXABLE       05/13
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS

  MGR: City Securities Corp., Indianapolis
  SERIAL: 2014-2024
      Day of Sale: 05/14

CITY OF TEXARKANA, TEXAS               WEEK OF             3,210  /AA-/
  (BOWIE COUNTY)                       05/13
  WATERWORKS AND SANITARY SEWER
  SYSTEM REVENUE BONDS
  SERIES 2013
  MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas
  SERIAL: 2014-2033
      Day of Sale: 05/13

AVALON GENERAL OBLIGATION              WEEK OF             3,205  /AA/
  REFUNDING BONDS                      05/13
  SERIES 2013
  PENNSYLVANIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2036
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 05/14

HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY        WEEK OF             3,200  /A-/
  DISTRICT NO. 173, TEXAS              05/13
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013
  ************BANK QUALIFIED*********
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 05/13

LITTLE ELM, TEXAS                      WEEK OF             2,995  Aa3//
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,  05/13
   513
  ************BANK QUALIFIED*********
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
      Day of Sale: 05/15

HARDYSTON TOWNSHIP                     WEEK OF             2,500  //
  SUSSEX COUNTY, NEW JERSEY            05/13
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES OF 2013
  ***********BANK QUALIFIED**********
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 05/16

DUARTE UNIFIED SCHOOL DISTRICT         WEEK OF             2,040  A1/AA-/
  SERIES 2013                          05/13
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
  CALIFORNIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2016
      Day of Sale: 05/16

NORTHWESTERN, INDIANA                  WEEK OF             2,000  //
  CONSOLIDATED SCHOOL BUILDING CORP,   05/13
  PROPERTY TAX FIRST MORTGAGE BONDS
  MGR: City Securities Corp., Indianapolis
  SERIAL: 2015-2033
  REMARK: AA+/A+ Bank Qualified
          Callable 1/23 @ 100
      Day of Sale: 05/14

HIGHLAND COMMUNITY UNIT SCHOOL         WEEK OF             2,000  //
  DISTRICT NO. 5, ILLINOIS             05/13
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES 2013
  ***********TAXABLE**********
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: RATED: TBD

CITY OF HARKER HEIGHTS, TEXAS          WEEK OF             1,460  Aa3/AA-/
  (BELL COUNTY)                        05/13
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
  SERIES 2013
  MGR: BOSC, Inc., Richardson
      Day of Sale: 05/14

CITY OF LINCOLN, ALABAMA               WEEK OF             1,210  /A-/
  WATER & SEWER REVENUE WARRANTS       05/13
  *************BANK QUALIFIED********
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
      Day of Sale: 03/15

COMMUNITY INDEPENDENT SCHOOL           WEEK OF               630  //
  DISTRICT, TEXAS                      05/13
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, 513
  **********BANK QUALIFIED***********
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2024-2032
      Day of Sale: 05/13
                                         ----------------------
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