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#Market News
May 16, 2013 / 7:36 PM / 4 years ago

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

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212-404-8107.
    

ISSUE/SENIOR MANAGER                   SALE            (IN 000)   MDY/S&P/FTCH
--------------------                   ----            --------- ---------------
THE CITY OF NEW YORK                   WEEK OF           800,000  A2/AA/AA
  GENERAL OBLIGATION                   05/20
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP: 5/20 AND 5/21
      Day of Sale: 05/22

DEPARTMENT OF WATER AND POWER OF       WEEK OF           452,000  Aa3/AA-/AA-
  THE CITY OF LOS ANGELES POWER        05/20
  SYSTEM REVENUE BONDS 2013 SERIES B

  MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
  REMARK: ROP: 5/21
      Day of Sale: 05/22

STATE OF LOUISIANA GENERAL             WEEK OF           162,000  Aa2/AA/AA
  OBLIGATION REFUNDING BONDS SERIES    05/20
  2013-C
  MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
  REMARK: ROP: 5/22
      Day of Sale: 05/23

THE OHIO UNIVERSITY                    WEEK OF           140,000  Aa3/A+/NR
  GENERAL RECEIPTS BONDS               05/20
  SERIES 2013
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
      Day of Sale: 05/22

DORMITORY AUTHORITY OF THE             WEEK OF           117,285  //
  STATE OF NEW YORK                    05/20
  SCHOOL DISTRICTS REVENUE BONDS
  FINANCING PROGRAM REVENUE BONDS
  SERIES 2013, A, B, C, D & E
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
  REMARK: MONDAY, MAY 20TH - RETAIL
          TUESDAY, MAY 21ST - INSTITUTIONAL

MASSACHUSETTS HOUSING FINANCE          WEEK OF           117,000  Aa3/AA-/AA-
  AGENCY HOUSING BONDS                 05/20                         /EXP/EXP
  2013 SERIES B (NON-AMT)
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
      Day of Sale: 05/23

SAN BERNARDINO CITY UNIFIED SCHOOL     WEEK OF           110,000  A2/A/
  DISTRICT GENERAL OBLIGATION          05/20
  REFUNDING 2013A & 2013B CALIFORNIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 05/22

FRISCO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT,    WEEK OF            92,315  Aaa/AAA/
  TEXAS                                05/20
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2015-2033
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: UNDERLYING RATINGS:  AA1/AA+
      Day of Sale: 05/21

PIMA COUNTY, ARIZONA                   WEEK OF            89,675  /AA-/AA
  GENERAL OBLIGATION BONDS             05/20
  SERIES 2013A & SERIES 2013B
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 05/21

PORT OF SEATTLE SPECIAL FACILITY       WEEK OF            87,755  A2/A-/
  REVENUE REFUNDING BONDS (SEATAC      05/20
  FUEL FACILITIES LLC)
  SERIES 2013
  AMT
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
      Day of Sale: 05/22

ARLINGTON INDEPENDENT SCHOOL           WEEK OF            76,500  //
  DISTRICT, UTAH                       05/20
  REFUNDING TAXABLE, 2 SERIES
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  SERIAL: 2014-2025
      Day of Sale: 05/22

CUPERTINO UNION SCHOOL DISTRICT        WEEK OF            61,000  Aa1/AA/
  REFUNDING GENERAL OBLIGATION 2013A   05/20
  2013B, CALIFORNIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2027
      Day of Sale: 05/22

BOARD OF TRUSTEES OF OAKLAND           WEEK OF            58,735  //
  UNIVERSITY GENERAL REVENUE           05/20
  REFUNDING BONDS
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York

ABAG FINANCE AUTHORITY                 WEEK OF            53,085  /BBB/
  (ESKATON PROPERTIES INC OBLIGATED    05/20
  GROUP), SERIES 2013
  MGR: Cain Brothers, New York
  SERIAL: 2013-2023  TERM: 2035
      Day of Sale: 05/21

INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY OF    WEEK OF            52,000  /AA+/AA
  ARLINGTON COUNTY REVENUE AND         05/20
  REFUNDING SERIES B TAXABLE VIRGINIA
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2014-2023  TERM: 2028, 2033, 2043
      Day of Sale: 05/20

S.M. EDUCATIONAL BUILDING              WEEK OF            51,895  Aa2//AA
  CORPORATION REVENUE BONDS SERIES     05/20
  2013 (RESIDENCE HALL CONSTRUCTION
  AND REFUNDING PROJECT) THE
  UNIVERSITY OF SOUTHERN MISSISSIPPI
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York

RHODE ISLAND CLEAN WATER AGENCY        WEEK OF            51,235  //
  WATER POLLUTION CONTROL REVOLVING    05/20
  FUND REVENUE BONDS
  SERIES 2013 A (A POOLED LOAN ISSUE)
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 05/21

THE WAKE COUNTY INDUSTRIAL             WEEK OF            48,485  //
  FACILITIES AND POLLUTION CONTROL     05/20
  AUTHORITY POLLUTION CONTROL REVENUE
  REFUNDING BONDS (DUKE ENERGY
  PROCESS, INC. PROJECT)
  SERIES 2013
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
      Day of Sale: 05/21

IOWA FINANCE AUTHORITY                 WEEK OF            47,430  Aaa/NR/NR
  SINGLE FAMILY MORTGAGE REVENUE       05/20
  BONDS
  CONSISTING OF:
  2013 SERIES 2 (TAXABLE)

  2013 SERIES 3 (TAXABLE)

  AAA
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
      Day of Sale: 05/22

DALLAS COUNTY, TEXAS SERIES 2013       WEEK OF            47,395  //
  $10,760M LIMITED TAX REFUNDING BDS   05/20
  $36,635M LIMITED TAX NOTES
  MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas
      Day of Sale: 05/21

NEW YORK STATE HOUSING FINANCE         WEEK OF            46,780  Aa2/NR/NR
  AGENCY                               05/20
  HOUSE NEW YORK REVENUE BONDS
  SERIES 2013 (FEDERALLY TAXABLE)
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

COUNTY OF WESTMORELAND                 WEEK OF            45,500  //
  COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA         05/20
  CONSISTING OF:
  $36,135M GENERAL OBLIGATION BONDS,
  TAX-EXEMPT SERIES A OF 2013
  $ 9,365M GENERAL OBLIGATION BONDS,
  FEDERALLY TAXABLE SERIES B OF 2013
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 05/22
    
OSCEOLA COUNTY SCHOOLS, FLORIDA        WEEK OF            44,730  Aa3/A/A+
  CERTIFICATES OF PARTICIPATION        05/20
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  SERIAL: 2014-2028
      Day of Sale: 05/22

NEW MEXICO FINANCE AUTHORITY           WEEK OF            43,250  Aa1/AAA/
  SENIOR LIEN PUBLIC PROJECT           05/20
  REVOLVING FUND REVENUE BONDS
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP: 5/21

SAN BERNARDINO CITY UNIFIED SCHOOL     WEEK OF            42,355  A2/A/
  DISTRICT GENERAL OBLIGATION          05/20
  ELECTION 2012, 2013A & B CALIFORNIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 05/22

CORONA-NORCO UNIFIED SCHOOL            WEEK OF            42,240  //
  DISTRICT CFD NO. 98-1                05/20
  REVENUE BONDS
  CALIFORNIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 05/23

MISSOURI DEVELOPMENT FINANCE BOARD     WEEK OF            42,040  /A/
  INFRASTRUCTURE REFUNDING REVENUE     05/20
  WATER SYSTEM 2013 C
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2029
      Day of Sale: 05/20

SCHOOL BOARD OF PASCO COUNTY           WEEK OF            42,000  A1/A+/
  CERTIFICATES OF PARTICIPATION        05/20
  FLORIDA
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2015-2029
      Day of Sale: 05/21

NEW JERSEY HEALTH CARE FACILITIES      WEEK OF            37,655  A3/BBB+/
  FINANCING AUTHORITY ST. LUKES        05/20
  WARREN HOSPITAL OBLIGATED GROUP
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
     Day of Sale: 05/22

SOUTH CAROLINA JOBS-ECONOMIC           WEEK OF            36,385  NR/NR/
  DEVELOPMENT AUTHORITY                05/20
  HEALTH FACILITIES REVENUE BONDS,
  SERIES 2013

  MGR: Ziegler, Chicago

WEST HARRIS COUNTY REGL WATER          WEEK OF            36,005  A1/A+/A+
  AUTHORITY, WATER SYSTEM REVENUE      05/20
  REFUNDING, TEXAS
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
  SERIAL: 2016-2030
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
      Day of Sale: 05/21

MANHATTAN BEACH UNIFIED SCHOOL         WEEK OF            33,000  Aa2/AA/
  DISTRICT                             05/20

  $22,625M ELECTION OF 2008
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  2013 SERIES F (TAX-EXEMPT)
  $11,235M ELECTION OF 2000, SERIES A

  MGR: De La Rosa & Co., Los Angeles
  REMARK: SERIES F: 14-24
          SERIES A: 13-19
      Day of Sale: 05/23

BETHEL PARK MUNICIPAL AUTHORITY        WEEK OF            32,480  /AA/
  GUARANTEED SEWER REVENUE             05/20
  PENNSYLVANIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2038
      Day of Sale: 05/23

UTICA COMMUNITY SCHOOLS, MICHIGAN      WEEK OF            29,070  //AA-
  2013 SCHOOL BUILDING, SITE &         05/20
  REFUNDING BONDS, MACOMB COUNTY
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: QSBLF
      Day of Sale: 05/22

MONMOUTH COUNTY, NEW JERSEY            WEEK OF            29,000  Aaa/AAA/AAA
  IMPROVEMENT AUTHORITY                05/20
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  REMARK: TAXABLE AND GENERAL MARKET
      Day of Sale: 05/21

CITY OF CLEVELAND, OHIO                WEEK OF            28,870  A1/AA/
  SUBORDINATE LIEN INCOME TAX BONDS    05/20
  SERIES 2013 A1 THROUGH A3
  MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia

DEPARTMENT OF WATER AND POWER OF       WEEK OF            27,000  Aa3/AA-/AA-
  THE CITY OF LOS ANGELES POWER        05/20
  SYSTEM REVENUE BONDS 2013 SERIES C
  TAXABLE
  MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
  REMARK: 5/22: INDICATIONS OF INTEREST
      Day of Sale: 05/22

DEVELOPMENT AUTHORITY OF THE           WEEK OF            25,440  /A+/
  CITY OF MARIETTA, GEORGIA            05/20
  (SPSU) STUDENT HOUSING FACILITIES
  REVENUE REFUNDING BONDS
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2013-2029
      Day of Sale: 05/21

CITY OF O'FALLON, MISSOURI             WEEK OF            25,000  /AA-/
  REFUNDING SPECIAL OBLIGATION BONDS   05/20
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 05/23

COLQUITT COUNTY SCHOOL DISTRICT        WEEK OF            25,000  Aa1/AA+/
  GENERAL OBLIGATION SALES TAX         05/20
  GEORGIA
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2015-2019
      Day of Sale: 05/20

WISCONSIN HEFA                         WEEK OF            24,440  //A-
  (THREE PILLARS SENIOR LIVING         05/20
  COMMUNITIES), SERIES 2013
  MGR: Cain Brothers, New York
  SERIAL: 2014-2023  TERM: 2033, 2043
      Day of Sale: 05/23

INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY OF    WEEK OF            24,140  /AA+/AA
  ARLINGTON COUNTY, VIRGINIA REVENUE   05/20
  AND REFUNDING BONDS (COUNTY
  PROJECTS) SERIES 2013A
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York

JEFFERSON SCHOOL DISTRICT GENERAL      WEEK OF            23,000  /AA-/
  OBLIGATION 2010 ELECTION 2013 B      05/20
  CALIFORNIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2015-2043
      Day of Sale: 05/21

CITY OF BIRMINGHAM, ALABAMA            WEEK OF            19,420  Aa2/AA/AA
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING         05/20
  WARRANTS (FEDERALLY TAXABLE)
  SERIES 2013-A GENERAL OBLIGATION
  REFUNDING BONDS FEDERALLY TAXABLE
  2013-C
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York

LOUISIANA LOCAL GOVERNMENT             WEEK OF            18,140  A3//
  ENVIRONMENTAL FACILITIES             05/20
  REVENUE REFUNDING BONDS

  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2013-2033
      Day of Sale: 05/22

FVSU WILDCAT                           DAILY              18,000  /A+/
  GEORGIA
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York

CORNWALL-LEBANON SCHOOL DISTRICT       WEEK OF            17,900  /AA-/
  LEBANON COUNTY, PENNSYLVANIA         05/20
  $10,000M GENERAL OBLIGATION BONDS
  SERIES A OF 2013
  $7,900M GENERAL OBLIGATION BONDS
  FEDERALLY TAXABLE
  SERIES B OF 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2024
      Day of Sale: 05/21

CITY OF LEWISVILLE, TEXAS              WEEK OF            17,590  Aaa/AAA/
  (DENTON AND DALLAS COUNTIES)         05/20
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING AND
  IMPROVEMENT BONDS, SERIES 2013
  MGR: BOSC, Inc., Richardson
  SERIAL: 2014-2029
      Day of Sale: 05/20

ENGLAND DISTRICT SUB-DISTRICT NO. 1    WEEK OF            17,125  /AA-/
  LOUISIANA                            05/20
  REVENUE REFUNDING BONDS (STATE OF
  LA-ECONOMIC DEVELOPMENT PROJECT)
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2013-2019
      Day of Sale: 05/20

MURRIETA VALLEY UNIFIED SCHOOL         WEEK OF            17,000  /A+/
  DISTRICT GENERAL OBLIGATION          05/20
  REFUNDING 2002 ELECTION SERIES 2013
  CALIFORNIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2029
      Day of Sale: 05/21

CITY OF JEANNETTE MUNICIPAL            WEEK OF            15,520  /AA/
  AUTHORITY, PENNSYLVANIA              05/20
  SEWER REVENUE BONDS, SERIES 2013
  MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
  REMARK: UNDERLYING RATING: A
          BAM INSURED

FOR ZUMWALT SCHOOL DISTRICT, ST.       WEEK OF            15,000  Aa1/AA+/
  CHARLES COUNTY, MISSOURI             05/20
  GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES C
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: Missouri Direct Deposit Program
      Day of Sale: 05/20

TALLADEGA COUNTY, ALABAMA              WEEK OF            14,535  /A/
  BOARD OF EDUCATION                   05/20
  SPECIAL TAX SCHOOL WARRANTS
  **********BANK QUALIFIED***********
  **********TAXABLE****************
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2018-2025
      Day of Sale: 05/21

LEVITTOWN UFSD, NEW YORK               WEEK OF            12,980  //
  REFUNDING BONDS                      05/20
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2014-2023
      Day of Sale: 05/23

METHACTON SCHOOL DISTRICT              WEEK OF            12,300  Aa2//
  MONTGOMERY COUNTY, PENNSYLVANIA      05/20
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  SERIES OF 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2025
      Day of Sale: 05/21

FRANKLIN TOWNSHIP SEWER AUTHORITY      WEEK OF            12,230  /AA/
  GUARANTEED SEWER REVENUE             05/20
  PENNSYLVANIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2045
  INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
      Day of Sale: 05/22

OSSINING UFSD, NEW YORK                WEEK OF            10,630  Aa2/NR/
  REFUNDING BONDS                      05/20
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2014-2025
      Day of Sale: 05/21

PHILADELPHIA AUTHORITY FOR             WEEK OF             9,330  //BBB-
  INDUSTRIAL DEVELOPMENT,              05/20
  PENNSYLVANIA
  REVENUE BONDS (CATHEDRAL VILLAGE
  PROJECT), SERIES 2013
  MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Charlotte
  TERM: 2023, 2033, 2039
      Day of Sale: 05/22

BEAR VALLEY JOINT AUTHORITY            WEEK OF             9,000  //
  PENNSYLVANIA                         05/20
  SERIES A
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2036
REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 05/22

BANGOR, MAINE                          WEEK OF             8,990  Aa2/AA/
  GENERAL OBLIGATION BONDS             05/20
  *************BANK QUALIFIED********
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2013-2032
      Day of Sale: 05/21

VALLEY CENTER-PAUMA UNIFIED SCHOOL     WEEK OF             8,920  NR/NR/
  DISTRICT COMMUNITY FACILITIES        05/20
  DISTRICT 2013 SPECIAL TAX REFUNDING
  CALIFORNIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2033
      Day of Sale: 05/21

CITY OF LEWISVILLE, TEXAS              WEEK OF             7,885  Aaa/AAA/
  (DENTON AND DALLAS COUNTIES, TEXAS)  05/20
  WATERWORKS AND SEWER SYSTEM REVENUE
  REFUNDING AND IMPROVEMENT BONDS,
  SERIES 2013
  MGR: BOSC, Inc., Richardson
  SERIAL: 2014-2029
      Day of Sale: 05/20

EAST ROUTT LIBRARY DISTRICT IN         WEEK OF             7,255  /AA/
  ROUTT COUNTY, COLORADO GENERAL       05/20
  OBLIGATION BANK QUALIFIED
  SERIES 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  REMARK: State Intercept

WAYNE TOWNSHIP                         WEEK OF             7,200  /AA+/
  (MARION COUNTY, INDIANA)             05/20
  SCHOOL BUILDING CORPORATION
  AD VALOREM PROPERTY TAX FIRST
  MORTGAGE BONDS
  MGR: City Securities Corp., Indianapolis
  REMARK: BANK QUALIFIED
          S&P UL: A+

WHATCOM COUNTY PUBLIC UTILITY          WEEK OF             5,925  //
  DISTRICT #1                          05/20
  WASHINGTON
  LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
  BONDS
  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
  SERIAL: 2014-2032
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 05/22

BOROUGH OF PARAMUS                     WEEK OF             5,080  Aa1//
  COUNTY OF BERGEN, NEW JERSEY         05/20
  GENERAL IMPROVEMENT REFUNDING BONDS

  AND GOLF COURSE UTILITY REFUNDING
  BONDS (SERIES 2013)
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 05/21

UPPER MORELAND TOWNSHIP SCHOOL         WEEK OF             5,000  //
  DISTRICT                             05/20
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  SERIES OF 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2029
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 05/20

MILLTOWN BOROUGH, NEW JERSEY           WEEK OF             4,750  //
  REFUNDING BONDS                      05/20
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 05/22

MADISON COUNTY, ILLINOIS               WEEK OF             4,655  /A+/
  (BETHALTO) COMMUNITY UNIT SCHOOL     05/20
  DISTRICT GENERAL OBLIGATION SCHOOL
  BONDS
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 05/20

UPPER POTTSGROVE TWP, PENNSYLVANIA     WEEK OF             4,500  /AA/
  GENERAL OBLIGATION BONDS             05/20
  ************BANK QUALIFIED*********
  MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
  SERIAL: 2014-2032
  REMARK: BAM INSURED
      Day of Sale: 05/20

STATE OF OHIO                          WEEK OF             4,180  Aa2//
  TREASURER OF STATE                   05/20
  JAMES RHODES STATE COLLEGE
  MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
  SERIAL: 2013-2033

ABINGTON HEIGHTS, PENNSYLVANIA         WEEK OF             4,080  //
  SCHOOL DISTRICT                      05/20
  MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2018

WELLINGTON EXEMPTED VILLAGE SCHOOL     WEEK OF             4,074  //
  DISTRICT, OHIO, SCHOOL IMPROVEMENT   05/20
  BONDS, SERIES 2013B
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 05/25

EASTMARK COMMUNITY FACILITIES          WEEK OF             2,712  //
  DISTRICT NO. 1 MESA COUNTY, ARIZONA  05/20
  ASSESSMENT DISTRICT NO. 1 SPECIAL
  ASSESSMENT BONDS, SERIES 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas

TOWN OF ONONDAGA, NEW YORK             WEEK OF             1,170  Aa3/NR/
  REFUNDING BONDS                      05/20
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2013-2026
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 05/21
                                          ----------------------
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