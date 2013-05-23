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May 23, 2013 / 7:16 PM / in 4 years

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

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ISSUE/SENIOR MANAGER                   SALE            (IN 000)   MDY/S&P/FTCH
--------------------                   ----            ---------  --------------
METROPOLITAN TRANSPORTATION            WEEK OF           500,000  A2/A/A
  AUTHORITY                            05/27
  TRANSPORTATION REVENUE BONDS
  SERIES 2013C
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

CITY OF COLUMBUS, OHIO                 WEEK OF           368,705  Aaa/AAA/AAA
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS   05/27

  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 05/29

CLARK COUNTY, NEVADA                   WEEK OF           180,000  A2/A/
  AIRPORT SYSTEM JUNIOR SUBORDINATE    05/27
  LIEN REVENUE NOTES 2013C-1 AMT
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 05/30

VIRGINIA RESOURCES AUTHORITY           WEEK OF           155,000  Aaa/AAA/AAA
  CLEAN WATER STATE REVOLVING FUND     05/27
  MGR: Jefferies LLC, New York
      Day of Sale: 05/30

MASSACHUSETTS HOUSING FINANCE          WEEK OF           117,000  Aa3/AA-/AA-
  AGENCY                               05/27
  HOUSING BONDS, 2013 SERIES B

  MGR: Barclays Capital Inc., New York
  SERIAL: 2016-2023  TERM: 2028, 2033, 2038, 2043, 2056
      Day of Sale: 05/30

IOWA FINANCE AUTHORITY REVOLVING       WEEK OF           111,035  Aaa/AAA/
  FUND REVENUE                         05/27
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2033
      Day of Sale: 05/30

LOUDOUN COUNTY, VIRGINIA               WEEK OF           107,205  Aaa/AAA/AAA
  GENERAL OBLIGATION PUBLIC            05/27
  IMPROVEMENT AND REFUNDING BONDS
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP: 05/28/2013
      Day of Sale: 05/29

STATE OF OREGON                        WEEK OF           106,785  Aa2/NR/NR
  HOUSING AND COMMUNITY SERVICES       05/27
  DEPARTMENT
  MORTGAGE REVENUE BONDS

  CONSISTING OF:
  $13,405M 2013 SERIES A (NON-AMT)
  $15,000M 2013 SERIES B (AMT)
  $ 78,380M 2013 SERIES C (FEDERALLY
  TAXABLE)
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

COUNTY OF MONROE INDUSTRIAL            WEEK OF           101,000  //
  DEVELOPMENT AGENCY SCHOOL FACILITY   05/27
  REVENUE-ROCHESTER SCHOOLS
  MODERNIZATION PROJECT
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York

SOLANO COMMUNITY COLLEGE DISTRICT      WEEK OF           100,000  Aa3/AA-/
  GENERAL OBLIGATION 2012 ELECTION     05/27
  2013A CALIFORNIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 05/29

DUTCHESS COUNTY LOCAL DEVELOPMENT      WEEK OF            85,800  Aa2/AA-/NR
  CORPORATION                          05/27
  VASSAR COLLEGE REVENUE BONDS
  SERIES 2013A
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

RICHARDSON INDEPENDENT SCHOOL          WEEK OF            73,960  Aaa/A+/
  DISTRICT, TEXAS                      05/27
  UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING AND
  REFUNDING BONDS, SERIES 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
      Day of Sale: 05/28

ARIZONA BOARD OF REGENTS               WEEK OF            71,450  A2/A/NR
  NORTHERN ARIZONA UNIVERSITY          05/27
  SPEED REVENUE BONDS

  SERIES 2013
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

LOUDOUN COUNTY, VIRGINIA               WEEK OF            68,070  Aaa/AAA/AAA
  TAXABLE GENERAL OBLIGATION           05/27
  REFUNDING BONDS, SERIES 2013B
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

HOUSING OPPORTUNITIES COMMISSION OF    WEEK OF            59,170  Aa2//
  MONTGOMERY COUNTY                    05/27
  SINGLE FAMILY MORTGAGE REVENUE BOND

  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 05/30

TEHACHAPI VALLEY HEALTHCARE            WEEK OF            50,000  /AA/
  DISTRICT (KERN COUNTY,CALIFORNIA)    05/27
  GENERAL OBLIGATION BONDS 2009
  ELECTION SERIES 2013
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 05/30
$10,760,000 DALLAS COUNTY, TEXAS       WEEK OF            47,395  Aaa/AAA/
  LIMITED TAX REFUNDING BONDS SERIES   05/27
2013
  $36,635,000 DALLS COUNTY, TEXAS
  LIMITED TAX NOTES SERIES 2013
  MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas
      Day of Sale: 05/29

NEW YORK STATE HOUSING FINANCE         WEEK OF            46,780  Aa2/NR/NR
  AGENCY                               05/27
  HOUSE NEW YORK REVENUE BONDS
  SERIES 2013 (FEDERALLY TAXABLE)
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

NANTICOKE MEMORIAL HOSPITAL            WEEK OF            46,080  //
  DELAWARE HOSPITAL REVENUE BONDS      05/27
  SERIES 2013
  MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
  SERIAL: 2015-2033
  REMARK: BBB-/BB+

REFUNDING CERTIFICATES OF              WEEK OF            44,730  Aa3/A/A+
  PARTICIPATION SCHOOL BOARD OF        05/27
  OSCEOLA COUNTY, FLORIDA MASTER
  LEASE PROGRAM SERIES 2013A
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  SERIAL: 2014-2028
      Day of Sale: 05/30

SOLANO COMMUNITY COLLEGE DISTRICT      WEEK OF            42,000  Aa3/AA/
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING         05/27
  TAXABLE 2013B CALIFORNIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 05/29

CARROLLTON-FARMERS BRANCH              WEEK OF            40,895  Aaa/AAA/
  INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT          05/27

  UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
  SERIES 2013A
  MGR: BOSC, Inc., Richardson
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
      Day of Sale: 05/30

HERNANDO COUNTY, FLORIDA               WEEK OF            38,645  Aa3/A+/AA-
  WATER AND SEWER REVENUE REFUNDING    05/27
  BONDS
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
      Day of Sale: 05/30

HOUSTON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT    WEEK OF            38,000  Aaa/AAA/
  TEXAS                                05/27
  HARRIS COUNTY, TEXAS
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
      Day of Sale: 05/31

WISCONSIN HOUSING AND ECONOMIC         WEEK OF            32,270  Aa3/AA/
  DEVELOPMENT AUTHORITY                05/27
  HOUSING REVENUE BONDS

  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 05/29

2004 CENTER GROVER SCHOOL BUILDING     WEEK OF            31,160  /AA+/
  CORPORATION                          05/27
  FIRST MORTGAGE BONDS, SERIES 2013A
  MGR: City Securities Corp., Indianapolis
  SERIAL: 2013-2028
  REMARK: NON-BANK QUALIFIED,
          PROGRAM RATING, "A+" UNDERLYING

CARROLLTON-FARMERS BRANCH              WEEK OF            29,750  Aa1/AA/
  INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT          05/27

  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013B
  MGR: BOSC, Inc., Richardson
      Day of Sale: 05/30

MAINE GOVERNMENTAL FACILITIES          WEEK OF            28,520  Aa3/AA-/
  AUTHORITY                            05/27
  LEASE RENTAL REVENUE BONDS
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 05/29

BUCKS COUNTY PENNSYLVANIA WATER &      WEEK OF            22,730  /AA/
  SEWER AUTHORITY REVENUE BONDS        05/27
  MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
  SERIAL: 2013-2028
  INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
      Day of Sale: 05/29

LITTLE ELM INDEPENDENT SCHOOL          WEEK OF            22,405  /AAA/
DISTRICT                             05/27
  TEXAS
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
  REFUNDING BONDS
  SERIES 2013 (TAXABLE)
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2014-2020
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: UL S&P: AA-
      Day of Sale: 05/30

CANUTILLO INDEPENDENT SCHOOL           WEEK OF            21,950  //
  DISTRICT                             05/27
  UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
  TEXAS
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
  SERIAL: 2019-2038
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
      Day of Sale: 05/30

SOLANO COMMUNITY COLLEGE DISTRICT      WEEK OF            20,000  Aa3/AA-/
  GENERAL OBLIGATION 2012 ELECTION     05/27
  TAXABLE 2013B CALIFORNIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 05/29

GRAND PRAIRIE INDEPENDENT SCHOOL       WEEK OF            19,440  //AAA
  DISTRICT                             05/27
  TEXAS
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
  REFUNDING BONDS
  SERIES 2013 (TAXABLE)
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2014-2020
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: UL FITCH: AA
      Day of Sale: 05/30

 FVSU WILDCAT                           DAILY              18,000  /A+/
  GEORGIA
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York

OREGON FACILITIES AUTHORITY, OREGON    WEEK OF            17,000  NR/BBB-/NR
  HOUSING NORTHWEST PROJECT REFUNDING  05/27
  REVENUE BONDS
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
      Day of Sale: 05/29

PEQUEA VALLEY SCHOOL DISTRICT          WEEK OF            16,030  /AA/
  LANCASTER COUNTY, PENNSYLVANIA       05/27
  $10,000M GENERAL OBLIGATION BONDS
  SERIES A OF 2013
  $6,030M GENERAL OBLIGATION BONDS

  SERIES B OF 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2021
      Day of Sale: 05/29

SOLANO COMMUNITY COLLEGE DISTRICT      WEEK OF            16,000  Aa3/AA/
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING 2013A   05/27
  CALIFORNIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 05/29

WESTERVILLE, OHIO ELECTRIC REVENUE     WEEK OF            12,700  Aa2//
  BONDS                                05/27
  MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
  SERIAL: 2013-2028

TOWN OF SANDWICH GENERAL OBLIGATION    WEEK OF            12,150  NR/AA/
  REFUNDING TAXABLE 2013B              05/27
  MASSACHUSETTS
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2019
      Day of Sale: 05/29

CITY OF FLORENCE WATER REVENUE         WEEK OF            11,000  NR/A/NR
  TAXABLE BONDS, COLORADO              05/27
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 05/29

CITY OF GOODYEAR, ARIZONA              WEEK OF            10,685  //
  COMMUNITY FACILITIES GENERAL         05/27
  DISTRICT NO. 1, SERIES 2013
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas

TOWNSHIP OF CHELTENHAM                 WEEK OF            10,600  Aa2//
  PENNSYLVANIA GENERAL OBLIGATION      05/27
  BONDS
  MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2028

UPPER DUBLIN TOWNSHIP                  WEEK OF             9,995  Aa2//
  MONTGOMERY COUNTY, PENNSYLVANIA      05/27
  $6,795M GENERAL OBLIGATION BONDS
  SERIES A OF 2013
  $3,200M GENERAL OBLIGATION BONDS
  SERIES B OF 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2035
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 05/30

MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE      WEEK OF             9,425  //
  AGENCY                               05/27
  ASSUMPTION COLLEGE ISSUE,
  REVENUE BONDS, SERIES 2013
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
      Day of Sale: 05/29

BORGER INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT,    WEEK OF             8,594  /AAA/
  TEXAS                                05/27
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  **********BANK QUALIFIED***********
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2013-2036
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: UNDERLYING RATING: A
      Day of Sale: 05/29

LAKELAND JOINT SCHOOL DISTRICT 272     WEEK OF             8,525  //
  IDAHO, GENERAL OBLIGATION REFUNDING  05/27
  BONDS
  BANK QUALIFIED
  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
  SERIAL: 2014-2025
      Day of Sale: 05/30

MISSOURI STATE HEALTH & EDUCATION      WEEK OF             8,475  Baa2//
  FACILITIES AUTHORITY                 05/27
  EDUCATIONAL FACILITY IMPROVEMENT
  REVENUE (MARYVILLE UNIVERSITY OF
  ST. LOUIS PROJECT), SERIES 2013B
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 05/29

MONAHANS-WICKETT-PYOTE                 WEEK OF             7,838  //
  INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT          05/27
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  TEXAS
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
  SERIAL: 2014-2026
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: UL S&P: AA
      Day of Sale: 05/29

TROY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT       WEEK OF             7,060  /AAA/
  TEXAS                                05/27
  UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING AND
  REFUNDING BONDS
  SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2013-2029
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: UL S&P: A+
          BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 05/29

HARBOR CREEK PENNSYLVANIA SCHOOL       WEEK OF             6,800  Aa//
  DISTRICT GENERAL OBLIGATION BONDS    05/27
  MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
  SERIAL: 2015-2023

SOUTH TEXAS COLLEGE DISTRICT           WEEK OF             6,700  Aa2/AA-/
  (HIDALGO AND STARR COUNTIES)         05/27
  LIMITED TAX REFUNDING BONDS
  SERIES 2013
  MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 05/29

ST. JOHNS PUBLIC SCHOOLS, MICHIGAN     WEEK OF             5,145  /AA-/
  TAXABLE 2013 REFUNDING BONDS,        05/27
  CLINTON & GRATIOT COUNTIES
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: (QSBLF)
      Day of Sale: 05/30

KANSAS PUBLIC WHOLESALE WATER          WEEK OF             5,010  NR/NR/
  SUPPLY DISTRICT NO. 12               05/27
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES 2013
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 05/30

TOWN OF JOHNSTON RHODE ISLAND          WEEK OF             5,000  //
  GENERAL OBLIGATION BONDS 2013        05/27
  SERIES A BANK QUALIFIED.
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 05/29

MONROEVILLE LOCAL SCHOOL DISTRICT,     WEEK OF             4,915  /AA/
  OHIO                                 05/27
  GENERAL OBLIGATION (UNLIMITED TAX)
  SCHOOL IMPROVEMENT BONDS, SERIES OF
2013
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2013-2046
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 05/30

JORDAN-ELBRIDGE COMMUNITY SCHOOL       WEEK OF             4,260  //
  DISTRICT,NEW YORK                    05/27
  REFUNDING BONDS
  ************BANK QUALIFIED*********
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2014
      Day of Sale: 05/29

GERVAIS SCHOOL DISTRICT #1, OREGON     WEEK OF             3,475  //
  FULL FAITH AND CREDIT OBLIGATION     05/27
  BANK QUALIFIED
  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
  SERIAL: 2014-2033
      Day of Sale: 05/29

PRINCETON CITY SCHOOL DISTRICT         WEEK OF             2,255  /AA-/
  BOARD OF EDUCATION                   05/27
  HAMILTON, BUTLER AND WARREN
  COUNTIES, OHIO
  CERTIFICATES OF PARTICIPATION,
  SERIES 2013
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 05/30

TOWN OF SANDWICH GENERAL OBLIGATION    WEEK OF             1,860  NR/AA/
  REFUNDING 2013A, MASSACHUSETTS       05/27
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2022
      Day of Sale: 05/29
    
PLATTE CITY GENERAL OBLIGATION         WEEK OF             1,790  NR/AA-/
  REFUNDING 2013, MISSOURI             05/27
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2021
      Day of Sale: 05/28

CITY OF RIFLE, COLORADO                WEEK OF             1,640  /AA-/
  SALES AND USE TAX REVENUE REFUNDING  05/27
  BONDS, SERIES 2013
  **********BANK QUALIFIED***********
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas

TOWN OF PRINCETOWN,NEW YORK            WEEK OF             1,575  NR//
  ******BANK QUALIFIED******-REF       05/27
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2014-2041
      Day of Sale: 05/30
                                          ----------------------
Expected volume excluding daily issues:     3,044,432 (in 000's)

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