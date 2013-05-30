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May 30, 2013 / 8:06 PM / in 4 years

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

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ISSUE/SENIOR MANAGER                   SALE            (IN 000)   MDY/S&P/FTCH
--------------------                   ----            ---------  --------------
THE COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS      WEEK OF         1,115,260  Aa1/AA+/AA+
  GENERAL OBLIGATION BONDS             06/03
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP: 06/03/2013
      Day of Sale: 06/04

COUNTY OF LOS ANGELES                  WEEK OF         1,000,000  MIG
1/SP-1+/F-1+
  2013-2014 TAX AND REVENUE            06/03
  ANTICIPATION NOTES
  MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
      Day of Sale: 06/04

CITY OF LOS ANGELES, CALIFORNIA        WEEK OF           284,535  Aa2/AA+/AA+
  WASTEWATER SYSTEM REVENUE BONDS      06/03
  SERIES 2013A & 2013B
  MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
      Day of Sale: 06/04

PORTSMOUTH GENERAL OBLIGATION          WEEK OF           260,000  Aa2/AA/AA
  PUBLIC IMPROVEMENT & REFUNDING       06/03
  VIRGINIA
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  REMARK: $210MM TAXABLE 14-35
          $ 56MM TAX EXEMPT 14-37
      Day of Sale: 06/05

COUNTY OF RIVERSIDE TAX AND REVENUE    WEEK OF           250,000  /SP-1+/F1+
  ANTICIPATION, CALIFORNIA             06/03
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  REMARK: 3/14, 6/14
      Day of Sale: 06/05

INDIANA BOND BANK                      WEEK OF           248,000  /AA+/
  TAXABLE SCHOOL SEVERANCE FUNDING     06/03
  REFUNDING BONDS, SERIES 2013 A
  MGR: City Securities Corp., Indianapolis
  SERIAL: 2013-2030
      Day of Sale: 06/04

TULSA MUNICIPAL AIRPORT TRUST          WEEK OF           215,000  NR/NR/NR
  AMERICAN, OKLAHOMA                   06/03
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
      Day of Sale: 06/05

KENTUCKY STATE PROPERTY & BUILDINGS    WEEK OF           158,000  Aa3/A+/
  COMMISSION PROJECT                   06/03
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2014-2033
  REMARK: ROP: 6/4
      Day of Sale: 06/05

COUNTY OF SAN BERNARDINO,              WEEK OF           150,000  MIG 1/SP-1+/
  CALIFORNIA                           06/03
  TAX AND REVENUE ANTICIPATION NOTES
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
      Day of Sale: 06/04

SANTA MONICA COMMUNITY COLLEGE         WEEK OF           126,530  Aa2/AA/
  DISTRICT LOS ANGELES COUNTY,         06/03
  CALIFORNIA GENERAL OBLIGATION
  REFUNDING BONDS 2002 ELECTION
  2013 SERIES A,  2004 ELECTION 2013
  SERIES B (FEDERALLY TAXABLE)
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 06/05

MASSACHUSETTS HOUSING FINANCE          DAILY             117,000  Aa3/AA-/AA-
  AGENCY HOUSING BONDS, 2013 SERIES B
  NON AMT
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
  SERIAL: 2016-2023

COUNTY OF SAN DIEGO AND SAN DIEGO      WEEK OF           115,000  /SP-1+/
  COUNTY SCHOOL DISTRICTS TAX AND      06/03
  REVENUE ANTICIPATION PROGRAM
  CALIFORNIA
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  REMARK: 1/14, 4/14, 6/14
      Day of Sale: 06/04

LOS ANGELES COUNTY SANITATION          WEEK OF           110,000  Aa1/AA+/
  DISTRICTS                            06/03
  CAPITAL PROJECTS REVENUE BONDS

  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 06/06

THE METROPOLITAN DISTRICT              WEEK OF            85,000  Aa2/AA/NR
  HARTFORD COUNTY, CONNECTICUT         06/03
  CLEAN WATER PROJECT REVENUE BONDS,
  2013 SERIES A
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

ARIZONA BOARD OF REGENTS               DAILY              71,450  A2/A/NR
  NORTHERN ARIZONA UNIVERSITY
  SPEED REVENUE BONDS

  SERIES 2013
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

THE CITY OF LINCOLN, NEBRASKA          WEEK OF            71,115  Aa/AA/
  LINCOLN ELECTRIC SYSTEM REVENUE      06/03
  AND REFUNDING BONDS
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 06/05

NORTHAMPTON COUNTY GENERAL PURPOSE     WEEK OF            65,000  A3/BBB+/
  AUTHORITY                            06/03
  VARIABLE RATE HOSPITAL REVENUE
  BONDS-SAINT LUKES HOSPITAL PROJECT
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 06/05

PLYMOUTH-CANTON COMMUNITY SCHOOLS,     WEEK OF            62,500  //
  MICHIGAN                             06/03
  SCHOOL BUILDING & SITE COUNTIES OF
  WAYNE & WASHTENAW, SERIES A
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: RATED; TBC
      Day of Sale: 06/04

CITY OF TEMPE ARIZONA                  WEEK OF            60,095  Aa1/AAA/AAA
  GENERAL OBLIGATION BONDS             06/03
  SERIES 2013A GENERAL OBLIGATION
  REFUNDING BONDS SERIES 2013B
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 06/04

COLLIN COUNTY UNLIMITED TAX ROAD       WEEK OF            56,000  Aaa/AAA/
  AND REFUNDING SERIES A&B             06/03
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  REMARK: 40MM: TAX EXEMPT 14-33
          16MM: TAXABLE 16-25
      Day of Sale: 06/04
ST. LUCIE COUNTY FLORIDA               WEEK OF            54,055  A2/A/
  SALES TAX REFUNDING REVENUE BONDS    06/03
  SERIES 2013A & 2013B
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 06/06

ASSOCIATION OF BAY AREA GOVERNMENT     WEEK OF            47,000  /A/
  FINANCE AUTHORITY O'CONNOR WOODS     06/03
  CALIFORNIA MORTGAGE
  MGR: Cain Brothers, New York
  INSURANCE: INSURED
  REMARK: SERIES TO 2023, 33, 43

JEA (JACKSONVILLE ELECTRIC             WEEK OF            43,270  Aa3/AA-/AA
  AUTHORITY), FLORIDA                  06/03
  TAXABLE DISTRICT ENERGY SYSTEM
  REFUNDING REVENUE BONDS,
  2013 SERIES A
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2016-2027  TERM: 2030, 2034
      Day of Sale: 06/05

BROWNVILLE INDEPENDENT SCHOOL          WEEK OF            41,670  //
  DISTRICT, TEXAS                      06/03
  UNLIMITED TAX REFUNDING
  *************TAXABLE***************
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
  SERIAL: 2017-2026
  REMARK: AA3/NR/AA- (UNDERLYING)
      Day of Sale: 06/04

SAN LUIS & DELTA MENDOLA WATER         WEEK OF            40,000  /AA-/A+
  AUTHORITY REFUNDING REVENUE DHCCP    06/03
  DEVELOPMENT PROJECT, CALIFORNIA
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2014-2033  TERM: 2038, 2043
      Day of Sale: 06/04

HERNANDO COUNTY, FLORIDA               WEEK OF            38,645  Aa3/A+/AA-
  WATER AND SEWER REVENUE REFUNDING    06/03
  BONDS
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2014-2031  TERM: 2035
      Day of Sale: 06/06

PASCO COUNTY, FLORIDA                  WEEK OF            37,305  Aa3/AA/
  HALF-CENT SALES TAX REFUNDING AND    06/03
  IMPROVEMENT REVENUE BONDS
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP: 06/04/2013
      Day of Sale: 06/05

LAKESHORE PUBLIC SCHOOLS, MICHIGAN     WEEK OF            36,760  /AA-/
  2013 SCHOOL BUILDING & SITE BONDS,   06/03
  SERRIEN COUNTY
  GENERAL OBLIGATION UNLIMITED TAX
  BONDS
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: (QSBLF)
      Day of Sale: 06/06

ALASKA MUNICIPAL BOND BANK             WEEK OF            35,110  Aa2/NR/AA+
  GENERAL OBLIGATION AND REFUNDING     06/03
  BONDS, 2013 SERIES TWO
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

EANES INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT      WEEK OF            34,860  /AAA/AAA
  TEXAS                                06/03
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  SERIES 2013
  MGR: BOSC, Inc., Richardson
  SERIAL: 2013-2024
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
      Day of Sale: 06/06

RHODE ISLAND HEALTH AND EDUCATIONAL    WEEK OF            34,295  //
  BULDING CORPORATION PUBLIC SCHOOLS   06/03
  REVENUE BOND FINANCING PROGRAM
  REVENUE BONDS
  SERIES 2013 C CITY OF NEWPORT ISSUE
  $30,000,000
  SERIES 2013 D CITY OF WARWICK ISSUE
   $4,295,000
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 06/05

CITY OF ST. LOUIS, MISSOURI            WEEK OF            32,085  A3/A-/
  AIRPORT REVENUE REFUNDING BONDS      06/03
  LAMBERT ST. LOUIS INTERNATIONAL
  AIRPORT
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
  SERIAL: 2014-2018
      Day of Sale: 06/05

DELAWARE COUNTY REGIONAL WATER         WEEK OF            32,000  Aa3//
  QUALITY CONTROL AUTHORITY SEWER      06/03
  REVENUE PENNSYLVANIA
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2022-2033
      Day of Sale: 06/06

CITY OF TACOMA ELECTRIC SYSTEM         WEEK OF            30,000  Aa3/AA/AA-
  REVENUE & REFUNDING WASHINGTON       06/03
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
      Day of Sale: 06/05

CITY OF SAN JOSE FINANCING             WEEK OF            28,700  Aa3/AA/AA
  AUTHORITY                            06/03
  LEASE REVENUE REFUNDING BONDS

  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 06/05

CITY OF TUCSON, ARIZONA                WEEK OF            26,670  Aa2/AA-/
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS   06/03
  FEDERALLY TAXABLE/STATE OF
  ARIZONA TAX-EXEMPT SERIES 2013-B
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York

SWEETWATER COUNTY HOSPITAL, WYOMING    WEEK OF            26,655  /BBB/
  REVENUE REFUNDING                    06/03

  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  SERIAL: 2023-2025  TERM: 2030, 2037
      Day of Sale: 06/03

SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA        WEEK OF            26,335  //
  UNIFIED SCHOOL DISTRICT              06/03
  GENERAL OBLIGATION BAN
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 06/04

SWITZERLAND OF OHIO LOCAL SCHOOL       WEEK OF            24,420  //
  DISTRICT SCHOOL IMPROVEMENT          06/03
  REFUNDING BONDS
  SERIES 2013
  MGR: Ross, Sinclaire & Associates, LLC, Cincinnati
      Day of Sale: 06/05

CITY OF TUCSON, ARIZONA                WEEK OF            23,800  Aa2/AA/AA
  WATER SYSTEM REVENUE SERIES 2013A    06/03
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
  SERIAL: 2015-2030
      Day of Sale: 06/06

CIRCLEVILLE CITY SCHOOL DISTRICT,      WEEK OF            23,785  //
  OHIO                                 06/03
  PICKAWAY COUNTY, REFUNDING BONDS
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: RATED: TBD
      Day of Sale: 06/05

THE COLBERT COUNTY-NORTHWEST           WEEK OF            23,230  //
  ALABAMA HEALTH CARE AUTHORITY        06/03
  HEALTH CARE FACILITIES REVENUE
  BONDS-HELEN KELLER HOSPITAL
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 06/04

LITTLE ELM INDEPENDENT SCHOOL          DAILY              22,405  /AAA/AAA
  DISTRICT, TEXAS
  UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING AND
  REFUNDING BONDS
  SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2018-2038
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: UL S&P: AA-
          UL FITCH: AA-

CITY OF SAN ANTONIO, TEXAS             WEEK OF            21,135  Aa1/AA+/AA+
  STARBRIGHT INDUSTRIAL DEVELOPMENT    06/03
  CORPORATION
  CONTRACT REVENUE REFUNDING BONDS,
  TAXABLE SERIES 2013

  MGR: Loop Capital Markets, New York

DISTRICT ENERGY CORPORATION,           WEEK OF            19,265  /AA+/AA+
  NEBRASKA                             06/03
  FACILITY REVENUE BONDS
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York

ROYSE CITY INDEPENDENT SCHOOL          WEEK OF            18,562  //
  DISTRICT                             06/03
  TEXAS
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2016-2029
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
      Day of Sale: 06/04

MELISSA INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT    WEEK OF            18,500  Aaa//
  TEXAS                                06/03
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
  BONDS
  SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2036-2043
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: UL MOODY'S: A1
      Day of Sale: 06/05

MONROE COUNTY INDUSTRIAL               WEEK OF            17,645  Baa2/BBB+/
  DEVELOPMENT CORPORATION              06/03
  NAZARETH COLLEGE OF ROCHESTER
  PROJECT (TAXABLE & TAX-EXEMPT)
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 06/04

VANTAGE CAREER CENTER SCHOOL           WEEK OF            16,455  //
  IMPROVEMENT T/E REFUNDING BONDS      06/03
  SERIES 2013
  MGR: Ross, Sinclaire & Associates, LLC, Cincinnati
      Day of Sale: 06/06

MISSOURI HOUSING DEVELOPMENT           WEEK OF            15,560  /AA/
  COMMISSION, TAXABLE MULTIFAMILY      06/03
  HOUSING REFUNDING BONDS,
  2013 SERIES 2
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: (FHA INSURED)
      Day of Sale: 06/05

WASHINGTON STATE HOUSING FINANCE       WEEK OF            15,075  NR/NR/
  COMMISSION                           06/03
  NONPROFIT HOUSING REVENUE &
  REFUNDING REVENUE BONDS,
  SERIES 2013

  MGR: Ziegler, Chicago
      Day of Sale: 06/05

REORGANIZED SCHOOL DISTRICT NO. 4      WEEK OF            15,000  /AA/
  OF JACKSON COUNTY, MISSOURI          06/03

  GENERAL OBLIGATION SCHOOL BUILDING
  BONDS SERIES 2013
  MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
  SERIAL: 2021-2032
      Day of Sale: 06/04

MARYLAND ECONOMIC DEVELOPMENT          WEEK OF            14,850  /BBB-/
  CORPORATION                          06/03
  SENIOR STUDENT HOUSING REFUNDING
  REVENUE BONDS
  (FROSTBURG STATE UNIVERSITY
  PROJECT), SERIES 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
      Day of Sale: 06/06

AZLE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT       WEEK OF            13,430  //AAA
  TEXAS                                06/03
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  SERIES 2013 (TAXABLE)
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2016-2022
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: UL FITCH: AA-
      Day of Sale: 06/03

CITY OF SARTELL, MINNESOTA             WEEK OF            13,330  NR/NR/
  HEALTH CARE AND HOUSING FACILITIES   06/03
  REVENUE BONDS, SERIES 2013

  MGR: Ziegler, Chicago
      Day of Sale: 06/04

BELLEFONTAINE CITY SCHOOL              WEEK OF            11,494  //
  DISTRICT, OHIO                       06/03
  LOGAN COUNTY, REFUNDING BONDS
  $9,740M - SERIES A
  $1,745M - SERIES B (TAXABLE)
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: RATED: AA2//(OH SCHOOL DISTRICT
          CREDIT ENHANCEMENT PROGRAM)
      Day of Sale: 06/04

EAST VALLEY WATER DISTRICT WATER       WEEK OF            11,000  /AA-/AA-
  DISTRICT FINANCING AUTHORTY          06/03
  CALIFORNIA
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
      Day of Sale: 06/05

BLOOM-CARROLL LOCAL SCHOOL             WEEK OF            10,764  /AA-/
  DISTRICT, OHIO                       06/03
  SCHOOL IMPROVEMENT REFUNDING BONDS
  $1,040M - TAXABLE
  $9,724M - TAX-EXEMPT
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 06/03

HANOVER BOROUGH, PENNSYLVANIA          WEEK OF            10,000  /AA-/
  GENERAL OBLIGATION BONDS             06/03
  MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2038

OWEN J. ROBERTS SCHOOL DISTRICT        WEEK OF            10,000  //
  CHESTER COUNTY, PENNSYLVANIA         06/03
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES OF 2013
  ***********BANK QUALIFIED********
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
   
CAMPBELL COUNTY JOINT POWERS BOARD     WEEK OF             9,695  NR/AA-/NR
  LEASE REVENUE REFUNDING, WYOMING     06/03
  BANK QUALIFIED
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
      Day of Sale: 06/03

CAMPBELL COUNTY, WYOMING               WEEK OF             9,695  NR/AA/NR
  JOINT POWERS BOARD LEASE REVENUE     06/03
  REFUNDING
  **************BANK QUALIFIED*******
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
      Day of Sale: 06/03

PASCO COUNTY, FLORIDA                  WEEK OF             9,555  A1/AA/
  GUARANTEED ENTITLEMENT REFUNDING     06/03
  REVENUE BONDS, SERIES 2013 A
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2014-2033
      Day of Sale: 06/04

KANSAS UNIFIED SCHOOL DISTRICT         WEEK OF             8,380  /NR/
  NO. 290 FRANKLIN COUNTY (OTTAWA)     06/03
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2017
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 06/06

PLACER COUNTY, CALIFORNIA              WEEK OF             8,360  Aa2/AA+/
  WATER AGENCY                         06/03
  CERTIFICATES OF PARTICIPATION
  MGR: U.S. Bancorp Investments Inc., New York
  SERIAL: 2014-2023
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 06/06

MANSFIELD CITY SCHOOL DISTRICT         WEEK OF             8,205  //
  REFUNDING BONDS                      06/03
  SERIES 2013
  MGR: Ross, Sinclaire & Associates, LLC, Cincinnati
      Day of Sale: 06/04

BRAZORIA COUNTY, TEXAS                 WEEK OF             8,015  //
  MUNICIPAL UTILITY DISTRICT #21       06/03
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
  REMARK: Bank Qualified
          Underlying Rating BBB

SENNA HILLS, TEXAS                     WEEK OF             8,000  //
  MUNICIPAL UTILITY DISTRICT           06/03
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
  REMARK: Bank Qualified
          Underlying Rating  BBB+

HARRIS COUNTY, TEXAS                   WEEK OF             7,800  //
  MUNICIPAL UTILITY DISTRICT           06/03
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
  REMARK: Bank Qualified
          Underlying rating A1

TROY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT       WEEK OF             7,060  /AAA/
  TEXAS                                06/03
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2013-2029
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: UL S&P: A+
          BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 06/10

LOCAL BUILDING AUTHORITY OF            WEEK OF             7,000  //
  SALT LAKE CITY, UTAH                 06/03
  LEASE REVENUE BONDS
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2015-2033
      Day of Sale: 06/04

INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY OF    WEEK OF             6,780  /A/
  PULASKI COUNTY, VIRGINIA             06/03
  TAXABLE REVENUE BONDS

  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 06/05

EAST CENTRAL INDEPENDENT SCHOOL        WEEK OF             6,715  /AAA/
  DISTRICT UNLIMITED TAX REFUNDING     06/03
  BONDS, TAXABLE SERIES 2013
  MGR: RBC Capital Markets, New York
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
      Day of Sale: 06/06

EGG HARBOR CITY, NEW JERSEY            WEEK OF             5,500  NR/A/
  BANK QUALIFIED, REFUNDING            06/03
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
      Day of Sale: 06/05

BRAZORIA COUNTY, TEXAS                 WEEK OF             5,235  //
  MUNICIPAL UTILITY DISTRICT NO. 25    06/03

  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 06/05

STROUDSBURG AREA SCHOOL DISTRICT       WEEK OF             4,915  /A/
  MONROE COUNTY, PENNSYLVANIA          06/03
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES OF 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2034
      Day of Sale: 06/04

JEANETTE, PENNSYLVANIA MUNICIPAL       WEEK OF             4,100  Aa/A/
  AUTHORITY                            06/03
  SEWER REVENUE BONDS
  MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
  SERIAL: 2015-2026
  INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE

EATON COMMUNITY CITY SCHOOL            WEEK OF             3,770  //
  DISTRICT, OHIO                       06/03
  REFUNDING BONDS
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
      Day of Sale: 06/05

SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA        WEEK OF             3,667  //
  UNIFIED SCHOOL DISTRICT              06/03
  GENERAL OBLIGATION BAN
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 06/04

NEW HARTFORD COMMUNITY SCHOOL          WEEK OF             3,610  //
  DISTRICT, NEW YORK BANK QUALIFIED    06/03
  REFUNDING
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2014-2020
      Day of Sale: 06/06

METHACTON SCHOOL DISTRICT              WEEK OF             2,410  Aa2//
  MONTGOMERY COUNTY, PENNSYLVANIA      06/03
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES A OF 2013
  **********BANK QUALIFIED***********
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
      Day of Sale: 06/05

COLLIN COUNTY, TEXAS                   WEEK OF             2,200  Aaa/AAA/
  LIMITED TAX PERMANENT IMPROVEMENT    06/03
  MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas
      Day of Sale: 06/03

OWENSVILLE, MISSOURI                   WEEK OF             1,650  //
  GENERAL OBLIGATION BONDS             06/03
  SERIES 2013
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2021-2030
      Day of Sale: 06/03

KANSAS RILEY COUNTY UNIFIED SCHOOL     WEEK OF               690  NR//
  DISTRICT NO. 384                     06/03
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2017
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 06/07
                                          ----------------------
Expected volume excluding daily issues:      5,567,757 (in 000's)

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