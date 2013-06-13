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#Market News
June 13, 2013 / 8:36 PM / in 4 years

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

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212-404-8107.
ISSUE/SENIOR MANAGER                   SALE            (IN 000)   MDY/S&P/FTCH
--------------------                   ----            ---------  --------------
CALIFORNIA HEALTH FACILITIES           WEEK OF           763,670  A1/AA-/AA-
  FINANCING AUTHORITY REVENUE BONDS    06/17

  SERIES 2013
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York

NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER          WEEK OF           400,000  //
  FINANCE AUTHORITY                    06/17
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  REMARK: rop: 06/17/2013
      Day of Sale: 06/18

DALLAS/FORT WORTH INTERNATIONAL        WEEK OF           366,990  A2/A+/A
  ARIPORT ("DFW AIRPORT") JOINT        06/17
  REVENUE IMPROVEMENT BONDS SERIES
  2013C (AMT)
  MGR: Jefferies LLC, New York
      Day of Sale: 06/20

METROPOLITAN TRANSPORTATION            WEEK OF           350,000  A2/A/A
  AUTHORITY TRANSPORTATION REVENUE     06/17
  BONDS SERIES 2013D
  MGR: RBC Capital Markets, New York
  REMARK: ROP: 6/19/2013
      Day of Sale: 06/20

MASSACHUSETTS EDUCATIONAL FINANCE      WEEK OF           279,065  /AA/A
  AUTHORITY                            06/17
  EDUCATION LOAN REVENUE BONDS,
  ISSUE K, SERIES 2013 (AMT)
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York

CITY OF HOPE                           WEEK OF           250,000  A1/A+/AA-
  DIRECT OBLIGATION NOTES              06/17
  SERIES 2013 (TAXABLE)
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

NEW JERSEY ECONOMIC DEVELOPMENT        WEEK OF           220,000  B2/B/
  AUTHORITY SPECIAL FACILITY REVENUE   06/17
  CONTINENTAL AIRLINES
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  TERM: 2030, 2033
      Day of Sale: 06/18

NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT      WEEK OF           218,230  Aa2/AA/NR
  CORPORATION                          06/17
  CONSISTING OF:
  MULTI-FAMILY HOUSING REVENUE BONDS
  $207,705M 2013 SERIES B-1
  (FIXED RATE) (NON-AMT)
  $ 10,525M 2012 SERIES M-3
  (FIXED RATE) (NON-AMT)
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

ARIZONA BOARD OF REGENTS               WEEK OF           116,980  //
  ARIZONA STATE UNIVERSITY             06/17
  REFUNDING CERTIFICATES OF
  PARTICIPATION
  CONSISTING OF:
  $103,455M* SERIES 2013A (TAX-EXEMPT
  $ 13,525M SERIES 2013B (TAXABLE)
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
  REMARK: CONFIRMED RATINGS: A1/AA- (M/S)

MILWAUKEE COUNTY, WISCONSIN            WEEK OF           101,210  Aa2/AA/AA+
  TAXABLE GENERAL OBLIGATION PENSION   06/17
  REFUNDING BONDS SERIES 2013B
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 06/20

MINNESOTA HOUSING FINANCE AGENCY       WEEK OF           100,000  Aaa/NR/NR
  HOMEOWNERSHIP FINANCE BONDS,         06/17
  2013 SERIES C
  (GNMA AND FNMA PASS-THROUGH
  PROGRAM) (NON-AMT)
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
      Day of Sale: 06/19

SOCORRO INDEPENDENT SCHOOL             WEEK OF           100,000  Aa2//AA-
  DISTRICT, TEXAS                      06/17
  (EL PASO COUNTY, TEXAS
  UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
  SERIES 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
      Day of Sale: 06/19

THE ADMINISTRATORS OF TULANE           WEEK OF            99,160  A2/A/
  EDUCATIONAL FUND, LOUISIANNA         06/17
  TAXABLE REFUNDING REVENUE BONDS
  ***********TAXABLE***************
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  TERM: 2037, 2048
      Day of Sale: 06/19

TERREBONNE LEVEE AND CONSERVATION      WEEK OF            90,870  /A+/A
  DISTRICT, LOUISIANNA                 06/17
  PUBLIC IMPROVEMENT SALES TAX BONDS
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2014-2038
      Day of Sale: 06/18

CITY OF RENO, NEVADA                   WEEK OF            68,795  A1/A-/NR
  CONSISTING OF:                       06/17
  $34,140M GENERAL OBLIGATION
  (LIMITED TAX) CAPITAL IMPROVEMENT
  REFUNDING BONDS, SERIES 2013A

  $32,435M GENERAL OBLIGATION
  (LIMITED TAX) MEDIUM-TERM VARIOUS
  PURPOSE BONDS, SERIES 2013B
  $2,220M GENERAL OBLIGATION
  (LIMITED TAX) BUILDING REFUNDING
  BONDS, SERIES 2013C

  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

SOCORRO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT    WEEK OF            68,705  //
  UNLIMITED TAX REFUNDING TEXAS        06/17
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  SERIAL: 2013-2032
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
      Day of Sale: 06/17

THE CITY OF CLARKSVILLE, TENNESSEE     WEEK OF            66,185  //
  WATER, SEWER AND GAS REVENUE         06/17
  REFUNDING BONDS, SERIES 2013
  CONSISTING OF:
  $44,790M WATER, SEWER AND GAS
  SENIOR LIEN REVENUE REFUNDING BONDS
  $21,395M WATER, SEWER AND GAS
  SUBORDINATE LIEN REVENUE REFUNDING
  BONDS
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
  REMARK: RATINGS:
          SENIOR LIEN - AA3/AA- MOODY'S/FITCH
          SUBORD LIEN - A1/A+ - MOODY/S/FITCH

NORTHAMPTON COUNTY GENERAL PURPOSE     WEEK OF            65,000  //
  AUTHORITY                            06/17
  SAINT LUKE'S HOSPITAL PROJECT

  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 06/18

TANGIPAHOA PARISH HOSPITAL SERVICE     WEEK OF            65,000  /BBB/
  DISTRICT NO. 1, LOUISIANNA           06/17
  NORTH OAKS HEALTH SYSTEM
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
      Day of Sale: 06/18

CITY OF ST. LOUIS TRANSPORTATION       WEEK OF            65,000  /SP-1+/
  MISSOURI                             06/17
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  REMARK: 5/30/2014
      Day of Sale: 06/19

SOCORRO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT    WEEK OF            64,104  Aaa//AAA
  TEXAS                                06/17
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  ************TAXABLE****************
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2013-2028
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
      Day of Sale: 06/20

NEW YORK HOUSING AFFORDABLE HOUSING    WEEK OF            61,600  Aa2//
                                       06/17                      EXP/ /
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  REMARK: SERIALS/TERMS
      Day of Sale: 06/18

PHILADELPHIA AUTHORITY FOR             WEEK OF            56,125  NR/BB/NR
  INDUSTRIAL DEVELOPMENT               06/17
  PHILADELPHIA PHIA PERFORMING ARTS
  CHARTER SCHOOL
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
      Day of Sale: 06/20

COUNTY OF NEW HANOVER,                 WEEK OF            55,230  A1/A+/NR
  NORTH CAROLINA                       06/17
  HOSPITAL REVENUE REFUNDING BONDS
  (NEW HANOVER REGIONAL MEDICAL
  CENTER), SERIES 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
      Day of Sale: 06/20

MAINE STATE HOUSING AUTHORITY          WEEK OF            55,000  Aa1/AA+/
  MORTGAGE PURCHASE BONDS              06/17

  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 06/19

KERN COMMUNITY COLLEGE DISTRICT 02     WEEK OF            54,805  //
  ELECTION GENERAL OBLIGATION 2013C    06/17
  CALIFORNIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 06/20

MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE      WEEK OF            45,505  /A-/A-
AGENCY                               06/17
  CAPE COD HEALTHCARE OBLIGATED
  GROUP ISSUE
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 06/20

NEW JERSEY HEALTH CARE FACILITIES      WEEK OF            45,000  NR/BBB-/BBB-
  FINANCING AUTHORITY                  06/17
  PALISADES MEDICAL CENTER OBLIGATED
  GROUP ISSUE SERIES 2013
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York

NEW YORK CITY HOUSING                  WEEK OF            45,000  Aa2/AA/
  DEVELOPMENT CORPORATION              06/17
  MULTI-FAMILY HOUSING REVENUE BONDS
  2013 SERIES D-1 (FIXED RATE)

  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York

HAZELWOOD SCHOOL DISTRICT,             WEEK OF            44,933  /AA+/
  MISSOURI                             06/17
  LOUIS COUNTY BONDS
  CONSISTING OF:
  $39,998M - SERIES A
  $ 4,935M - SERIES B
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 06/18

SACRAMENTO CITY UNIFIED SCHOOL         WEEK OF            40,000  /A+/
  DISTRICT (COUNTY OF SACRAMENTO,      06/17
  STATE OF CALIFORNIA) GENERAL
  OBLIGATION BONDS (MEASURE Q AND R)
  ELECTION OF 2012, SERIES 2013 B
  TAXABLE QUQALIFIED SCHOOL
  CONSTRUCTION BONDS
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 06/20

MISSISSIPPI HOUSING CORPORATION        WEEK OF            38,070  Aaa//
  SINGLE FAMILY MORTGAGE REVENUE       06/17
  REFUNDING BONDS
  ***********TAXABLE**************
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  TERM: 2032
      Day of Sale: 06/20

CALIFORNIA SCHOOL FINANCE AUTHORITY    WEEK OF            34,415  NR/BB+/NR
  CHARTER SCHOOL REVENUE BONDS         06/17

  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
      Day of Sale: 06/19

UNIVERSITY OF TOLEDO, OHIO             WEEK OF            33,900  /A+/
  REVENUE BONDS                        06/17
  MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia

ISLE OF WIGHT COUNTY, VIRGINIA         WEEK OF            33,000  Aa2/AA/AA
  GENERAL OBLIGATION BONDS             06/17
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 06/19

COLORADO HOUSING AND FINANCE           WEEK OF            31,609  Aaa/AA+/NR
  AUTHORITY FEDERALLY TAXABLE          06/17
  FEDERALLY INSURED MULTI-FAMILY
  HOUSING LOAN PROGRAM PASS-THROUGH
  REVENUE BONDS, SERIES 2013-I
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
  REMARK: DUE: 2044

SACRAMENTO, CALIFORNIA                 WEEK OF            30,000  /AA-/AA
  WASTEWATER REVENUE BONDS             06/17
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 06/19

PALOS VERDES PENINSULA UNIFIED         WEEK OF            30,000  //
  SCHOOL DISTRICT GENERAL OGLIGATION   06/17
  REFUNDING 2013, CALIFORNIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 06/20

SCARAMENTO CITY UNIFIED SCHOOL         WEEK OF            30,000  /A+/
  DISTRICT COUNTY OF SACRAMENTO        06/17
  STATE OF CALIFORNIA GENERAL
  OBLIGATION BONDS MEASURE Q AND R
  ELECTION OF 2012, 2013 SERIES A
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 06/20

ROSEDALE RIO BRAVO CERTIFICATES OF     WEEK OF            30,000  /A/
  PARTICIPATION CALIFORNIA             06/17
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
  REMARK: SERIALS/TERMS
      Day of Sale: 06/19

TOHOPEKALIGA WATER AUTHORITY,          DAILY              29,000  /AA+/AA+
  FLORIDA UTILITY SYSTEM REVENUE
  REFUNDING BONDS SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas

KERN COMMUNITY COLLEGE DISTRICT        WEEK OF            26,275  //
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING 2013    06/17
  CALIFORNIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 06/20

LAUREL HIGHLANDS SCHOOL DISTRICT       WEEK OF            24,255  //
  PENNSYLVANIA GENERAL OBLIGATION      06/17
  BONDS SERIES 2013
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia

THE OKLAHOMA DEVELOPMENT FINANCE       WEEK OF            23,985  NR/NR/
  AUTHORITY CONTINUING CARE            06/17
  RETIREMENT COMMUNITY REVENUE
  REFUNDING BONDS, SERIES 2013

  MGR: Ziegler, Chicago

PENN HILLS SCHOOL DISTRICT             WEEK OF            23,825  //
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING 2013    06/17
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2022
  INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
      Day of Sale: 06/19

KANSAS CITY POWER & LIGHT CO           WEEK OF            23,400  Baa2/BBB/
  FIXED RATE REMARKETING - PUT BOND    06/17
  MGR: U.S. Bancorp Investments Inc., New York
  REMARK: Subject to AMT
      Day of Sale: 06/20

CITY OF TUCSON, ARIZONA                DAILY              23,220  A1/AA+/AA
  SENIOR LIEN STREET AND HIGHWAY USER
  REVENUE REFUNDING BONDS
  FEDERALLY TAXABLE/STATE OF ARIZONA
  TAX-EXEMPT, SERIES 2013B
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

LITTLE ELM INDEPENDENT SCHOOL          DAILY              22,405  /AAA/AAA
  DISTRICT, TEXAS
  UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING AND
  REFUNDING BONDS
  SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2018-2038
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: UL S&P: AA-
          UL FITCH: AA-

ONEIDA COUNTY LOCAL DEVELOPMENT        WEEK OF            21,095  Aa2//
  CORPORATION REVENUE BONDS            06/17

  SERIES J2013
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
  SERIAL: 2014-2028  TERM: 2033, 2043

DEVELOPMENT AUTHORITY OF MONROE        WEEK OF            21,000  A3/A/A
  COUNTY (GEORGIA)                     06/17
  POLLUTION CONTROL REVENUE BONDS
  (GULF POWER COMPANY PLANT SCHERER
  PROJECT) FIRST SERIES 2010
  MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
      Day of Sale: 06/18

ROYSE CITY INDEPENDENT SCHOOL          DAILY              18,562  Aaa/A+/
  DISTRICT, TEXAS
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2016-2029
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM

ADAMS COUNTY INDUSTRIAL DEVELOPMENT    WEEK OF            16,945  A2/A/
  AUTHORITY                            06/17
  GETTYSBURG COLLEGE
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 06/19

TULOSO-MIDWAY INDEPENDENT SCHOOL       WEEK OF            16,000  //
  DISTRICT UNLIMITED TAX SCHOOL        06/17
  BUILDING BONDS SERIES 2013 TEXAS
  MGR: Frost Bank, San Antonio

CHERRY HILL TOWNSHIP, NEW JERSEY       WEEK OF            15,900  Aa3//
  BOARD OF EDUCATION                   06/17
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
  ***********TAXABLE***************
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2014-2019
  REMARK: UNDERLYING RATINGS: AA2
      Day of Sale: 06/19

PHILADELPHIA AUTHORITY FOR             WEEK OF            15,805  NR/BB+/NR
  INDUSTRIAL DEVELOPMENT TACONY        06/17
  ACADEMY CHARTER SCHOOL
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
      Day of Sale: 06/18

CALIFORNIA STATEWIDE COMMUNITY         WEEK OF            15,500  NR/NR/NR
  DEVELOPMENT AUTHORITY                06/17
  STATEWIDE COMMUNITY INFRASTRUCTURE
  PROGRAM REVENUE REFUNDING BONDS
  SERIES 2013A
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
      Day of Sale: 06/18

FULLERTON SCHOOL DISTRICT SPECIAL      WEEK OF            14,370  //
  TAX REVENUE REFUNDING 2013A          06/17
  CALIFORNIA SENIOR
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 06/20

NORTH JERSEY WATER SUPPLY              WEEK OF            14,000  //
  COMMISSION WANAQUE SOUTH PROJECT     06/17
  REVENUE REFUNDING BONDS SER 2013A
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia

CLIFTON PARK WATER AUTHORITY           WEEK OF            13,740  /A+/
  NEW YORK, WATER SYSTEM REVENUE       06/17
  REFUNDING BONDS, SERIES 2013
  MGR: Jefferies LLC, New York
      Day of Sale: 06/18

CITY OF AUSTIN, TEXAS                  WEEK OF            12,590  //
  SPECIAL ASSESSMENT REVENUE BONDS     06/17
  SERIES 2013 (ESTANCIA HILL COUNTRY
  PUBLIC IMPROVEMENT DISTRICT
  IMPROVEMENT AREA #1)
  MGR: Jefferies LLC, New York
      Day of Sale: 06/19

LAUDERHILL, FLORIDA CAPITAL            WEEK OF            10,945  A1/A/
  IMPRIOVEMENT REVENUE BONDS           06/17
  SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
      Day of Sale: 06/18

UTAH INFRASTRUCTURE AGENCY             WEEK OF            10,750  A2/AA-/
  TELECOMMUNICATIONS AND FRANCHISE     06/17
  TAX REVENUE BONDS SERIES 2013
  MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
  SERIAL: 2014-2038
      Day of Sale: 06/18

UNIVERSITY OF INDIANAPOLIS PROJECT     WEEK OF            10,500  /A-/
  INDIANA                              06/17
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  SERIAL: 2015-2028  TERM: 2034
      Day of Sale: 06/19

KERN COMMUNITY COLLEGE DISTRICT        WEEK OF            10,480  //
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING 2013    06/17
  TAX EXEMPT
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 06/20

MIDDLE BUCKS VO-TECH REVENUE,          WEEK OF            10,000  Aa3//
  PENNSYLVANIA                         06/17
  ***********BANK QUALIFIED**********
  MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
  SERIAL: 2014-2029
      Day of Sale: 06/17

CITY OF BAINBRIDGE PUBLIC              WEEK OF             9,340  A1//
  FACILITIES AUTHORITY, GEORGIA        06/17
  REVENUE BONDS (CITY OF BAINBRIDGE
  PROJECT)
  **************BANK QUALIFIED*******
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2014-2032
      Day of Sale: 06/18

WESTERVILLE, OHIO                      WEEK OF             7,700  Aaa/AAA/
  GENERAL OBLIGATION BONDS             06/17
  MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2031

MADISON, BOND & MONTGOMERY             WEEK OF             7,480  /A/
  COUNTIES, ILLINOIS                   06/17
  (HIGHLAND) COMMUNITY UNIFIED
  SCHOOL DISTRICT NO. 5
  CONSISTING OF:
  $2,000M - SERIES A - TAXABLE
  $5,480M - SERIES B - REFUNDING
  BONDS
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 06/17

COLORADO EDUCATIONAL AND CULTURAL      WEEK OF             7,355  NR/A+/NR
  FACILITIES AUTHORITY                 06/17
  UNIVERSITY CORP FOR ATMOSPHERIC
  RESEARCH
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
      Day of Sale: 06/19

TULPEHOCKEN AREA SCHOOL DISTRICT,      WEEK OF             6,900  /AA/
  PENNSYLVANIA                         06/17
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
  SERIAL: 2013-2020

RICHMOND TEXAS GENERAL OBLIGATION      WEEK OF             6,635  /AA/
  REFUNDING BONDS SERIES 2013          06/17
  BANK QUALIFIED
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2014-2038
      Day of Sale: 06/17

BOND COUNTY, ILLINOIS                  WEEK OF             5,650  /A+/
  COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT #2,   06/17
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 06/18

KANSAS CITY KANSAS COMMUNITY           WEEK OF             5,000  //
  COLLEGE CERTIFICATES OF              06/17
  PARTICIPATION 2013
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2033
      Day of Sale: 06/17

KEARNEY CERTIFICATES OF                WEEK OF             4,835  //
  PARTICIPATION, MISSOURI 2013         06/17
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2026
      Day of Sale: 06/18

NEW BRAUNFELS CITY, TEXAS              WEEK OF             3,860  //
  GENERAL OB LIGATION REFUNDING BONDS  06/17
  SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2014-2023
      Day of Sale: 06/20

WELD COUNTY SCHOOL DISTRICT            WEEK OF             3,600  Baa2//
  NO. RE-3                             06/17

  CERTIFICATES OF PARTICIPATION
  SERIES 2013
  ************BANK QUALIFIED*********
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
      Day of Sale: 06/20

ASHLAND COMMUNITY SCHOOL DISTRICT,     WEEK OF             3,100  //
  OHIO                                 06/17
  ENERGY CONSERVATION IMPROVEMENT
  BONDS
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: RATED: TBD
      Day of Sale: 06/18

EASTTOWN, PENNSYLVANIA                 WEEK OF             2,300  /AA-/
  MUNICIPAL AUTHORITY GUARANTEED       06/17
  SEWER REVENUE BONDS
  **********BANK QUALIFIED***********
  MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
  SERIAL: 2014-2025
      Day of Sale: 06/19

RICHMOND, TEXAS COMBINATION TAX        WEEK OF             2,230  /AA/
  AND REVENUE CERTIFICATES OF          06/17
  OBLIGATION SERIES 2013
  BANK QUALIFIED
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2014-2038
      Day of Sale: 06/17

IOWA WELLSBURG GENERAL OBLIGATION      WEEK OF             1,465  //
  CORPORATE PURPOSE AND REFUNDING      06/17
2013
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 06/17

FULLERTON SCHOOL DISTRICT SPECIAL      WEEK OF             1,080  //
  TAX REVENUE REFUNDING 2013B          06/17
  JUNIOR, CALIFORNIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 06/20
                                          ----------------------
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