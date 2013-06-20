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June 20, 2013 / 7:47 PM / 4 years ago

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

23 Min Read

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212-404-8107.
ISSUE/SENIOR MANAGER                   SALE            (IN 000)   MDY/S&P/FTCH
--------------------                   ----            ---------  -------------
CITY OF LA TRAN                        WEEK OF         1,300,000 MIG 1/SP-1+/F+
  CONSISTING OF:                       06/24
  BONDS DUE 2/27/2014 - $265,850M
  BONDS DUE 5/01/2014 - $530,030M
  BONDS DUE 6/26/2014 - $528,625M
  MGR: De La Rosa & Co., Los Angeles
      Day of Sale: 06/26

STATE OF ILLINOIS                      WEEK OF         1,300,000  A3/A-/A-
  GENERAL OBLIGATION BONDS             06/24
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
  SERIAL: 2014-2038
      Day of Sale: 06/26

CALIFORNIA HEALTH FACILITIES           WEEK OF           763,670  A1/AA-/AA-
  FINANCING AUTHORITY REVENUE BONDS    06/24

  SERIES 2013
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York

LOUISIANA TOBACCO                      WEEK OF           650,000  //
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  REMARK: 2016-2023 RATED A
          2023-2033 RATED A-
          2033 RATED BBB+
      Day of Sale: 06/24

MICHIGAN STATE BUILDING AUTHORITY      WEEK OF           505,000  Aa3/A+/AA
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2014-2033  TERM: 2043, 2047

STATE OF IDAHO                         WEEK OF           500,000  //
  TANS, SERIES 2013                    06/24
  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
  TERM: 2014
      Day of Sale: 06/25

RIVERSIDE COUNTY TRASNPORTATION        WEEK OF           425,000  Aa2/AA+/AA
  COMMISSION                           06/24
  SALES TAX REVENUE BONDS
  (LIMITED TAX BONDS), 2013 SERIES A
  MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
  REMARK: RETAIL ORDER PERIOD - TUESDAY
          INSTITUTIONAL PRICING - WEDNESDAY

THE BI-STATE DEVELOPMENT AGENCY        WEEK OF           376,030  Aa3/AA+/
  OF THE MISSOURI-ILLINOIS             06/24
  METROPOLITAN DISTRICT
  COMBINED LIEN MASS TRANSIT SALES
  TAX APPROPRIATION REFUNDING BONDS
  SERIES 2013A
  MGR: RBC Capital Markets, New York
  REMARK: ROP: 6/26/2013
      Day of Sale: 06/27

EFC STATE REVOLVING FUNDS FOR          WEEK OF           375,000  Aaa/AAA/AA+
  NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER        06/24
  FINANCE
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2014-2033

STATE BOARD OF REGENTS OF THE          WEEK OF           374,000  Aa1/AA/NR
  STATE OF UTAH                        06/24
  GENERAL REVENUE AND REFUNDING BONDS
  SERIES 2013A

  MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
      Day of Sale: 06/25

SAN ANTONIO ELECTRIC AND GAS           WEEK OF           350,000  Aa2/AA-/AA+
  JR. LIEN                             06/24
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2030-2048

CITY OF PHOENIX, ARIZONA               WEEK OF           323,180  Aa2/AA/
  CIVIC IMPROVEMENT CORPORATION        06/24
  TRANSIT EXCISE TAX REVENUE
  REFUNDING BONDS, SERIES 2013

  MGR: RBC Capital Markets, New York

CALIFORNIA SCHOOL CASH RESERVE         WEEK OF           270,070  NR//
  PROGRAM AUTHORITY 2013-2014          06/24
  TAX AND REVENUE ANTICIPATION NOTES
  SERIES C,D,E,F,G,H AND I
  CERTIFICATES OF PARTICIPATION
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  REMARK: 6/2/14
      Day of Sale: 06/25

NEW YORK STATE THRUWAY PERSONAL        WEEK OF           225,000  /AAA/AA
  INCOME TAX REVENUE BONDS,            06/24
  SERIES 2013A
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York

RIVERSIDE COUNTY TRASNPORTATION        WEEK OF           208,795  /BBB-/BBB-
  COMMISSION                           06/24
  TOLL REVENUE SENIOR LIEN BONDS
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 06/26

PENNSYLVANIA HOUSING FINANCE           WEEK OF           129,070  /AA+/NR
  AUTHORITY                            06/24
  SINGLE FAMILY MORTGAGE REVENUE BOND
  SERIES 116
  AA2
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
      Day of Sale: 06/26

COLUMBUS-FRANKLIN COUNTY FINANCE       WEEK OF           128,085  /AA-/
  AUTHORITY                            06/24
  TAXABLE RESEARCH & DEVELOPMENT
  REVENUE BONDS


  MGR: Ross, Sinclaire & Associates, LLC, Cincinnati
  SERIAL: 2014-2026
      Day of Sale: 06/25

ILLINOIS FINANCE AUTHORITY             WEEK OF           125,000  NR/NR/A-
  REVENUE BONDS, SERIES 2013A          06/24

  MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
      Day of Sale: 06/26

STATE OF CONNECTICUT HEALTH AND        WEEK OF           100,000  Aaa/AAA/NR
  EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY     06/24
  REVENUE BONDS, YALE UNIVERSITY
  ISSUE, SERIES 2013A
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
  REMARK: STRUCTURE: TBD (HARD PUT)
      Day of Sale: 06/25

GOOSE CREEK CISD                       WEEK OF           100,000  //
  UNLIMITED TAX SCHOOLHOUSE BONDS      06/24
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
  SERIAL: 2014-2038
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
      Day of Sale: 06/26

CITY OF RIVERSIDE, CALIFORNIA          WEEK OF            93,550  /AA-/AA-
  CONSISTING OF:                       06/24
  $ 93,550M REFUNDING ELECTRIC
  REVENUE BONDS, ISSUE OF 2013A

  $585,000M TAXABLE ELECTRIC REVENUE
  BONDS, ISSUE OF 2013B (TAXABLE)
  MGR: De La Rosa & Co., Los Angeles
      Day of Sale: 06/25

MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE      WEEK OF            91,230  NR/NR/
  AGENCY                               06/24
  REVENUE BONDS, SERIES 2013A, B1,
  B2, B3 & B4
  NORTH HILL COMMUNITIES
  MGR: Ziegler, Chicago
  REMARK: SERIALS & TERMS, TEMPS

CONTRA COSTA WATER DISTRICT            WEEK OF            90,000  /AA+/AA+
  (CONTRA COSTA COUNTY, CALIFORNIA)    06/24
  WATER REVENUE REFUNDING BONDS,
  SERIES R
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York

CALIFORNIA SCHOOL CASH RESERVE         WEEK OF            83,930  NR/SP-1+/
  PROGRAM AUTHORITY 2013-2014          06/24
  SERIES A&B SENIOR AND SUBORDINATE
  TAX AND REVENUE ANTICIPATION NOTES
  CERTIFICATES OF PARTICIPATION
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  REMARK: 6/2/2014
      Day of Sale: 06/25

SAN MARCOS CONSOLIDATED                WEEK OF            76,980  Aaa//
  INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT          06/24

  UNLIMITED TAX SCHOOL BUIDLING
  BONDS, SERIES 2013
  MGR: BOSC, Inc., Richardson
  SERIAL: 2015-2038
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: UNDERLYING RATING: AA3
      Day of Sale: 06/27

ROSEVILLE FINANCE AUTHORITY            WEEK OF            76,330  //
  ELECTRIC SYSTEM REVENUE REFUNDING    06/24
  BONDS, SERIES 2013
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York

NORTHSIDE INDEPENDENT SCHOOL           WEEK OF            70,000  Aaa/AAA/
  DISTRICT, TEXAS                      06/24
  UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2034-2043  TERM: 2014
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: (AA1/AA+)
      Day of Sale: 06/26

SOCORRO INDEPENDENT SCHOOL             DAILY              68,705  Aa2/NAF/AA-
  DISTRICT, TEXAS
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2013-2032

KERN COMMUNITY COLLEGE DISTRICT        WEEK OF            54,805  //
  02 ELECTRIC GENERAL OBLIGATION       06/24
  2013C
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 06/27

RHODE ISLAND HEALTH AND EDUCATIONAL    WEEK OF            54,790  /BBB/BBB
  BUILDING CORPORATION                 06/24
  HIGHER EDUCATION FACILITY REVENUE
  REFUNDING BONDS-ROGER WILLIAMS
  UNIVERSITY
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 06/26

MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE      WEEK OF            51,000  A1/A/NR
  AGENCY                               06/24
  REVENUE BONDS, SERIES M 2013

  DANA-FARBER CANCER INSTITUTE ISSUE
  MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
      Day of Sale: 06/27

DISTRICT OF COLUMBIA HOUSING           WEEK OF            47,800  Aaa//
  FINANCE AGENCY                       06/24
  MULTIFAMILY HOUSING MORTGAGE
  REVENUE BONDS
  (TYLER HOUSE APARTMENTS),
  SERIES 2013
  MGR: Loop Capital Markets, New York
  REMARK: (FNMA ENHANCED)
      Day of Sale: 06/25

SWARTHMORE COLLEGE                     WEEK OF            45,070  Aaa/AAA/
  SWARTHMORE BOROUGH AUTHORITY         06/24
  REVENUE BONDS
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 06/27

SAN DIEGO, CALIFORNIA                  WEEK OF            45,000  //
  LEASE REVENUE BONDS                  06/24
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 06/27

OHIO HIGHER EDUCATION FACILITIES       WEEK OF            45,000  A1/A+/
  COMMISSION                           06/24
  KENYON COLLEGE-REVENUE BONDS
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 06/27

NORTH MASON SCHOOL DISTRICT,           WEEK OF            43,500  //
  WASHINGTON                           06/24
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
  BONDS
  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
  SERIAL: 2015-2037
      Day of Sale: 06/27

OLENTANGY LOCAL SCHOOL DISTRICT,       WEEK OF            40,095  Aa1/AA+/
  OHIO                                 06/24
  DELAWARE & FRANKLIN COUNTIES,
  VARIOUS PURPOSE BONDS, SERIES 2013
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 06/26

NIAGARA FALLS CITY SCHOOL DISTRICT,    WEEK OF            40,000  /SP-1/
  NEW YORK                             06/24
  BOND ANTICIPATION NOTES
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  REMARK: 1 YR. BANS
      Day of Sale: 06/25

GARLAND INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT    WEEK OF            39,473  Aaa/AAA/
  TEXAS                                06/24
  UNLIMITED TAX REFUNDIDNG BONDS,
  ************TAXABLE****************
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2014-2028
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: (AAA/AA)
      Day of Sale: 06/25

NORTH CAROLINA MEDICAL CARE            WEEK OF            37,455  NR/NR/NR
  COMMISSION                           06/24
  RETIREMENT FACILITIES MORTGAGE
  REVENUE REFUNDING BONDS
  (ALDERSGATE), SERIES 2013
  MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Charlotte
  SERIAL: 2014-2017  TERM: 2023, 2035
      Day of Sale: 06/26

COUNTY OF UNION, NEW JERSEY            WEEK OF            36,980  /AA+/AA+
  GENERAL IMPROVEMENT REFUNDING BONDS  06/24
  AND COUNTY VOCATIONAL-TECHNICAL
  SCHOOL REFUNDING BONDS

  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 06/27

INDIANAPOLIS PUBLIC IMPROVEMENT        WEEK OF            36,000  /AA+/AA+
  BOND BANK REFUNDING INDIANA          06/24
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
      Day of Sale: 06/25

EMERALD PEOPLE'S UTILITY DISTRICT      WEEK OF            35,790  A1//
  ELECTRIC REVENUE REFUNDING 2013      06/24
  OREGON
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2026
      Day of Sale: 06/27

WINSTON-SALEM STATE UNIVERSITY         WEEK OF            35,580  A3/AA/
  GENERAL REVENUE, NORTH CAROLINA      06/24
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  SERIAL: 2014-2030  TERM: 2033, 2034, 2043
      Day of Sale: 06/26

RIVERSIDE PUBLIC FINANCING             WEEK OF            35,000  //
  AUTHORITY                            06/24
  LOCAL MEASURE A SALES TAX REVENUE

  CERTIFICATES OF PARTICIPATION,
  SERIES 2013

  MGR: De La Rosa & Co., Los Angeles
  SERIAL: 2016-2029  TERM: 2033
  REMARK: A (EXPECTED S&P UNDERLYING)/LIKELY
          AGM INSURED
      Day of Sale: 06/27

INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY       WEEK OF            33,000  Aa2/AA/
  CITY OF LEXINGTON                    06/24                      EXP/EXP/
  "WASHINGTON AND LEE", VIRGINIA
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  REMARK: STRUCTURE: TBA
      Day of Sale: 06/25

CLEVELAND REGIONAL TRANSIT, OHIO       WEEK OF            30,270  //
  SERIES A: 13.54MM                    06/24
  SERIES B: 16.73MM
  MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
  REMARK: Aa2/AAA Underlying
      Day of Sale: 06/25

CITY OF COLLEGE STATION, TEXAS         WEEK OF            30,005  Aa2/AA/
  CONSISTING OF:                       06/24
  $20,270M GENERAL OBLIGATION
  IMPROVEMENT AND REFUNDING BONDS
  $ 9,735M CERTIFICATES OF OBLIGATION
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2014-2033
      Day of Sale: 06/27

COATESVILLE AREA SCHOOL DISTRICT       WEEK OF            29,235  Aa3/AA/
  PENNSYLVANIA GENERAL OBLIGATION      06/24
  LIMITED
  MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
  INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
  REMARK: Moodys: Baa2 Neg Underlying
          S&P:A+ Enhanced BBB+ Neg Underlying
      Day of Sale: 06/25

TOHOPEKALIGA WATER AUTHORITY,          DAILY              29,000  /AA+/AA+
  FLORIDA UTILITY SYSTEM REVENUE
  REFUNDING BONDS SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas

HOUSING AUTHORITY OF ATHENS,GEORGIA    WEEK OF            27,546  /AA+/
  MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS    06/24

  MGR: Merchant Capital, L.L.C., Montgomery
  TERM: 2042
  INSURANCE: FANNIE MAE CREDIT FACILITY
      Day of Sale: 06/25

COVENTRY LOCAL SCHOOL DISTRICT,        WEEK OF            25,000  NR/NR/
  OHIO                                 06/24
  SCHOOL IMPROVEMENT BOND
  ANTICIPATION NOTES, SERIES 2013
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 06/26

NEW HOPE CULTURAL EDUCATION            WEEK OF            24,865  Baa3/BBB-/NR
  FACILITIES FINANCE CORPORATION       06/24
  STUDENT HOUSING REVENUE BONDS

  SERIES 2013A AND 2013B (TAXABLE)
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago

AIRPORT AUTHORITY OF THE               WEEK OF            23,295  Aa1//
  CITY OF LINCOLN, NEBRASKA            06/24
  AIRPORT BONDS, 2013 SERIES D

  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 06/26

CITY OF TUCSON, ARIZONA                DAILY              23,220  A1/AA+/AA
  SENIOR LIEN STREET AND HIGHWAY USER
  REVENUE REFUNDING BONDS
  FEDERALLY TAXABLE/STATE OF ARIZONA
  TAX-EXEMPT, SERIES 2013B
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

WAVERLY COMMUNITY SCHOOLS, MICHIGAN    WEEK OF            23,200  //
  INGHAM COUNTY 2013 TAXABLE           06/24
  REFUNDING BONDS
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: RATED: TBD
      Day of Sale: 06/27

LITTLE ELM INDEPENDENT SCHOOL          DAILY              22,405  /AAA/AAA
  DISTRICT, TEXAS
  UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING AND
  REFUNDING BONDS
  SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2018-2038
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: UL S&P: AA-
          UL FITCH: AA-

EDGEWOOD, OHIO                         WEEK OF            22,300  //
  COMMUNITY SCHOOL DISTRICT            06/24
  MGR: Huntington Investment Company, Columbus
  REMARK: SD CREDIT PROGRAM

HOCKING TECHNICAL COLLEGE, OHIO        WEEK OF            22,000  Aa2//
  REVENUE                              06/24
  MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
  REMARK: A3 Underlying
      Day of Sale: 06/25

VERRADO DISTRICT 1                     WEEK OF            20,400  //
  COMMUNITY FACILITIES DISTRICT        06/24

  GENERAL OBLIGATION REFUNDING
  SERIES 2013A
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas

BUILD NEW YORK CITY RESOURCE           WEEK OF            19,000  /AA-/
  "LEBANESE AMERICAN UNIVERSITY",      06/24
  NEW YORK
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
  REMARK: 2 SERIES TAXABLE AND TAX-EXEMPT
          2023 MATURITIES

ROYSE CITY INDEPENDENT SCHOOL          DAILY              18,562  Aaa/A+/
  DISTRICT, TEXAS
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2016-2029
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM

SINTON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT,    WEEK OF            18,000  //
  TEXAS                                06/24
  UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING
  BONDS, SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2014-2043
  REMARK: AAA/UNDERLYING
      Day of Sale: 06/27

GOLETA UNION SCHOOL DISTRICT,          WEEK OF            17,000  Aa2/AA-/
  CALIFORNIA                           06/24
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  SERIAL: 2014-2029
      Day of Sale: 06/25

TULOSO-MIDWAY INDEPENDENT SCHOOL       WEEK OF            15,000  //
  DISTRICT UNLIMITED TAX SCHOOL        06/24
  BUILDING BONDS SERIES 2013
  MGR: Frost Bank, San Antonio
      Day of Sale: 06/24

DOUGLAS COUNTY GENERAL OBLIGATION      WEEK OF            14,410  Aa2/AA/
  SALES TAX REFUNDING & IMPROVEMENT    06/24
  SERIES 2013 RHODE ISLAND
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2029
      Day of Sale: 06/26

OCOSTA SCHOOL DISTRICT NO. 172,        WEEK OF            13,800  //
  WASHINGTON                           06/24
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
  BONDS
  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
  SERIAL: 2014-2032
      Day of Sale: 06/26

MARYLAND COMMUNITY DEVELOPMENT         WEEK OF            13,640  Aaa//
  ADMINISTRATION                       06/24
  MULTI-FAMILY FREDDIE MAC
  TAX-EXEMPT BONDS (GLEN MANOR)
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 06/24

MARAIS DES CYGNES PUBLIC UTILITY       WEEK OF            13,000  //
  AUTHORITY WATER FACILITY REFUNDING   06/24
  REVENUE 2013 KANSAS
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 06/26

TEXAS WOMAN'S UNIVERSITY, TEXAS        DAILY              12,665  Aa3//
  REVENUE FINANCING SYSTEM REFUNDING
  BONDS, SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2014-2035

TOWN OF PROSPER, TEXAS                 WEEK OF            11,040  Aa3//
  LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION       06/24
  BONDS
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 06/25

BROWNSBURG 1999 SCHOOL BUILDING        WEEK OF            10,450  /AA+/AA-
  CORPORATION, INDIANA                 06/24                       /EXP/EXP
  AD VALOREM PROP TAX FIRST MORTGAGE
  BONDS, 2013A
  MGR: City Securities Corp., Indianapolis
  SERIAL: 2015-2033

CITY OF NORTH RICHLAND HILLS, TEXAS    WEEK OF             9,495  Aa2/AA+/
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS   06/24
  ************BANK QUALIFIED*********
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2014-2026
      Day of Sale: 06/25

BRYAN INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT,     WEEK OF             9,190  /AA-/AA
  TEXAS                                06/24
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
  BONDS
  ************BANK QUALIFIED*********
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas

OSCEOLA COUNTY HOUSING FINANCE         WEEK OF             8,320  Aaa/NR/NR
  AUTHORITY                            06/24
  MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS,
  2013 SERIES B

  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
      Day of Sale: 06/26

ARLINGTON LIMITED TAX GENERAL          WEEK OF             7,800  A3//
  OBLIGATION REFUNDING 2013            06/24
  WASHINGTON
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 06/26

CARLSBAD UNIFIED SCHOOL DISTRICT       WEEK OF             7,800  //
  CERTIFICATES OF PARTICIPATION        06/24
  2013, CALIFORNIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 06/27

ST. LOUIS COUNTY, MISSOURI             WEEK OF             7,600  NR/NR/
  INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY     06/24
  TRANSPORTATION DEVELOPMENT
  REFUNDING REVENUE

  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 06/25

WESTERLY GENERAL OBLIGATION            WEEK OF             7,580  Aa2/AA/
  REFUNDING 2013 RHODE ISLAND          06/24
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2029
      Day of Sale: 06/25

KANSAS UNIFIED SCHOOL DISTRICT 499     WEEK OF             7,500  NR/A+/
  CHEROKEE GALENA GENERAL OBLIGATION   06/24
  2013A
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 06/26

BRAZOSPORT WATER AUTHORITY, TEXAS      WEEK OF             7,400  /A+/
  WATER SUPPLY SYSTEM REVENUE          06/24
  REFUNDING BONDS
  ***********BANK QUALIFIED**********
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2014-2018
      Day of Sale: 06/25

VERRADO DISTRICT 1                     WEEK OF             6,000  //
  COMMUNITY FACILITIES DISTRICT        06/24

  GENERAL OBLIGATION PROJECT BONDS
  SERIES 2013B
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 06/25

CITY OF GREEN, OHIO                    WEEK OF             5,535  /AA+/
  VARIOUS PURPOSE LTGO BONDS           06/24
  MGR: Ross, Sinclaire & Associates, LLC, Cincinnati
  SERIAL: 2013-2032
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 06/25

TOWN OF PROSPER, TEXAS                 WEEK OF             5,500  Aa3//
  CERTIFICATES OF OBLIGATON            06/24
  LIMITED TAX GENERAL OBLIGATON
  BONDS
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas

OXFORD AREA SCHOOL DISTRICT            WEEK OF             5,030  //
  CHESTER COUNTY, PENNSYLVANIA         06/24
  GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES OF
2013
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2026
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 06/25

GREENVILLE AREA SCHOOL DISTRICT        WEEK OF             4,255  A2//
  MERCER COUNTY, PENNSYLVANIA          06/24
  GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES
  OF 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2020
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 06/27

TOWNSHIP OF CRANFORD                   WEEK OF             4,200  Aa2//
  COUNTY OF UNION, NEW JERSEY          06/24
  GENERAL IMPROVEMENT REFUNDING BONDS

  *************BANK QUALIFIED********
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 06/25

PALO PINTO INDEPENDENT SCHOOL          WEEK OF             3,400  /AAA/
  DISTRICT, TEXAS                      06/24
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
  BONDS
  ************BANK QUALIFIED*********
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 06/24

BENTON AREA SCHOOL DISTRICT            WEEK OF             2,500  A2//
  COLUMBIA COUNTY, PENNSYLVANIA        06/24
  GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES OF
2013
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2013-2026
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 06/26

CITY OF EULESS, TEXAS                  WEEK OF             2,090  Aa2/AA+/
  WATERWORKS AND SEWER SYSTEM          06/24
  REVENUE BONDS
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas

TROPHY CLUB MUD #1, TEXAS              WEEK OF             1,910  /AA-/
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,       06/24
  SERIES 2013
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
  REMARK: Bank Qualified

KANSAS UNIFIED SCHOOL DISTRICT 288     WEEK OF             1,750  NR/A/
  FRANKLIN CENTRAL HEIGHTS GENERAL     06/24
  OBLIGATION 2013
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2024-2027
      Day of Sale: 06/26

BROWNSBURG 1999 SCHOLL BUILDING        WEEK OF               500  /AA+/AA-
  CORPORATION, INDIANA                 06/24
  AD VALOREM PROP TAX FIRST
  MORTGAGE BONDS, 2013B
  MGR: City Securities Corp., Indianapolis
  SERIAL: 2018-2023
  REMARK: 8/23 CALL, NON-Q

KANSAS UNIFIED SCHOOL DISTRICT         WEEK OF               190  NR/A+/
  NO 499 CHEROKEE GALENA TAX GENERAL   06/24
  OBLIGATION REFUNDING 2013B
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2015
      Day of Sale: 06/26
                                          ----------------------
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