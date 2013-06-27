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June 27, 2013 / 7:51 PM / in 4 years

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

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212-404-8107.
 
ISSUE/SENIOR MANAGER                   SALE            (IN 000)   MDY/S&P/FTCH
--------------------                   ----            ---------  -----------------
THE BI-STATE DEVELOPMENT AGENCY        DAILY             376,030  Aa3/AA+/
  OF THE MISSOURI-ILLINOIS
  METROPOLITAN DISTRICT
  COMBINED LIEN MASS TRANSIT SALES
  TAX APPROPRIATION REFUNDING BONDS
  SERIES 2013A
  MGR: RBC Capital Markets, New York
 
METROPOLITAN TRANSPORTATION            WEEK OF           332,735  A2/A/A
  AUTHORITY                            07/01
  TRANSPORTATION REVENUE BONDS
  SERIES 2013D
  MGR: RBC Capital Markets, New York
  REMARK: ROP: 07/01/2013
      Day of Sale: 07/02
 
PENNSYLVANIA HOUSING FINANCE           DAILY             129,070  /AA+/NR
  AGENCY
  SINGLE FAMILY MORTGAGE REVENUE BOND
  SERIES 116
  AA2
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
 
MT. SAN ANTONIO COMMUNITY COLLEGE      WEEK OF           120,500  Aa2/AA/
  DISTRICT                             07/01
  LOS ANGELES COUNTY, CALIFORNIA
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
  CONSISTING OF:
  $72,000M SERIES A (FEDERALLY
  TAX-EXEMPT)
  $48,500M SERIES B (FEDERALLY
  TAXABLE)
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 07/02
 
OHIO WATER DEVELOPMENT AUTHORITY       WEEK OF           111,880  Aaa/AAA/
  STATE OF OHIO                        07/01
  WATER DEVELOPMENT REVENUE BONDS
  FRESH WATER SERIES 2013A
  MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
  REMARK: ROP: 07/01/2013
      Day of Sale: 07/02
 
GOOSE CREEK CISD                       WEEK OF           100,000  Aa2/AA/
  UNLIMITED TAX SCHOOLHOUSE BONDS      07/01
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
  SERIAL: 2014-2038
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
      Day of Sale: 07/01
 
CITY OF RIVERSIDE, CALIFORNIA          DAILY              93,550  /AA-/AA-
  CONSISTING OF:
  $ 93,550M REFUNDING ELECTRIC
  REVENUE BONDS, ISSUE OF 2013A

  $585,000M TAXABLE ELECTRIC REVENUE
  BONDS, ISSUE OF 2013B (TAXABLE)
  MGR: De La Rosa & Co., Los Angeles
      Day of Sale: 06/25
 
NORTH EAST INDEPENDENT SCHOOL          WEEK OF            75,000  //
  DISTRICT                             07/01
  UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING
  SERIES A
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
      Day of Sale: 07/02
 
NORTHEAST INDEPENDENT SCHOOL           WEEK OF            75,000  Aaa/AAA/
  DISTRICT, TEXAS                      07/01
  GENERAL OBLIGATION VARIABLE RATE
  SERIES 2013B
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: UNDERLYING RATINGS: AA1/AA-
          MATURES: 8/1/2043

      Day of Sale: 07/02
 
SOCORRO INDEPENDENT SCHOOL             DAILY              68,705  Aa2/NAF/AA-
  DISTRICT, TEXAS
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  SERIAL: 2013-2032
 
COUNTY OF NEW HANOVER, NORTH           DAILY              56,925  //
  CAROLINA HOSPITAL REVENUE REFUNDING
  BONDS (NEW HANOVER REGIONAL MEDICAL
  CENTER) SERIES 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
 
DISTRICT OF COLUMBIA HOUSING           DAILY              47,800  Aaa//
  FINANCE AGENCY
  MULTIFAMILY HOUSING MORTGAGE
  REVENUE BONDS
  (TYLER HOUSE APARTMENTS),
  SERIES 2013
  MGR: Loop Capital Markets, New York
  REMARK: (FNMA ENHANCED)
 
NORTH CAROLINA MEDICAL CARE            DAILY              37,455  NR/NR/NR
  COMMISSION
  RETIREMENT FACILITIES MORTGAGE
  REVENUE REFUNDING BONDS
  (ALDERSGATE), SERIES 2013
  MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Charlotte
  SERIAL: 2014-2017  TERM: 2023, 2035
      Day of Sale: 06/26
 
COUNTY OF UNION, NEW JERSEY            DAILY              36,980  /AA+/AA+
  GENERAL IMPROVEMENT REFUNDING BONDS
  AND COUNTY VOCATIONAL-TECHNICAL
  SCHOOL REFUNDING BONDS

  MGR: RBC Capital Markets, New York
 
INDIANAPOLIS PUBLIC IMPROVEMENT        DAILY              36,000  /AA+/AA+
  BOND BANK REFUNDING INDIANA
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
 
CALIFORNIA SCHOOL FINANCE AUTHORITY    DAILY              34,570  //
  CHARTER SCHOOL REVENUE BONDS

  SERIES 2013A-1
  SERIES 2013A-2
  SERIES 2013B TAXABLE
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
 
CLEVELAND REGIONAL TRANSIT, OHIO       DAILY              30,270  //
  SERIES A: 13.54MM
  SERIES B: 16.73MM
  MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
  REMARK: Aa2/AAA Underlying
 
COATESVILLE AREA SCHOOL DISTRICT       DAILY              29,235  Aa3/AA/
  PENNSYLVANIA GENERAL OBLIGATION
  LIMITED
  MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
  INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
  REMARK: Moodys: Baa2 Neg Underlying
          S&P:A+ Enhanced BBB+ Neg Underlying
 
AIRPORT AUTHORITY OF THE               WEEK OF            27,785  Aa1//
  CITY OF LINCOLN, NEBRASKA            07/01
  AIRPORT BONDS
  CONSISTING OF:
  $ 4,620M SERIES A & B (TAX-EXEMPT)
  $23,165M 2013 SERIES C (TAXABLE)
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 07/02
 
NEW HOPE CULTURAL EDUCATION            DAILY              24,865  Baa3/BBB-/NR
  FACILITIES FINANCE CORPORATION
  STUDENT HOUSING REVENUE BONDS

  SERIES 2013A AND 2013B (TAXABLE)
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
 
HOCKING TECHNICAL COLLEGE, OHIO        DAILY              22,000  Aa2//
  REVENUE
  MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
  REMARK: A3 Underlying
 
VERRADO DISTRICT 1                     DAILY              20,400  //
  COMMUNITY FACILITIES DISTRICT

  GENERAL OBLIGATION REFUNDING
  SERIES 2013A
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
 
LUCAS COUNTY, OHIO                     WEEK OF            19,615  MIG 1/SP-1+/
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION     07/01
  BOND ANTICIPATION NOTES
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  TERM: 2014
 
BUILD NEW YORK CITY RESOURCE           DAILY              19,000  /AA-/
  "LEBANESE AMERICAN UNIVERSITY",
  NEW YORK
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
  REMARK: 2 SERIES TAXABLE AND TAX-EXEMPT
          2023 MATURITIES
 
ROYSE CITY INDEPENDENT SCHOOL          DAILY              18,562  Aaa/A+/
  DISTRICT, TEXAS
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2016-2029
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
 
TEXAS WOMAN'S UNIVERSITY, TEXAS        DAILY              12,665  Aa3//
  REVENUE FINANCING SYSTEM REFUNDING
  BONDS, SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2014-2035
 
MADRAS SCHOOL DISTRICT 509J, OREGON    WEEK OF            10,740  //
  GENERAL OBLIGATION SERIES 2013B      07/01
  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
  SERIAL: 2014-2033
      Day of Sale: 07/02
 
CITY OF ROCK HILL, SOUTH CAROLINA      WEEK OF             9,865  /A-/
  TAX INCREMENT BONDS TAXABLE AND TAX  07/01
  EXEMPT
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  SERIAL: 2018-2039
  INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
      Day of Sale: 07/02
 
KANSAS UNIFIED SCHOOL DISTRICT 352     WEEK OF             9,675  NR/A/
  SHERMAN COUNTY, GENERAL OBLIGATION   07/01
  REFUNDING AND IMPROVEMENT 13B
 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2033
      Day of Sale: 07/01
 
OSCEOLA COUNTY HOUSING FINANCE         DAILY               8,320  Aaa/NR/NR
  AUTHORITY
  MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS,
  2013 SERIES B

  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
 
LUCAS COUNTY, OHIO                     WEEK OF             6,400  MIG 1/SP-1+/
  LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION       07/01
  BOND ANTICIPATION NOTES
  ************TAXABLE****************
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  TERM: 2014
 
VERRADO DISTRICT 1                     DAILY               6,000  //
  COMMUNITY FACILITIES DISTRICT

  GENERAL OBLIGATION PROJECT BONDS
  SERIES 2013B
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
 
CITY OF GREEN, OHIO                    DAILY               5,535  /AA+/
  VARIOUS PURPOSE LTGO BONDS
  MGR: Ross, Sinclaire & Associates, LLC, Cincinnati
  SERIAL: 2013-2032
  REMARK: BANK QUALIFIED
 
KANSAS UNIFIED SCHOOL DISTRICT 352     WEEK OF             5,320  NR/A/
  SHERMAN COUNTY TAXABLE GENERAL       07/01
  OBLIGATION REFUNDING IMPROVEMENT
  13C
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2023
      Day of Sale: 07/01
 
TROPHY CLUB MUD #1, TEXAS              DAILY               1,910  /AA-/
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
  REMARK: Bank Qualified
                                                      ----------------------
Expected volume excluding daily issues:                  904,515 (in 000's)

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  • above-portrait-tablet
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  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
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  • landscape-tablet-and-below

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