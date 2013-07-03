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July 3, 2013 / 12:50 PM / in 4 years

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

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ISSUE/SENIOR MANAGER                   SALE            (IN 000)   MDY/S&P/FTCH
--------------------                   ----            ---------  --------------
CITY AND COUNTY OF DENVER AIRPORT      WEEK OF           700,000  A2/A/A
  SYSTEM SUB LIEN DENVER               07/08
  INTERNATIONAL AIRPORT
  338MM SUBJECT TO AMT
  396MM TAX EXEMPT
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
      Day of Sale: 07/08

CALIFORNIA HEALTH FACILITIES           WEEK OF           634,110  A1/AA-/AA-
  FINANCING AUTHORITY REVENUE BONDS    07/08

  SERIES 2013
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York

ILLINOIS STATE TOLL HIGHWAY            WEEK OF           425,000  Aa3/AA-/AA-
  AUTHORITY                            07/08
  TOLL HIGHWAY SENIOR REVENUE BONDS,
  2013 SERIES B (REFUNDING)
  MGR: Goldman, Sachs & Co., New York

CITIES OF DALLAS AND FORT WORTH        WEEK OF           409,000  A2/A+/A
  TEXAS DALLAS/FORT WORTH              07/08
  INTERNATIONAL AIRPORT JOINT REVENUE
  REFUNDING BONDS SERIES 2013 NON AMT
  MGR: Loop Capital Markets, Chicago

CITY OF AUSTIN, TEXAS                  WEEK OF           370,000  Aa2/AA/AA-
  WTER AND WASTEWATER SYSTEM REVENUE   07/08
  REFUNDING BONDS, SERIES 2013A
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

MOUNT SAN ANTONIO COMMUNITY COLLEGE    WEEK OF           336,050  Aa2/AA/
  DISTRICT LOS ANGELES COUNTY          07/08
  CALIFORNIA ELECTION OF 2008 GENERAL
  OBLIGATION BONDS $205M SERIES 2013A
  FEDERALLY TAX EXEMPT) $10,550M
  SERIES 2013B (FEDERALL TAXABLE)
  2013 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
  BONDS $72MM SERIES A (FEDERALLY TAX
  EXEMPT) $48,500M SEIRES B FEDERALLY
  TAXABLE
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 07/10

GEISINGER HEALTH SYSTEM                DAILY             284,400  Aa2/AA/NR
  TAXABLE BONDS, SERIES 2013
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

CITY OF HOPE                           DAILY             250,000  A1/A+/AA-
  DIRECT OBLIGATION NOTES

  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

NEW YORK STATE ENVIRONMENTAL           WEEK OF           200,000  Aaa/AAA/AAA
  FACILITIES CORPORATION               07/08
  STATE REVOLVING FUNDS REVENUE BONDS
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 07/08

TARRANT COUNTY CULTURAL EDUCATION      WEEK OF           187,365  Aa3/AA-/
  FACILITIES FINANCE CORPORATION       07/08
  METHODIST HOSPITALS OF DALLAS
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 07/10

WEST TRAVIS COUNTY PUBLIC UTILITY      WEEK OF           175,940  //
  AGENCY, TEXAS                        07/08
  REVENUE AND REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013
  MGR: BOSC, Inc., Richardson
  SERIAL: 2014-2045
      Day of Sale: 07/10

PENNSYLVANIA HOUSING FINANCE           DAILY             129,070  /AA+/NR
  AGENCY
  SINGLE FAMILY MORTGAGE REVENUE BOND
  SERIES 116
  AA2
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago

STATE OF NEW YORK MORTGAGE AGENCY      WEEK OF           125,780  Aa1/NR/NR
  HOMEOWNER MORTGAGE REVENUE BONDS     07/08
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
      Day of Sale: 07/09

STATE OF COLORADO                      WEEK OF           112,180  Aa2/AA-/
  REFUNDING CERTIFICATES OF            07/08
  PARTICIPATION

  TAXABLE SERIES 2013
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  SERIAL: 2013-2019
      Day of Sale: 07/10

KATY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT,      WEEK OF           103,970  Aaa/AAA/
  TEXAS                                07/08
  UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
  SERIES 2013A

  $585,000M TAXABLE ELECTRIC REVENUE
  BONDS, ISSUE OF 2013B (TAXABLE)
  MGR: De La Rosa & Co., Los Angeles
      Day of Sale: 06/25

VIRGINIA HOUSING DEVELOPMENT           WEEK OF            90,000  Aaa/AAA/
  AUTHORITY, VIRGINIA                  07/08
  COMMONWEALTH MORTGAGE BONDS

  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2016-2025  TERM: 2031, 2038
      Day of Sale: 07/10

CORPUS CHRISTI, TEXAS                  WEEK OF            85,555  //
  GENERAL OBLIGATION IMPROVEMENT       07/08
  SERIES 2013
  MGR: Frost Bank, San Antonio
      Day of Sale: 07/09

TARRANT COUNTY CULTURAL EDUCATION      WEEK OF            71,645  Aa2/AA/NR
  FACILITIES FINANCE CORPORATION       07/08
  HOSPITAL REVENUE BONDS

  SERIES 2013A
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

VERMONT MUNICIPAL BOND BANK            WEEK OF            71,000  Aa2/AA+/
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2014-2033  TERM: 2038, 2043
      Day of Sale: 07/09

SOCORRO INDEPENDENT SCHOOL             DAILY              68,705  Aa2/NAF/AA-
  DISTRICT, TEXAS
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  SERIAL: 2013-2032

TEXAS WATER DEVELOPMENT                WEEK OF            68,210  Aaa/AAA/
  CLEAN WATER SRF                      07/08
  REVENUE REFUNDING 2013A
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2017
      Day of Sale: 07/09

NORTH EAST INDEPENDENT SCHOOL          WEEK OF            63,285  Aa1/AA-/
  DISTRICT, TEXAS                      07/08
  UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
  SERIAL: 2014-2043
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
      Day of Sale: 07/09

CITY OF EL PASO DOWNTOWN               WEEK OF            60,800  /AA-/A+
  DEVELOPMENT CORPORATION              07/08
  CONSISTING OF:
  $40,980M SPECIAL REVENUE BONDS,
  SERIES 2013A (TAX-EXEMPT)
  $19,820M SPECIAL REVENUE BONDS,
  SERIES 2013B (TAXABLE)
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York

AMARILLO INDEPENDENT SCHOOL            WEEK OF            60,000  Aaa//
  DISTRICT, TEXAS                      07/08
  UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
  S13
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2014-2043
  REMARK: AAA/AA2 AAA/AA+
      Day of Sale: 07/09

COMMUNITY DEVELOPMENT                  WEEK OF            52,510  Aa2/NR/AA+
  ADMINISTRATION                       07/08
  MARYLAND DEPARTMENT OF HOUSING AND
  COMMUNITY DEVELOPMENT
  HOUSING REVENUE BONDS
  CONSISTING OF:
  SERIES 2013 B (NON-AMT)
  SERIES 2013 C (AMT)
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
      Day of Sale: 07/09

GREENWOOD INDEPENDENT SCHOOL           WEEK OF            51,499  /AAA/AAA
  DISTRICT, TEXAS                      07/08
  UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2014-2043
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: UNDERLYING RATING: A+/A+
      Day of Sale: 07/11

ROLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT         WEEK OF            50,000  Aa2/AA-/
CALIFORNIA GENERAL OBLIGATION        07/08
  MGR: George K. Baum & Company, Denver

DISTRICT OF COLUMBIA HOUSING           DAILY              47,800  Aaa//
  FINANCE AGENCY
  MULTIFAMILY HOUSING MORTGAGE
  REVENUE BONDS
  (TYLER HOUSE APARTMENTS),
  SERIES 2013
  MGR: Loop Capital Markets, New York
  REMARK: (FNMA ENHANCED)

KATY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT,      WEEK OF            44,060  Aaa/AAA/
  TEXAS                                07/08
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  SERIES 2013-B
  MGR: BOSC, Inc., Richardson
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: MAT RANGE: TBD
      Day of Sale: 07/10

SAN MATEO COUNTY JOINT POWERS          WEEK OF            41,340  Aa2/AA+/
  FINANCING AUTHORITY 2013             07/08
  SERIES A LEASE REVENUE BONDS
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
      Day of Sale: 07/10

GARLAND INDEPENDENT SCHOOL             WEEK OF            39,473  Aaa/AAA/
  DISTRICT, TEXAS                      07/08
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  *************TAXABLE***************
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2014-2028
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: UNDERLYING RATING: AAA/AA
      Day of Sale: 07/09

NORTH CAROLINA MEDICAL CARE            DAILY              37,455  NR/NR/NR
  COMMISSION
  RETIREMENT FACILITIES MORTGAGE
  REVENUE REFUNDING BONDS
  (ALDERSGATE), SERIES 2013
  MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Charlotte
  SERIAL: 2014-2017  TERM: 2023, 2035
      Day of Sale: 06/26

INDIANAPOLIS PUBLIC IMPROVEMENT        DAILY              36,000  /AA+/AA+
  BOND BANK REFUNDING INDIANA
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York

EMERALD PEOPLE'S UTILITY DISTRICT,     WEEK OF            35,790  A1//
  OREGON                               07/08
  ELECTRIC REVENUE REFUNDING 13
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2026
      Day of Sale: 07/11

CITY OF PARIS, TEXAS                   WEEK OF            35,068  Aa3/A+/NR
  (LAMAR COUNTY)                       07/08
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  SERIES 2013
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 07/11

CALIFORNIA SCHOOL FINANCE AUTHORITY    DAILY              34,570  //
  CHARTER SCHOOL REVENUE BONDS

  SERIES 2013A-1
  SERIES 2013A-2
  SERIES 2013B TAXABLE
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago

WOODLAND HILLS SCHOOL DISTRICT         WEEK OF            30,000  Aa/A/
  PENNSYLVANIA GENERAL OBLIGATION      07/08
  BONDS
  MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
  SERIAL: 2013-2020
  INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE

VERMONT HOUSING FINANCE AGENCY         WEEK OF            27,240  Aa3/AA/
  MULTIPLE PURPOSE BONDS               07/08

  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2014-2023  TERM: 2027, 2032, 2043
      Day of Sale: 07/11

THE COUNTY OF COOK, ILLINOIS           WEEK OF            24,945  /AAA/
  SALES TAX REVENUE BONDS (QECB)       07/08
  ****************TAXABLE************
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  TERM: 2035
      Day of Sale: 07/11

LAUREL HIGHLANDS SCHOOL DISTRICT       WEEK OF            24,255  //
  FAYETTE COUNTY, PENNSYLVANIA         07/08
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  SERIES OF 2013
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 07/09

HOCKING TECHNICAL COLLEGE, OHIO        DAILY              22,000  Aa2//
  REVENUE BONDS GENERAL RECEIPTS
  MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2038
  REMARK: A3 Underlying/College Enhanced

CITY OF COPPELL, TEXAS                 WEEK OF            21,940  Aaa/AAA/NR
  (DALLAS AND DENTON COUNTIES)         07/08
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013
  COMBINATION TAX AND LIMITED SURPLUS
  REVENUE CERTIFICATES OF OBLIGATION,
  SERIES 2013
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 07/09

BUILD NEW YORK CITY RESOURCE           DAILY              19,000  /AA-/
  "LEBANESE AMERICAN UNIVERSITY",
  NEW YORK
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
  REMARK: 2 SERIES TAXABLE AND TAX-EXEMPT
          2023 MATURITIES

ADDISON, TEXAS DALLAS COUNTY,          WEEK OF            18,675  //
  GENERAL OBLIGATION BONDS             07/08
  CONSISTING OF:
  $4,875M - SERIES 2013
  $1,875M - SERIES A
  $1,250M - SERIES B - TAXABLE
  $10,675M COMBINATION TAX & REVENUE,
  CERTIFICATES OF OBLIGATION
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: RATED: TBD
      Day of Sale: 07/11

WEST SACRAMENTO, CALIFORNIA            WEEK OF            18,640  /A/
  FINANCE AUTHORITY WATER REVENUE      07/08
  REFUNDING BONDS
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
  SERIAL: 2013-2024
  INSURANCE: INSURED
      Day of Sale: 07/09

ROYSE CITY INDEPENDENT SCHOOL          DAILY              18,562  Aaa/A+/
  DISTRICT, TEXAS
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2016-2029
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM

WEBB COUNTY, TEXAS                     DAILY              18,390  Aa3/AA/
  CERTIFICATES OF OBLIGATION
  SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2014-2033

NORTH ALLEGHENY SCHOOL DISTRICT        WEEK OF            16,000  Aa//
  PENNSYLVANIA GENERAL OBLIGATION      07/08
  BONDS SERIES A & B 2013
  MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
  SERIAL: 2013-2018

DELTON KELLOGG SCHOOLS, MICHIGAN       WEEK OF            14,790  Aa3//
  2013 SCHOOL BUILDING & SITE BONDS,   07/08
  BARRY & ALLEGAN COUNTIES
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: (QSBLF)
      Day of Sale: 07/11

FULLERTON SCHOOL DISTRICT,             WEEK OF            14,370  NR/A/
  CALIFORNIA                           07/08
  SPECAIL TAX REVENUE REFUNDING
  SERIES 2013A
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2031
      Day of Sale: 07/10

TEXAS WOMAN'S UNIVERSITY, TEXAS        DAILY              12,665  Aa3//
  REVENUE FINANCING SYSTEM REFUNDING
  BONDS, SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2014-2035

NEW HAMPSHIRE HEFA                     WEEK OF            12,500  A3/NR/
  REVENUE SAINT ANSELM COLLEGE 13      07/08
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  TERM: 2043
      Day of Sale: 07/11

UTAH INFRASTRUCTURE AGENCY             WEEK OF            10,750  A2/AA-/
  TELECOMMUNICATIONS AND FRANCHISE     07/08
  TAX REVENUE BONDS, SERIES 2013
  MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
  REMARK: SERIAL/TERMS
      Day of Sale: 07/09

CITY OF CRANSTON, RHODE ISLAND         WEEK OF            10,210  //
  GENERAL OBLIGATION BONDS,            07/08
  2013 SERIES A
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 07/09

HOLLIDAY INDEPENDENT SCHOOL            WEEK OF             9,500  /AAA/
  DISTRICT, TEXAS                      07/08
  UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
  *********BANK QUALIFIED************
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2014-2038
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: UNDERLYING RATING: A+
      Day of Sale: 07/09

ALBANY COUNTY SCHOOL DISTRICT NO.1     WEEK OF             9,000  /AA-/
  STATE OF WYOMING GENERAL OBLIGATION  07/08
  BUILDING BONDS SERIES OF 2013
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 07/10

CITY OF MISSOURI CITY, TEXAS           WEEK OF             8,645  Aa2//
  (FORT BEND AND HARRIS COUNTIES)      07/08
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013
  *************BANK QUALIFIED********
  MGR: BOSC, Inc., Richardson
  SERIAL: 2014-2026
      Day of Sale: 07/08

OSCEOLA COUNTY, FLORIDA                WEEK OF             8,320  Aaa/NR/NR
HOUSING FINANCE AUTHORITY            07/08
  MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS,
  2013 SERIES B

  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
      Day of Sale: 07/09

HEMLOCK PUBLIC SCHOOL DISTRICT,        WEEK OF             8,000  Aa3//
  MICHIGAN                             07/08
  2013 SCHOOL BUILDING & SITE BONDS,
  SERIES I, SAGINAW & MIDLAND
  COUNTIES
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: (QSBLF)
      Day of Sale: 07/11

CITY OF HEALTH, TEXAS                  WEEK OF             7,975  /AA-/
  (ROCKWALL COUNTY)                    07/08
  COMBINATION TAX AND SURPLUS REVENUE
  CERTIFICATES OF OBLIGATION,
  SERIES 2013
  MGR: BOSC, Inc., Richardson
  SERIAL: 2014-2033
      Day of Sale: 07/09

JEFFERSON COUNTY LIBRARY DISTRICT,     WEEK OF             7,595  //
  MISSOURI                             07/08
  LEASE REFUNDING CERTIFICATES OF
  PARTICIPATION BONDS
  CONSISTING OF:
  $4,855M - SERIES A
  $2,740M - SERIES B
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: RATED: TBD
      Day of Sale: 07/09

GARY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT,      WEEK OF             7,223  /AAA/
  TEXAS                                07/08
  UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING AND
  REFUNDING BONDS
  **********BANK QUALIFIED***********
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2014-2037
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
      Day of Sale: 07/09

COTULLA INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT    WEEK OF             6,530  /A+/
  TEXAS                                07/08
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  ***********NON-BANK QUALIFIED******
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
  SERIAL: 2014-2016
      Day of Sale: 07/08

CITY OF GREEN, OHIO                    DAILY               5,535  /AA+/
  VARIOUS PURPOSE LTGO BONDS
  MGR: Ross, Sinclaire & Associates, LLC, Cincinnati
  SERIAL: 2013-2032
  REMARK: BANK QUALIFIED

BREWER (CITY) HIGH SCHOOL DISTRICT,    WEEK OF             5,446  NR/AA-/
  MAINE                                07/08
  QSCB-TAXABLE
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2016-2032
      Day of Sale: 07/09

HOLMDEL BOARD OF EDUCATION,            WEEK OF             5,415  Aa1/NR/
  NEW JERSEY                           07/08
  ************BANK QUALIFIED*********
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2013-2018
      Day of Sale: 07/10

MONTGOMERY COUNTY MUNICIPAL UTILITY    WEEK OF             5,080  Aa//
  DISTRICT 39, TEXAS                   07/08
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, S13
  ************BANK QUALIFIED*********
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
      Day of Sale: 07/08

ROPES INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT,     WEEK OF             5,000  /AAA/
  TEXAS                                07/08
  UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
  ****************BANK QUALIFIED*****
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2014-2043
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
      Day of Sale: 07/11

BROCTON CENTRAL SCHOOL DISTRICT,       WEEK OF             5,000  NR/A/
  NEW YORK                             07/08
  QSCB-TAXABLE
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2015-2029
      Day of Sale: 07/11

COTULLA INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT    WEEK OF             5,000  /A+/
  TEXAS                                07/08
  UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING
  *********NON-BANK QUALIFIED********
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
  SERIAL: 2014-2016
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
      Day of Sale: 07/08

ROCKWALL, TEXAS                        WEEK OF             4,595  NR/A-/NR
  ECONOMIC DEVELOPMENT CORPORATION     07/08
  SALES TAX REVENUE BONDS
  TAXABLE SERIES 2013
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 07/08

BRYSON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT     WEEK OF             3,425  Aaa/AAA/NR
  (JACK AND YOUNG COUNTIES, TEXAS)     07/08
  UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
  SERIES 2013
  ************BANK QUALIFIED*********
  MGR: RBC Capital Markets, New York
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
      Day of Sale: 07/10

TROPHY CLUB MUD #1, TEXAS              DAILY               1,910  /AA-/
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
  REMARK: Bank Qualified

CITY OF HEATH, TEXAS                   WEEK OF             1,580  /AA/
  (ROCKWALL COUNTY)                    07/08
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013
  ************BANK QUALIFIED*********
  MGR: BOSC, Inc., Richardson
  SERIAL: 2014-2024
      Day of Sale: 07/09

CITY OF GREENSBURG                     WEEK OF             1,520  /A/
  WESTMORELAND COUNTY, PENNSYLVANIA    07/08
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  SERIES OF 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2013-2032
  INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 07/10

FULLERTON SCHOOL DISTRICT,             WEEK OF             1,080  NR/A/
  CALIFORNIA                           07/08
  SPECIAL TAX REVENUE REFUNDING
  2013B JR
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2028
      Day of Sale: 07/10
                                          ----------------------
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