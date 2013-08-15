DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

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August 15, 2013 / 8:26 PM / 4 years ago

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Reuters Staff

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ISSUE/SENIOR MANAGER                   SALE            (IN 000)   MDY/S&P/FTCH
--------------------                   ----            ---------  -----------------
NEW JERSEY TRANSPORTATION TRUST        WEEK OF           850,000  A1/A+/A+
  FUND AUTHORITY                       08/19
  TRANSPORTATION PROGRAM BONDS
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP: 08/19/2013
      Day of Sale: 08/20
 
AUTHORITY OF THE             WEEK OF           526,680  A3/A+/A+
  STATE OF NEW YORK                    08/19
  STATE UNIVERSITY OF NEW YORK
  DORMITORY FACILITIES REVENUE BONDS
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP: 08/21/2013
      Day of Sale: 08/22
 
COLUMBUS, OHIO                         WEEK OF           296,565  Aaa/AAA/AAA
  VARIOUS PURPOSE UNLIMITED & LIMITED  08/19
  TAX BONDS (TAX-EXEMPT)
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP: 08/19/2013
      Day of Sale: 08/20
 
CHARLESTON COUNTY AIRPORT DISTRICT     WEEK OF           174,030  A1/A/
  AIRPORT REVENUE BONDS                08/19

  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP: 08/19/2013
      Day of Sale: 08/20
 
CITY OF DALLAS, TEXAS                  WEEK OF           164,355  Aa1/AAA/
  WATERWORKS & SEWER SYSTEM REVENUE    08/19
  REFUNDING BONDS
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 08/22
 
UNIVERSITY OF WASHINGTON               WEEK OF           143,400  Aaa/AA+/NR
  GENERAL REVENUE BONDS, 2013          08/19
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
      Day of Sale: 08/20
 
COLORADO EDUCATIONAL AND CULTURAL      WEEK OF           112,170  A2/A-/
  FACILITIES AUTHORITY                 08/19
  (JOHNSON & WALES UNIVERSITY PROJECT
  $30,105M REVENUE BONDS SERIES 2013A
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
      Day of Sale: 08/20
 
CITY OF CHARLOTTE, NORTH CAROLINA      WEEK OF           103,290  Aaa/AAA/AAA
  GENERAL OBLIGATION BONDS             08/19
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  SERIAL: 2014-2029
      Day of Sale: 08/22
 
STATE OF OREGON                        WEEK OF            78,060  Aa2/AA/AA
  OREGON FACILITIES AUTHORITY          08/19
  PROVIDENCE HEALTH AND SERVICES
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 08/22
 
DEVELOPMENT AUTHORITY OF               WEEK OF            71,735  A3/A/A+
  BARTOW COUNTY (GEORGIA)              08/19
  POLLUTION CONTROL REVENUE BONDS
  (GEORGIA POWER COMPANY PLANT BOWEN
  PROJECT) FIRST SERIES 2013
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
  REMARK: NOTES: 5 YR PUTS
      Day of Sale: 08/19
 
WEST VIRGINIA ECONOMIC DEVELOPMENT     WEEK OF            70,000  Baa2/BBB/NR
  AUTHORITY                            08/19
  POLLUTION CONTROL REVENUE REFUNDING
  BONDS

  SERIES 2008C & SERIES 2008D
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
      Day of Sale: 08/21
 
BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY     WEEK OF            62,370  NR/AA-/AA
  OF OKLAHOMA THE UNIVERSITY OF        08/19
  OKLAHOMA HEALTH SCIENCES CENTER
  GENERAL REVENUE BONDS FEDERALLY
  TAXABLE SERIES 2013A
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
  SERIAL: 2014-2043
  REMARK: ROP: 8/21
      Day of Sale: 08/22
 
  
CITY OF EL PASO DOWNTOWN               WEEK OF            60,800  NR/AA-/A+
  DEVELOPMENT CORPORATION              08/19
  SPECIAL REVENUE BONDS, SERIES 2013A
  AND TAXABLE SERIES 2013B

  MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
      Day of Sale: 08/21
 
DENTON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT,    WEEK OF            44,695  /AAA/AAA
  TEXAS                                08/19
  VARIABLE RATE UNLIMITED TAX SCHOOL
  BUILDING BONDS, SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  TERM: 2043
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
      Day of Sale: 08/19
 
ALBUQUERQUE MUNICIPAL SCHOOL           WEEK OF            43,400  Aa1/AA/
  DISTRICT NO. 12, NEW MEXICO          08/19
  GENERAL OBLIGATION SCHOOL BUILDING
  BONDS, SERIES 2013A
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
  SERIAL: 2014-2029
      Day of Sale: 08/20
 
OKLAHOMA WATER RESOURCES BOARD         WEEK OF            41,070  Aaa/AAA/AAA
  REVOLVING FUND REVENUE BONDS         08/19
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP: 08/19/2013
      Day of Sale: 08/20
 
NORTH CAROLINA MEDICAL CARE            DAILY              37,455  NR/NR/NR
  COMMISSION
  RETIREMENT FACILITIES MORTGAGE
  REVENUE REFUNDING BONDS
  (ALDERSGATE), SERIES 2013
  MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Charlotte
  SERIAL: 2014-2017  TERM: 2023, 2035
      Day of Sale: 06/26
 
OKLAHOMA WATER RESOURCES BOARD         WEEK OF            35,575  Aaa/AAA/AAA
  REVOLVING FUND REVENUE REFUNDING     08/19
  BONDS (TAXABLE)
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: IOI: 08/19/2013
      Day of Sale: 08/20
 
SANTA BARBARA HIGH SCHOOL DISTRICT     WEEK OF            35,000  Aa3/AA-/
  GENERAL OBLIGATION                   08/19
  10 ELEC 2013D
  CALIFORNIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 08/20
 
MAINE STATE HOUSING AUTHORITY          WEEK OF            30,000  Aa1/AA+/
  MORTGAGE PURCHASE                    08/19
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2015-2023  TERM: 2029, 2034
      Day of Sale: 08/21
 
NOBLESVILLE HIGH SBC, INDIANA          WEEK OF            28,000  //
  UNLIMITED AD VALOREM PROPERTY TAX    08/19
  FIRST MORTGAGE BONDS, SERIES 2013
  MGR: City Securities Corp., Indianapolis
  SERIAL: 2019-2033
  REMARK: S&P "AA+/AA+" Expected
      Day of Sale: 08/22
 
COLUMBUS, OHIO                         WEEK OF            24,920  Aaa/AAA/AAA
  VARIOUS PURPOSE UNLIMITED & LIMITED  08/19
  TAX BONDS (TAXABLE)
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 08/20
 
TOWN OF BABYLON, NEW YORK              WEEK OF            24,600  MIG 1/SP-1+/
  GENERAL OBLIGATION BONDS             08/19
  TAX-EXEMPT AND TAXABLE BANS
  MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
      Day of Sale: 08/21
 
INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY OF    WEEK OF            23,370  NR/NR/NR
  THE CITY OF HARRISONBURG, VIRGINIA   08/19
  RESIDENTIAL CARE FACILITY REVENUE
  AND REFUNDING BONDS, SERIES 2013B

  MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Charlotte
  SERIAL: 2013-2018  TERM: 2023, 2033, 2039
      Day of Sale: 08/21
 
FAYETTEVILLE STATE UNIVERSITY,         WEEK OF            22,985  NR/A-/A+
  NORTH CAROLINA                       08/19
  GENERAL REVENUE
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  REMARK: 2 SERIES
          TAX EXEMPT DUE: 2014-2028; 2033 AND 2043
          TAXABLE DUE: 2021
      Day of Sale: 08/20
 
TAOS COUNTY, NEW MEXICO                WEEK OF            22,000  NR/BBB/NR
  EDUCATION GROSS RECEIPT TAX          08/19
  IMPROVEMENT REVENUE BONDS
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
      Day of Sale: 08/19
 
EAST NORRITON, PENNSYLVANIA            WEEK OF            21,000  //
  JOINT SEWER AUTHORITY REVENUE BONDS  08/19
  MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
  SERIAL: 2013-2042
      Day of Sale: 08/20
 
SANTA BARBARA ELEMENTARY SCHOOL        WEEK OF            20,000  Aa3/AA-/
DISTRICT                             08/19
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  10 ELEC 2013B
  CALIFORNIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 08/20
 
COLUMBUS, OHIO                         WEEK OF            19,800  Aaa/AAA/AAA
  VARIOUS PURPOSE LIMITED TAX NOTES    08/19
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 08/20

    
ANDREWS COUNTY HOSPITAL DISTRICT,      WEEK OF            19,500  A1//
  TEXAS                                08/19
  GENERAL OBLIGATON BONDS, SERIES 201
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2014-2032
  REMARK: INSURANCE: TBD
      Day of Sale: 08/22

    
WEBER COUNTY SPECIAL ASSESSMENT        WEEK OF            17,000  /AA-/
  SUMMIT MOUNTAIN ASSESSMENT AREA      08/19
  UTAH
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2016-2033
      Day of Sale: 08/22
KENEDY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT     WEEK OF            16,900  //
  TEXAS UNLIMITED TAX SCHOOL           08/19
  BUILDING BONDS SERIES 2013
  MGR: Cabrera Capital Markets, LLC, Chicago

    
CLOVIS PUBLIC FINANCING AUTHORITY      WEEK OF            14,000  /AA/
  2013 REFUNDING LEASE REVENUE BONDS   08/19
  MGR: RBC Capital Markets, New York
  REMARK: BAM INSURED
      Day of Sale: 08/21

    
PORT OF OLYMPIA LTGO                   WEEK OF            13,240  Aa3//
  SERIES 2013B                         08/19
  WASHINGTON
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2024-2029
      Day of Sale: 08/20

    
CITY OF WICHITA FALLS, TEXAS           WEEK OF            13,000  NR/AA/NR
  (WICHITA COUNTY) COMBINATION TAX     08/19
  AND REVENUE CERTIFICATES OF
  OBLIGATION SERIES 2013A
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 08/19

    
SEMITROPIC IMPROVEMENT STORAGE,        WEEK OF            10,000  /A+/
  CALIFORNIA                           08/19
  REVENUE
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  REMARK: STRUCTURE: TBA
      Day of Sale: 08/20

    
NORTHERN EXPRESS TRANS                 WEEK OF             9,995  NR/NR/
  SHELBY, MONTANA                      08/19
  TAXABLE
  GANS SERIES 2013B
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  TERM: 2015
      Day of Sale: 08/21

    
SUSQUEHANNA TOWNSHIP SCHOOL            WEEK OF             9,700  //
  DISTRICT                             08/19
  DAUPHIN COUNTY, PENNSYLVANIA
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES 2013
  **********BANK QUALIFIED***********
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2013-2027
      Day of Sale: 08/19

    
PANOLA COLLEGE DISTRICT                WEEK OF             9,500  NR/AA-/NR
  (A POLITICAL SUBDIVISION OF THE      08/19
  STATE OF TEXAS LOCATED IN PANOLA
  COUNTY, TEXAS) GENERAL OBLIGATION
  BONDS SERIES 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 08/22

    
PORT OF OLYMPIA LTGO                   WEEK OF             8,770  Aa3//
  SERIES 2013A (AMT)                   08/19
  WASHINGTON
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2017-2024
      Day of Sale: 08/20

    
LAKE COUNTY, ILLINOIS                  WEEK OF             7,920  Aa2//
  (GURNEE) SCHOOL DISTRICT NO. 56      08/19
  REFUNDING SCHOOL BONDS,
  SERIES 2013 A
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis

    
CITY OF WESLACO, TEXAS                 WEEK OF             6,750  //
  TAX AND REVENUE CERTIFICATES OF      08/19
  OBLIGATION SERIES 2013
  BANK QUALIFIED
  MGR: Cabrera Capital Markets, LLC, Chicago

    
PLAINS INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT,    WEEK OF             6,620  /AAA/
  TEXAS                                08/19
  UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
  SERIES 2013A
  ************BANK QUALIFIED*********
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2014-2029
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
      Day of Sale: 08/19

    
SHELBY, MONTANA                        WEEK OF             5,325  NR/NR/
  BANS                                 08/19
  MULTI MODAL RAIL PROJECT
  SERIES 2013A
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  TERM: 2015
      Day of Sale: 08/21

    
WELD COUNTY RE-5J                      WEEK OF             4,410  //
  (JOHNSTOWN MILLIKEN SCHOOL           08/19
  DISTRICT), COLORADO
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver

    
FENTON, MISSOURI                       WEEK OF             4,325  //
  REFUNDING CERTIFICATES OF            08/19
  PARTICIPATION, SERIES 2013
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis

    
CITY OF SPRINGTOWN, TEXAS              WEEK OF             2,090  A2//
  (PARKER COUNTY)                      08/19
  COMBINATION TAX & REVENUE
  CERTIFICATES OF PARTICIPATION,
  SERIES 2013
  MGR: BOSC, Inc., Richardson
  SERIAL: 2014-2038
      Day of Sale: 08/22

    
CITY OF KRUM, TEXAS                    WEEK OF             1,800  /A/
  GENERAL OBLIGATION BONDS             08/19
  SERIES 2013
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
  REMARK: BANK QUALIFIED
                                                      ----------------------
Expected volume excluding daily issues:                3,330,715 (in 000's)

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