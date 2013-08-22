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#Market News
August 22, 2013 / 7:48 PM / 4 years ago

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

9 Min Read

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212-404-8107.
ISSUE/SENIOR MANAGER                   SALE            (IN 000)   MDY/S&P/FTCH
--------------------                   ----            ---------  --------------
NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT      WEEK OF           654,810  NR/AA-/NR
  CORPORATION                          08/26
  CAPITAL FUND GRANT PROGRAM REVENUE
  BONDS

  CONSISTING OF:
  $183,995M SERIES 2013A
  $470,815M SERIES 2013B
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

CITY OF ATLANTA, GEORGIA               WEEK OF           328,735  Aa3/AA+/A+
  REVENUE REFUNDING "FRN"              08/26
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
      Day of Sale: 08/27

MIAMI-DADE COUNTY SEAPORT              WEEK OF           248,220  A2/A/
  DEPARTMENT, FLORIDA                  08/26
  REVENUE BONDS 2013A (NON-AMT)
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
  SERIAL: 2016-2042
      Day of Sale: 08/27

A.B. WON PAT INTERNATIONAL AIRPORT,    WEEK OF           246,000  Baa2/BBB/
  GUAM                                 08/26
  AMT AND NON-AMT
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2014-2023  TERM: 2028, 2033, 2043
      Day of Sale: 08/28

CITY OF ATLANTA, GEORGIA               WEEK OF           222,380  Aa3/A+/A+
  WATER AND WASTEWATER REVENUE         08/26
  REFUNDING BONDS, SERIES 2013B
  MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
      Day of Sale: 08/27

MAINE MUNI BOND BANK                   WEEK OF           213,440  A1/A+/
  LIQUOR OPERATION REVENUE BONDS       08/26
  *******TAXABLE********
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
  SERIAL: 2015-2024
  REMARK: IOI MON AND PRICING TUESDAY
      Day of Sale: 08/27

MIAMI-DADE COUNTY SEAPORT              WEEK OF           142,465  A2/A/
  DEPARTMENT, FLORIDA                  08/26
  REVENUE SERIES 2013B (AMT)
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
  SERIAL: 2014-2033  TERM: 2038, 2042
      Day of Sale: 08/27

NEW JERSEY CARE FACILITIES             WEEK OF           141,425  A2/A/NR
  FINANCING AUTHORITY REVENUE BONDS    08/26
  ROBERT WOOD JOHNSON UNIVERSITY
  HOSPITAL ISSUE, SERIES 2013A
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

RED RIVER EDUCATION FINANCE            WEEK OF           100,000  Aa3/NR/AA-
  CORPORATION                          08/26
  HIGHER EDUCATION REVENUE BONDS
  (TEXAS CHRISTIAN UNIVERSITY
  PROJECT), SERIES 2013
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

VIRGINIA HOUSING DEVELOPMENT           WEEK OF            80,000  Aaa/AAA/
  AUTHORITY                            08/26
  MORTGAGE REVENUE BONDS
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  SERIAL: 2016-2025  TERM: 2031, 2038
      Day of Sale: 08/27

JACKSONVILLE ELECTRIC AUTHORITY        WEEK OF            79,350  //
  ELECTRIC SYSTEM REVENUE BONDS,       08/26
  SERIES THREE 2013D  (AA2/AA-/AA)
  ELECTRIC SYSTEM SUBORDINATED
  REVENUE BONDS, 2013 SERIES E

  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 08/28

CITY OF DELTONA UTILITY, FLORIDA       WEEK OF            78,830  /A/A+
  UTILITY SYSTEM REVENUE REFUNDING     08/26
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
  SERIAL: 2014-2038
      Day of Sale: 08/27

MARCO ISLAND, FLORIDA                  WEEK OF            60,340  Aa3/AA-/
  UTILITY SYSTEM REVENUE REFUNDING     08/26
  BONDS
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 08/27

CITY OF ODESSA, TEXAS                  WEEK OF            55,000  Aa2/AA/NR
  (ECTOR AND MIDLAND COUNTIES)         08/26
  COMBINATION TAX AND REVENUE
  CERTIFICATES OF OBLIGATION
  SERIES 2013
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

MANSFIELD INDEPENDENT SCHOOL           WEEK OF            50,000  Aaa/AAA/AAA
  DISTRICT, TEXAS                      08/26
  UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
  SERIAL: 2030-2043
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: UNDERLYING RATINGS: AA2/AA/AA+
      Day of Sale: 08/28

MONTANA BOARD OF HOUSING               WEEK OF            49,980  Aa1/AA+/NR
  SINGLE FAMILY PROGRAM BONDS          08/26
  2013 SERIES B-1 (AMT)
  2013 SERIES B-2 (NON-AMT)
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
      Day of Sale: 08/28

AMPHITHEATER UNIFIED SCHOOL            WEEK OF            41,000  Aa2/A+/
  DISTRICT, ARIZONA                    08/26
  PIMA COUNTY SCHOOL IMPROVEMENT
  BONDS
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
      Day of Sale: 08/28

CITY OF NEW HAVEN, CONNECTICUT         WEEK OF            38,390  A2/BBB+/A-
  GENERAL OBLIGATION BONDS,            08/26
  ISSUE OF 2013, SERIES A
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
  SERIAL: 2014-2023
      Day of Sale: 08/28

NORTH CAROLINA MEDICAL CARE            DAILY              37,455  NR/NR/NR
  COMMISSION
  RETIREMENT FACILITIES MORTGAGE
  REVENUE REFUNDING BONDS
  (ALDERSGATE), SERIES 2013
  MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Charlotte
  SERIAL: 2014-2017  TERM: 2023, 2035
      Day of Sale: 06/26

CLEVELAND, OHIO REGIONAL TRANSIT       DAILY              30,270  Aa2/AAA/
  AUTHORITY
  MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
  SERIAL: 2013-2025

MAINE STATE HOUSING                    WEEK OF            30,000  Aa1/AA+/
  NON AMT                              08/26
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2015-2023  TERM: 2029, 2034
      Day of Sale: 08/27

NOBLESVILLE HIGH SCHOOL BUILDING       WEEK OF            28,000  //
  CORP, INDIANA                        08/26
  UNLIMITED AD VALOREM PROPERTY TAX
  FIRST MORTGAGE BONDS, SERIES 2013
  MGR: City Securities Corp., Indianapolis
  SERIAL: 2019-2033
  REMARK: S&P "AA+/A+"

CITY OF EL PASO, TEXAS                 WEEK OF            25,330  NR/AA/AA
  (EL PASO COUNTY)                     08/26
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 08/27

NEW ALBANY, INDIANA                    WEEK OF            18,500  //
  REDEVELOPMENT AUTHORITY LEASE        08/26
  RENTAL REVENUE BONDS, SERIES 2013
  MGR: City Securities Corp., Indianapolis
  SERIAL: 2016-2030
  REMARK: 7/15/2023 call
          A Rated (Expected)

BRENTWOOD UNION FREE SCHOOL            WEEK OF            18,400  Aa2/NR/
  DISTRICT, NEW YORK                   08/26                      EXP/  /
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2014-2024
      Day of Sale: 08/28

MIAMI-DADE COUNTY SEAPORT              WEEK OF            17,520  A2/A/
  DEPARTMENT, FLORIDA                  08/26
  REVENUE REFUNDING 2013D (AMT)
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
  SERIAL: 2014-2026
      Day of Sale: 08/27

REDDING JOINT POWERS FINANCING         WEEK OF            16,190  NR/AA/NR
  AUTHORITY, CALIFORNIA                08/26
  WATER AND WASTEWATER REFUNDING
  REVENUE BONDS
  2013 SERIES A
  MGR: RBC Capital Markets, New York
  INSURANCE: UNINSURED
      Day of Sale: 08/28

MIAMI-DADE COUNTY SEAPORT              WEEK OF            11,765  A2/A/
  DEPARTMENT, FLORIDA                  08/26
  REVENUE REFUNDING 2013C (NON-AMT)
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
  SERIAL: 2014-2015
 SERIES 2013
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
  SERIAL: 2014-2015
      Day of Sale: 08/27

HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY        WEEK OF             3,325  /BBB/
  DISTRICT NO. 249, TEXAS              08/26
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  SERIES 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 08/27

 KANSAS UNIFIED SCHOOL DISTRICT         WEEK OF             3,035  NR/A+/
  SEDGWICK CITY GENERAL OBLIGATION     08/26
  REFUNDING BONDS SERIES 2013-A
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2015-2017
      Day of Sale: 08/28
                                          ----------------------
Expected volume excluding daily issues:     3,062,130 (in 000's)

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