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#Market News
August 29, 2013 / 5:56 PM / in 4 years

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

7 Min Read

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ISSUE/SENIOR MANAGER                   SALE            (IN 000)   MDY/S&P/FTCH
--------------------                   ----            ---------  -------------
BOARD OF REGENTS OF THE TEXAS A&M      WEEK OF           352,825  Aaa/AA+/AA+
  UNIVERSITY SYSTEM, TEXAS REVENUE     09/02
  FINANCING SYSTEM BONDS, TAXABLE
  SERIES 2013C REVENUE FINANCE SYSTEM
  BONDS,SERIES 2013D TAX EXEMPT
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  SERIAL: 2016-2043
      Day of Sale: 09/04

NEW JERSEY ECONOMIC DEVELOPMENT        WEEK OF           238,000  Aa3/AA-/
  AUTHORITY RUTGERS UNIVERSITY         09/02
  GENERAL OBLIGATION LEASE REVENUE
  COLLEGE AVENUE REDEVELOPMENT
  PROJECT
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
      Day of Sale: 09/04

COUNTY OF ALLEGHENY,PENNSYLVANIA       DAILY             133,990  A1/A+/
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  TAXABLE SERIES C-71
  MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
  SERIAL: 2013-2021

CITY OF JACKSONVILLE, FLORIDA          WEEK OF           121,490  Aa2/AA-/AA
  CONSISTING OF: $54,065M SPECIAL      09/02
  REVENUE & REFUNDING BONDS SER 2013A
  $36,295M TAXABLE SPECIAL REVENUE &
  REFUNDING BONDS SERIES 2013B
  $31,295M SPECIAL REVENUE REFUNDING
  BONDS SERIES 2013C
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

OAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT        WEEK OF           114,000  //
  COUNTY OF ALAMEDA, CALIFORNIA        09/02
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  ELECTION OF 2012, SERIES 2013
  MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
      Day of Sale: 09/04

PUBLIC UTILITY DISTRICT NO. 2 OF       WEEK OF            68,285  Aa3/AA/AA
  GRANT COUNTY WASHINGTON ELECTRIC     09/02
  SYSTEM REVENUE REFUNDING BONDS
  SERIESJ 2013-J
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

TRUST FOR CULTURAL RESOURCES OF        WEEK OF            65,180  Aa3/AA-/NR
  THE COUNTY OF ONONDAGA, ONONDAGA     09/02
  COUNTY, NEW YORK REVENUE BONDS

  SERIES 2013
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

MANSFIELD INDEPENDENT SCHOOL           WEEK OF            50,000  Aaa/AAA/AAA
  DISTRICT, TEXAS                      09/02
  UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
  SERIAL: 2030-2043
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: UNDERLYING RATINGS: AA2/AA/AA+
      Day of Sale: 09/04

COUNTY OF ALLEGHENY,PENNSYLVANIA       DAILY              48,490  A1/A+/
  GENERAL OBLIGATION BONDS TAX EXEMPT
  SERIES C71B & 72
  MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2033

DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE       WEEK OF            31,000  Baa2/NR/NR
  OF NEW YORK THE CULINARY INSTITUTE   09/02
  OF AMERICA REVENUE BONDS, SER 2013
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 09/04

APOLLO CAREEER CENTER JOINT            WEEK OF            30,000  Aa2/NR/NR
  VOCATIONAL SCHOOL DISTRICT           09/02

  VARIOUS PURPOSE SCHOOL PURPOSE
  IMPROVEMENT BONDS SERIES 2013
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 09/04

GREATER NEW ORLEANS EXPRESSWAY         WEEK OF            27,455  /AA-/
  COMMISSION, LOUISIANA REFUNDING      09/02
  REVENUE
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
  SERIAL: 2013-2028
  INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
  REMARK: /A/
      Day of Sale: 09/04

CROWLEY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT    WEEK OF            25,000  Aa3//
  UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS  09/02
  SERIES 2013
  MGR: BOSC, Inc., Richardson
  SERIAL: 2016-2038
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
      Day of Sale: 09/02

ROYSE CITY INDEPENDENT SCHOOL          DAILY              18,562  //
  DISTRICT TEXAS UNLIMITED TAX
  REFUNDING BONDS SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas

TEXAS WOMAN'S UNIVERSITY TEXAS         DAILY              12,665  //
  REVENUE FINANCING SYSTEM REFUNDING
  BONDS SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas

CAREY EXEMPTED VILLAGE SCHOOL          WEEK OF            10,905  Aa2//
  DISTRICT, OHIO COUNTIES OF WYANDOT   09/02
  AND SENECA SCHOOL IMPROVEMENT BONDS
  SERIES 2013
  MGR: RBC Capital Markets, New York
  REMARK: A1 STATE INTERCEPT
      Day of Sale: 09/05

COMMUNITY DEVELOPMENT                  WEEK OF            10,790  Aa2/NR/AA+
  ADMINISTRATION MARYLAND DEPARTMENT   09/02
  OF HOUSING & COMMUNITY DEVELOPMENT
  HOUSING REVENUE BONDS SERIES 2013D

  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

COVINGTON EXEMPTED VILLAGE SCHOOL      WEEK OF             9,000  Aa2//
  DISTRICT MIAMI COUNTY OHIO SCHOOL    09/02
  FACILITIES CONSTRUCTION &
  IMPROVEMENT BONDS SERIES A & B
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2051
      Day of Sale: 09/04

WASHINGTON COUNTY, PENNSYLVANIA        WEEK OF             8,500  Aa2//
  GENERAL OBLIGATION BONDS             09/02
  MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2022
      Day of Sale: 09/04

SPRINGFIELD LOCAL SCHOOL DISTRICT      WEEK OF             6,398  Aa2//
  OHIO, CLASSROOM FACILITIES           09/02
  IMPROVEMENT BONDS, SERIES 2013
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 09/04

CITY OF DANVILLE GENERAL OBLIGATION    WEEK OF             6,200  Aa2/A+/AA-
  PUBLIC IMPROVEMENT, VIRGINIA         09/02
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  SERIAL: 2014-2033  TERM: 2038
  REMARK: A1
      Day of Sale: 09/04

BRIGHTON AREA SCHOOLS, LIVINGSTON      WEEK OF             3,225  //
  COUNTY, MICHIGAN 2013 REFUNDING      09/02
  BONDS
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 09/04

FALFURRIAS LIMITED TAX REFUNDING       WEEK OF             3,185  //
  TEXAS BANK QUALIFIED                 09/02
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
  SERIAL: 2013-2032
      Day of Sale: 09/03

CITY OF ENGLEWOOD, COLORADO            WEEK OF             2,550  NR/NR/
  GOLF COURSE ENTERPRISE REVENUE       09/02
  REFUNDING BONDS, SERIES 2013
  BANK QUALIFIED
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
  SERIAL: 2013-2028  TERM: 2033
      Day of Sale: 09/04
                                          ----------------------
Expected volume excluding daily issues:          1,183,988 (in 000's)

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  • landscape-tablet-and-below

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