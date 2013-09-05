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September 5, 2013 / 8:36 PM / in 4 years

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

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ISSUE/SENIOR MANAGER                   SALE            (IN 000)   MDY/S&P/FTCH
--------------------                   ----            ---------  -----------------
MIAMI-DADE COUNTY, FLORIDA             WEEK OF           384,645  A3/NR/A
  SEAPORT REVENUE BONDS                09/09
  CONSISTING OF:
  $244,885M SERIES 2013 A
  $110,730M SERIES 2013 B (AMT)
  $ 11,755M SERIES 2013 C
  $ 17,275M SERIES 2013 D (AMT)
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
  REMARK: ROP: MONDAY, SEPTEMBER 9TH
      Day of Sale: 09/10
  
PROVIDENCE HEALTH & SERVICES           WEEK OF           327,785  Aa2/AA/AA
  OBLIGATED GROUP                      09/09
  DIRECT OBLIGATION NOTES-TAXABLE
  FRN'S
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 09/12
 
CATHOLIC HEALTH SERVICES OF LONG       WEEK OF           290,000  //
  ISLAND                               09/09
  CORPORATE TAXABLE BONDS
  SERIES 2013
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
 
ALAMEDA COUNTY JOINT POWERS            WEEK OF           286,885  Aa3//AA
  AUTHORITY                            09/09
  LEASE REVENUE BONDS

  2013 SERIES A
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
  REMARK: S&P: TBD
 
TEXAS PRIVATE ACTIVITY BOND SURFACE    WEEK OF           277,000  Baa3/BBB-/NR
  TRANSPORTATION CORPORATION           09/09
  SENIOR LIEN REVENUE BONDS

  SERIES 2013 (TAX-EXEMPT)
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
 
MONROE COUNTY INDUSTRIAL               WEEK OF           265,000  Aa3/AA-/AA-
  DEVELOPMENT CORPORATION REVENUE      09/09
  BONDS
  (UNIVERSITY OF ROCHESTER PROJECT),
  SERIES 2013
  CONSISTING OF:
  $118,700M SERIES 2013A (TAX-EXEMPT)
  $ 75,200M SERIES 2013B (TAX-EXEMPT)
  $ 71,100M SERIES 2013C (TAXABLE)
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
 
PROVIDENCE HEALTH & SERVICES           WEEK OF           252,265  Aa2/AA/AA
  OBLIGATED GROUP                      09/09
  DIRECT OBLIGATIONS NOTES-TAXABLE
  FIXED RATE
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 09/12
 
WEST VIRGINIA HOSPITAL FINANCE         WEEK OF           210,665  //
  AUTHORITY - WEST VIRGINIA            09/09
  HOSPITAL REVENUE REFUNDING AND
  IMPROVEMENT

  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
  REMARK: APPLIED/A/NAF
          ROP: WEDNESDAY
          STRUCTURE: TBA
      Day of Sale: 09/12
 
LEANDER INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT    WEEK OF           204,541  //
  (WILLIAMSON AND TRAVIS COUNTIES,TX   09/09
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  SERIES 2013A & SERIES 2013B
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
 
THE TURNPIKE AUTHORITY OF KENTUCKY     WEEK OF           186,850  Aa2/AA+/A+
  ECONOMIC DEVELOPMENT ROAD REVENUE    09/09
  BONDS
  (REVITALIZATION PROJECTS),
  2013 SERIES A
  MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
  REMARK: ROP: 09/11/2013
      Day of Sale: 09/12
IOWA FINANCE AUTHORITY                 WEEK OF           175,130  Aa3//AA-
  HEALTH FACILITIES REVENUE BONDS      09/09
  SERIES 2013A & SERIES 2013C

  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
 
STATE OF OREGON-OREGON FACILITIES      WEEK OF           164,465  Aa2/AA/AA
  AUTHORITY                            09/09
  PROVIDENCE HEALTH & SERVICES
  REVENUE BONDS-TAX EXEMPT FRN'S
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 09/12
 
HAWAII PACIFIC HEALTH                  WEEK OF           160,980  A2/A-/A-
  CONSISTING OF:                       09/09                      EXP/  /
  $128,635M DEPARTMENT OF BUDGET AND
  FINANCE OF THE STATE OF HAWAII
  SPECIAL PURPOSE REVENUE BONDS
  (HAWAI'I PACIFIC HEALTH OBLIGATED
  GROUP), SERIES 2013A
  $ 32,345M DEPARTMENT OF BUDGET AND
  FINANCE OF THE STATE OF HAWAII
  SPECIAL PURPOSE REVENUE BONDS
  (HAWAI'I PACIFIC HEALTH OBLIGATED
  GROUP), SERIES 2013B
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
 
LOUISVILLE/JEFFERSON COUNTY,           WEEK OF           152,000  /A-/A-
  KENTUCKY                             09/09
  METROPOLITAN GOVERNMENT NORTON
  HEALTHCARE, INC. HEALTH SYSTEM
  REVENUE
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
      Day of Sale: 09/10
 
COUNTY OF ALLEGHENY,PENNSYLVANIA       DAILY             133,990  A1/A+/
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  TAXABLE SERIES C-71
  MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
  SERIAL: 2013-2021
COUNTY OF SUFFOLK, NEW YORK            WEEK OF           100,000  /SP-1/F1
  TAX ANTICIPATION NOTES-2013          09/09

  MGR: Jefferies LLC, New York
      Day of Sale: 09/11
 
VIRGIN ISLANDS PUBLIC FINANCE          WEEK OF            88,655  Baa2/BBB/BBB
  AUTHORITY                            09/09
  REVENUE REFUNDING BONDS

  SERIES 2013A SENIOR LIEN
  MGR: Jefferies LLC, New York
      Day of Sale: 09/10
 
THE PHILADELPHIA MUNICIPAL             WEEK OF            86,010  A2/A-/A-
  AUTHORITY                            09/09
  CITY OF PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA
  CITY AGREEMENT REVENUE REFUNDING
  BONDS, S2013 SERIES A
  MGR: Jefferies LLC, New York
      Day of Sale: 09/11
 
ONTARIO PUBLIC FINANCING AUTHORITY     WEEK OF            74,940  /AA/
  2013 WATER REVENUE BONDS             09/09
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
 
TARRANT COUNTY, TEXAS                  WEEK OF            72,215  Aaa/AAA/NR
  LIMITED TAX REFUNDING AND            09/09
  IMPROVEMENT BONDS, SERIES 2013
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
 
NORTHSIDE INDEPENDENT SCHOOL           WEEK OF            70,000  Aaa//
  DISTRICT, TEXAS                      09/09
  UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
      Day of Sale: 09/11
MISSISSIPPI EDUCATIONAL BUILDING       WEEK OF            63,985  //
  CORPORATION                          09/09
  MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY,
  REVENUE REFUNDING BONDS
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
 
VIRGINIA HOUSING DEVELOPMENT           WEEK OF            60,250  Aa1/AA+/
  AUTHORITY                            09/09
  RENTAL HOUSING BONDS (NON-AMT)
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 09/10
 
TRINITY RIVER AUTHORITY OF TEXAS       WEEK OF            51,240  Aaa/AA+/
  REGIONAL WASTEWATER SYSTEM           09/09
  REVENUE IMPROVEMENT AND REFUNDING
  BONDS
  SERIES 2013
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
 
STATE PUBLIC BUILDING AUTHORITY        WEEK OF            50,765  Aa3//
  (PENNSYLVANIA)                       09/09
  COLLEGE REVENUE BONDS
  MONTGOMERY COUNTY COMMUNITY COLLEGE
  SERIES 2013
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 09/10
 
SCHOOL DISTRICT 139 (VALLIVUE)         WEEK OF            50,750  Aa1//
  GENERAL OBLIGATION BONDS             09/09
  SERIES 2013
  IDAHO
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2024-2033
  REMARK: SCHOOL BOND GUARANTY PROGRAM
      Day of Sale: 09/10
 
COUNTY OF ALLEGHENY,PENNSYLVANIA       DAILY              48,490  A1/A+/
  GENERAL OBLIGATION BONDS TAX EXEMPT
  SERIES C71B & 72
  MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2033
 
NEW HOPE CULTURAL EDUCATION            WEEK OF            48,325  NR/NR/BBB-
FACILITIES FINANCE CORPORATION       09/09
  FIRST MORTGAGE REVENUE BONDS,
  SERIES 2013

  MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Richmond
  SERIAL: 2014-2018  TERM: 2023, 2033, 2043, 2048
 
RIVERSIDE COMMUNITY PROPERTIES         WEEK OF            45,520  /AA-/
  DEVELOPMENT, INC.                    09/09
  LEASE REVENUE BONDS, 2013

  MGR: Barclays Capital Inc., New York
      Day of Sale: 09/12
 
KANSAS MUNICIPAL ENERGY AGENCY         WEEK OF            42,655  /A-/
  POWER PROJECT REVENUE BONDS          09/09

  SERIES 2013
  MGR: BMO Capital Markets GKST, Inc., Chicago
 
OKLAHOMA CITY AIRPORT TRUST REVENUE    WEEK OF            42,000  A2/A+/
  (TAXABLE)                            09/09
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2014-2023  TERM: 2028, 2033, 2043
      Day of Sale: 09/12
 
PEMBROKE PINES, FLORIDA                WEEK OF            40,000  A2/A+/
  COMMUNICATION SERVICES TAX           09/09
  REVENUE BONDS
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 09/11
ST. LUKE'S EPISCOPAL-PRESBYTERIAN      DAILY              40,000  A/A+/
  HOSPITALS
  TAXABLE HEALTH FACILITIES REVENUE
  BONDS
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
 
MICHIGAN FINANCE AUTHORITY             WEEK OF            30,000  /AA/
  LOCAL GOVERNMENT LOAN PROGRAM        09/09
  REVENUE BONDS, SERIES 2013 C
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 09/11
 
BOARD OF GOVERNORS OF THE              WEEK OF            26,610  Aa3//
  COLORADO STATE UNIVERSITY SYSTEM     09/09
  CONSISTING OF:
  $18,645M SYSTEM ENTERPRISE REVENUE
  BONDS, SERIES 2013C
  $ 7,965M TAXABLE SYSTEM ENTERPRISE
  REVENUE BONDS, SERIES 2013D
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 09/10
 
BROOKLYN CITY SCHOOL DISTRICT,         WEEK OF            26,000  /A+/
  OHIO                                 09/09
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES 2013
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 09/11
 
EAST NORRITON-PLYMOUTH-WHITPAIN        WEEK OF            22,875  Aa3//
  JOINT SEWER AUTHORITY, PENNSYLVANIA  09/09
  SEWER REVENUE BONDS
  MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
  SERIAL: 2014-2041
      Day of Sale: 09/11
 
CONNETQUOT CENTRAL SCHOOL DISTRICT,    WEEK OF            19,605  Aa2/NR/
  NEW YORK                             09/09
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2014-2024
      Day of Sale: 09/10
 
ROYSE CITY INDEPENDENT SCHOOL          DAILY              18,562  //
  DISTRICT TEXAS UNLIMITED TAX
  REFUNDING BONDS SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
 
THE TOWNSHIP OF NORTH BERGEN           WEEK OF            16,315  Aa3//
  MUNICIPAL UTILITIES AUTHORITY        09/09

  SEWER REVENUE REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 09/11
 
OGDEN CITY, UTAH                       WEEK OF            13,630  Aa3/AA-/
  WATER & SEWER REVENUE BONDS          09/09
  SERIES 2013B
  MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
      Day of Sale: 09/12
 
TEXAS WOMAN'S UNIVERSITY TEXAS         DAILY              12,665  //
  REVENUE FINANCING SYSTEM REFUNDING
  BONDS SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
 
MINNEAPOLIS COMMON BOND LIMITED TAX    WEEK OF            12,645  NR/A+/
  ECONOMIC DEVELOPMENT REVENUE BONDS   09/09
  SERIES 2013A
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2015-2039
      Day of Sale: 09/10
 
REDDING JOINT POWERS FINANCING         WEEK OF            11,695  Aa//
  AUTHORITY                            09/09
  LEASE REVENUE BONDS (2013 CAPITAL
  PROJECTS)
  CONSISTING OF:
  $9,585M 2013 SERIES B
  $2,110M 2013 SERIES C (TAXABLE)
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 09/10
 
WATKINS GLEN CENTRAL SCHOOL            WEEK OF            10,835  NR/A+/
  DISTRICT, NEW YORK                   09/09
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2014-2019
      Day of Sale: 09/11
 
COLUMBIA BOROUGH SCHOOL DISTRICT,      WEEK OF             9,990  /A+/
  PENNSYLVANIA                         09/09
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  SERIES OF 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
      Day of Sale: 09/10
 
TROY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT       DAILY               7,060  //
  TEXAS
  UT REFUNDING BONDS
  SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  REMARK: BANK QUALIFIED
 
BURLINGTON GENERAL OBLIGATION          WEEK OF             7,000  Baa3//
  PUBLIC IMPROVEMENT                   09/09
  SERIES 2013B
  VERMONT
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2033
      Day of Sale: 09/11
 
MAPLETON SCHOOL DISTRICT REFUNDING     WEEK OF             5,750  Aa2//
  GENERAL OBLIGATION BONDS             09/09
  COLORADO
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 09/12
 
TOWN OF TELLURIDE, COLORADO            WEEK OF             5,650  /A+/
  CERTIFICATES OF PARTICIPATION        09/09
  SERIES 2013
  *************BANK QUALIFIED********
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
 
STATE OF MISSISSIPPI MASTER LEASE      WEEK OF             5,145  NR/AA-/
  PROGRAM                              09/09
  CERTIFICATES OF PARTICIPATION
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
 
PRINEVILLE FFC PENSION OBLIG 2013      WEEK OF             5,000  /A+/
  TAXABLE                              09/09
  OREGON
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2032
      Day of Sale: 09/11
 
OGDEN CITY, UTAH                       WEEK OF             4,655  /AA/
  STORM DRAIN REVENUE BONDS            09/09
  SERIES 2013
  MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
      Day of Sale: 09/12
 
EUREKA FIRE PROTECTION DISTRICT,       WEEK OF             3,800  /AA/
  MISSOURI                             09/09
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES 2013
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 09/10
 
TOWN OF BEDFORD, NEW YORK              WEEK OF             3,660  NR/AAA/
  *************BANK QUALIFIED********  09/09
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2014-2019
      Day of Sale: 09/10
                                                     ----------------------
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