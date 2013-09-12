FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR
Sections
Featured
Puerto Rico presses for shipping waiver to speed up relief
Puerto Rico
Puerto Rico presses for shipping waiver to speed up relief
NAFTA talks overshadowed by U.S. duty on Bombardier jets
Bombardier Battle
NAFTA talks overshadowed by U.S. duty on Bombardier jets
Sowing seeds of a profit-slashing grains glut
Fields of Debt
Sowing seeds of a profit-slashing grains glut
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Market News
September 12, 2013 / 8:04 PM / 4 years ago

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

14 Min Read

Sept 12 - IN ORDER TO ENSURE THAT WE HAVE TIME TO ENTER ALL NEW ISSUE
INFORMATION, DALCOMP ASKS THAT FIRMS CALL US AT 212-404-8107 OR USE OUR FAX
212-404-8153 TO INFORM US UPCOMING ISSUES.  WE WILL ADD ANY INFORMATION WE
RECEIVE BY 2 P.M., EDT, ON THURSDAY AFTERNOON.  PLEASE BE SURE TO INCLUDE THE
ENTIRE MANAGEMENT GROUP.
IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS SERVICE, PLEASE CALL DALCOMP AT
212-404-8107.
ISSUE/SENIOR MANAGER                   SALE            (IN 000)   MDY/S&P/FTCH
--------------------                   ----            ---------  --------------
STATE OF WASHINGTON                    WEEK OF           294,675  Aa3/AA/
  FEDERAL HIGHWAY GRANT ANTICIPATION   09/16
  REVENUE BONDS
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 09/17

CITIES OF DALLAS AND FORT WORTH        WEEK OF           259,425  A2/A+/A
  TEXAS DALLAS/FORT WORTH              09/16
  INTERNATIONAL AIRPORT JOINT REVENUE
  REFUNDING BONDS SERIES 2013F
  NON AMT
  MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
      Day of Sale: 09/18

ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA         DAILY             136,400  A1/A+/
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  TAXABLE SERIES C-71A
  MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
  SERIAL: 2013-2022

CITY OF COLORADO SPRINGS, COLORADO     WEEK OF           130,045  Aa2/AA/AA
  UTILITIES SYSTEM IMPROVEMENT         09/16
  REVENUE BONDS
  CONSISTING OF:
  $59,820M SERIES 2013B-1
  $70,225M SERIES 2013B-2
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

ALBUQUERQUE BERNALILLO COUNTY          WEEK OF           122,310  //AA
  WATER UTILITY AUTHORITY              09/16
  CONSISTING OF:
  $64,680M JOINT WATER AND SEWER
  IMPROVEMENT REVENUE BONDS,
  SERIES 2013A
  $57,630M JOINT WATER AND SEWER
  SYSTEM REFUNDING REVENUE BONDS,
  SERIES 2013B
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
  REMARK: MOODY'S/S&P: TBD

SALT LAKE CITY RDA                     WEEK OF            76,000  Aa3/NR/
  TAXABLE TAX INCREMENT BONDS          09/16
  UTAH
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2016-2038
      Day of Sale: 09/17

OAKLAND REDEVELOPMENT SUCCESSOR        WEEK OF            74,000  /A-/
  AGENCY                               09/16
  CENTRAL DISTRICT REDEVELOPMENT
  PROJECT
  SUBORDINATED TAX ALLOCATION
  REFUNDING BONDS, SERIES 2013
  MGR: De La Rosa & Co., Los Angeles
      Day of Sale: 07/17

NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT      WEEK OF            72,000  Aa2/AA/
  CORPORATION                          09/16
  MULTI-FAMILY HOUSING REVENUE BONDS,
  2013 SERIES A (OCEAN VILLAGE)
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP: 09/17/2013
      Day of Sale: 09/18

CITY OF AUSTIN, TEXAS                  WEEK OF            71,605  Aaa/AAA/AAA
  PUBLIC IMPROVEMENT REFUNDING BONDS   09/16
  ***********TAXABLE**************
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
  SERIAL: 2015-2020
      Day of Sale: 09/19

NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT      WEEK OF            69,655  Aa1//
  CORP MULTI-FAMILY SECURED MORTGAGE   09/16
  REVENUE BONDS 2013 SERIES A TAXABLE
  MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
  REMARK: ROP: 9/16
      Day of Sale: 09/17

PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION       WEEK OF            65,470  //
  $30,775M OIL FRANCHISE TAX SENIOR    09/16
  REVENUE REFUNDING BONDS,
  SERIES A OF 2013
  $34,595M OIL FRANCHISE TAX
  SUBORDINATED REVENUE REFUNDING
  BONDS,  SERIES B OF 2013
  MGR: Loop Capital Markets, New York
  REMARK: SERIES A OF 2013: AA3/AA
          SERIES B OF 2013: A2/A+
      Day of Sale: 09/17

COLORADO HEALTH FACILITIES             WEEK OF            65,000  A3/A-/
  AUTHORITY                            09/16
  HEALTH FACILITIES REVENUE
  EVANGELICAL LUTHERAN
  GOOD SAMARITAN SOCIETY PROJECT
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  TERM: 2028, 2033, 2038, 2043
      Day of Sale: 09/19

MISSISSIPPI EDUCATIONAL BUILDING       WEEK OF            63,985  Aa2//AA
  CORPORATION                          09/16
  MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY
  REVENUE REFUNDING BONDS
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
  SERIAL: 2014-2033  TERM: 2038
      Day of Sale: 09/17

SPRING BRANCH INDEPENDENT SCHOOL       WEEK OF            62,900  //
  DISTRICT, TEXAS                      09/16
  MGR: Jefferies LLC, New York
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: UNDERLYING MOODY'S: AA1
          UNDERLYING S&P AA
          VARIABLE RATE
      Day of Sale: 09/17

CONSOLIDATED SCHOOL DISTRICT           WEEK OF            46,300  /AA/
  NUMBER 158                           09/16
  MCHENRY AND KANE COUNTIES, ILLINOIS

  GENERAL OBLIGATION REFUNDING SCHOOL
  BONDS, SERIES 2013
  MGR: BMO Capital Markets GKST, Inc., Chicago
      Day of Sale: 09/17

ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA         DAILY              46,115  A1/A+/
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  SERIES C71B & C72
  MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2033

CITY OF AUSTIN, TEXAS                  WEEK OF            44,510  Aaa/AAA/AAA
  PUBLIC IMPROVEMENT REFUNDING BONDS   09/16
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
  REMARK: DUE: 2014-2021 AND 2023-2024
      Day of Sale: 09/19

ST. LUKE'S EPISCOPAL-PRESBYTERIAN      DAILY              40,000  A/A+/
  HOSPITALS
  TAXABLE HEALTH FACILITIES REVENUE
  BONDS
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York

SALT LAKE CITY, UTAH                   WEEK OF            40,000  Aa1//AAA
  FEDERALLY TAXABLE SALES AND EXCISE   09/16
  TAX REVENUE BONDS
  SERIES 2013A
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
      Day of Sale: 09/16

COUNTY OF GENESEE                      WEEK OF            34,880  A2/A+/NR
  STATE OF MICHIGAN                    09/16
  WATER SUPPLY SYSTEM REVENUE BONDS

  SERIES 2013
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

LUBBOCK, TEXAS                         WEEK OF            33,000  //
  INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT          09/16
  UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  REMARK: STRUCTURE TBA
      Day of Sale: 09/18

CITY OF RALEIGH, NORTH CAROLINA        WEEK OF            31,080  Aa1/AA+/AA+
  LIMITED OBLIGATION                   09/16
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  REMARK: STRUCTURE TBA
      Day of Sale: 09/18

BURLINGTON COUNTY BRIDGE COMMISSION    WEEK OF            30,000  NR/NR/
  FIXED RATE NOTE                      09/16
  MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
  TERM: 2014

THE COUNTY COMMISSION OF KANAWHA       WEEK OF            25,305  Baa1/NR/NR
  COUNTY, WEST VIRGINIA                09/16
  STUDENT HOUSING REVENUE BONDS
  (THE WEST VIRGINIA STATE UNIVERSITY
  FOUNDATION PROJECT), SERIES 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
      Day of Sale: 09/17

BERNARDS TOWNSHIP                      WEEK OF            24,155  /AA+/
  BOARD OF EDUCATION                   09/16
  SOMERSET COUNTY, NEW JERSEY
  REFUNDING SCHOOL BONDS
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 09/17

GLENDALE UNION HIGH SCHOOL DISTRICT    WEEK OF            22,800  /A+/
  #205, ARIZONA                        09/16
  SCHOOLIMPROVEMENT BONDS,
  PROJECT 2011 SERIES C (2013)
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
  SERIAL: 2019-2028
      Day of Sale: 09/18

MARYLAND LOCAL GOVERNMENT              WEEK OF            21,390  Aa2//
  INFRASTRUCTURE BONDS                 09/16
  MARYLAND COMMUNITY DEVELOPMENT
  ADMINISTRATION SENIOR OBLIGATIONS,
  2013 SERIES A-1
  SUBORDINATE OBLIGATIONS, 2013
  SERIES A-2
  MGR: M&T Securities, Inc., Baltimore
      Day of Sale: 09/18

ROYSE CITY INDEPENDENT SCHOOL          DAILY              18,562  //
DISTRICT TEXAS UNLIMITED TAX
  REFUNDING BONDS SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas

CITY OF KANNAPOLIS, NORTH CAROLINA     WEEK OF            18,050  A2/A+/
  WATER AND SEWER SYSTEM REVENUE       09/16
  BONDS, SERIES 2013
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 09/19

LUBBOCK, TEXAS                         WEEK OF            17,000  Aaa/AAA/
  INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT          09/16
  UNLIMITED TAX QUALIFIED SCHOOL
  CONSTRUCTION BONDS, TAXABLE
  SERIES 2013B (DIRECT SUBSIDY)
  MGR: BOSC, Inc., Richardson
  TERM: 2033
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: UNDERLYING RATINGS: AA1/AA
      Day of Sale: 09/18

WASHINGTON UNIFIED SCHOOL DISTRICT     WEEK OF            13,500  /A-/
  CERTIFICATES OF PARTICIPATION        09/16
  CALIFORNIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2015-2033
  INSURANCE: INSURED
      Day of Sale: 09/17

TEXAS WOMAN'S UNIVERSITY TEXAS         DAILY              12,665  //
  REVENUE FINANCING SYSTEM REFUNDING
  BONDS SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas

FLORIDA KEYS AQUEDUCT AUTHORITY        WEEK OF            10,000  //
  WATER REVENUE                        09/16
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2014-2025  TERM: 2030, 2035, 2043

SADDLEBACK VALLEY UNIFIED SCHOOL       WEEK OF            10,000  //
  DISTRICT                             09/16
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  CALIFORNIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 09/19

AVONWORTH SCHOOL DISTRICT              WEEK OF             9,500  /AA-/
  ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA       09/16
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
  SERIAL: 2015-2035
  REMARK: RATING STABLE
      Day of Sale: 09/17

CITY OF CENTERVILLE, OHIO              WEEK OF             9,360  Aa2/NR/NR
  GENERAL OBLIGATION (LIMITED TAX)     09/16
  VARIOUS PURPOSE REFUNDING BONDS
  SERIES 2013
  **********BANK QUALIFIED**********
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
      Day of Sale: 09/17

WARWICK SCHOOL DISTRICT                WEEK OF             9,295  NR/A/
  LANCASTER COUNTY, PENNSYLVANIA       09/16
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES OF 2013
  **********BANK QUALIFIED**********
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  REMARK: UNDERLYING RATINGS: AA-/NR
      Day of Sale: 09/19

EVANS CITY, PENNSYLVANIA               WEEK OF             8,500  /AA-/
  WATER & SEWER REVENUE BONDS          09/16
  MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
  SERIAL: 2015-2043
  REMARK: RATING STABLE

BOONE TOWNSHIP SBC, INDIANA            WEEK OF             8,155  /AA+/
  FIRST MORTGAGE REFUNDING AND         09/16
  IMPROVEMENT BONDS, SERIES 2013A
  **********BANK QUALIFIED**********
  MGR: City Securities Corp., Indianapolis
  SERIAL: 2014-2037
  REMARK: (PROGRAM RATING)
      Day of Sale: 09/17

READINGTON TOWNSHIP BOARD OF           WEEK OF             7,800  Aa2/NR/
  EDUCATION ,NEW JERSEY                09/16
  ***********BANK QUALIFIED**********
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
      Day of Sale: 09/18

WILLOUGHBY-EASTLAKE CITY SCHOOL        WEEK OF             6,625  A1//
  DISTRICT                             09/16
  CERTIFICATES OF PARTICIPATION
  OHIO
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2043
      Day of Sale: 09/19

SOUTHERN FULTON SCHOOL DISTRICT        WEEK OF             5,855  //
  FULTON COUNTY, PENNSYLVANIA          09/16
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES OF 2013
  **********BANK QUALIFIED**********
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 09/17

BROOK PARK, OHIO                       WEEK OF             5,650  //AA
  **********BANK QUALIFIED**********   09/16                       / /EXP
  MGR: Huntington Investment Company, Columbus

TRINITY RIVER AUTHORITY, TEXAS         WEEK OF             5,425  /AA+/
  IMPROVEMENT REVENUE BONDS            09/16

  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
  SERIAL: 2015-2033
      Day of Sale: 09/16

TOWN OF SPRAGUE, CONNECTICUT           WEEK OF             5,325  A2//
  GENERAL OBLIGATION BONDS,            09/16
  ISSUE OF 2013
  ************BANK QUALIFIED********
  MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
      Day of Sale: 09/18

TRINITY RIVER AUTHORITY OF TEXAS       WEEK OF             4,645  /AA-/
  RED OAK CREEK SYSTEM REVENUE BONDS,  09/16
  SERIES 2013
  MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas
      Day of Sale: 09/16

HEMPSTEAD UNION FREE SCHOOL            WEEK OF             4,500  NR/A+/
  DISTRICT, NEW YORK                   09/16
  *************TAXABLE**************
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2014-2028
  REMARK: QSCB
      Day of Sale: 09/18

PORT ANGELES WATER & WASTEWATER        WEEK OF             3,430  A1//
  REVENUE BONDS                        09/16
  WASHINGTON
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2028
      Day of Sale: 09/19

NORTHWEST PENNSYLVANIA AREA            WEEK OF             3,235  /AA/
  SCHOOL DISTRICT                      09/16
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2030
  INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
  REMARK: UL: A

JEFFERSON COUNTY PWSD NO. 2            WEEK OF             3,140  /A/
  REVENUE REFUNDING BONDS              09/16
  SERIES 2013A
  MISSOURI
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2021
      Day of Sale: 09/17

JEFFERSON COUNTY PWSD NO. 2            WEEK OF             2,450  /A/
  CERTIFICATES OF PARTICIPATION        09/16
  SERIES 2013A
  MISSOURI
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2012-2026
      Day of Sale: 09/17

BOONE TOWNSHIP SBC, INDIANA            WEEK OF             1,690  /AA+/
  FIRST MORTGAGE REFUNDING BONDS       09/16
  SERIES 2014
  **********BANK QUALIFIED**********
  MGR: City Securities Corp., Indianapolis
  REMARK: DUE: 07/25-1/27

      Day of Sale: 09/17

BOONE TOWNSHIP SBC, INDIANA            WEEK OF               700  /AA+/
  FIRST MORTGAGE BONDS, SERIES 2013B   09/16
  MGR: City Securities Corp., Indianapolis
  SERIAL: 2023-2024
  REMARK: (PROGRAM RATING)
      Day of Sale: 09/17
                                          ----------------------
Expected volume excluding daily issues:    1,954,320 (in 000's)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.