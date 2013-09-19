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#Market News
September 19, 2013 / 7:24 PM / 4 years ago

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

11 Min Read

Sept 19 (Reuters) - IN ORDER TO ENSURE THAT WE HAVE TIME TO ENTER ALL NEW
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ENTIRE MANAGEMENT GROUP.
IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS SERVICE, PLEASE CALL DALCOMP AT
212-404-8107.
ISSUE/SENIOR MANAGER                   SALE            (IN 000)   MDY/S&P/FTCH
--------------------                   ----            ---------  -------------
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF       WEEK OF         1,252,105  Aa1/AA/AA+
  CALIFORNIA GENERAL REVENUE BONDS     09/23
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
  SERIAL: 2029-2033  TERM: 2038
  REMARK: ROP: 9/24, PRICING 9/25
          5 YEAR PUT 2048
      Day of Sale: 09/25

THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF       WEEK OF           707,875  Aa1/AA/AA+
  CALIFORNIA GENERAL REVENUE BONDS     09/23
  2013 SERIES AJ TAXABLE
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
  SERIAL: 2014-2023  TERM: 2029
  REMARK: INDICATIONS OF INTEREST: 9/24
          PRICING 9/25
      Day of Sale: 09/25

CITY OF NEW YORK                       WEEK OF           499,250  Aa2/AA/AA
  TAX-EXEMPT GENERAL OBLIGATION BONDS  09/23
  CONSISTING OF:
  FISCAL 2014 SERIES D, SUBSERIES D-1
  FISCAL 2003 SERIES C, SUBSERIES C-A
  FISCAL 2006 SERIES H, SUBSERIES H-A
  MGR: Siebert Brandford Shank & Co, New York
  REMARK: MONDAY, SEPT. 23 ROP, DAY 1
          TUESDAY, SEPT. 24, ROP DAY 2
          WEDNESDAY, SEPT. 25 INSTITUTIONAL
          PRICING
          WEDNESDAY, OCT. 16 CLOSING

DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF    WEEK OF           163,100  Aa3/AA-/NR
  NEW YORK                             09/23
  NEW YORK UNIVERSITY REVENUE BONDS
  $130,800,000 SERIES 2013A

  $32,300,000 SERIES 2013B (FEDERALLY
  TAXABLE)
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA         DAILY             136,400  A1/A+/
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  TAXABLE SERIES C-71A
  MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
  SERIAL: 2013-2022

PENNSYLVANIA ECONOMIC DEVELOPMENT      WEEK OF           125,000  Aa3/A+/AA-
  FINANCING AUTHORITY                  09/23
  UPMC REVENUE BONDS, SERIES 2013A
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

GARDEN GROVE UNIFIED SCHOOL            WEEK OF           120,000  Aa2/AA-/NR
  DISTRICT,CALIFORNIA                  09/23

  GENERAL OBLIGATION BONDS
  2010 ELECTION SERIES C
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
      Day of Sale: 09/25

BRISTOL TOWNSHIP PENNSYLVANIA          WEEK OF           100,000  //
  SCHOOL DISTRICT                      09/23
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
  SERIAL: 2016-2043
      Day of Sale: 09/25

MONROEVILLE FINANCE AUTHORITY          WEEK OF            97,565  Aa3/A+/AA-
  (ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA)     09/23
  UPMC REVENUE REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013B
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

BOARD OF TRUSTEES OF WESTERN           WEEK OF            96,000  A1/A/
  MICHIGAN UNIVERSITY                  09/23
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2014-2033  TERM: 2038, 2043
      Day of Sale: 09/26

CITY OF KANSAS CITY, MISSOURI          WEEK OF            66,100  A1/AA-/NR
  SPECIAL OBLIGATION BONDS             09/23
  $46,500,000 SPECIAL OBLIGATION
  REFUNDING AND IMPROVEMENT BONDS

  SERIES 2013B
  $19,600,000 TAXABLE SPECIAL
  OBLIGATION IMPROVEMENT BONDS
  (KANSAS CITY, MISSOURI PROJECTS),
  SERIES 2013C
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

LONE STAR COLLEGE SYSTEM               WEEK OF            57,530  NR/AA/NR

  REVENUE FINANCING SYSTEM BONDS,
  SERIES 2013
  MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
      Day of Sale: 09/24

ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA         DAILY              46,115  A1/A+/
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  SERIES C71B & C72
  MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2033

DFB INFRASTRUCTURE REVENUE             WEEK OF            44,350  /A/
  INDEPENDENCE SEWER 2013, MISSOURI    09/23
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2016-2042
      Day of Sale: 09/23

WEST VIRGINIA HOUSING DEVELOPMENT      WEEK OF            27,500  Aaa/AAA/
  FUND                                 09/23
  HOUSING FINANCE BONDS (AMT)
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
  SERIAL: 2014-2023  TERM: 2027
      Day of Sale: 09/26

RANCHO MIRAGE REDEVELOPMENT AGENCY     WEEK OF            23,000  /A/
  TAX ALLOCATION HOUSING REFUNDING     09/23
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2014-2033
      Day of Sale: 09/24

SYOSSET CENTRAL SCHOOL DISTRICT        WEEK OF            20,400  //
  NASSAU COUNTY, NEW YORK              09/23
  CONSISTING OF:
  $11,925M SCHOOL DISTRICT REFUNDING
  SERIES BONDS SERIES A
  $ 8,475M SCHOOL DISTRICT REFUNDING
  SERIAL BONDS SERIES B
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 09/24

WEST VIRGINIA HOUSING DEVELOPMENT      WEEK OF            20,000  Aaa/AAA/
  FUND                                 09/23
  HOUSING FINANCE BONDS (NON-AMT)
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
  SERIAL: 2027-2043
      Day of Sale: 09/26

THE MONMOUTH COUNTY IMPROVEMENT        WEEK OF            19,025  Aaa/AAA/AAA
  AUTHORITY, NEW JERSEY                09/23

  CAPITAL EQUIPMENT POOLED LEASE
  REVENUE BONDS, SERIES 2013
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
  SERIAL: 2014-2023
      Day of Sale: 09/24

ROYSE CITY INDEPENDENT SCHOOL          DAILY              18,562  //
  DISTRICT TEXAS UNLIMITED TAX
  REFUNDING BONDS SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas

FREMONT COUNTY, COLORADO               WEEK OF            18,110  //
  REFUNDING CERTIFICATES OF            09/23
  PARTICIPATION
  CONSISTING OF SERIES 2013 A & B
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
  REMARK: RATING: APPLIED FOR
      Day of Sale: 09/26

BROWN LOCAL SCHOOL DISTRICT, OHIO      WEEK OF            17,152  NR/NR/
  SCHOOL FACILITIES IMPROVEMENT        09/23
  BOND ANTICIPATION NOTES
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 09/23

TOWN OF STRATFORD, CONNECTICUT         WEEK OF            16,385  //
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING         09/23
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  REMARK: Structure TBA
          Ratings applied/applied
      Day of Sale: 09/26

TEXAS WOMAN'S UNIVERSITY TEXAS         DAILY              12,665  //
  REVENUE FINANCING SYSTEM REFUNDING
  BONDS SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas

SCHOOL DISTRICT OF THE                 WEEK OF             9,700  //
  CITY OF JEANNETTE                    09/23
  WESTMORELAND COUNTY, PENNSYLVANIA
  CONSISTING OF:
  $7,830M GENERAL OBLIGATION BONDS
  SERIES A OF 2013
  $1,870M GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES B OF 2013
  **********BANK QUALIFIED**********
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 09/23

ELIZABETHTOWN AREA SCHOOL DISTRICT     WEEK OF             9,500  //
  PENNSYLVANIA GENERAL OBLIGATION      09/23
  BONDS SERIES OF 2013
  BANK QUALIFIED
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2025
      Day of Sale: 09/26

INDIANAPOLIS LOCAL IMPROVEMENT BOND    WEEK OF             9,000  /AAA/
  BANK REFUNDING BONDS                 09/23                       /EXP/
  SERIES 2013H (INDY ROADS)
  MGR: City Securities Corp., Indianapolis
  SERIAL: 2014-2019
      Day of Sale: 09/25

TOWN OF GLASTONBURY, CONNECTICUT       WEEK OF             8,950  Aaa/AAA/
**********TAXABLE**********          09/23
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2015-2033
      Day of Sale: 09/26

RABURN COUNTY GEORGIA                  WEEK OF             8,575  Aa3//
  GENERAL OBLIGATION SALES TAX         09/23
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2014-2019
      Day of Sale: 09/23

CAPAC COMMUNITY SCHOOLS, MICHIGAN      WEEK OF             8,430  Aa2//
  2013 SCHOOL BUILDING & SITE BONDS,   09/23
  ST. CLAIR & LAPEER COUNTIES
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 09/23

ST. LOUIS COUNTY, MISSOURI             WEEK OF             8,120  NR/NR/
  INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY     09/23
  TAXABLE NEW ST TAX INCREMENT
  REVENUE (LAMBERT AIRPORT EASTERN
  PERIMETER REDEVELOPMENT)
  PROJECT-RPA1-EXPRESS SCRIPTS
  OPERATIONS BUILDING PROJECT),
  SERIES 2013
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 09/25

CITY OF LAVON, TEXAS                   WEEK OF             8,025  NR/NR/
  SPECIAL ASSESSMENT REVENUE BONDS     09/23
  SERIES 2013
  (HERITAGE PUBLIC IMPROVEMENT
  DISTRICT NO. 1) (RESIDENTIAL)
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 09/23

CITY OF KENT, OHIO                     WEEK OF             5,580  Aa2//
  LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION       09/23
  BONDS
  VARIOUS PURPOSE, SERIES 2013
  **********BANK QUALIFIED*******
  MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
      Day of Sale: 09/25

OXFORD AREA SCHOOL DISTRICT            WEEK OF             5,040  /AA/
  CHESTER COUNTY PENNSYLVANIA GENERAL  09/23
  OBLIGATION BONDS SERIES A 2013
  BANK QUALIFIED
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2015-2026
      Day of Sale: 09/25

CLIFTON WATER DISTRICT, COLORADO       WEEK OF             4,430  //
  (MESA COUNTY)                        09/23
  WATER ACTIVITY ENTERPRISE WATER
  REVENUE REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013
  ***********BANK QUALIFIED**********
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
  SERIAL: 2013-2023

ARKANSAS DEVELOPMENT FINANCE           WEEK OF             4,100  //
  AUTHORITY                            09/23
  TAXABLE ECONOMIC DEVELOPMENT
  REVENUE REFUNDING BONDS
  **********TAXABLE**********
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
  SERIAL: 2014-2024
      Day of Sale: 09/25

OAK PARK UNIFIED SCHOOL DISTRICT       WEEK OF             4,000  A2/AA-/
  GENERAL OBLIGATION 2006 ELECTION     09/23
  SERIES 2013A CALIFORNIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2027
      Day of Sale: 09/25

OAK PARK UNIFIED SCHOOL DISTRICT       WEEK OF             3,400  A2/AA-/
  GENERAL OBLIGATION 2008 ELECTION     09/23
  2013 SERIES B CALIFORNIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2015-2042
      Day of Sale: 09/25

SAN ANTONIO RIVER AUTHORITY            WEEK OF             3,100  A//
  WASTEWATER SYSTEM REVENUE REFUNDING  09/23                      EXP/ /
  BONDS
  SERIES 2013
  TEXAS
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 09/23

MOLINE ACRES, MISSOURI                 WEEK OF             2,500  Baa2//
  GENERAL OBLIGATIONS STREET BONDS,    09/23
  SERIES 2013
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 09/25
                                          ----------------------
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