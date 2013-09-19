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RPT-Fitch releases report on Denver (City & County), Colo.
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September 19, 2013 / 8:25 PM / 4 years ago

RPT-Fitch releases report on Denver (City & County), Colo.

Reuters Staff

2 Min Read

AUSTIN, September 19 (Fitch) Fitch Ratings has published a report on Denver 
(City & County), CO.

The report is available at 'www.fitchratings.com'.

Contact:

Jose Acosta 

Senior Director

+1-512-215-3726

Fitch Ratings, Inc.

111 Congress Avenue

Austin, TX 78701

Shane Sellstrom

Analyst

+1-512-215-3737

Media Relations: Elizabeth Fogerty, New York, Tel: +1 (212) 908 0526, Email: 
elizabeth.fogerty@fitchratings.com.

Additional information is available at 'www.fitchratings.com'.

Applicable Criteria andALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. 
PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: 
here. IN ADDITION, RATING 
DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S 
PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND 
METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF 
CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE 
AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF 
CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE 
SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS 
SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED 
ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH 
WEBSITE.

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