FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR
Sections
Featured
1926-2017
HUgh Hefner
1926-2017
NAFTA talks overshadowed by U.S. duty on Bombardier jets
Bombardier Battle
NAFTA talks overshadowed by U.S. duty on Bombardier jets
Wealthy financiers could be unintended winners
Trump's tax plan
Wealthy financiers could be unintended winners
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Market News
September 26, 2013 / 7:54 PM / 4 years ago

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

10 Min Read

Sept 26 - IN ORDER TO ENSURE THAT WE HAVE TIME TO ENTER ALL NEW ISSUE
INFORMATION, DALCOMP ASKS THAT FIRMS CALL US AT 212-404-8107 OR USE OUR FAX
212-404-8153 TO INFORM US UPCOMING ISSUES.  WE WILL ADD ANY INFORMATION WE
RECEIVE BY 2 P.M., EDT, ON THURSDAY AFTERNOON.  PLEASE BE SURE TO INCLUDE THE
ENTIRE MANAGEMENT GROUP.
IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS SERVICE, PLEASE CALL DALCOMP AT
212-404-8107.
ISSUE/SENIOR MANAGER                   SALE            (IN 000)   MDY/S&P/FTCH
--------------------                   ----            ---------  --------------
CITY OF CHICAGO                        WEEK OF           899,130  //A-
  CHICAGO O'HARE INTERNATIONAL         09/30
  AIRPORT
  CONSISTING OF:
  GENERAL AIRPORT SENIOR LIEN REVENUE
  REFUNDING BONDS
  $371,120M SERIES 2013A (AMT)
  $133,625M SERIES 2013B (NON-AMT)
  GENERAL AIRPORT SENIOR LIEN REVENUE
  BONDS
  $ 80,050M SERIES 2013C (AMT)
  $314,335M SERIES 2013D (NON-AMT)
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
  REMARK: MOODY'S & S&P: TBD

STATE OF CONNECTICUT                   WEEK OF           575,000  Aa3/AA/AA
  GENERAL OBLIGATION BONDS,            09/30                      EXP/EXP/EXP

  MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
  REMARK: KROLL: AA (EXP)
          ROP: 10/2
      Day of Sale: 10/03

STATE PUBLIC WORKS BOARD OF THE        WEEK OF           473,040  //
  STATE OF CALIFORNIA                  09/30
  LEASE REVENUE BONDS
  DEPARTMENT OF CORRECTIONS AND
  REHABILITATION
  $138,455M 2013 SERIES F (VARIOUS
  CORRECTIONAL FACILITIES)
  $166,420M 2013 SERIES G (WASCO
  STATE PRISON: VARIOUS BUILDINGS)
  $168,165M (TRUSTEES OF THE
  CALIFORNIA STATE UNIVERSITY)
  2013 SERIES H (VARIOUS CALIFORNIA
  STATE UNIVERSITY PROJECTS)
  MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
  REMARK: SERIES F&G: A2/A-/A-
          SERIES H: AA3/A-/A-
          ROP: 10/1
      Day of Sale: 10/02

TOBACCO SETTLEMENT AUTHORITY           WEEK OF           344,390  //
  TOBACCO SETTLEMENT REVENUE           09/30
  REFUNDING BONDS
  SERIES 2013
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
  SERIAL: 2014-2033  TERM: 2036
      Day of Sale: 10/01

ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA         DAILY             136,400  A1/A+/
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  TAXABLE SERIES C-71A
  MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
  SERIAL: 2013-2022

LOUISIANA ENERGY & POWER AUTHORITY     WEEK OF           125,040  //
  POWER PROJECT REVENUE BONDS          09/30

  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
  SERIAL: 2017-2044
  INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
  REMARK: /AA-/(/A-/A-)
      Day of Sale: 10/01

COUNTY OF RIVERSIDE, CALIFORNIA        WEEK OF           120,000  MIG 1//F1+
  TEETER OBLIGATION NOTES              09/30
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  REMARK: TAXABLE AND TAX-EXEMPT
      Day of Sale: 10/02

AHS HOSPITAL CORPORATION               WEEK OF           112,000  A1/A+/NR
  TAXABLE BONDS, SERIES 2013           09/30
  30-YEAR BULLET (CORPORATE CUSIP)
  MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
      Day of Sale: 10/01

COLORADO HEALTH FACILITIES             WEEK OF            76,190  NR/NR/
  AUTHORITY HOSPITAL REVENUE BONDS     09/30
  (COMMUNITY HOSPITAL) SERIES 2013
  MGR: Cain Brothers, New York
  TERM: 2033, 2043, 2048

KING COUNTY, WASHINGTON                WEEK OF            72,000  Aa2/AA+/
  SEWER REVENUE & REFUNDING BONDS      09/30
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
      Day of Sale: 09/30

CITY OF EL PASO, TEXAS                 WEEK OF            68,195  /AA/AA
  COMBINATION TAX AND REVENUE          09/30
  CERTIFICATES OF OBLIGATION
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
  SERIAL: 2017-2039
      Day of Sale: 10/02

UNIFIED SCHOOL DISTRICT NO. 259        WEEK OF            50,565  Aa2/AA/
  SEDGWICK COUNTY, KANSAS (WICHITA)    09/30
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING AND
  SCHOOL BUILDING BONDS
  SERIES 2013-A
  MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
  REMARK: SERIALS: 2017, 2019-2022
      Day of Sale: 10/02

ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA         DAILY              46,115  A1/A+/
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  SERIES C71B & C72
  MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2033

SPRINGFIELD R-XII SCHOOL DISTRICT      WEEK OF            45,000  /AA+/
  SPRINGFIELD, MISSOURI                09/30
  GENERAL OBLIGATION SCHOOL BUILDING
  BONDS
2013
  MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
  SERIAL: 2024-2033
  REMARK: MISSOURI DIRECT DEPOSIT
      Day of Sale: 10/01

INDIANAPOLIS LOCAL PUBLIC              WEEK OF            38,140  /AA+/AA+
  IMPROVEMENT BOND BANK, INDIANA       09/30                       /EXP/EXP
  REFUNDING
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
      Day of Sale: 10/02

BURLINGTON COUNTY BRIDGE               WEEK OF            29,335  Aa2/AA/
  COMMISSION, NEW JERSEY               09/30
  SOLID WASTE PROJECT BONDS
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
  SERIAL: 2017-2027
      Day of Sale: 10/01

STATE OF MISSISSIPPI MASTER LEASE      WEEK OF            27,600  /AA-/
  PROGRAM                              09/30
  CERTIFICATES OF PARTICIPATION
  MGR: Raymond James & Associates, Chicago
  REMARK: MATURITY SCHEDULE: TBD
      Day of Sale: 10/03

ROYSE CITY INDEPENDENT SCHOOL          DAILY              18,562  //
  DISTRICT TEXAS UNLIMITED TAX
  REFUNDING BONDS SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas

FRANKLIN-MCKINLEY UNIFIED SCHOOL       WEEK OF            15,000  /A+/NR
  DISTRICT GENERAL OBLIGATION BONDS    09/30
  CALIFORNIA
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
      Day of Sale: 10/02

BURLINGTON TOWNSHIP BOARD OF           WEEK OF            13,555  //
  EDUCATION, NEW JERSEY                09/30
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
      Day of Sale: 10/03

MAINE MUNICIPAL BOND BANK              WEEK OF            12,995  Aa2/AA+/
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
  SERIAL: 2014-2033  TERM: 2043
  REMARK: ROP: MONDAY
      Day of Sale: 10/01

TEXAS WOMAN'S UNIVERSITY TEXAS         DAILY              12,665  //
  REVENUE FINANCING SYSTEM REFUNDING
  BONDS SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas

DEL MAR COLLEGE DISTRICT, TEXAS        WEEK OF             9,018  Aa2/AA/AA+
  LIMITED TAX REFUNDING BONDS          09/30
  *********BANK QUALIFIED************
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
  SERIAL: 2014-2025
      Day of Sale: 10/02

PUBLIC SAFETY BUILDING LEASE           WEEK OF             8,315  Aa3/AA/AA-
  CERTIFICATES OF PARTICIPATION, 2013  09/30
  MATANUSKA-SUSITNA BOROUGH, ALASKA
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 10/01

ST. LOUIS COUNTY, MISSOURI             WEEK OF             8,120  NR/NR/
  INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY     09/30
  TAXABLE NEW STATE TAX INCREMENT
  REVENUE
  (LAMBERT AIRPORT EASTERN PERIMETER
  REDEVELOPMENT) PROJECT-RPA1-EXPRESS
  SCRIPTS OPERATIONS BUILDING PROJECT
  SERIES 2013
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 10/01

KARNES COUNTY, TEXAS                   WEEK OF             8,000  //
  **********BANK QUALIFIED**********   09/30
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
  SERIAL: 2014-2023
  REMARK: S&P: APPLIED FOR
      Day of Sale: 09/30

PENNSBURY SCHOOL DISTRICT              WEEK OF             7,385  Aa2//
  BUCKS COUNTY, PENNSYLVANIA           09/30
  GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES
  OF 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2025
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 10/03

REDWOODS COMMUNITY COLLEGE DISTRICT    WEEK OF             7,320  A1/A/
CALIFORNIA                           09/30
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  ELECTION OF 2004, SERIES 2013
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 10/02

MCPHERSON COUNTY, KANSAS               WEEK OF             6,980  //
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING &       09/30
  IMPROVEMENT BONDS, SERIES 2013
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: RATED: TBD

CITY OF LITTLE ROCK, ARKANSAS          WEEK OF             6,035  //
  TAXABLE INDUSTRIAL DEVELOPMENT       09/30
  REVENUE REFUNDING BONDS (SAGE V
  FOODS, LLC PROJECT)
  ***************TAXABLE************
  MGR: Raymond James & Associates, Chicago
  SERIAL: 2014-2023
  REMARK: RATING: TBD
      Day of Sale: 10/02

NEW ALBANY, OHIO                       WEEK OF             4,870  /AAA/
  LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION       09/30
  BONDS
  VARIOUS PURPOSE REFUNDING BONDS
  SERIES 2013
  MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
  SERIAL: 2013-2024
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 10/03

CORONA-NORCO UNIFIED SCHOOL            WEEK OF             4,000  //
  DISTRICT CFD NO. 06-2                09/30
  SERIES 2013
  SPECIAL TAX 13
  CALIFORNIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 10/02

CITY OF FAIRVIEW                       WEEK OF             3,700  Aa2/AA-/
  COMBINATION TAX & LIMITED SURPLUS    09/30
  REVENUE C/O, SERIES 2013
  MGR: BOSC, Inc., Richardson
  SERIAL: 2014-2028
      Day of Sale: 10/01

ST. CHARLES, MISSOURI                  WEEK OF             3,555  Aa2//
  NEIGHBORHOOD IMPROVEMENT DISTRICT    09/30
  LIMITED GENERAL OBLIGATION BONDS
  STREETS OF ST. CHARLES @ NOAH'S ARK
  INFRASTRUCTURE & SITE IMPROVEMENT
  PROJECT-PHASE THREE IMPROVEMENT),
  SERIES 2013
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis

WOODSTOCK, MCHENRY COUNTY, ILLINOIS    WEEK OF             3,535  /AA-/
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS   09/30
  CONSISTING OF:
  $1,750M - SERIES A
  $1,785M - SERIES B - ALTERNATE
  REVENUE SOURCE
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis

STATE DNR COAL SEVERANCE TAX 2013B     WEEK OF             3,405  Aa3/AA/
  TAXABLE                              09/30
  MONTANA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2028
      Day of Sale: 10/03

STATE DNR COAL SEVERANCE TAX 2013A     WEEK OF             2,260  Aa3/AA/
  MONTANA                              09/30
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2028
      Day of Sale: 10/03
                                          ----------------------
Expected volume excluding daily issues:     3,183,673 (in 000's)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.