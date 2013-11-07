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#Market News
November 7, 2013 / 9:01 PM / 4 years ago

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

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ISSUE/SENIOR MANAGER                   SALE            (IN 000)   MDY/S&P/FTCH
--------------------                   ----            ---------  ------------
STATE PUBLIC WORKS BOARD OF THE        WEEK OF           625,000  A2/A-/A-
  STATE OF CALIFORNIA LEASE REVENUE    11/11
  BONDS 2013 SERIES I (VARIOUS
  CAPITAL PROJECTS)
  MGR: RBC Capital Markets, New York
  REMARK: ROP: 11/13
      Day of Sale: 11/14

NEW JERSEY BUILDING AUTHORITY          WEEK OF           298,415  //
  CONSISTING OF:                       11/11
  $ 47,855M STATE BUILDING REVENUE
  BOND ANTICIPATION NOTES,
  2013 SERIES
  $240,200M STATE BUILDING REVENUE
  REFUNDING BONDS, 2013 SERIES A
  $ 10,330M STATE BUILDING REVENUE
  REFUNDING BONDS, 2013 SERIES B

  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
  REMARK: ROP: WEDNESDAY 11/13/13
      Day of Sale: 11/14

VIRGINIA DEPARTMENT OF                 WEEK OF           277,685  Aa1/AA/
  TRANSPORTATION                       11/11
  FEDERAL GRANT ANTICIPATION REVENUE
  BONDS
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP: 11/12/13
      Day of Sale: 11/13

CITY OF VALPARAISO, INDIANA            WEEK OF           200,000  /NR/
  PRATT PAPER, LLC PROJECT             11/11
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 11/13

STATE OF MISSISSIPPI                   WEEK OF           179,940  Aa2//AA+
  TAXABLE GENERAL OBLIGATION BONDS,    11/11
  SERIES 2013A
  **********TAXABLE**********
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
  REMARK: EXPECTED PRICING: 11/12/13*-
          S&P: TBD

THE CURATORS OF THE UNIVERSITY OF      WEEK OF           161,250  Aa1/AA+/
  MISSOURI                             11/11
  SYSTEM FACILITIES REVENUE BONDS
  SERIES 2013
  $11,250M SERIES 2013A
  $150,000M SERIES 2013B TAXABLE
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
  REMARK: SERIES A: 15-23
          SERIES B: 43
      Day of Sale: 11/12

STATE OF MISSISSIPPI                   WEEK OF           159,225  Aa2/AA/AA+
  GENERAL OBLIGATION BONDS             11/11
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
  SERIAL: 2026-2033
      Day of Sale: 11/13

STATE OF OREGON                        WEEK OF           114,000  Aa1/AA+/AA+
  GENERAL OBLIGATION BONDS             11/11
  OREGON UNIVERSITY
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  REMARK: Tax-Exempt 106MM
          Taxable 8MM

MISSOURI STATE ENVIRONMENTAL           WEEK OF           102,170  Aaa/AAA/
  IMPROVEMENT AND ENERGY RESOURCES     11/11
  AUTHORITY
  WATER POLLUTION CONTROL AND
  DRINKING WATER REFUNDING REVENUE
  BONDS
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP: 11/12/13
      Day of Sale: 11/13

SAN FRANCISCO MUNICIPAL                WEEK OF            95,000  Aa3/A+/NR
  TRANSPORTATION AGENCY REVENUE BONDS  11/11
  SERIES 2013
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

HEALTH AND EDUCATIONAL FACILITIES      WEEK OF            88,405  /BBB+/BBB+
  AUTHORITY OF THE STATE OF MISSOURI   11/11

  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
  SERIAL: 2014-2028  TERM: 2033, 2043
      Day of Sale: 11/13

CHARLESTON COUNTY SPECIAL SOURCE       WEEK OF            85,500  /AA+/AA
  REVENUE BONDS, SOUTH CAROLINA        11/11
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
      Day of Sale: 11/14

SOUTH DAKOTA BUILDING AUTHORITY        WEEK OF            81,645  Aa2/AA/NR
  $67,145M REVENUE BONDS,              11/11
  SERIES 2013B (TAX-EXEMPT)
  $10,000M REVENUE BONDS,
  SERIES 2013C (TAXABLE)
  $ 4,500M REVENUE BONDS,
  SERIES 2013D (TAXABLE)
  MGR: BMO Capital Markets GKST, Inc., Chicago

BENSALEM TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT      WEEK OF            78,000  Aa2/NAF/
  BUCKS COUNTY, PENNSYLVANIA           11/11
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  SERIES OF 2013
  MGR: First American Municipals, Inc., New York
  SERIAL: 2015-2032
      Day of Sale: 11/12

TARRANT COUNTY CULTURAL EDUCATION      WEEK OF            61,470  A2/A/
  FACILITIES FINANCE CORPORATION       11/11
  HOSPITAL REVENUE BONDS

  SERIES 2013
  MGR: Cain Brothers, New York
  REMARK: SERIALS TO 23 TERMS IN 2033 & 2043
      Day of Sale: 11/13

HIDALGO COUNTY REGIONAL MOBILITY       WEEK OF            60,900  /AA-/
  AUTHORITY, TEXAS                     11/11
  SENIOR LIEN VEHICLE FEE REVENUE
  AND REFUNDING BONDS
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
  SERIAL: 2014-2043
      Day of Sale: 11/14

NEW YORK STATE HOUSING FINANCE         WEEK OF            55,105  Aa2/NR/NR
  AGENCY                               11/11                      EXP/  /
  AFFORDABLE HOUSING REVENUE BONDS
  2013 SERIES D
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

STOCKTON, CALIFORNIA                   WEEK OF            55,000  Ba1/A-/BBB
  PUBLIC FINANCING AUTHORITY WATER     11/11
  REVENUE-DELTA WATER SUPPLY
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York

CITY OF PALM BAY, FLORIDA              WEEK OF            52,000  /A+/AA-
  TAXABLE SPECIAL OBLIGATION           11/11
  REFUNDING BONDS SERIES 2013
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 11/14

CITY OF WATERBURY, CONNECTICUT         WEEK OF            39,010  A1/AA-/A+
  GENERAL OBLIGATION BONDS,            11/11
  ISSUE OF 2013
  CONSISTING OF:
  $16,500M GENERAL OBLIGATION BONDS
  LOT A
  $10,000M TAXABLE GENERAL OBLIGATION
  BONDS, LOT B
  $12,510M GENERAL OBLIGATION
  REFUNDING BONDS, LOT C
  MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
  REMARK: KROL: A+
      Day of Sale: 11/20

NEWHALL SCHOOL DISTRICT                WEEK OF            36,000  /AA-/
  LOS ANGELES COUNTY, CALIFORNIA       11/11
  SCHOOL FACILITIES IMPROVEMENT
  DISTRICT NO 2011-1 2013 GENERAL
  OBLIGATION BOND ANTICIPATION NOTES
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 11/14

MASSACHUSETTS HOUSING FINANCE          WEEK OF            34,325  Aa3/AA-/AA-
  AGENCY                               11/11
  HOUSING BONDS
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP: 11/13/13
      Day of Sale: 11/14

CHESTER COUNTY, PENNSYLVANIA           WEEK OF            34,000  Aaa/AAA/AAA
  GENERAL OBLIGATION                   11/11
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  REMARK: Tax-Exempt 6MM
          Taxable 27MM

SPRING INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT     WEEK OF            32,665  Aaa/AAA/
  (HARRIS COUNTY, TEXAS)               11/11
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
  SERIES  2013A
  MGR: Loop Capital Markets, New York
  SERIAL: 2015-2029
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: UNDERLYING RATINGS: AA3/A (EXPECTED
      Day of Sale: 11/14

CALIFORNIA STATEWIDE COMMUNITIES       WEEK OF            30,990  NR/A/
  DEVELOPMENT AUTHORITY                11/11
  INSURED REVENUE BONDS, SERIES 2013

  MGR: Ziegler, Chicago
  INSURANCE: CAL HLTH FACILITY CONSTRUCTION
      Day of Sale: 11/14

FLORIDA HOUSING FINANCE CORPORATION    WEEK OF            28,000  NR/AA+/NR
  MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS    11/11

  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
      Day of Sale: 11/13

CITY OF LIVINGSTON, MONTANA            WEEK OF            26,000  MIG 2//
  LIVINGSTON HEALTHCARE                11/11
MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
  SERIAL: 2015
      Day of Sale: 11/14

LOUISIANA LOCAL GOVERNMENT             WEEK OF            24,390  /AA-/
  ENVIRONMENT FACILITIES & COMMUNITY   11/11
  DEVELOPMENT AUTHORITY
  REVENUE BONDS (RAGIN CAJUN
  FACILITIES, INC. - LEWIS STREET
  PARKING GARAGE PROJECT)
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
  SERIAL: 2015-2043
  INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
  REMARK: Underlying Rating (/A-/)
      Day of Sale: 11/13

NORTHAMPTON COUNTY, PENNSYLVANIA       WEEK OF            24,000  NR/NR/
  INDUSTRIAL AUTHORITY                 11/11
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York

ST. LUCIE COUNTY WATER & SEWER         WEEK OF            20,645  /A+/
  DISTRICT UTILITY SYSTEM IMPROVEMENT  11/11
  AND REFUNDING REVENUE BONDS
  SERIES 2013
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 11/13

EAST SIDE UNION HIGH SCHOOL            WEEK OF            20,000  Aa2/A+/
  DISTRICT,                            11/11

  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  2012 ELECTION, SERIES A
  MGR: De La Rosa & Co., Los Angeles
  SERIAL: 2014-2033  TERM: 2038
      Day of Sale: 11/13

ROYSE CITY INDEPENDENT SCHOOL          DAILY              18,562  //
  DISTRICT TEXAS UNLIMITED TAX
  REFUNDING BONDS SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas

COMPTON COMMUNITY COLLEGE DISTRICT     WEEK OF            15,000  A2/A/
  (LOS ANGELES COUNTY, CALIFORNIA)     11/11
  GENERAL OBLIGATION BONDS, ELECTION
  OF 2002 SERIES 2013D (CABS & CIBS)
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 11/13

AKRON, OHIO                            WEEK OF            14,895  //
  TAXABLE REFUNDING                    11/11
  CERTIFICATES OF PARTICIPATION,
  SERIES 2013
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: RATED: TBD
      Day of Sale: 11/14

TEXAS WOMAN'S UNIVERSITY TEXAS         DAILY              12,665  //
  REVENUE FINANCING SYSTEM REFUNDING
  BONDS SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas

WEST LIBERTY-SALEM, OHIO               WEEK OF            11,005  A2//
  SCHOOL FACILITIES CONSTRUCTION &     11/11
  IMPROVEMENT BONDS,
  LOGAN & CHAMPAIGN COUNTIES
  CONSISTING OF:
  $7,555M - SERIES A - UNLIMITED TAX
  $3,405M - SERIES B - LIMITED TAX
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 11/13

CHELTENHAM TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT    WEEK OF             9,875  /A/
  MONTGOMERY COUNTY, PENNSYLVANIA      11/11
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  SERIES A OF 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2040
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 11/12

HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY        WEEK OF             9,575  NR/BBB+/NR
  DISTRICT NO. 196                     11/11

  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013
  **********BANK QUALIFIED**********
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 11/13

ST. LOUIS COUNTY, MISSOURI             WEEK OF             9,405  //
  SPECIAL SCHOOL DISTRICT              11/11
  LEASE PARTICIPATION CERTIFICATES
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis

SNYDER CONSOLIDATED INDEPENDENT        WEEK OF             9,060  Aa3//
  SCHOOL DISTRICT, TEXAS               11/11
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
  SERIAL: 2014-2026
      Day of Sale: 11/13

GRAND HAVEN AREAS SCHOOLS, MICHIGAN    WEEK OF             8,930  //
  2013 REFUNDING BONDS                 11/11
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis

LANCASTER SCHOOL DISTRICT              WEEK OF             7,875  /A+/
  LANCASTER COUNTY, PENNSYLVANIA       11/11
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  SERIES OF 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2017
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 11/13

DAKOTA COUNTY COMMUNITY DEVELOPMENT    WEEK OF             7,630  NR/NR/
  AGENCY SENIOR HOUSING REVENUE        11/11
  EBENEZER RIDGES 2013A, MINNESOTA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2019-2045
      Day of Sale: 11/13

WESTMONT PARK DISTRICT, ILLINOIS       WEEK OF             7,600  /AA-/
  GENERAL OBLIGATION CAPITAL           11/11
  APPRECIATION (ALTERNATE REVENUE
  SOURCE) & LIMITED TAX PARK BONDS
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
      Day of Sale: 11/13

TROY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT,      DAILY               7,060  //
  TEXAS
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas

CINCO MUNICIPAL UTILITY DISTRICT #1    WEEK OF             7,000  /A/
  CONTRACT REVENUE BONDS               11/11
  TAXABLE
  MGR: BOSC, Inc., Richardson
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 11/12

DARBY BOROUGH, PENNSYLVANIA            WEEK OF             7,000  NR/BBB/
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
  SERIAL: 2016-2043
  REMARK: BANK QUALIFIED
          INSURANCE EXPECTED
      Day of Sale: 11/14

NEW JERSEY HOUSING AND MORTGAGE        WEEK OF             6,900  NR/AA+/NR
  FINANCE AGENCY                       11/11
  MULTIFAMILY CONDUIT REVENUE BONDS
  (CHESTNUT HOMES PROJECT),
  SERIES 2013K
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
      Day of Sale: 11/13

ROANOKE, TEXAS                         WEEK OF             6,315  //
  CONSISTING OF:                       11/11
  $3,700M COMBINATION TAX & REVENUE
  CERTIFICATES OF OBLIGATION
  $2,615M GENERAL OBLIGATION
  REFUNDING BONDS
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis

SUCCESSOR AGENCY GRASS VALLEY          WEEK OF             6,025  //
  REDEVELOPMENT AGENCY REFUNDING TAX   11/11
  ALLOCATION 2013, CALIFORNIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2038
      Day of Sale: 11/14

HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY        WEEK OF             5,405  NR/BBB+/NR
  DISTRICT NO. 368                     11/11


  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013A
  **********BANK QUALIFIED**********
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 11/14

CITY OF ST. CHARLES, KANE AND          WEEK OF             4,750  Aa1//
  DUPAGE COUNTIES, ILLINOIS            11/11
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES  2013B
  MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
      Day of Sale: 11/12

SALT CREEK RURAL PARK DISTRICT,        WEEK OF             3,915  /A+/
  COOK COUNTY, ILLINIOS                11/11
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING PARK
  (ALTERNATE REVENUE SOURCE) &
  LIMITED TAX PARK BONDS
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
  SERIAL: 2013-2023
      Day of Sale: 11/12

WOODFORD COUNTY, ILLINOIS              WEEK OF             2,860  /A+/
  (ROANOKE-BENSON)                     11/11
  COMMUNITY UNIT DISTRICT NO. 60,
  SCHOOL BONDS, SERIES 2013 B
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 11/14

SPRINGFIELD TOWNSHIP                   WEEK OF             2,730  //
  (BURLINGTON CO.), NEW JERSEY         11/11
  **********BANK QUALIFIED**********
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2014-2024
      Day of Sale: 11/13

MISSOURI HOUSING DEVELOPMENT           WEEK OF             2,565  /AA/
  COMMUNITY, MULTIFAMILY HOUSING       11/11
  REVENUE BONDS, 2013 SERIES 4

  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 11/13

RIVERSIDE SCHOOL DISTRICT              WEEK OF             2,555  /AA+/
  LACKAWANNA COUNTY, PENNSYLVANIA      11/11
  GENEAL OBLIGATION NOTES
SERIES OF 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2020
  INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 11/12

PERRY & JACKSON COUNTIES, ILLINOIS     WEEK OF             2,490  //
  (DUQUOIN) COMMUNITY UNIT SCHOOL      11/11
  DISTRICT
  REFUNDING SCHOOL BONDS, SERIES 2013
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: RATED: TBD
      Day of Sale: 11/14

TOWN OF DOVER                          WEEK OF             1,685  NR/A+/
  IN THE COUNTY OF MORRIS, NEW JERSEY  11/11
  GENERAL OBLIGATION WATER UTILITY
  REFUNDING BONDS
  SERIES 2013
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2023
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 11/13

LIMON SCHOOL DISTRICT NO RE-4J         WEEK OF             1,610  /AA-/
  LINCOLN & ELBERT COUNTIES, COLORADO  11/11
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
  TAXABLE SERIES OF 2013
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 11/12

MANHATTAN-ELWOOD PUBLIC LIBRARY        WEEK OF               915  /A/
  GENERAL OBLIGATION (LIMTED TAX)      11/11
  DEBT CERTIFICATES
  MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
      Day of Sale: 11/13

DAKOTA COUNTY CENTRAL DEVELOPMENT      WEEK OF               315  NR/NR/
  AGENCY TAXABLE SENIOR HOUSING        11/11
  REVENUE EBENEZER RIDGES 13B
  MINNESOTA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2016-2018
      Day of Sale: 11/13
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