COMPETITIVE MUNICIPAL SALE CALENDAR

Nov 8 - *=BANK QUALIFIED RATING BIDDING MDY/S&P/FITCH ($MIL) ISSUER DEADLINE (EST) [Nov. 12] Aa1 AAA 7.82 Salt Lake City, UT, RE 11:30 AM Aa2 AA 39.07 Washington Co SD BOE, UT, GO 11:30 AM Aa2 *9.80 Moline CUSD #40, IL, GO 11:00 AM Aa2 *3.53 North Palos SD #117, IL, GO 11:00 AM *9.90 Russellville SD #14, AR, GO 11:00 AM *5.47 St Louis County, MN, GO 11:00 AM *3.41 Wausau, WI, GO 11:00 AM Aa2 *6.12 Black Hawk County, IA, GO 11:30 AM *5.69 Coffeyville, KS, GO 11:30 AM 21.94 Minneapolis Spec SD #1, MN, GO 11:30 AM 40.48 Minneapolis Spec SD #1, MN, GO 11:30 AM A2 *3.00 Monticello, MN, GO 11:30 AM 13.50 Alpena Reg Med Ctr, MI, GO 11:00 AM *2.00 Concord Comm Schs, IN, GO 11:00 AM *2.69 Fairmont ISD #2752, MN, GO 12:00 PM BBB- *10.00 Fort Bend Co MUD #58, TX, GO 12:00 PM *1.09 Live Oak Creek MUD #1, TX, GO 12:00 PM *5.69 Royal ISD, TX, GO 12:00 PM *9.00 Sayville UFSD, NY 11:00 AM A 22.92 St Louis Co ISD #2142, MN, GO 12:00 PM 47.56 Troy CSD, NY 11:00 AM 20.00 Binghamton CSD, NY 11:30 AM 14.42 Minneapolis Spec SD #1, MN, GO 12:30 PM 46.57 Minneapolis Spec SD #1, MN, RE 12:30 PM A2 5.64 Farmington ISD #192, MN, GO 01:00 PM BBB *4.27 Fort Bend Co MUD #142, TX, GO 01:00 PM *1.58 N Newton Sch Corp, IN, GO 12:00 PM *1.24 Lakeside Wtr Cntr & Imp #2-D, TX, GO 02:00 PM *2.00 Union County, KY, GO 01:00 PM A+ *2.16 Dewitt Pub Schs, MI, GO 01:30 PM [Nov. 13] 30.00 Spokane SD #81, WA, GO 11:30 AM AA- 19.30 Dublin USD, CA, GO 12:00 PM Aa1 AA 30.00 Arkansas, AR, GO 11:00 AM *7.63 Dakota Co Comm Dev Agy, MN, GO 11:00 AM 5.64 Galveston Co MUD #54, TX, GO 11:00 AM *1.75 Harris Co MUD #459, TX, GO 11:00 AM *7.43 Lakeway MUD, TX, GO 11:00 AM *4.42 Marion SD #3, AR, GO 11:00 AM 9.12 Oshkosh, WI, GO 11:00 AM 1.71 Oshkosh, WI, GO 11:00 AM *4.44 St Charles Co Ambulance, MO, GO 11:00 AM Aa3 *2.57 Pulaski, TN, RE 11:15 AM Aaa AAA 295.00 Montgomery County, MD, GO 10:30 AM 50.00 Ohio, OH, GO 10:30 AM Aaa 210.37 Texas A & M Univ BOR, TX, RE 11:30 AM AAA *6.25 Barnstable (Town), MA, GO 11:00 AM *3.10 Croton Falls Fire Dt, NY 11:00 AM *6.21 Dutchess County, NY, GO 11:00 AM *9.22 East Greenwich Twp, NJ 11:00 AM *2.75 East Hanover Twp, NJ 11:00 AM Aaa AAA 172.72 Georgia, GA, GO 11:00 AM *2.00 Johnson County, IN, GO 11:00 AM *1.14 Lake Station, IN, GO 11:00 AM 45.20 Loudoun County, VA, GO 11:00 AM A1 26.51 Lynn Water & Sewer Comm, MA, RE 11:00 AM *3.18 McCracken Co Pub Prop Corp, KY, RE 11:00 AM *2.92 Montgomery Co MUD #95, TX, GO 12:00 PM Aaa AAA 25.37 Montgomery County, MD, GO 11:00 AM 35.00 Ohio, OH, GO 11:00 AM *1.21 Ringwood Borough, NJ 11:00 AM *4.40 Rockaway Twp, NJ 11:00 AM 35.00 Utica CSD, NY 11:00 AM 20.00 West Seneca Ctrl SD, NY, GO 11:00 AM 12.55 Watchung Hills RHSD BOE, NJ, GO 11:15 AM 6.09 Needham (Town), MA, GO 11:30 AM BBB *4.93 Harris Co MUD #391, TX, GO 01:00 PM [Nov. 14] *4.66 Fort Bend Co MUD #165, TX, GO 11:00 AM *1.50 Genoa City Vlg, WI, GO 11:00 AM *1.50 Genoa City Vlg, WI, GO 11:00 AM *2.25 Lakeside MUD #3, TX, GO 11:00 AM *3.81 Maplewood, MN, GO 11:00 AM 26.00 Carroll Co Comm, MD, GO 11:00 AM *9.50 Clute, TX, GO 12:00 PM 16.00 Fort Mill SD #4, SC, GO 11:00 AM *4.00 Grafton Ed Foundation, ND, RE 12:00 PM *5.80 Harris Co Wtr Cntr Imp #157, TX, GO 12:00 PM *2.97 Harvey Cedars Borough, NJ 11:00 AM 34.08 Jefferson Co SD Fin Corp, KY, RE 11:00 AM *2.54 Lakeside (Town), TX, GO 12:00 PM 23.30 Longview, TX, GO 12:00 PM *3.64 Roselle Pk Borough, NJ, GO 11:00 AM 19.38 Princeton, NJ, GO 12:15 PM [Nov. 18] *80.30 Pasadena, CA, RE 12:30 PM *2.14 Genoa City Jt SD #2, WI, GO 11:00 AM *3.00 Hays Co MUD #5, TX, GO 11:00 AM *8.87 Litchfield, MN, GO 11:00 AM *1.97 Pillager ISD #116, MN, GO 11:00 AM *5.83 Wisconsin Indianhead Tech, WI, GO 11:00 AM *5.31 Fort Bend Co MUD #172, TX, GO 12:00 PM 41.09 Prior Lake ISD #719, MN, GO 12:00 PM Aa2 AA *10.00 Ames Comm SD, IA, GO 02:00 PM A+ *3.69 The Woodlands Metro Ctr MUD, TX, GO 03:00 PM 20.00 St Charles Par SD #1, LA, GO 04:00 PM [Nov. 19] *3.13 Lincoln County, MN, GO 10:30 AM *1.29 Minneapolis, MN, GO 11:00 AM 7.00 Minneapolis, MN, GO 11:00 AM AA *10.00 Monroe County, IL, GO 11:00 AM A+ 4.20 Ocean View SD, CA, GO 01:00 PM *1.29 Pottawattamie County, IA, GO 11:00 AM 13.04 Minneapolis, MN, GO 11:30 AM 18.50 Minneapolis, MN, GO 11:30 AM 37.68 Minneapolis, MN, GO 11:30 AM *2.00 Hancock County, IN, GO 11:00 AM *9.00 Hobbs Muni SD #16, NM, GO 01:00 PM 38.03 Montgomery County, MD, RE 11:00 AM 22.00 Ocean County, NJ, GO 11:00 AM 10.00 Wellborn Spec Util Dt, TX, RE 12:00 PM *3.50 Marble Falls, TX, GO 01:00 PM 6.59 Manhattan, KS, GO 03:00 PM 9.55 Manhattan, KS, GO 03:00 PM 4.85 Manhattan, KS, GO 03:00 PM [Nov. 20] *6.02 Harris Co MUD #461, TX, GO 11:00 AM *6.36 Marshall, MN, RE 11:00 AM *8.06 Harris Co MUD #500, TX, RE 11:30 AM *3.59 Blue Jay Drain #046, MI, GO 11:00 AM *1.31 Hibbard Lake Drain #223, MI, GO 11:00 AM 250.00 Maryland Dept of Transp, MD, RE 11:00 AM *1.00 New Auburn SD, WI, GO 12:00 PM *5.38 Lazy Nine MUD #1B, TX, GO 02:00 PM [Nov. 21] *1.50 Blackhawk Tech Coll Dt, WI, GO 10:30 AM *3.07 Cambridge-Isanti ISD #911, MN, GO 11:00 AM 2.21 Elko New Market, MN, GO 11:30 AM *2.00 Monroe County, IN, GO 11:00 AM [Nov. 25] *1.77 Lake Of Woods SD #390, MN, GO 11:00 AM *6.64 Sartell, MN, GO 12:00 PM [Dec. 03] 24.34 Madison, WI, RE 11:00 AM [Dec. 04] 8.79 Iowa BOR, IA, RE 11:00 AM