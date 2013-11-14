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November 14, 2013 / 9:11 PM / 4 years ago

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

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212-404-8107.
ISSUE/SENIOR MANAGER                   SALE            (IN 000)   MDY/S&P/FTCH
--------------------                   ----            ---------  -------------
JEFFERSON COUNTY SENIOR LIEN AND       WEEK OF         1,700,000  //
  SUBORDINATE LIEN SEWER REVENUE       11/18
  WARRANTS, ALABAMA
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  REMARK: SENIOR CIBS/CABS, CONVERTIBLES
          SUBORDINATE CIBS/CABS, CONVERTIBLES
          ROP: 11/15 AND 11/18
          SENIOR: A2/AA- UNDER: BBB/BB+
          SUB: BBB-/BB
      Day of Sale: 11/19

THE PORT AUTHORITY OF NEW YORK AND     WEEK OF         1,508,230  Aa3/AA-/AA-
  NEW JERSEY                           11/18
  CONSOLIDATED BONDS
  3 SERIES - AMT/NO AMT
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
  REMARK: ROP: 11/20/13
      Day of Sale: 11/21

DEPARTMENT OF WATER AND POWER OF       WEEK OF           380,000  Aa2/AA/AA
  THE CITY OF LOS ANGELES              11/18
  CALIFORNIA
  WATER SYSTEM REVENUE BONDS
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
  SERIAL: 2017-2035
  REMARK: ROP: 11/20/2013
      Day of Sale: 11/21

CITY OF CHICAGO                        WEEK OF           326,020  A3/A-/A-
  CHICAGO MIDWAY AIRPORT               11/18
  SECOND LIEN REVENUE REFUNDING BONDS
  CONSISTNG OF:
  $122,870M SERIES 2013A (AMT)
  $141,455M SERIES 2013B (NON-AMT)
  $ 61,705M SERIES 2013C (TAXABLE)
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

GUAM WATERWORKS AUTHORITY WATER &      WEEK OF           173,000  Ba1/A-/BB
  WASTEWATER SYSTEM REVENUE            11/18
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
      Day of Sale: 11/20

SOUTHWESTERN ILLINOIS DEVELOPMENT      WEEK OF           159,715  NR/BB+/
  AUTHORITY HOSPITAL REVENUE ILLINOIS  11/18
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2016-2045
      Day of Sale: 11/20

RHODE ISLAND HEALTH AND EDUCATIONAL    WEEK OF           139,000  Aa1/AA+/NR
  BUILDING CORPORATION                 11/18                      EXP/   /
  HIGHER EDUCATION FACILITIES REVENUE
  BONDS
  BROWN UNIVERSITY ISSUE - SERIES
2013
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

NEW JERSEY HEALTH CARE FACILITIES      WEEK OF           138,735  //
  FINANCING AUTHORITY REVENUE          11/18
  REFUNDING BONDS VIRTUA HEALTH
  ISSUE, SERIES 2013
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
  REMARK: A+/A+

CLEAR CREEK INDEPENDENT SCHOOL         WEEK OF           138,190  //
  DISTRICT, TEXAS                      11/18
  VARIABLE RATE UNLIMITED TAX SCHOOL
  BUILDING BONDS
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: NAF/AA Underlying/AA+ Underlying
      Day of Sale: 11/19

ILLINOIS FINANCE AUTHORITY             WEEK OF           134,545  Aaa/AAA/
  STATE OF ILLINOIS CLEAN WATER        11/18
  INITIATIVE REVOLVING FUND REVENUE
  BONDS
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP: 11/18
      Day of Sale: 11/19

TOWN OF DAVIE, FLORIDA                 WEEK OF           116,285  Baa1/BBB/BBB+

  $96,005M EDUCATIONAL FACILITIES
  REVENUE BONDS, SERIES 2013A
  $20,280M EDUCATIONAL FACILITIES
  REVENUE REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013B
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York

SCHOOL BOARD OF PASCO COUNTY,          WEEK OF            99,300  A1/A+/
  FLORIDA                              11/18
  SALES TAX REVENUE BONDS SERIES 2013
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
  SERIAL: 2015-2024
      Day of Sale: 11/20

STATE OF OHIO, HOSPITAL REVENUE        WEEK OF            97,840  A2/A/
  BONDS UNIVERSITY HOSPITALS HEALTH    11/18
  SYSTEM
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 11/20

ALASKA HOUSING FINANCE CORPORATION     WEEK OF            96,005  NR/AA+/AA+
  STATE CAPITAL PROJECT BONDS II       11/18
  2014 SERIES A
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

STATE OF COLORADO                      WEEK OF            89,475  Aa2/AA-/NR
  BUILDING EXCELLENT SCHOOLS TODAY     11/18
  CERTIFICATES OF PARTICIPATION
  TAX-EXEMPT SERIES 2013I
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 11/20

SUCCESSOR AGENCY TO THE                WEEK OF            88,455  /AA-/AA-
  MORGAN HILL REDEVELOPMENT AGENCY     11/18
  REFUNDING REVENUE BONDS
  $73,120M SERIES 2013A (TAX-EXEMPT)
  $15,335M SERIES 2013B (TAXABLE)
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York

RHODE ISLAND HOUSING AND MORTGAGE      WEEK OF            84,195  Aa2/AA+/NR
  FINANCE CORPORATION                  11/18
  HOMEOWNERSHIP OPPORTUNITY BONDS
  SERIES 64-T (FEDERALLY TAXABLE)
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

COOK COUNTY, ILLINOIS                  WEEK OF            75,000  A1/AA/AA-
  GENERAL OBLIGATION                   11/18
  MGR: Mesirow Financial Inc., New York
      Day of Sale: 11/20

VIRGINIA HOUSING DEVELOPMENT           WEEK OF            70,000  Aaa/AAA/
  AUTHORITY, VIRGINIA                  11/18                         /EXP/
  COMMONWEALTH MORTGAGE BONDS
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
  SERIAL: 2016-2025  TERM: 2031, 2038

BEXAR COUNTY, TEXAS                    WEEK OF            69,715  //
  CONSISTING OF:                       11/18
  $17,090M UNLIMITED TAX REFUNDING
  BONDS, SERIES 2013
  $20,780M LIMITED TAX REFUNDING
  BONDS, SERIES 2013
  $13,925M PASS-THROUGH REVENUE AND
  LIMITED TAX REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013A (CULEBRA ROAD PROJECT)
  $17,920M PASS-THROUGH REVENUE AND
  LIMITED TAX REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013B (BLANCO ROAD PROJECT)
  MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago
  REMARK: RATINGS: TBD BY MOODY'S/S&P/FITCH

HARRIS COUNTY CULTURAL EDUCATION       WEEK OF            67,795  NR/NR/BB+
  FACILITIES FINANCE CORPORATION       11/18
  FIRST MORTGAGE REVENUE BONDS
  SERIES 2013B (BRAZOS PRESBYTERIAN
  HOMES, INC. PROJECT)
  MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Richmond
  TERM: 2023, 2028, 2033, 2043, 2048
      Day of Sale: 11/20

LIVONIA PUBLIC SCHOOLS SCHOOL          WEEK OF            66,000  NR/A/NR
  DISTRICT                             11/18
  COUNTY OF WAYNE, MICHIGAN
  2014 REFUNDING BONDS

  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

MOORPARK UNIFIED SCHOOL DISTRICT       WEEK OF            60,000  //
  GENERAL OBLIGATION 2008 ELECTION     11/18
  TAXABLE 2013C, CALIFORNIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 11/21

MIDLOTHIAN INDEPENDENT SCHOOL          WEEK OF            49,740  Aaa/AAA/
  DISTRICT, TEXAS VARIABLE RATE        11/18
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  SERIES 2013C (SOFT PUT)
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM

MONMOUTH COUNTY IMPROVEMENT            WEEK OF            46,630  MIG
1/SP-1+/F1+
  AUTHORITY, NEW JERSEY                11/18
  GOVERNMENT POOLED LOAN REVENUE
  NOTES, SERIES 2013
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  TERM: 2014
      Day of Sale: 11/19

JOHNSTON COMMUNITY SCHOOL DISTRICT,    WEEK OF            44,630  /A-/
  IOWA                                 11/18
  SCHOOL INFRASTRUCTURE SALES,
  SERVICE & USE TAX REVENUE BONDS
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 11/18

LAKE CHARLES HARBOR AND TERMINAL       WEEK OF            40,495  A3/A-/
  DISTRICT, STATE OF LOUISIANA         11/18
  $7,750,000 SERIES 2013A (NON-AMT)
  $32,745,000 SERIES 2013B (AMT)
  MGR: Jefferies LLC, New York
      Day of Sale: 11/20

THE TRUSTEES OF UNION COLLEGE          WEEK OF            40,000  A1/NR/NR
  TAXABLE FIXED RATE BONDS,            11/18
  SERIES 2013
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

NARRAGANSETT BAY COMMISSION,           WEEK OF            37,310  NR/AA-/NR
  RHODE ISLAND                         11/18
  WASTEWATER SYSTEM REVENUE BONDS
  SERIES 2013 C
  MGR: U.S. Bancorp Investments Inc., New York
      Day of Sale: 11/20

MIDTOWN REDEVELOPMENT AUTHORITY        WEEK OF            33,000  A3/A-/
  TAX INCREMENT CONTRACT REVENUE       11/18
  TEXAS
  MGR: Mesirow Financial Inc., New York
      Day of Sale: 11/19

HEALTH AND EDUCATIONAL FACILITIES      WEEK OF            32,725  NR/A/
  AUTHORITY CENTRAL MISSOURI 2013C-2   11/18
  REVENUE
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2024-2034
      Day of Sale: 11/20

RHODE ISLAND ECONOMIC DEVELOPMENT      WEEK OF            32,000  A3/BBB+/BBB+
  CORPORATION AIRPORT REVENUE          11/18
  REFUNDING (30MM TAX EXEMPT/2MM AMT)
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  REMARK: TAX EXEMPT: 14-28
      Day of Sale: 11/18

FLORIDA HOUSING FINANCE                WEEK OF            28,000  NR/AA+/NR
  CORPORATION                          11/18
  MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS

  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
      Day of Sale: 11/19

WOODLAND SCHOOL DISTRICT UNLIMITED     WEEK OF            26,835  A1/NR/
  TAX GENERAL OBLIGATION, WASHINGTON   11/18
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2017-2038
      Day of Sale: 11/19

CITY OF LIVINGSTON, MONTANA            WEEK OF            26,000  MIG 2//
  LIVINGSTON HEALTHCARE                11/18
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  TERM: 2015
      Day of Sale: 11/19

HAYS COUNTY, TEXAS                     WEEK OF            25,920  /AA/AA
  PASS-THROUGH TOLL REVENUE AND        11/18
  UNLIMITED TAX BOND
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
  SERIAL: 2016-2038
      Day of Sale: 11/20

ILLINOIS HOUSING DEVELOPMENT           WEEK OF            24,350  NR/AA+/NR
  AUTHORITY                            11/18
  MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS
  SERIES 2013A (COUNTRY VILLAGE 1,
  II AND III PROJECT)
  SERIES 2013B (SHAWNEE VILLAGE
  PROJECT)
  SERIES 2013C (CREEKWOOD APARTMENTS
  PROJECT)
  SERIES 2013D (SANDBURG VILLAGE
  PROJECT)
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
      Day of Sale: 11/21

DICKINSON INDEPENDENT SCHOOL           WEEK OF            23,990  Aaa/AAA/
  DISTRICT                             11/18
  U/T REFUNDING
  TEXAS
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
  SERIAL: 2015-2030
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: UL: A1/A
      Day of Sale: 11/18

BROWNSVILLE, TEXAS                     WEEK OF            22,355  Aa3/AA-/AA-
  CONSISTING OF:                       11/18
  $13,770M - SERIES A - GENERAL
  OBLIGATION REFUNDING BONDS
  $ 8,585 - SERIES B - COMBINATION
  TAX & REVENUE, CERTIFICATES OF
  OBLIGATION
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 11/18

CORPUS CHRISTI REGIONAL                WEEK OF            21,130  //
  TRANSPORTATION AUTHORITY, TEXAS      11/18
  SYSTEM REVENUE BONDS
  CONSISTING OF:
  $10.970M* SERIES 2013 (AMT)
  $10,160M*TAXABLE SERIES 2013
  MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago
  REMARK: RATED: A UNDERLYING W/AGM INSURED
          AA-

WILSON SCHOOL DISTRICT                 WEEK OF            20,085  /AA/
  BERKS COUNTY, PENNSYLVANIA           11/18
  GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES C
  OF 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2023
      Day of Sale: 11/19

ROYSE CITY INDEPENDENT SCHOOL          DAILY              18,562  //
  DISTRICT TEXAS UNLIMITED TAX
  REFUNDING BONDS SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas

IMPERIAL BEACH REDEVELOPMENT AGENCY    WEEK OF            18,375  NR/A/
  TAX ALLOCATION 13 SUCCESSOR          11/18
  CALIFORNIA REVENUE
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 11/19

BROWN LOCAL SCHOOL DISTRICT, OHIO      WEEK OF            17,100  //
  CLASSROOM FACILITIES IMPROVEMENT     11/18
  BONDS
  CONSISTING OF:
  $7,625M - SERIES A
  $9,480M - SERIES B
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: RATED: TBD
      Day of Sale: 11/20

MARYLAND COMMUNITY DEVELOPMENT         WEEK OF            15,670  Aa2/AA+/
  ADMINISTRATION HOUSING REVENUE       11/18
  BONDS (NON AMT)
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 11/18

BROWNSVILLE AREA SCHOOL DISTRICT       WEEK OF            13,255  //
  FAYETTE AND WASHINGTON COUNTIES      11/18
  PENNSYLVANIA GENERAL OBLIGATION
  $685 NOTES SERIES A OF 2013
  $1,535 BONDS SERIES B OF 2013
  $7,780M NOTES SERIES C OF 2013
  $2,545M NOTES SERIES D OF 2013
  $710M BONDS SERIES E OF 2013
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 11/19

SUCCESSOR AGENCY TO THE PLACENTIA      WEEK OF            12,725  /AA/
  REDEVELOPMENT AGENCY                 11/18
  2013 TAX ALLOCATION REFUNDING BONDS
  CALIFORNIA
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
  SERIAL: 2014-2032
  INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
  REMARK: UL: A-
      Day of Sale: 11/20

TEXAS WOMAN'S UNIVERSITY TEXAS         DAILY              12,665  //
  REVENUE FINANCING SYSTEM REFUNDING
  BONDS SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas

RHODE ISLAND HEALTH & EDUCATION        WEEK OF            11,310  NR/AAA/
  BUILDING CORPORATION                 11/18

  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2015-2034
      Day of Sale: 11/19

ALLAN HANCOCK JOINT COMMUNITY          WEEK OF            10,000  Aa2/AA/
  COLLEGE DISTRICT (SANTA BARBARA,     11/18
  SAN LUIS OBISPO AND VENTURA
  COUNTIES, CALIFORNIA) ELECTION OF
  2006 GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES D
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 11/20

MIFFLIN COUNTY SCHOOL DISTRICT         WEEK OF             9,995  /A/
  MIFFLIN COUNTY, PENNSYLVANIA         11/18
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES OF 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2033
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 11/21

ST. CLAIR COUNTY, ILLINOIS             WEEK OF             9,800  /AA-/
  (MASCOUTAH) COMMUNITY UNIT SCHOOL    11/18
  DISTRICT NO. 19, GENERAL OBLIGATION

  SERIES 2013
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 11/19

CITY OF PASCO, WASHINGTON              WEEK OF             9,785  //AA-
  PASCO WATER SEWER REVENUE            11/18
  2,525M 2013A
  7,260M TAXABLE 2013T
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  REMARK: A: 14-28
          T: 15-28
      Day of Sale: 11/21

WEST PIKELAND TOWNSHIP,                WEEK OF             8,900  /AA+/
  PENNSYLVANIA                         11/18
  GENERAL OBLIGATION
  MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
  SERIAL: 2014-2038
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 11/18

KANSAS UNIFIED SCHOOL DISTRICT 480     WEEK OF             8,515  NR/A+/
  SEWARD COUNTY LIBERAL GENERAL        11/18
  OBLIGATION REFUNDING 2013
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2018
      Day of Sale: 11/19

EAGLE PASS, TEXAS                      WEEK OF             8,500  A2//A+
  COMBINATION TAX & LIMITED PLEDGE     11/18
  REVENUE, CERTIFICATES OF OBLIGATION
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 11/19
    
TWIN VALLEY SCHOOL DISTRICT            WEEK OF             8,075  A2//
  BERKS & CHESTER COUNTIES,            11/18
  PENNSYLVANIA
  GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES
  OF 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2015-2024
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 11/20

CUYAHOGA FALLS, OHIO                   WEEK OF             7,600  //
  VARIOUS PURPOSE NOTES, SERIES 2013   11/18
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: RATED: TBD
      Day of Sale: 11/21

TROY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT,      DAILY               7,060  //
  TEXAS
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas

DARBY BOROUGH DELAWARE COUNTY          WEEK OF             7,000  //
  PENNSYLVANIA GENERAL OBLIGATION BDS  11/18
  SERIES OF 2013 BANK QUALIFIED
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 11/19

HANNIBAL,MISSOURI                      WEEK OF             6,400  Baa1//
  SEWERAGE SYSTEM REVENUE BONDS,       11/18
  SERIES 2013
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis

MAGNOLIA, TEXAS GENERAL OBLIGATION     WEEK OF             5,885  /AA-/
  REFUNDING BONDS SERIES 2013          11/18
  MGR: FirstSouthwest, Dallas

LINCOLN COMMUNITY FACILITIES           WEEK OF             5,500  //
  DISTRICT NO 2005-1 SPECIAL TAX       11/18
  REVENUE CALIFORNIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 11/21

MOORPARK UNIFIED SCHOOL DISTRICT       WEEK OF             5,500  //
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING 2013    11/18
  CALIFORNIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 11/21

ST. ANN, MISSOURI                      WEEK OF             5,500  A2//
  CERTIFICATES OF PARTICIPATION,       11/18
  SERIES 2013
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 11/18

CITY OF BORGER, TEXAS                  WEEK OF             5,250  /AA-/
  TAX AND WATERWORKS AND SEWER         11/18
  SYSTEM SURPLUS REVENUE
  TAXABLE SERIES
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
  SERIAL: 2014-2033
      Day of Sale: 11/19

HEALTH AND EDUCATIONAL FACILITIES      WEEK OF             3,750  NR/A/
  AUTHORITY UNIVERSITY CENTRAL         11/18
  MISSOURI 2013C-2
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2024-2034
      Day of Sale: 11/20

TRAVIS COUNTY MUD #15, TEXAS           WEEK OF             3,125  //
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS        11/18
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
  REMARK: Bank Qualified
          Underlying rating: BBB

AKRON, OHIO                            WEEK OF             2,000  //
  CERTIFICATES OF PARTICIPATION,       11/18
  SERIES 2013
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: RATED: TBD
      Day of Sale: 11/21

BAGLEY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT     WEEK OF             1,825  Baa1/NR/
  NO 162 CERTIFICATES OF               11/18
  PARTICIPATION, MINNESOTA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2015-2030
      Day of Sale: 11/18

FESTIVAL RANCH COMMUNITY FACILITIES    WEEK OF             1,800  /BBB/
  DISTRICT (TOWN OF BUCKEYE, ARIZONA)  11/18
  GENERAL OBLIGATION, SERIES 2013
  **********BANK QUALIFIED***********
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
  SERIAL: 2013-2033
      Day of Sale: 11/21

MASON COUNTY, WASHINGTON               WEEK OF             1,700  /A+/
  LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION       11/18
  SERIES 2013B TAXABLE
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2033
      Day of Sale: 11/20

TERRA BELLA UNION SCHOOL DISTRICT      WEEK OF             1,500  //
  GENERAL OBLIGATION 2008 ELECTION     11/18
  2013B CALIFORNIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 11/21

MASON COUNTY, WASHINGTON               WEEK OF               700  /A+/
  LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION       11/18
  SERIES 13A
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2018
      Day of Sale: 11/20
                                          ----------------------
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