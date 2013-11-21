FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR
Sections
Featured
Without power, isolated and paralyzed
Puerto Rico
Without power, isolated and paralyzed
Most Americans split with Trump on firing protesting athletes: poll
U.S.
Most Americans split with Trump on firing protesting athletes: poll
SEC chair grilled by Senate over cyber breach, Equifax
Cyber Risk
SEC chair grilled by Senate over cyber breach, Equifax
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Market News
November 21, 2013 / 8:46 PM / 4 years ago

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

4 Min Read

Nov 21 - IN ORDER TO ENSURE THAT WE HAVE TIME TO ENTER ALL NEW ISSUE
INFORMATION, DALCOMP ASKS THAT FIRMS CALL US AT 212-404-8107 OR USE OUR FAX
212-404-8153 TO
INFORM US UPCOMING ISSUES.  WE WILL ADD ANY INFORMATION WE RECEIVE BY 2 P.M.,
EDT, ON THURSDAY AFTERNOON.  PLEASE BE SURE TO INCLUDE THE ENTIRE MANAGEMENT
GROUP.
IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS SERVICE, PLEASE CALL DALCOMP AT
212-404-8107.

ISSUE/SENIOR MANAGER                   SALE            (IN 000)   MDY/S&P/FTCH
--------------------                   ----            -----      ------------
MIDLOTHIAN INDEPENDENT SCHOOL          WEEK OF          49,740     Aaa/AAA/
  DISTRICT, TEXAS                      11/25
  VARIOUS RATE UNLIMITED TAX
  REFUNDING BONDS, S13C (SOFT PUT)
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: UNDERLYING RATING: A1/A+
      Day of Sale: 12/03

DALLAS COUNTY HOSPITAL DISTRICT        WEEK OF            37,335  /AA+/AA+
  PARKLAND HEALTH AND HOSPITAL         11/25
  SYSTEM
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 11/25

THE CAMDEN COUNTY IMPROVEMENT          WEEK OF            36,550  Aa2/AA/
  AUTHORITY                            11/25
  CAMDEN COUNTY, NEW JERSEY
  COUNTY GUARANTEED LOAN REVENUE BOND

  SERIES 2013
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 11/26

ROYSE CITY INDEPENDENT SCHOOL          DAILY              18,562  //
  DISTRICT TEXAS UNLIMITED TAX
  REFUNDING BONDS SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas

CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE           WEEK OF            18,145  //
  AUTHORITY MOBILE HOME PARK           11/25
  REFUNDING REVENUE BONDS (WINDSOR
  MOBILE COUNTRY CLUB) SERIES 2013A
  MGR: Alamo Capital WMBE, Walnut Creek
      Day of Sale: 11/25

TEXAS WOMAN'S UNIVERSITY TEXAS         DAILY              12,665  //
  REVENUE FINANCING SYSTEM REFUNDING
  BONDS SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas

CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE           WEEK OF             9,900  //
  AUTHORITY MOBILE HOME PARK           11/25
  SUBORDINATE REFUNDING REVENUE BONDS

  SERIES 2013B
  MGR: Alamo Capital WMBE, Walnut Creek
      Day of Sale: 11/25

CATO-MERIDIAN COMMUNITY SCHOOL         WEEK OF             8,590  NR/A+/
  DISTRICT, NEW YORK                   11/25
  **********BANK QUALIFIED**********
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
      Day of Sale: 11/26

TROY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT,      DAILY               7,060  //
  TEXAS
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas

MOUNTAINTOP AREA JOINT SANITARY        WEEK OF             6,885  /AA/
  AUTHORITY LUZERNE COUNTY,            11/25
  PENNSYLVANIA SEWER REVENUE BONDS
  SERIES OF 2013 BANK QUALIFIED
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2034
  INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
      Day of Sale: 11/25

SCHOOL DISTRICT NUMBER 97 COOK         WEEK OF             2,980  Aa2//
  COUNTY, ILLINOIS (OAK PARK)          11/25
  GENERAL OBLIGATION LIMITED SCHOOL
  BONDS SERIES 2013
  MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
      Day of Sale: 11/25

ALLEN COUNTY PUBLIC BUILDING           WEEK OF             1,720  /A/
  COMMUNITY REFUNDING REVENUE BONDS    11/25
  SERIES 2013
  KANSAS
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2023
      Day of Sale: 11/25

CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE           WEEK OF               500  //
  AUTHORITY MOBILE HOME PARK           11/25
  SUBORDINATE TAXABLE REFUNDING
  REVENUE BONDS (WINDSOR MOBILE
  COUNTRY CLUB) SERIES 2013C
  MGR: Alamo Capital WMBE, Walnut Creek
      Day of Sale: 11/25
                                          ----------------------
Expected volume excluding daily issues:      172,345 (in 000's)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.