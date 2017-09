U.S. grain barge freight values - Nov 25

Nominal Cash Barge Freight Values Source: U.S. barge industry sources. (percent of barge tariff) Week STL 12' (Tr) IL (Tr) LOR OHIO (Tr) wk 11/24 450/475 525/550 500/525 wk 12/1 450/475 500/525 500/525 wk 12/8 425/450 525/550 475/525 wk 12/15 425/450 500/550 450/500 wk 12/22, 29 425/450 525/550 450/475 Jan 400/425 500/525 450/475 Feb 375/400 425/475 425/450 Mar 350/375 375/425 400/425 April 300/325 375/425 375/400 May 300/350 375/425 350/375 June 300/350 375/425 350/375 MTCT (Tr) OHIO JEF/CIN (Tr) wk 11/24 375/400 500/525 wk 12/1 325/350 500/525 wk 12/8 325/350 475/525 wk 12/15 325/350 450/500 wk 12/22, 29 325/350 450/475 Jan 325/350 450/475 Feb 325/350 425/450 Mar 325/350 400/425 April 300/325 375/400 May 300/325 350/375 June 300/325 350/375 St Paul/Sava (Tr) McGreg/S (Tr) Dubuque/S (Tr) wk 11/24 525/550 525/550 wk 12/1 wk 12/8 wk 12/15 wk 12/22, 29 Jan Feb Mar 425/450 425/450 April 425/450 375/400 375/400 May 425/450 375/400 375/400 June 425/450 375/400 375/400 Explanation of location terms: STL=Mississippi River at St Louis. MidMiss=Mid-Mississippi. LOR=Lower Ohio River OR=Ohio River. O/S=On station. MTCT=Memphis through Cairo terms. MEM=Memphis PEK&S=Illinois River Pekin and South STP/SAVAGE=Mississippi River St Paul to Savage MCGREG/SOUTH=Mississippi River McGregor & South DUBUQUE/S=Mississippi River Dubuque & South BURLINGTON/S=Mississippi River Burlington & South T/W=This Week, FH=First Half, LH=Last Half. 30Day=30 Day Open River (T)=traded. Note: Based on heavy grain in short tons. (Reporting by Michael Hirtzer in Chicago)