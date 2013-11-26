FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR
Sections
Featured
Without power, isolated and paralyzed
Puerto Rico
Without power, isolated and paralyzed
Most Americans split with Trump on firing protesting athletes: poll
U.S.
Most Americans split with Trump on firing protesting athletes: poll
SEC chair grilled by Senate over cyber breach, Equifax
Cyber Risk
SEC chair grilled by Senate over cyber breach, Equifax
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Market News
November 26, 2013 / 8:50 PM / 4 years ago

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

19 Min Read

Nov 26 - IN ORDER TO ENSURE THAT WE HAVE TIME TO ENTER ALL NEW ISSUE
INFORMATION, DALCOMP ASKS THAT FIRMS CALL US AT 212-404-8107 OR USE OUR FAX
212-404-8153 TO
INFORM US UPCOMING ISSUES.  WE WILL ADD ANY INFORMATION WE RECEIVE BY 2 P.M.,
EDT, ON THURSDAY AFTERNOON.  PLEASE BE SURE TO INCLUDE THE ENTIRE MANAGEMENT
GROUP.
IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS SERVICE, PLEASE CALL DALCOMP AT
212-404-8107.
    
ISSUE/SENIOR MANAGER                   SALE            (IN 000)   MDY/S&P/FTCH
--------------------                   ----            ---------  ------------
NEW YORK STATE TOBACCO SETTLEMENT      WEEK OF         1,200,000  /AA-/AA-
  FINANCING CORPORATION                12/02
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2018-2022
  REMARK: ROP 12/4
      Day of Sale: 12/05

DISTRICT OF COLUMBIA                   WEEK OF           488,940  Aa2/AA-/AA-
  GENERAL OBLIGATION BONDS             12/02
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP 12/04
      Day of Sale: 12/05

DELAWARE RIVER PORT AUTHORITY          WEEK OF           486,000  Baa3//
  REVENUE                              12/02
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2027-2034  TERM: 2037, 2040
      Day of Sale: 12/05

DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF    WEEK OF           370,000  Aaa/AAA/AAA
  NEW YORK EMPLOYER ASSESSMENT         12/02
  REVENUE BONDS, SERIES 2013A
  FEDERALLY TAXABLE
  MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
  REMARK: INDICATIONS OF INTEREST: 12/3

NASSAU COUNTY, NEW YORK                WEEK OF           351,045  //
  GENERAL OBLIGATION BONDS             12/02
  $225,000,000 TANS 2013 SERIES A & B
  $125,000,000 BANS 2013 SERIES C
  $1,045,000 TAXABLE GENERAL
  OBLIGATION BONDS 2013 SERIES D
  MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
  REMARK: ROP 12/04/2013
      Day of Sale: 12/05

STATE OF TEXAS GENERAL OBLIGATION      WEEK OF           177,000  Aaa/AAA/AAA
  BONDS CONSISTING OF: $20MM WATER     12/02
  ASSISTANCE REFUNDING BONDS, TAXABLE
  SERIES 2013D, $15,095M WATER
  FINANCIAL ASSISTANCE REFUNDING
  BONDS, TAXABLE SERIES 2013E
  $27,295M WATER FINANCIAL ASSISTANCE
  REFUNDING BONDS SERIES 2013F
  $114,610M WATER FINANCIAL
  ASSISTANCE REFUNDING BONDS TAXABLE
  SERIES 2013G
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

SUNSHINE STATE GOVERNMENT              WEEK OF           161,000  Aa3/AA-/NR
  FINANCING COMMISSION                 12/02
  $65,330M MULTIMODAL REVENUE BONDS
  SERIES 2010A-1
  $65,330M MULTIMODAL REVENUE BONDS
  SERIES 2010B-1
  $15,260M MULTIMODAL REVENUE BONDS
  SERIES 2011B-1
  $15,260M MULTIMODAL REVENUE BONDS
  SERIES 2011C-1
  MIAMI DADE COUNTY PROGRAM
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

THE METROPOLITAN ST. LOUIS SEWER       WEEK OF           150,000  Aa1/AAA/AA+
  DISTRICT WASTEWATER SYSTEM REVENUE   12/02
  BONDS SERIES 2013B
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

DEKALB COUNTY GEORGIA WATER &          WEEK OF           141,000  Aa3//
  SEWERAGE REVENUE REFUNDING           12/02
  SECOND RESOLUTION
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2014-2032  TERM: 2035
  REMARK: ROP 12/2
      Day of Sale: 12/03

PORT OF SEATTLE, WASHINGTON            WEEK OF           139,030  A1/A+/A+
  INTERMEDIATE LIEN REVENUE REFUNDING  12/02
  BONDS (AMT)
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP 12/04
      Day of Sale: 12/04

LANCASTER COUNTY, PENNSYLVANIA         WEEK OF           108,290  /AA-/
  SOLID WASTE MANAGEMENT AUTHORITY     12/02

  MGR: Guggenheim Securities LLC, New York
  REMARK: ROP 12/5
      Day of Sale: 12/06

CORPUS CHRISTI UTILITY SYSTEM          WEEK OF           103,460  A1/A/
  JUNIOR LIEN REVENUE IMPROVEMENT      12/02
  2013 TEXAS
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 12/05

UNIVERSITY OF CINCINNATI               WEEK OF            92,790  Aa3/AA-/
  GENERAL RECEIPTS BONDS               12/02
  $55,180,000 SERIES 2013 C

  $37,610,000 SERIES 2013 D (TAXABLE)
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 12/04

WASHINGTON BELLINGHAM SCHOOL           WEEK OF            88,000  /A+/
  DISTRICT NO 501 UNLIMITED TAX        12/02
  GENERAL OBLIGATION & REFUNDING 2013
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2033
      Day of Sale: 12/03

VIRGINIA HOUSING DEVELOPMENT           WEEK OF            81,716  Aaa/AAA/
  AUTHORITY COMMONWEALTH MORTGAGE      12/02                      EXP/EXP/
  BONDS TAXABLE PASS THROUGH
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  REMARK: 12/25/2043
      Day of Sale: 12/04

ARIZONA SCHOOL FACILITIES BOARD        WEEK OF            80,195  A1/A+/
  REFUNDING CERTIFICATES OF            12/02
  PARTICIPATION
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 12/04

CITY OF COLUMBIA, SOUTH CAROLINA       WEEK OF            77,245  Aa1/AA/
  WATERWORKS AND SEWER SYSTEM REVENUE  12/02
  BONDS
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
  SERIAL: 2014-2033  TERM: 2038, 2043
      Day of Sale: 12/04

INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY OF    WEEK OF            58,000  //A-
  ST. LOUIS COUNTY, MISSOURI           12/02
  $41,000,000 SERIES A
  $17,000,000 SERIES B
  MGR: Cain Brothers, New York
      Day of Sale: 12/04

TEXAS PUBLIC FINANCE AUTHORITY         WEEK OF            50,000  Aaa/AAA/
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING 2013    12/02
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 12/04

WHIDBEY ISLAND PUBLIC HOSPITAL         WEEK OF            50,000  //
  DISTRICT UNLIMITED TAX GENERAL       12/02
  OBLIGATION
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2043
      Day of Sale: 12/04

ARAPAHOE COUNTY SCHOOL DISTRICT #6     WEEK OF            50,000  Aa1/AA/
  (LITTLETON SCHOOLS), COLORADO        12/02
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  SERIES 2013
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
  SERIAL: 2030-2037
      Day of Sale: 12/03

MIDLOTHIAN INDEPENDENT SCHOOL          WEEK OF            49,740  Aaa/AAA/
  DISTRICT, TEXAS VARIABLE RATE        12/02
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  SERIES 2013C (SOFT PUT)
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  REMARK: A1/A+
      Day of Sale: 12/02

CITY OF SAN ANTONIO TEXAS              WEEK OF            47,195  NR/AA/NR
  EDUCATION FACILITIES CORPORATION     12/02
  HIGHER EDUCATION REVENUE
  IMPROVEMENT BONDS (TRINITY
  UNIVERSITY PROJECT) SERIES 2014
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

CLEAR CREEK INDEPENDENT SCHOOL         WEEK OF            46,045  /AAA/AAA
  DISTRICT, TEXAS                      12/02
  UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
  SERIES 2013A
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
  SERIAL: 2015-2029
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: Underlying ratings S&P: AA
          Fitch: AA+
      Day of Sale: 12/04

INDIANA FINANCE AUTHORITY              WEEK OF            43,555  NR/NR/BB+
  REVENUE BONDS, SERIES 2013A          12/02

  MGR: Ziegler, Chicago
      Day of Sale: 12/05

POLK COUNTY, FLORIDA                   WEEK OF            39,675  Aa3/A+/AA-
  UTILITY SYSTEM                       12/02
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
  SERIAL: 2014-2034
      Day of Sale: 12/05

SOUTH DAKOTA BOARD OF REGENTS          WEEK OF            39,340  Aa3/NR/NR
  HOUSING AND AUXILIARY FACILITIES     12/02
  SYSTEM REVENUE BONDS, SERIES 2014A
  MGR: BMO Capital Markets GKST, Inc., Chicago
  SERIAL: 2015-2028  TERM: 2033, 2039
      Day of Sale: 12/05

CITY OF NORTH PORT, FLORIDA            WEEK OF            39,115  A2//A
  TRANSPORTATION IMPROVEMENT           12/02
ASSESSMENT BONDS
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
  SERIAL: 2014-2033  TERM: 2039
  INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
      Day of Sale: 12/03

TRUSTEES OF THE TULSA AIRPORTS         WEEK OF            36,915  /AA/
  IMPROVEMENT TRUST, OKLAHOMA          12/02
  GENERAL AIRPORT REVENUE BONDS
  $33,675,000 SERIES 2013A

  $3,240,000 FEDERALLY TAXABLE
  REFUNDING SERIES 2013B
  MGR: RBC Capital Markets, New York
  INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
      Day of Sale: 12/04

SARASOTA COUNTY, FLORIDA               WEEK OF            35,485  /AA+/AA
  UTILITY SYSTEM REVENUE BONDS         12/02
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 12/03

GREENVILLE CITY SCHOOL DISTRICT        WEEK OF            35,274  /AA/
  SCHOOL IMPROVEMENT BONDS             12/02
  SERIES 2013
  MGR: Ross, Sinclaire & Associates, LLC, Cincinnati
  SERIAL: 2014-2050
  INSURANCE: OHIO SCHOOL DISTRICT CR ENHANC
  REMARK: UNDERLYING: A+
      Day of Sale: 11/26

PENNSYLVANIA LANCASTER INDUSTRIAL      WEEK OF            34,000  /BBB/
  DEVELOPMENT AUTHORITY REVENUE        12/02
  GARDEN SPOT VILLAGE 2013
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2035
      Day of Sale: 12/04

DUBLIN, OHIO, CAPITAL FACILITIES       WEEK OF            33,800  Aaa/AAA/
  IMPROVEMENT BONDS                    12/02
  $9,756,000 SERIES 2013
  $24,035,000 SERIES 2014 - REFUNDING
  BONDS
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 12/05

BRIGHTON AREA SCHOOLS, MICHIGAN        WEEK OF            33,000  //
  2013 SCHOOL BUILDING & SITE BONDS    12/02
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 12/03

CITY OF AUSTIN, TEXAS                  WEEK OF            27,000  A1/A/
  HOTEL OCCUPANCY TAX REVENUE BONDS    12/02
  MGR: Mesirow Financial Inc., Chicago
      Day of Sale: 12/05

INDIANA PA REGIONAL MEDICAL CENTER     WEEK OF            25,000  Baa3//
  REVENUE BONDS                        12/02
  MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
  SERIAL: 2014-2038
      Day of Sale: 12/02

ILLINOIS HOUSING DEVELOPMENT           WEEK OF            24,350  NR/AA+/NR
  AUTHORITY MULTI FAMILY HOUSING       12/02
  REVENUE BONDS SERIES 2013A (COUNTRY
  VILLAGE I, II AND III PROJECT)
  SERIES 2013B (SHAWNEE VILLAGE
  PROJECT) SERIES 2013C (CREEKWOOD
  APARTMENTS PROJECT) SERIES 2013D

  MGR: RBC Capital Markets, Chicago

RICHMOND COUNTY, GEORGIA               WEEK OF            24,260  //
  EDUCATIONAL FACILITIES REVENUE BOND  12/02

  $21,365,000 TAX-EXEMPT SERIES 2013A
  $2,895,000 TAXABLE SERIES 2013B
  MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
      Day of Sale: 12/04

LANCASTER COUNTY, PENNSYLVANIA         WEEK OF            24,000  /AA/
  SOLID WASTE MANAGEMENT AUTHORITY     12/02
  GUARANTEED AUTHORITY BONDS

  MGR: Guggenheim Securities LLC, New York
      Day of Sale: 12/06

CALIFORNIA SAN GABRIEL UNIFIED         WEEK OF            23,000  //
  SCHOOL DISTRICT GENERAL OBLIGATION   12/02
  2008 ELECTION 2013C
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 12/04

WEST ALLEGHENY SCHOOL DISTRICT         WEEK OF            20,215  Aa3//
  ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA       12/02
  GENERAL OBLIGATION BONDS SER 2014
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2015-2031
      Day of Sale: 12/04

KANSAS UNIFIED SCHOOL DISTRICT         WEEK OF            19,500  NR/A+/
  NO 202 WYANDOTTE GENERAL OBLIGATION  12/02
2013
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2020-2028
      Day of Sale: 12/02

ROYSE CITY INDEPENDENT SCHOOL          DAILY              18,562  //
  DISTRICT TEXAS UNLIMITED TAX
  REFUNDING BONDS SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas

EDCOUCH-ELSA INDEPENDENT SCHOOL        WEEK OF            17,465  /AAA/
  DISTRICT (HIDALGO COUNTY, TEXAS)     12/02
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  $8,480M SERIES 2013A
  $8,985M SERIES 2013B TAXABLE
  MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM

NEW MEXICO MORTGAGE FINANCE            WEEK OF            15,000  NR/AA+/NR
  AUTHORITY SINGLE FAMILY MORTGAGE     12/02
  PROGRAM CLASS I BONDS 2014 SERIES A
  BONDS (NON AMT)
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

TEXAS WOMAN'S UNIVERSITY TEXAS         DAILY              12,665  //
  REVENUE FINANCING SYSTEM REFUNDING
  BONDS SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas

ILLINOIS HOUSING DEVELOPMENT           WEEK OF            12,000  Aa3/AA/
  AUTHORITY                            12/02
  HOUSING BONDS 2013 SERIES D
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York

MANHEIM TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT       WEEK OF            10,000  /AA-/
  LANCASTER COUNTY PENNSYLVANIA        12/02
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  SERIES OF 2014 BANK QUALIFIED
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2028
      Day of Sale: 12/02

WILSON SCHOOL DISTRICT BERKS COUNTY    WEEK OF            10,000  /AA/
  PENNSYLVANIA GENERAL OBLIGATION      12/02
  BONDS SERIES 2014 BANK QUALIFIED
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2024
      Day of Sale: 12/05

MUSKEGON COMMUNITY COLLEGE             WEEK OF             9,980  /AA-/
  STATE OF MICHIGAN                    12/02
  2013 COMMUNITY COLLEGE FACILITY
  BONDS
  SERIES I (GENERAL OBLIGATION -
  UNLIMITED TAX)
  MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
  SERIAL: 2016-2038
      Day of Sale: 12/04

LAUREL HIGHLANDS SCHOOL DISTRICT       WEEK OF             9,830  //
  FAYETTE COUNTY, PENNSYLVANIA         12/02
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  SERIES OF 2014
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 12/04

BRIDGETON, MISSOURI                    WEEK OF             9,365  Aa3//
  CERTIFICATES OF PARTICIPATION        12/02
  SERIES 2013
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 12/04

IRVINGTON UNION FREE SCHOOL            WEEK OF             8,735  Aa2//
  DISTRICT WESTCHESTER COUNTY,         12/02
  NEW YORK GENERAL OBLIGATION BONDS
  MGR: Jefferies LLC, New York
      Day of Sale: 12/03

REORGANIZED SCHOOL DISTRICT NO. 4      WEEK OF             8,475  /AA/
  OF JACKSON COUNTY, MISSOURI (BLUE    12/02
  SPRINGS, MISSOURI)
  GENERAL OBLIGATION SCHOOL REFUNDING
  BONDS
  SERIES 2013B
  MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
  SERIAL: 2019-2020
      Day of Sale: 12/02

SOUTH TEXAS INDEPENDENT SCHOOL         WEEK OF             7,840  Aa3//
  DISTRICT PUBLIC FACILITY             12/02
  CORPORATION
  SCHOOL FACILITY LEASE REVENUE BONDS
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
  SERIAL: 2029-2033
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 12/03

ANNA INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT       WEEK OF             7,440  /AAA/
  TEXAS UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS  12/02
  BANK QUALIFIED
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
  SERIAL: 2014-2030
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: /A+/
      Day of Sale: 12/03

TROY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT,      DAILY               7,060  //
  TEXAS
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas

STATE OF OHIO ECONOMIC DEVELOPMENT     WEEK OF             7,000  /AA+/
  REVENUE BONDS                        12/02
  OHIO ENTERPRISE BOND FUND
  (PRATT INDUSTRIES, INC) TAXABLE
  MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
      Day of Sale: 12/03

SOUTH TEXAS INDEPENDENT SCHOOL         WEEK OF             6,310  Aa3//
  DISTRICT PUBLIC FACILITY             12/02
  CORPORATION
  SCHOOL FACILITY LEASE REVENUE
  QUALIFIED SCHOOL CONSTRUCTION BONDS
  TAXABLE SERIES 2013 (DIRECT-PAY
  SUBSIDY BONDS)
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
  TERM: 2028
      Day of Sale: 12/03

LIBERTY, MISSOURI GENERAL              WEEK OF             6,175  //
  OBLIGATION 2013                      12/02
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2016-2030
      Day of Sale: 12/05

KANSAS UNIFIED SCHOOL DISTRICT         WEEK OF             5,820  NR/A/
  NO. 487 DICKINSON HERINGTON          12/02
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING 2014
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2028
      Day of Sale: 12/03

LINCOLN COMMUNITY FACILITY DISTRICT    WEEK OF             5,500  NR/NR/
  05-1 SPECIAL TAX REVENUE SORRENTO    12/02
  2013 CALIFORNIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 12/05

MESA DEL SOL, NEW MEXICO               WEEK OF             5,445  //
  PUBLIC IMPROVEMENT DISTRICT #1       12/02
  SPECIAL LEVY REVENUE
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
  TERM: 2023, 2033, 2043
      Day of Sale: 12/04

COUNTY OF GREENE                       WEEK OF             5,390  //
  COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA         12/02
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  SERIES OF 2014
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 12/03

ARKANSAS DEVELOPMENT FINANCE           WEEK OF             5,390  /AA-/
  AUTHORITY STATE AGENCIES FACILITIES  12/02
  REVENUE BONDS (DEPARTMENT INFO
  SYSTEMS DATA CENTER PROJECT)
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
  SERIAL: 2014-2023
      Day of Sale: 12/04

NORTH WASCO COUNTY SCHOOL DISTRICT     WEEK OF             5,320  //
  FULL FAITH CREDIT REVENUE 2013       12/02
  OREGON CERTIFICATES OF
  PARTICIPATION
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2034
      Day of Sale: 12/05

PLUM PENNSYLVANIA                      WEEK OF             5,010  /AA/
  GENERAL OBLIGATION 2013              12/02
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2044
      Day of Sale: 12/04

STATE COLLEGE AREA SCHOOL DISTRICT     WEEK OF             4,385  //
  CENTRE COUNTY, PENNSYLVANIA          12/02
  GENERAL OBLIGATION BONDS SERIES
  OF 2013 BANK QUALIFIED
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 12/05

HENRY & BUREAU COUNTIES, ILLINOIS      WEEK OF             3,400  /A/
  (KEWANEE) COMMUNITY UNIT SCHOOL      12/02
  DISTRICT #229, SCHOOL BONDS,

  SERIES 2013
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 12/04

LIBERTY SPECIAL OBLIGATION             WEEK OF             2,525  //
  REFUNDING IMPROVEMENT 2013           12/02
  MISSOURI
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2034
      Day of Sale: 12/05

TOWN OF WESTLAKE, TEXAS                WEEK OF             1,905  /AA+/
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS   12/02
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
  SERIAL: 2015-2032
      Day of Sale: 12/05

MERRILL RANCH COMMUNITY FACILITIES     WEEK OF             1,850  /BBB-/
  DISTRICT (FLORENCE), ARIZONA         12/02
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
  SERIAL: 2014-2038
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 12/05

KANSAS WAMEGO PUBLIC BUILDING          WEEK OF             1,835  NR//
  COMMUNITY REFUNDING REVENUE 2013     12/02
  GENERAL OBLIGATION
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2020
      Day of Sale: 12/03

MAHOMET, ILLINOIS GENERAL              WEEK OF             1,400  //
  OBLIGATION BONDS (ALTERNATE REVENUE  12/02
  SOURCE), SERIES 2013
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 12/05

DERRY AREA SCHOOL DISTRICT             WEEK OF             1,170  //
  WESTMORELAND COUNTY, PENNSYLVANIA    12/02
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  SERIES OF 2014
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 12/05
                                          ----------------------
Expected volume excluding daily issues:     5,406,135 (in 000's)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.