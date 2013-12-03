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RPT-Fitch releases report on King County, WA
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#Market News
December 3, 2013 / 10:01 PM / 4 years ago

RPT-Fitch releases report on King County, WA

Reuters Staff

2 Min Read

SAN FRANCISCO, December 03 (Fitch) Fitch Ratings has published a report on King 
County, WA.

The report is available at 'www.fitchratings.com'.

Contact:

Stephen Walsh

Director

+1-415-732-7573

Fitch Ratings, Inc.

650 California Street, 4th Floor

San Francisco, CA 94108

Alan Gibson 

Director

+1-415-732-7577

Media Relations: Elizabeth Fogerty, New York, Tel: +1 (212) 908 0526, Email: 
elizabeth.fogerty@fitchratings.com.

Additional information is available at 'www.fitchratings.com'.

Applicable Criteria andALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. 
PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: 
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DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S 
PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND 
METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF 
CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE 
AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF 
CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE 
SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS 
SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED 
ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH 
WEBSITE.

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