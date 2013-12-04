FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
RPT-Fitch Releases Report on New Orleans, LA
Sections
Featured
Trump ramps up NFL fight, calls for ban on kneeling
Sports
Trump ramps up NFL fight, calls for ban on kneeling
U.S. appeals court to consider rights of gay workers
U.S.
U.S. appeals court to consider rights of gay workers
Turkey threatens retaliation after Iraqi Kurdish independence vote
Iraq
Turkey threatens retaliation after Iraqi Kurdish independence vote
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Market News
December 4, 2013 / 9:36 PM / 4 years ago

RPT-Fitch Releases Report on New Orleans, LA

Reuters Staff

2 Min Read

AUSTIN, December 04 (Fitch) Fitch Ratings has published a report on New Orleans,
LA.

The report is available at 'www.fitchratings.com'.

Contact:

Steve Murray 

Senior Director

+1-512-215-3729

Fitch Ratings, Inc.

111 Congress Avenue

Austin, TX 78701

Blake Roberts 

Analyst

+1-512-215-3741

Media Relations: Elizabeth Fogerty, New York, Tel: +1 (212) 908 0526, Email: 
elizabeth.fogerty@fitchratings.com.

Additional information is available at 'www.fitchratings.com'.

Applicable Criteria andALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. 
PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: 
here. IN ADDITION, RATING 
DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S 
PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND 
METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF 
CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE 
AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF 
CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE 
SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS 
SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED 
ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH 
WEBSITE.

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.