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RPT-Fitch releases report on DeKalb County, GA
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#Market News
December 5, 2013 / 8:21 PM / 4 years ago

RPT-Fitch releases report on DeKalb County, GA

Reuters Staff

2 Min Read

NEW YORK, December 05 (Fitch) Fitch Ratings has published a report DeKalb 
County, GA.

The report is available at 'www.fitchratings.com'.

Contact:

Michael Rinaldi 

Senior Director

+1-212-908-0833

Fitch Ratings, Inc.

One State Street Plaza

New York, NY 10004

Andrew DeStefano 

Director

+1-212-908-0284

Media Relations: Elizabeth Fogerty, New York, Tel: +1 (212) 908 0526, Email: 
elizabeth.fogerty@fitchratings.com.

Additional information is available at 'www.fitchratings.com'.

Applicable Criteria andALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. 
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AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF 
CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE 
SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS 
SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED 
ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH 
WEBSITE.

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