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December 5, 2013 / 9:11 PM / 4 years ago

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

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212-404-8107.
ISSUE/SENIOR MANAGER                   SALE            (IN 000)   MDY/S&P/FTCH
-------------------                   ----            ---------   -------------
FOOTHILL/EASTERN TRANSPORTATION        WEEK OF         1,699,517  Ba1/BBB-/BBB-
  AGENCY SERIES 2013 TOLL ROAD         12/09
  REFUNDING REVENUE BONDS
  CALIFORNIA
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
  TERM: 2049, 2053
  REMARK: CABS: 20-24, 36-44
          CONVERTIBLE CABS: 25-44
      Day of Sale: 12/12

UTILITY DEBT SECURITIZATION            WEEK OF         1,609,000  Aaa/AAA/AAA
  AUTHORITY, SERIES 2013TE             12/09

  MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
  REMARK: ROP: TUESDAY
      Day of Sale: 12/11
  MANAGEMENT GROUP:
   Morgan Stanley & Co. LLC - New York

NEW YORK STATE THRUWAY AUTHORITY       WEEK OF         1,600,000  A3/A-/
  JUNIOR INDEBTEDNESS OBLIGATIONS      12/09
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  TERM: 2019
      Day of Sale: 12/12

KENTUCKY PUBLIC TRANSPORTATION         WEEK OF           747,000  /BBB-/
  INFRASTRUCTURE AUTHORITY LSIORB      12/09
  DOWNTOWN FINANCING
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  REMARK: SR. CIBS: 2049; 2053
          CABS; 2019-20037
          CNVT: 2037-2046
          SUB: 2017
      Day of Sale: 12/11

THE CITY OF NEW YORK GENERAL           WEEK OF           700,000  Aa2/AA/AA
  OBLIGATION BONDS FISCAL 2014         12/09                      EXP/EXP/EXP
  SERIES G AND H
  MGR: Jefferies LLC, New York
  REMARK: ROP: 12/6 AND 12/9
      Day of Sale: 12/10

FOOTHILL/EASTERN TRANSPORTATION        WEEK OF           575,910  //
  CORRIDOR AGENCY                      12/09
  TOLL ROAD REFUNDING REVENUE BONDS
  SERIES, 2013B
  JUNIOR LIEN TOLL ROAD REFUNDING
  REVENUE, SERIES 2013C
  MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
  REMARK: RATINGS: 2013B: BAA1/BBB-/BBB-
          2012C BAA1/BB+/BB+
      Day of Sale: 12/12
  MANAGEMENT GROUP:
   Barclays Capital Inc. - New York

UTILITY DEBT SECURITIZATION            WEEK OF           485,000  //
  AUTHORITY                            12/09
  RESTRUCTURING BONDS SERIES 2013T

  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
  MANAGEMENT GROUP:
   Goldman, Sachs & Co. - New York

NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT      WEEK OF           282,945  Aa2/AA/NR
  CORPORATION                          12/09
  MULTI-FAMILY HOUSING REVENUE BONDS
  2013 SERIES E-1 (FIXED RATE)
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

TRIBOROUGH BRIDGE AND TUNNEL           WEEK OF           228,845  A1/A+/A+
  AUTHORITY (MTA BRIDGES AND TUNNELS)  12/09                      EXP/  /
  SUBORDINATE REVENUE REFUNDING BONDS
  SERIES 2013D (FEDERALLY TAXABLE)
  CONSISTING OF SUBSERIES 2013D-1
  (FIXED RATE) AND SUBSERIES 2013D-2

  MGR: Jefferies LLC, New York
  REMARK: Kroll: AA-
      Day of Sale: 12/12

PITTSBURG PENNSYLVANIA WATER &         WEEK OF           216,055  A2/A/
  SEWER REVENUE BONDS                  12/09
  MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
  SERIAL: 2014-2033

COLLIER COUNTY INDUSTRIAL              WEEK OF           189,840  NR/NR/
  DEVELOPMENT AUTHORITY CONTINUING     12/09
  CARE COMMUNITY REVENUE BONDS SERIES
  2013A, B-1, B-2 (THE ARLINGTON OF
  NAPLES PROJECT)
  MGR: Ziegler, Chicago
  REMARK: TEMPS/TERMS
      Day of Sale: 12/11

STATE OF HAWAII                        WEEK OF           170,175  A3/A-/A-
  DEPARTMENT OF TRANSPORTATION-        12/09
  AIRPORTS DIVISION
  SERIES 2013 LEASE REVENUE
  CERTIFICATES OF PARTICIPATION
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York

NEW YORK STATE HOUSING FINANCE         WEEK OF           125,940  A2//
  AGENCY                               12/09                      EXP/ /
  AFFORDABLE HOUSING REVENUE BONDS,
  2013 SERIES E
  MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
  REMARK: ROP: 12/10/13
      Day of Sale: 12/11

STATE OF LOUISIANA                     WEEK OF           113,125  Aa3//NR
  UNCLAIMED PROPERTY SPECIAL REVENUE   12/09                      EXP/ /
  BONDS, SERIES 2013
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
  REMARK: S&P: APPLIED FOR

KING COUNTY, WASHINGTON                WEEK OF            79,400  Aa1/AAA/AA+
  LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION       12/09
  REFUNDING BONDS, 2013, SERIES B
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

THE SPORTS AUTHORITY OF                WEEK OF            54,160  Aa2/AA-/
  METROPOLITIAN GOVERNMENT OF          12/09
  NASHVILLE & DAVIDSON COUNTIES,
  TENNESSEE
  PUBLIC IMPROVEMENT REVENUE BONDS

  MGR: Raymond James & Associates, Chicago
  SERIAL: 2016-2033  TERM: 2038, 2043
      Day of Sale: 12/11

NEW JERSEY EDUCATIONAL FACILITIES      WEEK OF            50,000  A2/A/AA
  AUTHORITY-COLLEGE OF NEW JERSEY      12/09
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2016-2033  TERM: 2038, 2043
      Day of Sale: 12/11

PARADISE VALLEY UNIFIED SCHOOL         WEEK OF            50,000  Aa2//AA
  DISTRICT NO 69 OF MARICOPA COUNTY    12/09
  ARIZONA SCHOOL IMPROVMENT BONDS
  PROJECT OF 2011 SERIES D 2014
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 12/10

PLANO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT      WEEK OF            48,000  Aaa/AAA/
  REFUNDING GENERAL OBLIGATION         12/09
  TAXABLE
  MGR: BOSC, Inc., Richardson

VERMONT MUNICIPAL BOND BANK            WEEK OF            48,000  //
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  REMARK: DUE: 2014-2033 AND 2015-2025

CITY OF CLEBURNE, TEXAS                WEEK OF            47,205  Aa3/NR/AA-
  (JOHNSON COUNTY)                     12/09
  COMBINATION TAX AND REVENUE
  REFUNDING BONDS, SERIES 2013
  COMBINATION TAX AND REVENUE
  CERTIFICATES OF OBLIGATION, SERIES
2013
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 12/10

SAVANNAH GEORGIA ECONOMIC              WEEK OF            44,790  //
  DEVELOPMENT AUTHORITY REFUNDING      12/09
  REVENUE BONDS (THE MARSHES AT
  SKIDAWAY ISLAND)
  MGR: Herbert J. Sims & Co., Inc., Westport
      Day of Sale: 12/12

CITY OF HOT SPRINGS ARKANSAS           WEEK OF            41,660  NR/A/NR
  WASTEWATER REVENUE BONDS SERIES      12/09
2013
  MGR: Stephens Inc., Little Rock
  SERIAL: 2014-2023  TERM: 2028, 2033, 2038

SALT LAKE COUNTY, UTAH                 WEEK OF            38,175  NR/AAA/AA
  EXCISE TAX ROAD REVENUE BONDS,       12/09                        /EXP/EXP
  SERIES 2014
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

PHILADELPHIA AUTHORITY FOR             WEEK OF            32,000  NR/NR/NR
  INDUSTRIAL DEVELOPMENT REVENUE BDS   12/09

  MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Richmond
  TERM: 2023, 2033, 2043
      Day of Sale: 12/12

WASHINGTON ECONOMIC DEVELOPMENT        WEEK OF            28,225  Aa1/AA+/
  FINANCE AUTHORITY LEASE REVENUE      12/09
  REFUNDING BONDS SERIES 2013

  MGR: Barclays Capital Inc., New York

INDIANA PA REGIONAL MEDICAL CENTER     DAILY              25,000  Baa3//
  REVENUE BONDS
  MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
  SERIAL: 2014-2038

ILLINOIS HOUSING DEVELOPMENT           WEEK OF            24,350  /AA+/NR
  AUTHORITY, MULTIFAMILY HOUSING       12/09
  REVENUE BONDS
  SERIES 2013A (COUNTRY VILLAGE I, II
AND III PROJECT)
  SERIES 2013B (SHAWNEE VILLAGE
  PROJECT)
  SERIES 2013C (CREEKWOOD APARTMENTS
  PROJECT)
  SERIES 2013D (SANDBURG VILLAGE
  PROJECT)
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago

MINNESOTA RURAL WATER FINANCE          WEEK OF            20,000  MIG 1//
  AUTHORITY, MINNESOTA                 12/09
  PUBLIC POJECTS CONSTRUCTION NOTES
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
  TERM: 2015
  REMARK: SHORT TERM DESK
      Day of Sale: 12/12

ROYSE CITY INDEPENDENT SCHOOL          DAILY              18,562  //
  DISTRICT TEXAS UNLIMITED TAX
  REFUNDING BONDS SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas

CITY OF MANSFIELD CERTIFICATES OF      WEEK OF            17,700  Aa2/AA+/AA
  OBLIGATION, TEXAS                    12/09
  MGR: BOSC, Inc., Richardson
      Day of Sale: 12/09

MISSISSIPPI DEVELOPMENT BANK           WEEK OF            14,105  /AA-/
  SPECIAL OBLIGATION BONDS             12/09

  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
  SERIAL: 2015-2034
      Day of Sale: 12/11

GRAND CENTRAL DISTRICT MANAGEMENT      WEEK OF            13,300  Aa2/NR/NR
  ASSOCIATION, INC.                    12/09
  GRAND CENTRAL BUSINESS IMPROVEMENT
  DISTRICT
  CAPITAL IMPROVEMENT REFUNDING BONDS
  SERIES 2013
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

TEXAS WOMAN'S UNIVERSITY TEXAS         DAILY              12,665  //
  REVENUE FINANCING SYSTEM REFUNDING
  BONDS SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas

VERMONT HOUSING FINANCE AGENCY         WEEK OF            11,000  Aa3/A+/
  MULTI-FAMILY MORTGAGE BONDS          12/09

  MGR: Raymond James & Associates, Chicago
  TERM: 2028, 2033, 2044
      Day of Sale: 12/10

THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT             WEEK OF            10,950  NR/BB+/NR
  AUTHORITY OF THE CITY OF PHOENIX     12/09
  ARIZONA EDUCATION FACILITIES
  REVENUE BONDS (CANDEO SCHOOLS INC.
  PROJECT) SERIES 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
      Day of Sale: 12/12

THE SPORTS AUTHORITY OF                WEEK OF            10,090  Aa2/AA-/
  METROPOLITIAN GOVERNMENT OF          12/09
  NASHVILLE & DAVIDSON COUNTIES,
  TENNESSEE
  PUBLIC IMPROVEMENT REVENUE BONDS

  *************TAXABLE***************
  MGR: Raymond James & Associates, Chicago
  SERIAL: 2014-2026
      Day of Sale: 12/11

BROWNSVILLE AREA SCHOOL DISTRICT       WEEK OF            10,000  //
  AYETTE AND WASHINGTON COUNTIES       12/09
  PENNSYLVANIA GENERAL OBLIGATION BDS
  $9,060M SERIES A OF 2014
  $940M SERIES B OF 2014
  BANK QUALIFIED
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 12/10

SOUTH MIDDLETON TOWNSHIP MUNICIPAL     WEEK OF             9,995  /AA-/
  AUTHORITY (CUMBERLAND COUNTY,        12/09
  PENNSYLVANIA WATER AND SEWER
  REVENUE BONDS BANK QUALIFIED
  MGR: M&T Securities, Inc., Baltimore

EXETER TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT        WEEK OF             9,995  //
  BERKS COUNTY, PENNSYLVANIA           12/09
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  SERIES OF 2014 BANK QUALIFIED
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2015-2028

CHEROKEE METROPOLITAN DISTRICT         WEEK OF             9,990  A//
  COLORADO WATER AND WASTEWATER        12/09
  REVENUE BONDS SERIES 2013
  BANK QUALIFIED
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
      Day of Sale: 12/12

CITY OF WILLAMSPORT, LYCOMING          WEEK OF             9,690  /A+/
  COUNTY, PENNSYLVANIA GENERAL         12/09
  OBLIGATION BONDS BANK QUALIFIED
  MGR: M&T Securities, Inc., Baltimore

WARWICK SCHOOL DISTRICT                WEEK OF             9,415  /AA-/
  LANCASTER COUNTY,PENNSYLVANIA        12/09
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  SERIES OF 2014 BANK QUALIFIED
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2024
      Day of Sale: 12/10

OSWEGO COMMUNITY UNIT SCHOOL           WEEK OF             9,380  //
  DISTRICT 308, KENDALL, KANE AND      12/09
  WILL COUNTIES, ILLINOIS
  REFUNDING SCHOOL BONDS
  **************BANK QUALIFIED*******
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
  REMARK: DUE: 2914-15 AND 2032-2032
      Day of Sale: 12/11

RHODE ISLAND HEALTH AND EDUCATION      WEEK OF             9,365  //
  BUILDING CORPORATION PUBLIC SCHOOLS  12/09
  REVENUE BOND FINANCING PROGRAM
  SERIES 2013 TOWN OF NORTH
  PROVIDENCE ISSUE
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 12/10

SCHOOL DISTRICT OF THE CITY OF         WEEK OF             9,075  //
  JEANNETTE WESTMORELAND COUNTY        12/09
  PENNSYLVANIA GENERAL OBLIGATION BDS
  $3,955M SERIES A OF 2014
  $5,120M SERIES B OF 2014
  BANK QUALIFIED
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 12/11

MELISSA INDEPENDENT SCHOOL             WEEK OF             8,990  Aaa//
  DISTRICT, TEXAS                      12/09
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
  SERIES 2014
  ************BANK QUALIFIED*********
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: UNDERLYING RATING: A1
      Day of Sale: 12/10

SCHOOL DISTRICT NUMBER 130             WEEK OF             8,360  /A+/
  COOK COUNTY, ILLINOIS BLUE ISLAND    12/09
  GENERAL OBLIGATION LIMITED SCHOOL
  BONDS $3,285M 2013A
  $5,075M TAXABLE 2013B
  BANK QUALIFIED
  MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
      Day of Sale: 12/11

CITY OF CHAMPAIGN, CHAMPAIGN           WEEK OF             7,635  Aaa/NAF/AAA
  COUNTY, ILLINOIS GENERAL OBLIGATION  12/09                      EXP/   /
  REFUNDING BONDS SERIES 2013
  ************BANK QUALIFIED*********
  MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
      Day of Sale: 12/12
TROY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT,      DAILY               7,060  //
  TEXAS
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas

CITY OF MANSFIELD REFUNDING            WEEK OF             6,700  Aa2/AA+/AA
  GENERAL OBLIGATION, TEXAS            12/09
  MGR: BOSC, Inc., Richardson
      Day of Sale: 12/09

GRAND LAKES MUNICIPAL UTILITY          WEEK OF             5,955  //
  DISTRICT NO. 4, TEXAS                12/09
  ************BANK QUALIFIED*********
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 12/09

CLEAR LAKE CITY WATER AUTHORITY,       WEEK OF             5,915  //
  TEXAS                                12/09
  ***************BANK QUALIFIED******
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 12/10

TARRYTOWNS UNION FREE SCHOOL           WEEK OF             5,450  Aa2/NR/
  DISTRICT, NEW YORK                   12/09
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2014-2020
      Day of Sale: 12/11

WISEBURN SCHOOL DISTRICT               WEEK OF             5,325  Aa3//
  (COUNTY OF LOS ANGELES, CALIFORNIA)  12/09
  2010 ELECTION GENERAL OBLIGATION
  BONDS 2013 SERIES D
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 12/11

BEACHWOOD CITY SCHOOL DISTRICT, OH     WEEK OF             5,200  //
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION     12/09
  TAXABLE REFUNDING BONDS SERIES 2013
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 12/12

COUNTY OF SUMMIT, OHIO                 WEEK OF             4,700  NR/NR/NR
  SUBORDINATED HEALTHCARE FACILITIES   12/09
  REVENUE BONDS (LAUREL LAKE
  RETIREMENT COMMUNITY) $2MM SERIESB
  $2,700M SERIES 2013C
  MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Richmond
  REMARK: B: TERM: 10/1/2038
          C: ADJUSTABLE RATE TERM: 10/1/2038
      Day of Sale: 12/11

TWIN VALLEY SCHOOL DISTRICT            WEEK OF             4,065  A1//
  BERKS COUNTY, PENNSYLVANIA GENERAL   12/09
  OBLIGATION BONDS SERIES OF 2014
  BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2020
      Day of Sale: 12/11

BELLBROOK-SUGARCREEK LOCAL SCHOOL      WEEK OF             3,740  //
  DISTRICT, OHIO BANK QUALIFIED        12/09
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2016
      Day of Sale: 12/11

KANSAS INDEPENDENT COLLEGE FINANCE     WEEK OF             3,140  /AA-/
  AUTHORITY EDUCATIONAL FACILITIES     12/09
  (UNIVERSITY OF ST. MARY PROJECT),
  SERIES B
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 12/12

BEVLIDERE COMMUNITY UNIT SCHOOL        WEEK OF             2,820  //
  DISTRICT, ILLINOIS                   12/09
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 12/11

VERMONT HOUSING FINANCE AGENCY         WEEK OF             2,510  Aa3/A+/
  MULTI-FAMILY MORTGAGE BONDS (AMT)    12/09
  MGR: Raymond James & Associates, Chicago
  SERIAL: 2018-2019  TERM: 2027
      Day of Sale: 12/10

VERMONT HOUSING FINANCE AGENCY         WEEK OF             1,950  Aa3/A+/
  MULTI-FAMILY MORTGAGE BONDS          12/09
  *************TAXABLE***************
  MGR: Raymond James & Associates, Chicago
  SERIAL: 2014-2018  TERM: 2045
      Day of Sale: 12/10

TOWN OF PATTERSON, NEW YORK            WEEK OF             1,525  NR/AA/
  *************BANK QUALIFIED*******   12/09
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2014-2025

SCHOOL DISTRICT NUMBER 65 LAKE         WEEK OF             1,060  Aa2//
  COUNTY, ILLINOIS LAKE BLUFF          12/09
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING SCHOOL
  BONDS, SERIES 2013
  MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
      Day of Sale: 12/11
                                          ----------------------
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