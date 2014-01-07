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January 7, 2014 / 8:26 PM / 4 years ago

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

7 Min Read

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EDT, ON THURSDAY AFTERNOON.  PLEASE BE SURE TO INCLUDE THE ENTIRE MANAGEMENT
GROUP.
IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS SERVICE, PLEASE CALL DALCOMP AT
212-404-8107.
ISSUE/SENIOR MANAGER                   SALE            (IN 000)   MDY/S&P/FTCH
--------------------                   ----            ---------  -----------------
BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY     WEEK OF           240,000  Aaa/AAA/AAA
  OF TEXAS SYSTEM                      01/06
  PERMANENT UNIVERSITY FUND BONDS,
  SERIES 2014A
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE      WEEK OF           150,000  A2//
  AGENCY REVENUE BONDS NORTHEASTERN    01/06
  UNIVERSITY ISSUE, SERIES 2014A
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
      Day of Sale: 01/09
NORTHEASTERN UNIVERSITY TAXABLE        WEEK OF           100,000  A2//
  BONDS SERIES 2014B, MASSACHUSETTS    01/06
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
      Day of Sale: 01/09
CITY OF COLUMBUS, OHIO                 WEEK OF            97,450  Aaa/AAA/AAA
  GENERAL OBLIGATION BONDS             01/06

  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 01/08
MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE      WEEK OF            81,800  Aaa/AAA/NR
  AGENCY                               01/06
  REVENUE BONDS
  PHILLIPS ACADEMY ISSUE
  CONSISTING OF:
  $51,570M SERIES 2014A
  $30,230M SERIES 2014B (TAXABLE)
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
WALLED LAKE CONSOLIDATED SCHOOL        WEEK OF            67,500  //
  DISTRICT, MICHIGAN                   01/06
  2014 SCHOOL BUILDING & SITE BONDS
  OAKLAND COUNTY
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: RATED AA2// (QSBLF)
      Day of Sale: 01/07
TROY SCHOOL DISTRICT, MICHIGAN         WEEK OF            56,000  //
  2014 SCHOOL BUILDING & SITE BONDS,   01/06
  OAKLAND COUNTY
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: /AA-/ (QSBLF)
      Day of Sale: 01/08
SANTA CRUZ REDEVELOPMENT TAX           WEEK OF            39,000  Aa//
  ALLOCATION, CALIFORNIA               01/06
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2014-2024
  INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
  REMARK: A UNDERLYING
      Day of Sale: 01/08
TWIN RIVERS UNIFIED SCHOOL DISTRICT    WEEK OF            39,000  A1/A+/

  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  ELECTION OF 2006, SERIES 2014A
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
  REMARK: EXPECTED INSTITUTIONAL PRICING:
          ********TAX-EXEMPT*******
      Day of Sale: 01/08
ENERGY NORTHWEST                       WEEK OF            36,400  A2/A-/
  WIND PROJECT REVENUE REFUNDING       01/06
  BONDS
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 01/08
ROYSE CITY INDEPENDENT SCHOOL          DAILY              18,562  //
  DISTRICT TEXAS UNLIMITED TAX
  REFUNDING BONDS SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
MATANUSKA-SUSITNA BOROUGH, ALASKA      WEEK OF            17,905  NR/AA+/AA
  GENERAL OBLIGATION TRANSPORTATION    01/06
  SYSTEM BONDS, 2014 SERIES A
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 01/07
SCHENECTADY METROPLEX DEVELOPMENT      WEEK OF            17,265  A1/A+/NR
  AUTHORITY GENERAL RESOLUTION BONDS   01/06
  $9,835M 2014A(TAX EXEMPT)
  $7,430M 2014B (FEDERALLY TAXABLE)
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 01/09
TEXAS WOMAN'S UNIVERSITY TEXAS         DAILY              12,665  //
  REVENUE FINANCING SYSTEM REFUNDING
  BONDS SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
ANNVILLE-CLEONA SCHOOL DISTRICT        WEEK OF             9,995  A1//
  LEBANON COUNTY, PENNSYLVANIA         01/06
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  SERIES OF 2014
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2025
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 01/09
WILSON SCHOOL DISTRICT                 WEEK OF             9,925  /AA/
  BERKS COUNTY, PENNSYLVANIA           01/06
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  SERIES A OF 2014
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2017
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 01/08
TOWNSHIP HIGH SCHOOL DISTRICT          WEEK OF             9,745  /AAA/
  NUMBER 204                           01/06
  COOK COUNTY, ILLINOIS

  GENERAL OBLIGATION LIMITED SCHOOL
  BONDS, SERIES 2014
  MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
      Day of Sale: 01/08
HEMPFIELD SCHOOL DISTRICT              WEEK OF             9,425  Aa2//
  LANCASTER COUNTY, PENNSYLVANIA       01/06
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  SERIES OF 2014
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  SERIES A OF 2014
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2031
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 01/08
BRIDGETON, MISSOURI                    WEEK OF             9,200  Aa3//
  CERTIFICATES OF PARTICIPATION        01/06
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 01/08
TRAVIS COUNTY WATER CONTROL AND        WEEK OF             7,500  A//
  IMPROVEMENT DISTRICT #17             01/06
  STEINER RANCH DEFINED AREA
  REFUNDING BONDS, SERIES 2014, TEXAS
  BANK QUALIFIED
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 01/06
TROY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT,      DAILY               7,060  //
  TEXAS
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
REMINGTON MUNICIPAL UTILITY            WEEK OF             6,500  //
  DISTRICT NO. 1                       01/06

  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
  SERIES 2014
  *******BANK QUALIFIED*******
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  REMARK: NR/AA-(MAC)/NR
      Day of Sale: 01/08
HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY        WEEK OF             5,840  //
  DISTRICT NO. 53 OF HARRIS COUNTY,    01/06
  TEXAS

  WATERWORKS AND SEWER SYSTEM
  COMBINATION UNLIMITED TAX AND
  REVENUE REFUNDING BONDS,
  SERIES 2014
  ************BANK QUALIFIED*********
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  REMARK: NR/AA-(MAC)/NR
      Day of Sale: 01/06
STEAMBOAT SPRINGS SCHOOL DISTRICT      WEEK OF             2,750  Aa3/NR/NR
  NO. RE-2                             01/06
  ROUTT COUNTY, COLORADO
  CERTIFICATES OF PARTICIPATION
  SERIES 2014
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 01/08
MILLS ROAD MUNICIPAL UTILITY           WEEK OF             2,390  //
  DISTRICT                             01/06

  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
  SERIES 2014
  ******BANK QUALIFIED******
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  REMARK: NR/AA-(MAC)/NR
      Day of Sale: 01/07
SCHOOL DISTRICT NUMBER 23 COOK         WEEK OF             2,170  Aa2//
  COUNTY, ILLINOIS (PROSPECT HEIGHTS)  01/06
  GENERAL OBLIGATION LIMITED SCHOOL
  BONDS, SERIES 2014 BANK QUALIFIED
  MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
      Day of Sale: 01/09
                                          ----------------------
Expected volume excluding daily issues:                1,017,760 (in 000's)

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  • landscape-tablet-and-below

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