FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR
Sections
Featured
Trump says NFL anthem protests not about race
U.S.
Trump says NFL anthem protests not about race
Puerto Rico evacuates area near crumbling dam, asks for aid
PUERTO RICO
Puerto Rico evacuates area near crumbling dam, asks for aid
Facebook's about-face is only partial victory
Breakingviews
Facebook's about-face is only partial victory
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Market News
January 17, 2014 / 4:10 PM / 4 years ago

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

9 Min Read

Jan 17 - IN ORDER TO ENSURE THAT WE HAVE TIME TO ENTER ALL NEW ISSUE INFORMATION, DALCOMP ASKS THAT FIRMS CALL US AT 212-404-8107 OR USE OUR FAX 212-404-8153 TO INFORM US UPCOMING ISSUES. WE WILL ADD ANY INFORMATION WE RECEIVE BY 2 P.M., EDT, ON THURSDAY AFTERNOON. PLEASE BE SURE TO INCLUDE THE ENTIRE MANAGEMENT GROUP. IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS SERVICE, PLEASE CALL DALCOMP AT 212-404-8107. ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH -------------------- ---- --------- ----------------- PORT AUTHORITY OF NEW YORK AND WEEK OF 1,000,000 Aa3/AA-/AA- NEW JERSEY 01/20 TAXABLE CONSOLIDATED BONDS MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York

Day of Sale: 01/22 NEW YORK STATE THRUWAY AUTHORITY WEEK OF 650,435 A2/A/ GENERAL REVENUE BONDS 01/20 SERIES J MGR: Barclays Capital Inc., New York SERIAL: 2015-2034 TERM: 2039, 2044 REMARK: ROP: 1/21

Day of Sale: 01/22 MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE WEEK OF 250,000 Aa2/AA/AA AGENCY REVENUE BONDS 01/20 PARTNER HEALTHCARE SYSTEM ISSUE, SERIES M-4 MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York LEANDER INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 205,647 NR/AAA/NR (WILLIAMSON AND TRAVIS COUNTIES, 01/20 TEXAS) UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS SERIES 2014A SERIES 2014B SERIES 2014C MGR: RBC Capital Markets, Dallas INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM

Day of Sale: 01/22 ABAG FINANCE AUTHORITY FOR WEEK OF 167,900 A1/AA-/ NONPROFIT CORPORATIONS REVENUE 01/20 BONDS (SHARP HEALTCARE) SERIES 2014A MGR: Goldman, Sachs & Co., New York

Day of Sale: 01/23 CALIFORNIA INFRASTRUCTURE WEEK OF 97,095 Aa1/AAA/AAA ECONOMIC DEVELOPMENT BANK ISRF 01/20 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2014-2043

Day of Sale: 01/23 THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT WEEK OF 74,820 /A-/ AUTHORITY OF THE CITY OF YUMA, 01/20 ARIZONA HOSPITAL REVENUE BONDS (YUMA REGIONAL MEDICAL CENTER) MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York

Day of Sale: 01/23 CALIFORNIA STATEWIDE COMMUNITIES WEEK OF 70,000 NR/BBB-/NR DEVELOPMENT AUTHORITY 01/20 INSURED REVENUE BONDS, SERIES 2014 (HENRY MAYO NEWHALL MEMORIAL HOSPITAL) MGR: Ziegler, Chicago REMARK: ASSURED GUARANTY

(INSURED RATING S&P AA-)

Day of Sale: 01/22 PIMA COUNTY, ARIZONA WEEK OF 50,740 /AA-/AA- SEWER REVENUE OBLIGATIONS 01/20 SERIES 2014 MGR: RBC Capital Markets, New York

Day of Sale: 01/22 STATE OF OHIO (TREASURER OF STATE) WEEK OF 50,000 Aa2/AA/AA CAPITAL FACILITIES LEASE- 01/20 APPROPRIATION BONDS SERIES 2014A (MENTAL HEALTH FACILITIES IMPROVEMENT FUND PROJECTS) MGR: Loop Capital Markets, New York

Day of Sale: 01/22 ROCHESTER COMMUNITY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 47,640 /AA-/ OAKLAND & MACOMB COUNTY, 01/20 2014 REFUNDING BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis

Day of Sale: 01/23 MAINE STATE HOUSING AUTHORITY WEEK OF 44,695 Aa1/AA+/ MORTGAGE PURCHASE BONDS 01/20 MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York REMARK: ROP: 01/21/2014

Day of Sale: 01/22 WEST SACRAMENTO FINANCING AUTHORITY WEEK OF 35,045 // SPECIAL TAX REVENUE BONDS 01/20 SERIES 2014 MGR: Alamo Capital WMBE, Walnut Creek CITY OF FORT SMITH, ARKANSAS WEEK OF 34,720 NR/AA/NR SALES AND USE TAX REVENUE BONDS 01/20 SERIES 2014 MGR: Stephens Inc., Little Rock SERIAL: 2015-2029

Day of Sale: 01/21 CAPITAL TRUST AGENCY WEEK OF 34,590 NR/NR/NR SILVER CREEK ST. AUGUSTINE PROJECT 01/20 SERIES 2013A TAX-EXEMPT $31,810,000 SERIES 2013B TAXABLE $2,780,000 MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Charlotte REMARK: Series 2013A Term Bonds Due:

01/01/2024, 2034, 2044 & 2049

Series 2013B Term Bonds Due:

Day of Sale: 01/23 TOWNSHIP OF WOODBRIDGE COUNTY OF WEEK OF 28,050 /AA-/ MIDDLESEX NEW JERSEY CONSISTING OF: 01/20 $26,490M GENERAL IMPROVEMENT REFUNDING BONDS (2014) $ 1,560M PENSION REFUNDING BONDS, SERIES 2014 (FEDERALLY TAXABLE) MGR: RBC Capital Markets, New York

Day of Sale: 01/21 CITY OF SPRINGFIELD WEEK OF 27,000 A1/AA/NR SANGAMON COUNTY, ILLINOIS 01/20 GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES 2014 MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York JACKSONVILLE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 22,785 Aaa/NR/NR DISTRICT 01/20 (A POLITICAL SUBDIVISION OF THE STATE OF TEXAS LOCATED IN CHEROKEE COUNTY, TEXAS) UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS SERIES 2014 MGR: RBC Capital Markets, Dallas INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM

Day of Sale: 01/23 MARS AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 14,285 // BUTLER COUNTY, PENNSYLVANIA 01/20 GENERAL OBLIGATION BONDS SERIES OF 2014 MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia

Day of Sale: 01/22 BOROUGH OF METUCHEN WEEK OF 12,000 Aa2// MIDDLESEX COUNTY, NEW JERSEY 01/20 MGR: RBC Capital Markets, New York

Day of Sale: 01/22 FORT ZUMWALT SCHOOL DISTRICT OF WEEK OF 11,130 Aa1/AA+/ ST. CHARLES COUNTY, MISSOURI 01/20 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis REMARK: (MISSOURI DIRECT DEPOSIT PROGRAM)

Day of Sale: 01/21 MARION, CLINTON, WASHINGTON & WEEK OF 8,470 /A/ JEFFERSON COUNTIES (CENTRALIA) 01/20 /EXP/ HIGH SCHOOL DISTRICT #200, ILLINOIS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis

Day of Sale: 01/23 NORTH CENTRAL TEXAS COMMUNITY WEEK OF 7,991 Aa3/NR/NR COLLEGE DISTRICT 01/20 (A POLITICAL SUBDIVISION OF THE STATE OF TEXAS WITHIN A TAXING AREA IN COOKE COUNTY, TEXAS) LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES 2014 MGR: RBC Capital Markets, Dallas

Day of Sale: 01/23 CUSHING INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,580 /AAA/ TEXAS UNLIMITED TAX REFUNDING 01/20 /EXP/ SERIES 2014 BANK QUALIFIED MGR: FirstSouthwest, Dallas SERIAL: 2015-2029 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM

Day of Sale: 01/21 TROY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 7,115 /AAA/ TEXAS 01/20 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2014 ***********BANK QUALIFIED********** MGR: FirstSouthwest, Dallas SERIAL: 2015-2029 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: UNDERLYING RATING: A+

Day of Sale: 01/22 RED LION AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,610 Aa3// YORK COUNTY, PENNSYLVANIA GENERAL 01/20 OBLIGATION BONDS, SEREIS OF 2014 BANK QUALIFIED MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2015-2020

Day of Sale: 01/21 MT. ANGEL SCHOOL DISTRICT 91, WEEK OF 6,605 /A/ OREGON 01/20 GENERAL OBLIGATION BONDS 2014C MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2017-2032 REMARK: DEF INT

Day of Sale: 01/23 RIVERVIEW COMMUNITY SCHOL DISTRICT, WEEK OF 6,570 /AA-/ WAYNE COUNTY, MICHIGAN 01/20 2014 REFUNDING BNDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis REMARK: (QSBLF)

Day of Sale: 01/21 ONSTED COMMUNITY SCHOOLS, WEEK OF 5,445 /AA-/ LENAWEE COUNTY, MICHIGAN 01/20 2014 REFUNDING BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis REMARK: (QSBLF)

Day of Sale: 01/22 SHENANDOAH VALLEY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 4,935 /AA-/ SCHUYLKILL COUNTY, PENNSYLVANIA 01/20 GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES OF 2014 MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2014-2022 INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.

Day of Sale: 01/22 MT. ANGEL SCHOOL DISTRICT NO. 91, WEEK OF 3,265 /A/ OREGON 01/20 SERIES 2014 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2007-2030 REMARK: (CIB)

Day of Sale: 01/23 SAINT CLAIR AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 1,915 // SCHUYLKILL COUNTY PENNSYLVANIA 01/20 GENERAL OBLIGATION NOTES, SERIES OF 2014 FEDERALLY TAXABLE MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia

Day of Sale: 01/23 MT. ANGEL SCHOOL DISTRICT NO. 91, WEEK OF 530 /A/ OREGON 01/20 GENERAL OBLIGATION BONDS 2014 **********TAXABLE************* MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2016-2017

Day of Sale: 01/23

---------------------- Expected volume excluding daily issues: 2,995,608 (in 000‘s)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.