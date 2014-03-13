FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR
Sections
Featured
Trump urges fans to consider NFL boycott
U.S.
Trump urges fans to consider NFL boycott
Survivalists stock up as disasters roil the planet
U.S.
Survivalists stock up as disasters roil the planet
Commentary: Don’t blame populism for Brexit mayhem
Brexit
Commentary: Don’t blame populism for Brexit mayhem
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Market News
March 13, 2014 / 7:51 PM / 4 years ago

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

16 Min Read

March 13 - IN ORDER TO ENSURE THAT WE HAVE TIME TO ENTER ALL NEW ISSUE INFORMATION,
DALCOMP ASKS THAT FIRMS CALL US AT 212-404-8107 OR USE OUR FAX 212-404-8153 TO
INFORM US UPCOMING ISSUES.  WE WILL ADD ANY INFORMATION WE RECEIVE BY 2 P.M.,
EDT, ON THURSDAY AFTERNOON.  PLEASE BE SURE TO INCLUDE THE ENTIRE MANAGEMENT
GROUP.
IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS SERVICE, PLEASE CALL DALCOMP AT
212-404-8107.
ISSUE/SENIOR MANAGER                   SALE            (IN 000)   MDY/S&P/FTCH
--------------------                   ----            ---------  -----------------
STATE OF WISCONSIN TRANSPORTATION      WEEK OF           393,610  //
  REVENUE BONDS AND REVENUE REFUNDING  03/17
  BONDS
  2014 SERIES 1 & 2015 SERIES 1
  MGR: Jefferies LLC, New York
  REMARK: EXPECTED RATINGS Aa2/AA+/AA+
          KROLL: APPLIED FOR
      Day of Sale: 03/20
CLARK COUNTY, NEVADA                   WEEK OF           293,100  A1/A+/
  AIRPORT SYSTEM SUBORDINATE LIEN      03/17
  REVENUE BONDS (NON-AMT & AMT)
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 03/18
CITY OF HOLLAND                        WEEK OF           160,000  Aa3/AA/
  OTTAWA AND ALLEGAN COUNTIES          03/17
  STATE OF MICHIGAN
  ELECTRIC UTILITY SYSTEM REVENUE
  BONDS
  SERIES 2014A
  MGR: Jefferies LLC, New York
  REMARK: ROP: 3/18
      Day of Sale: 03/19
SAN BERNARDINO COUNTY                  WEEK OF           120,000  Aa2/AAA/AA+
  TRANSPORTATION AUTHORITY             03/17
  SALES TAX REVENUE LIMITED TAX
  CALIFORNIA
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2017-2034  TERM: 2040
  REMARK: ROP: TUESDAY
      Day of Sale: 03/18
WESTCHESTER COUNTY LOCAL               WEEK OF           110,000  /BB+/
  DEVELOPMENT CORPORATION              03/17
  PACE UNIVERSITY REVENUE BONDS
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 03/19
STATE OF CONNECTICUT HEALTH &          WEEK OF            92,000  A2/A/A
  EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY     03/17
  REVENUE HARTFORD HEALTHCARE
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2025-2034  TERM: 2043
      Day of Sale: 03/19
RICHLAND COUNTY, SOUTH CAROLINA        WEEK OF            71,705  Baa3/BBB/
  ENVIRONMENTAL IMPROVEMENT REVENUE    03/17
  REFUNDING BONDS, 2014 SERIES A

  MGR: U.S. Bancorp Investments Inc., New York
  TERM: 2023
      Day of Sale: 03/18
COUNTY OF HENRICO, VIRGINIA            WEEK OF            67,295  Aa1/AAA/AAA
  WATER AND SEWER REVENUE BONDS        03/17
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta
  SERIAL: 2015-2044
      Day of Sale: 03/20
THE SCHOOL BOARD OF ORANGE COUNTY,     WEEK OF            65,830  Aa2/NR/AA
  FLORIDA                              03/17
  CERTIFICATES OF PARTICIPATION,
  SERIES 2014A
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
NORFOLK, VIRGINIA                      WEEK OF            63,830  /AA+/AA+
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS   03/17
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 03/18
CITY OF PORT ST. LUCIE,FLORIDA         WEEK OF            63,215  Aa3/AA-/
  $33,490M GENERAL OBLIGATION BONDS    03/17
  SERIES 2014
  $29,725 GENERAL OBLIGATION
  REFUNDING BONDS SERIES 2014
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 03/18
BOT UNIVERSITY OF NORTHERN             WEEK OF            51,535  Aa2/AA-/
  COLORADO                             03/17
  INSTITUTIONAL ENTERPRISE REVENUE
  REFUNDING
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  SERIAL: 2016-2035  TERM: 2014
  REMARK: COLORADO STATE INTERCEPT PROGRAM
          UNDERLYING RATING A1/A
      Day of Sale: 03/18
SPRINGFIELD, ILLINOIS                  WEEK OF            46,035  A1//
  SCHOOL DISTRICT NO. 186              03/17
  LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
  BONDS
  MGR: Mesirow Financial Inc., New York
  REMARK: (BAM INSURED)
CITY OF WESTLAKE, OHIO                 WEEK OF            44,940  Aa1/AA+/
  SPECIAL OBLIGATION/NON-TAX REVENUE   03/17
  BONDS, SERIES 2014

  MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
  SERIAL: 2018-2033  TERM: 2037, 2041, 2044
  REMARK: (MOODY'S CONFIRMED/S&P EXPECTED)
      Day of Sale: 03/18
STATE PUBLIC SCHOOL BUILDING           WEEK OF            43,205  /AA/
  AUTHORITY (COMMONWEALTH OF           03/17
  PENNSYLVANIA) COLLEGE REVENUE BONDS
  (NORTHAMPTON COUNTY AREA  COMMUNITY
  COLLEGE PROJECT) SERIES A & B 2014
  MGR: RBC Capital Markets, New York
  INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
      Day of Sale: 03/19
CENTER GROVE MULTI-FACILITY SCHOOL     WEEK OF            38,555  //
  BUILDING CORPORATION                 03/17
  AD VALOREM PROPERTY TAX
  FIRST MORTGAGE BONDS
  2014, SERIES A, B, C
  MGR: City Securities Corp., Indianapolis
  SERIAL: 2018-2034
      Day of Sale: 03/19
MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE      WEEK OF            37,830  Aa1/AA+/
  AGENCY                               03/17
  SPECIAL OBLIGATION BONDS

  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP: 3/19
      Day of Sale: 03/20
RHODE ISLAND STUDENT LOAN AUTHORITY    WEEK OF            34,750  /A+/A
  STUDENT LOAN PROGRAM REVENUE BONDS   03/17
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 03/20
MATANUSKA-SUSTINA BOROUGH ALASKA       WEEK OF            29,330  /AA+/AA
  GENERAL OBLIGATION SCHOOL BONDS      03/17
  2014 SERIES B
  MGR: RBC Capital Markets, New York
  REMARK: ROP: 3/19
      Day of Sale: 03/20
ARLINGTON HIGHER EDUCATION FINANCE     WEEK OF            28,420  NR/BB/NR
  CORPORATION                          03/17
  EDUCATION REVENUE BONDS

  CONSISTING OF:
  $26,845M SERIES 2014A
  $ 1,575M SERIES 2014B (TAXABLE)
  MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Richmond
  REMARK: 2014A TERM BONDS DUE: 2024; 2034
          AND 2044
          SERIES 2014 B (TAXABLE) TERM BOND
          DUE 2020
      Day of Sale: 03/20
CERTIFICATES OF PARTICIPATION,         WEEK OF            27,345  /A+/
  SERIES 2014A                         03/17
  EVIDENCING THE PROPORTIONAL
  INTERESTS OF THE REGISTERED OWNERS
  THEREOF IN LEASE PAYMENTS TO BE
  MADE BY
  ANOKA-HENNEPIN INDEPENDENT SCHOOL
  DISTRICT NO. 11 ANOKA, MINNESOTA
  MGR: BMO Capital Markets GKST, Inc., Chicago
  SERIAL: 2016-2025
      Day of Sale: 03/19
ARIZONA POWER AUTHORITY                WEEK OF            26,695  Aa2/AA/NR
  POWER RESOURCE REVENUE BONDS,        03/17
  2014 SERIES


  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
CITY OF DECATUR, MACON COUNTY,         WEEK OF            23,445  A1/A/
  ILLINOIS                             03/17
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  MGR: Raymond James & Associates, Chicago
  SERIAL: 2015-2034
      Day of Sale: 03/19
SCHOOL DISTRICT #1 IN THE CITY AND     WEEK OF            21,400  Aa2/AA-/AA+
  COUNTY OF DENVER, COLORADO           03/17                      EXP/EXP/
  GENERAL OBLIGATION SERIES 2014A
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
  SERIAL: 2015-2034
MEMPHIS CENTER CITY REVENUE FINANCE    WEEK OF            18,115  Aa3/AA-/
  CORPORATION, TENNESSEE               03/17
  SPORTS FACILITY REVENUE BONDS

  MGR: Raymond James & Associates, Chicago
  SERIAL: 2015-2031
      Day of Sale: 03/18
COMPTON COMMUNITY COLLEGE DISTRICT     WEEK OF            17,750  /AA/
  2014 GENERAL OBLIGATION REFUNDING    03/17
  BONDS (LOS ANGELES COUNTY,
  CALIFORNIA)
  MGR: RBC Capital Markets, New York
  INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
    Day of Sale: 03/18
CITY OF FLAGSTAFF, ARIZONA             WEEK OF            16,900  Aa2/AA/
  GENERAL OBLIGATION BONDS             03/17
  SERIES 2014 A &B
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 03/20
KERSHAW COUNTY AND LEE COUNTY          WEEK OF            16,585  //
  REGIONAL WATER AUTHORITY,            03/17
  SOUTH CAROLINA
  WATER SYSTEM IMPROVEMENT REVENUE
  BONDS, SERIES 2014A
  MGR: Stephens Inc., Little Rock
  TERM: 2029, 2034, 2039, 2044
  REMARK: BAM INSURED NR/AA (A3/A+ UNDER)
      Day of Sale: 03/18
CITY OF TEMPLE, TEXAS                  WEEK OF            16,225  /AA/
  UTILITY SYSTEM REVENUE BONDS,        03/17
  SERIES 2014 (TAXABLE)
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
  SERIAL: 2015-2044
      Day of Sale: 03/18
SADDLE MOUNTAIN USD #90                WEEK OF            15,000  /A-/
  ARIZONA                              03/17
  SCHOOL IMPROVEMENT BONDS
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
  SERIAL: 2015-2029
      Day of Sale: 03/18
CITY OF MIDLOTHIAN, TEXAS              WEEK OF            14,255  //
  **********TAX-EXEMPT********8        03/17
  MGR: BOSC, Inc., Richardson
  SERIAL: 2014-2029
      Day of Sale: 03/19
OREGON REDMOND FULL FAITH AND          WEEK OF            14,075  //
  CREDIT OBLIGATIONS                   03/17
  SERIES 2014A
  CERTIFICATE OF PARTICIPATION
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 03/19
FLORIDA HOUSING FINANCE CORPORATION    WEEK OF            14,000  NR/AA+/NR
  MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS    03/17
  2014 SERIES A (CASTLE WOODS
  APARTMENTS)
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
      Day of Sale: 03/20
STEAMBOAT SPRINGS SCHOOL DISTRICT      WEEK OF            13,585  Aa2/NR/NR
  NO. RE-2 ROUTT COUNTY COLORADO       03/17
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
  SERIES 2014A, 2014B (TAXABLE)
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 03/18
NANUET UNION FREE SCHOOL DISTRICT      WEEK OF            12,755  Aa2/NR/
  NEW YORK                             03/17
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2014-2021
      Day of Sale: 03/19
GREATER ARIZONA DEVELOPMENT            WEEK OF            10,400  A1/A+/
  AUTHORITY REVENUE REFUNDING BONDS    03/17
  SERIES 2014 A
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 03/19
EAST ALLEGHENY, PENNSYLVANIA           WEEK OF            10,000  //
  SCHOOL DISTRICT GENERAL OBLIGATION   03/17
  REFUNDING BONDS SERIES 2014
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 03/19
DAUPHIN COUNTY, PENNSYLVANIA           WEEK OF            10,000  /AA/
  GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES     03/17
  OF 2014
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2023
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 03/19
MADISON COUNTY, ILLINOIS               WEEK OF             9,500  /AA-/
  ROXANA COMMUNITY UNIT SCHOOL         03/17
  DISTRICT #1, GENERAL OBLIGATION
  SCHOOL BONDS
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 03/20
INTERSTATE 49/HIGHWAY 291              WEEK OF             9,350  NR/NR/
  INTERCHANGE PROJECT - HARRISONVILLE  03/17
  MISSOURI
  TRANSPORTATION SALES TAX REVENUE
  BONDS, SERIES 2014
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 03/17
ELMIRA CITY SCHOOL DISTRICT            WEEK OF             8,590  NR/UR/
  NEW YORK                             03/17
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2014-2024
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 03/18
CLEBURNE INDEPENDENT SCHOOL            DAILY               8,572  Aaa/AAA/NR
  DISTRICT (JOHNSON COUNTY, TEXAS)
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
  SERIESJ 2014 BANK QUALIFIED
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
OREGON REDMOND FULL FAITH AND          WEEK OF             6,625  //
  CREDIT OBLIGATIONS                   03/17
  SERIES 2014B
  CERTIFICATE OF PARTICIPATION
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 03/19
CITY OF RENO, NEVADA 2002 SAD NO 4     WEEK OF             6,500  //
  SOMERSETT PARKWAY LOCAL IMPROVEMENT  03/17
  REFUNDING BONDS, SERIES 2014
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
      Day of Sale: 03/20
MONTGOMERY COUNTY MUNICIPAL UTILITY    WEEK OF             6,480  NR/AA-/NR
  DISTRICT NO. 83 (A POLITICAL         03/17
  SUBDIVISION OF THE STATE OF TEXAS
  LOCATED WITHIN MONTGOMERY COUNTY,
  TEXAS) UNLIMITED TAX REFUNDING
  BONDS, SERIES 2014 BANK QUALIFIED
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  INSURANCE: MUNICIPAL ASSURANCE CORP
      Day of Sale: 03/18
BERKS-MONTGOMERY MUNICIPAL             WEEK OF             6,000  /AA-/
  AUTHORITY, PENNSYLVANIA              03/17
  SEWER REVENUE BONDS
  SERIES OF 2014
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2033
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 03/18
COUNTY OF SANTA CRUZ, CALIFORNIA       WEEK OF             6,000  //
  2014 REFUNDING CERTIFICATES OF       03/17
  PARTICIPATION BANK QUALIFIED
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
      Day of Sale: 03/20
KENOSHA, WISCONSIN                     WEEK OF             5,520  Aa2/AA/
  TAXABLE GENERAL OBLIGATION           03/17
  PROMISSORY NOTES SERIES 2014A
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2016-2023
      Day of Sale: 03/17
MEMPHIS CENTER CITY REVENUE FINANCE    WEEK OF             5,300  Aa3/AA-/
  CORPORATION, TENNESSEE               03/17
  TAXABLE SPORTS FACILITY REVENUE
  BONDS (STADIUM PROJECT)
  **********TAXABLE**********
  MGR: Raymond James & Associates, Chicago
  SERIAL: 2015-2023  TERM: 2031
      Day of Sale: 03/18
PLAINFIELD, CONNECTICUT                WEEK OF             5,210  Aa3//
  GENERAL OBLIGATION SERIES 2014A      03/17
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2015-2033
      Day of Sale: 03/19
DUBOIS AREA SCHOOL DISTRICT            WEEK OF             5,010  //
  CLEARFIELD AND JEFFERSON COUNTIES,   03/17
  PENNSYLVANIA
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES OF 2014
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 03/20
PLAINFIELD, CONNECTICUT                WEEK OF             4,790  Aa3//
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS   03/17
  SERIES 2014B
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 03/19
BECKVILLE INDEPENDENT SCHOOL           WEEK OF             4,355  /AAA/
  DISTRICT, TEXAS                      03/17
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  **********BANK QUALIFIED*********
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
  SERIAL: 2015-2018
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: UNDERLYING RATING AA-
      Day of Sale: 03/19
CITY OF SEA ISLE CITY                  WEEK OF             4,345  //
  CAPE MAY COUNTY, NEW JERSEY          03/17
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  SERIES 2014
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 03/20
KERSHAW COUNTY AND LEE COUNTY          WEEK OF             3,865  //
  REGIONAL WATER AUTHORITY             03/17
  SOUTH CAROLINA
  WATER SYSTEM REFUNDING BONDS,
  TAXABLE, SERIES 2014B
  MGR: Stephens Inc., Little Rock
  REMARK: BAM INSURED NR/AA (A3/A+ UNDER)
      Day of Sale: 03/18
MONTGOMERY COUNTY MUNICIPAL UTILITY    WEEK OF             3,850  //
  DISTRICT #89                         03/17
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 03/17
DELHI UNIFIED SCHOOL DISTRICT          WEEK OF             3,000  /SP-1+/
  2014 GENERAL OBLIGATION BONDS        03/17
  ANTICIPATION NOTES, CALIFORNIA
  BANK QUALIFIED
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
      Day of Sale: 03/19
WAYNESVILLE, MISSOURI                  WEEK OF             2,130  /A/
  CERTIFICATES OF PARTICIPATION BONDS  03/17
  SERIES 2014
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 03/18
SCHENECTADY COUNTY, NEW YORK           WEEK OF             2,070  Aa1/NR/
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2014-2019
      Day of Sale: 03/19
BUTLER TECHNICAL ENERGY                WEEK OF             1,935  //
  CONSERVATION BONDS, OHIO             03/17
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2028
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 03/20
                                          ----------------------
Expected volume excluding daily issues:                2,264,140 (in 000's)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.