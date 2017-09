USDA NATIONAL DAILY PORK REPORT FOB PLANT - Morning

Des Moines, IA Fri, Jul 11, 2014 USDA Market News NATIONAL DAILY PORK REPORT FOB PLANT - Negotiated Sales - Morning -------------------------------------------------------------------------------- Loads PORK CUTS : 91.49 Loads TRIM/PROCESS PORK : 6.04 -------------------------------------------------------------------------------- USDA ESTIMATED PORK CUT-OUT VALUES - as of 9:30am Based on negotiated prices and volume of pork cuts delivered within 14 days and on average industry cutting yields. Values reflect U.S. dollars per 100 pounds. Calculations for 205 lb Pork Carcass. 53-54% lean, 0.65"-0.80" BF Last Rib -------------------------------------------------------------------------------- Today's Estimated Primal Cutout Date Loads Carcass Loin Butt Pic Rib Ham Belly -------------------------------------------------------------------------------- 07/11/2014 97.53 134.67 133.35 153.80 106.65 172.07 134.95 170.50 Change: -0.09 0.77 2.29 1.19 -0.44 -1.14 -1.59 -------------------------------------------------------------------------------- 07/10/2014 240.87 134.76 132.58 151.51 105.46 172.51 136.09 172.09 07/09/2014 428.87 135.38 133.73 151.45 106.13 176.95 134.35 175.25 07/08/2014 353.94 134.33 130.98 150.89 101.73 178.51 133.86 177.35 07/07/2014 198.53 134.52 132.87 151.27 106.59 175.28 131.61 175.50 Five Day Average -- 134.73 132.70 151.78 105.31 175.06 134.17 174.14 -------------------------------------------------------------------------------- Pounds Price Range Wtd Avg Loin 1/4 Trimmed Loin VAC 67,495 161.15 - 176.00 166.93 1/4 Trimmed Loin VAC, FZN - 1/4 Trimmed Loin Paper - 1/4 Trimmed Loin Paper, FZN - 1/4 Trimmed Loin Combo - 1/8 Trimmed Loin VAC 37,839 175.00 - 188.00 184.48 1/8 Trimmed Loin VAC, FZN - 1/8 Trimmed Loin Paper 12,146 157.50 - 184.25 176.47 1/8 Trimmed Loin Paper, FZN - 1/8 Trimmed Loin Combo 20,016 158.50 - 171.63 159.73 Bone-in CC, Tender-in Loin VAC 21,622 210.00 - 240.00 224.75 Bone-in CC, Tender-in Loin VAC, FZN - Bone-in CC, Tender-in Loin Combo - B-In CC, Tender-in, FLON Loin 10,312 212.69 - 237.25 222.35 B-In CC, Tender-in, FLON Loin, FZN - Bnls CC Strap-on 145,029 186.60 - 217.00 196.80 Bnls CC Strap-on, FZN - Bnls CC Strap-off 73,716 211.69 - 232.00 220.75 Bnls CC Strap-off, FZN - Bnls CC Strap-on, 1/2 cut - Bnls CC Strap-on, 1/2 cut, FZN - Bnls CC Strap-off, 1/2 cut - Bnls CC Strap-off, 1/2 cut, FZN - Whole Bnls Strap-on - Boneless Sirloin 119,402 181.25 - 194.00 188.10 Boneless Sirloin, FZN - Boneless Sirloin, Combo 40,656 168.00 - 176.00 168.36 Bone-in Sirloin 58,497 116.50 - 130.00 124.84 Bone-in Sirloin, FZN - Blade Ends 33,403 112.00 - 130.00 119.88 Blade Ends, FZN - Tenderloin 13,035 285.00 - 307.25 292.15 Tenderloin, FZN - Tenderloin, 1 pc vac - Tenderloin, 1 pc vac, FZN - Butt Tender - Butt Tender, FZN - Backribs 2.0#/up 176,176 260.53 - 290.81 276.63 Backribs 2.0#/up, FZN - Backribs 2.0#/up 1 Pc Vac 4,873 270.99 - 283.50 274.18 Backribs 2.0#/up 1 Pc Vac, FZN 80,767 275.00 - 295.00 285.46 Riblets - Riblets, FZN - -------------------------------------------------------------------------------- Butt 1/4 Trim Butt VAC 202,222 173.19 - 191.00 176.90 1/4 Trim Butt VAC, FZN - 1/4 Trim Butt Paper 8,600 192.63 - 201.62 194.86 1/4 Trim Butt Paper, FZN - 1/4 Trim Butt Combo 31,192 180.50 - 185.63 180.86 1/4 Trim Butt 1 Pc VAC - 1/4 Trim Butt 1 Pc VAC, FZN - 1/8 Trim Butt Vac 9,920 190.00 - 207.25 194.96 1/8 Trim Butt Vac, FZN - 1/8 Trim Butt Paper 10,589 191.25 - 201.50 194.10 1/8 Trim Butt Paper, FZN - 1/8 Trim Butt Combo - 1/8 Trim Butt 1 Pc VAC - 1/8 Trim Butt 1 Pc VAC, FZN - 1/4 Trim Steak Ready Butt Vac - 1/4 Trim Steak Ready Butt Vac, FZN - 1/4 Trim Steak Ready Butt 1 Pc Vac - 1/4 Trim Steak Ready Butt 1 Pc Vac, FZN - 1/8 Trim Steak Ready Butt Vac 64,930 192.00 - 205.00 197.90 1/8 Trim Steak Ready Butt Vac, FZN - 1/8 Trim Steak Ready Butt 1 Pc Vac - 1/8 Trim Steak Ready Butt 1 Pc Vac, FZN - 1/4 Trim Bnls Butt VAC 81,080 186.82 - 215.13 192.74 1/4 Trim Bnls Butt VAC, FZN - 1/4 Trim Bnls Butt Poly 2,976 202.63 - 208.63 204.72 1/4 Trim Bnls Butt Poly, FZN 13,333 192.93 - 211.50 197.87 1/4 Trim Bnls Butt Combo - 1/4 Trim Bnls Butt 1 Pc VAC 2,941 193.50 - 197.02 194.51 1/4 Trim Bnls Butt 1 Pc VAC, FZN - Bnls CT Butt 1 Pc VAC - Bnls CT Butt 1 Pc VAC, FZN - -------------------------------------------------------------------------------- Picnic RS Smoker Trim Picnic Combo - SS Smoker Trim Picnic VAC 48,653 119.00 - 137.13 125.50 SS Smoker Trim Picnic VAC, FZN - SS Smoker Trim Picnic Paper/Poly 17,635 122.38 - 135.63 128.62 SS Smoker Trim Picnic Paper/Poly, FZN - SS Smoker Trim Picnic Combo - SS Smoker Trim Picnic 1 Pc Vac 20,411 129.00 - 138.00 131.40 SS Smoker Trim Picnic 1 Pc Vac, FZN - Picnic Cushion Meat Vac 81,397 177.01 - 197.63 182.71 Picnic Cushion Meat Vac, FZN - Picnic Cushion Meat Poly - Picnic Cushion Meat Poly, FZN 16,080 178.00 - 186.42 178.57 Picnic Cushion Meat Combo - -------------------------------------------------------------------------------- Sparerib Trmd Sparerib - LGT 44,828 187.19 - 227.25 201.41 Trmd Sparerib - LGT, FZN - Trmd Sparerib - LGT, Poly - Trmd Sparerib - LGT, Poly, FZN - Trmd Sparerib - LGT Combo - Trmd Sparerib - LGT, 1 PC VAC - Trmd Sparerib - LGT, 1 PC VAC, FZN - Trmd Sparerib - MED 124,317 175.00 - 199.70 178.20 Trmd Sparerib - MED, FZN - Trmd Sparerib - MED, Poly 4,389 196.63 - 212.63 200.84 Trmd Sparerib - MED, Poly, FZN 3,349 205.30 - 208.48 206.84 Trmd Sparerib - Med Combo - Trmd Sparerib - MED, 1 PC VAC - Trmd Sparerib - MED, 1 PC VAC, FZN - St Louis Spareribs, VAC 3,674 252.69 - 254.67 254.37 St Louis Spareribs, VAC, FZN 4,373 285.00 - 300.00 296.15 St Louis Spareribs, POLY - St Louis Spareribs, POLY, FZN 31,157 208.50 - 334.05 261.80 St Louis Spareribs, Combo 8,200 279.00 - 284.00 282.75 BBQ Style Spareribs, VAC - BBQ Style Spareribs, VAC, FZN - BBQ Style Spareribs, Poly - BBQ Style Spareribs, Poly, FZN - BBQ Style Spareribs, Combo - -------------------------------------------------------------------------------- Ham 17/dn Ham Combo - 17-20# Trmd Selected Ham - 20-23# Trmd Selected Ham 69,178 141.00 - 148.50 141.52 23-27# Trmd Selected Ham 247,437 139.00 - 145.00 140.15 17-20 Ham Boxed - 17-20 Ham Boxed, FZN - 20-23 Ham Boxed 8,105 166.00 - 169.63 166.81 20-23 Ham Boxed, FZN - 23-27 Ham Boxed 6,067 150.63 - 171.55 166.21 23-27 Ham Boxed, FZN - 27 & up Bone In Hams Combo - 17-20 Boxed Vac Pack 2,112 161.00 - 165.86 162.32 17-20 Boxed Vac Pack, FZN - 20-23 Hams Sknd/Defatted Boxed - 20-23 Hams Sknd/Defatted Boxed, FZN - Collared Ham Combo - Collared Ham Boxed - Collared Ham Boxed, FZN - 3 Muscle Ham to Blue 36,700 208.00 - 249.71 247.44 4 Muscle Ham to Blue - 5 Muscle Ham to Blue - 3 Muscle Ham to Blue Boxed - 4 Muscle Ham to Blue Boxed - 5 Muscle Ham to Blue Boxed - Roll Out Ham - Rollout Ham Bnls Boxed - Roll Out Hams Rolled & Tied - Roll Out Ham Rolled Tied Boxed - 2pc - 2PC Boxed - 2PC Boxed, FZN - Insides 127,492 223.00 - 240.00 228.03 Outsides 130,610 223.00 - 240.00 228.74 Knuckles 124,796 223.00 - 240.00 230.56 Lite Butt 14,054 223.00 - 240.00 230.78 Insides (RED) Combo - Outsides (RED) Combo - Knuckles (RED) Combo - Lite Butt (RED) Combo - Inner Shank - Outer Shank 26,045 165.00 - 165.25 165.20 Insides Boxed - Outsides Boxed - Knuckles Boxed - Lite Butt Boxed - Inner Shank Boxed - Outer Shank Boxed - Shanks Bone In - Shanks Bone In Boxed - Shanks Bone In Boxed, FZN - -------------------------------------------------------------------------------- Belly Derind Belly 7-9# - Derind Belly 9-13# 341,360 185.00 - 225.00 202.04 Derind Belly 13-17# 124,094 211.85 - 224.56 216.12 Derind Belly 17-19# - Derind Belly 7-9# Boxed - Derind Belly 7-9# Boxed, FZN - Derind Belly 9-13# Boxed - Derind Belly 9-13# Boxed, FZN - Derind Belly 13-17# Boxed - Derind Belly 13-17# Boxed, FZN - Derind Belly 17-19# Boxed - Derind Belly 17-19# Boxed, FZN - Skin-on Belly 8-10# - Skin-on Belly 10-12# - Skin-on Belly 12-14# - Skin-on Belly 14-16# - Skin-on Belly 16-18# - Skin-on Belly 18-20# - Skin-on Belly 20-25# - Skin-on Belly 8-10# Boxed - Skin-on Belly 8-10# Boxed, FZN - Skin-on Belly 10-12# Boxed 31,856 225.00 - 293.63 243.98 Skin-on Belly 10-12# Boxed, FZN - Skin-on Belly 12-14# Boxed 23,408 210.00 - 213.00 212.08 Skin-on Belly 12-14# Boxed, FZN - Skin On Belly 14-16# Boxed - Skin On Belly 14-16# Boxed, FZN - Skin On Belly 16-18# Boxed - Skin On Belly 16-18# Boxed, FZN - -------------------------------------------------------------------------------- Jowl Skinned Combo 7,359 48.50 - 86.15 70.19 Skinned Boxed 2,100 87.25 - 89.63 88.04 Skinned Boxed, FZN - Skin On Combo - Skin-On Boxed - Skin-On Boxed, FZN - -------------------------------------------------------------------------------- Trim 42% Trim Combo 8,014 56.00 - 65.48 62.95 65% Trim Combo - 72% Trim Combo 10,662 141.95 - 142.98 142.45 85% Trim Combo - 42% Trim Boxed 4,950 74.00 - 125.00 85.75 42% Trim Boxed, FZN - 65% Trim Boxed - 72% Trim Boxed 4,200 154.00 - 154.30 154.17 72% Trim Boxed, FZN 10,200 138.00 - 152.00 139.65 85% Trim Boxed - Picnic Meat Combo Cushion Out 51,896 147.00 - 164.00 148.68 Picnic Meat Boxed Cushion Out 27,540 160.00 - 170.00 164.45 Picnic Meat Boxed Cushion Out, FZN 41,700 140.00 - 143.00 140.06 Picnic Meat Combo Cushion In - Picnic Meat Boxed Cushion In 4,960 163.25 - 171.50 164.51 Picnic Meat Boxed Cushion In, FZN - Trim w/Trace Combo - Trim w/Trace Boxed - Trim w/Trace Boxed, FZN - Blade Meat Combo - Blade Meat Boxed - Blade Meat Boxed, FZN - 72% Ham Trim Combo - 72% Ham Trim Boxed - 90% Ham Trim Combo - -------------------------------------------------------------------------------- Variety Untrimmed Neckbones Gas - Untrimmed Neckbones Gas, FZN - Trimmed Neckbones Gas 10,050 52.00 - 57.00 55.18 Trimmed Neckbones Gas, FZN - Trimmed Neckbones Poly 5,886 58.70 - 68.38 62.09 Trimmed Neckbones Poly, FZN - Untrimmed Neckbones Poly - Untrimmed Neckbones Poly, FZN - Trimmed Neckbones Combo - Untrimmed Neckbones Combo - Breast Bones Poly - Breast Bones Poly, FZN 8,070 85.85 - 120.00 94.61 Brisket Bones, Full Cut, 10# - Brisket Bones, Full Cut, 10#, FZN - Brisket Bones, Full Cut, 30# - Brisket Bones, Full Cut, 30#, FZN 47,132 91.47 - 145.00 131.87 Brisket Bones, Full Cut, Combo - Tails, Poly - Tails, Poly, FZN 6,300 70.00 - 81.00 72.79 Tails, Gas - Tails, Gas, FZN - Tails, Combo - Front Feet, Poly - Front Feet, Poly, FZN 8,150 84.55 - 93.70 89.03 Front Feet, Combo - Front Feet, Gas - Front Feet, Gas, FZN - Hind Feet, Poly - Hind Feet, Poly, FZN 31,392 62.00 - 78.63 66.24 Hind Feet, Combo - Hocks, Picnic, Poly - Hocks, Picnic, Poly, FZN - Hocks, Picnic, Gas - Hocks, Picnic, Gas, FZN - Hocks, Picnic, Combo - Front Feet, Split, Gas - Front Feet, Split, Gas, FZN - Front Feet, Split, Poly - Front Feet, Split, Poly, FZN - -------------------------------------------------------------------------------- AI (Added Ingreds) AI 1/4 Trimmed Loin VAC - AI 1/4 Trimmed Loin VAC, FZN - AI 1/8 Trimmed Loin VAC - AI 1/8 Trimmed Loin VAC, FZN - AI Bone-in CC, Tender-in Loin, VAC - AI Bone-in CC, Tender-in Loin, VAC, FZN - AI Bnls CC Strap On - AI Bnls CC Strap On, FZN - AI Bnls CC Strap Off 4,959 207.00 - 242.00 228.85 AI Bnls CC Strap Off, FZN - AI Bnls CC Strap-on, 1/2 cut - AI Bnls CC Strap-on, 1/2 cut, FZN - AI Bnls CC Strap-off, 1/2 cut 47,765 199.00 - 232.74 204.49 AI Bnls CC Strap-off, 1/2 cut, FZN - AI Boneless Sirloin 3,923 175.00 - 197.00 192.09 AI Boneless Sirloin, FZN - AI Bone-in Sirloin - AI Bone-in Sirloin, FZN - AI Blade Ends - AI Blade Ends, FZN - AI Tenderloin 2,632 290.00 - 306.49 297.30 AI Tenderloin, FZN - AI Tenderloin, 1 pc vac - AI Tenderloin, 1 pc vac, FZN - AI Backribs 2.0#/up - AI Backribs 2.0#/up, FZN - AI Backribs 2.0#/up 1 Pc Vac - AI Backribs 2.0#/up 1 Pc Vac, FZN - AI SS Smoker Trim Picnic VAC - AI SS Smoker Trim Picnic VAC, FZN - AI SS Smoker Trim Picnic 1 Pc Vac - AI SS Smoker Trim Picnic 1 Pc Vac, FZN - AI Picnic Cushion Meat Vac - AI Picnic Cushion Meat Vac, FZN - AI 1/4 Trim Butt VAC - AI 1/4 Trim Butt VAC, FZN - AI 1/4 Trim Butt 1 Pc VAC - AI 1/4 Trim Butt 1 Pc VAC, FZN - AI 1/8 Trim Steak Ready Butt Vac - AI 1/8 Trim Steak Ready Butt Vac, FZN - AI 1/8 Trim Steak Ready Butt 1 Pc Vac - AI 1/8 Trim Steak Ready Butt 1 Pc Vac, F - AI 1/4 Trim Bnls Butt VAC - AI 1/4 Trim Bnls Butt VAC, FZN - AI Trmd Sparerib - LGT - AI Trmd Sparerib - LGT, FZN - AI Trmd Sparerib - LGT, 1 PC VAC - AI Trmd Sparerib - LGT, 1 PC VAC, FZN - AI Trmd Sparerib - MED - AI Trmd Sparerib - MED, FZN - AI Trmd Sparerib - MED, 1 PC VAC - AI Trmd Sparerib - MED, 1 PC VAC, FZN - -------------------------------------------------------------------------------- Items that have no entries indicate there were trades but not reportable because they did not meet the daily 3/70/20 guideline. Please refer to weekly LM_PK610 as the item may qualify. -------------------------------------------------------------------------------- (Reporting by Michael Hirtzer)