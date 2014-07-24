FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR
Sections
Featured
Red tape tangles up visas for skilled workers
IMMIGRATION policy
Red tape tangles up visas for skilled workers
Fed keeps rates steady; portfolio drawdown to start in October
ECONOMY
Fed keeps rates steady; portfolio drawdown to start in October
The garage science of Tasers
Shock Tactics: Read the full series
The garage science of Tasers
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Market News
July 24, 2014 / 9:21 PM / 3 years ago

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

19 Min Read

JULY 24 - IN ORDER TO ENSURE THAT WE HAVE TIME TO ENTER ALL NEW ISSUE INFORMATION, DALCOMP ASKS THAT FIRMS CALL US AT 212-404-8107 OR USE OUR FAX 212-404-8153 TO INFORM US UPCOMING ISSUES. WE WILL ADD ANY INFORMATION WE RECEIVE BY 2 P.M., EDT, ON THURSDAY AFTERNOON. PLEASE BE SURE TO INCLUDE THE ENTIRE MANAGEMENT GROUP. IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS SERVICE, PLEASE CALL DALCOMP AT 212-404-8107. ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH -------------------- ---- --------- ----------------- TRUSTEES OF THE CALIFORNIA STATE WEEK OF 744,290 // UNIVERSITY SYSTEMWIDE REVENUE BONDS 07/28 SERIES 2014A MGR: Barclays Capital Inc., New York REMARK: ROP: 7/30

Day of Sale: 07/31 THE GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY WEEK OF 300,000 // TAXABLE BONDS 07/28 SERIES 2014 (CORPORATE CUSIP) MGR: Barclays Capital Inc., New York REMARK: 30 YR MATURITY

PRICING: TO BE DETERMINED ILLINOIS SPORTS FACILITIES WEEK OF 285,000 NR/A/BBB+ AUTHORITY 07/28 SPORTS FACILITIES REFUNDING BONDS (STATE TAX SUPPORTED) SERIES 2014 MGR: Barclays Capital Inc., New York

Day of Sale: 07/30 SAN ANTONIO GENERAL IMPROVEMENT WEEK OF 230,650 Aaa/AAA/ REFUNDING BONDS 07/28 SERIES 2014 TEXAS MGR: Piper Jaffray, Minneapolis

Day of Sale: 07/29 HEALTH AND EDUCATIONAL FACILITIES WEEK OF 150,000 // AUTHORITY OF THE STATE OF MISSOURI 07/28 EDUCATIONAL FACILITIES REVENUE BONDS (THE WASHINGTON UNIVERSITY), SERIES 2014 MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York REMARK: Aaa/Applied/- AUSTIN INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 143,495 // TEXAS 07/28 TAX REFUNDING (2 SERIES) MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York REMARK: AAA/AA+/AA+ PSF EXP 2015 AND

2017-2034

AAA/AA+/AA+ NON PSF EXP 2026

Day of Sale: 07/31 STATE OF HAWAII WEEK OF 139,380 Aa2/AA+/AA HIGHWAY REVENUE BONDS 07/28 $106,070M SERIES 2014A $ 33,310M SERIES 2014B MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee REMARK: SERIES A DUE: 2014-2034

SERIES B DUE: 2017-2026 CITY OF EL PASO, TEXAS WEEK OF 130,360 NR/AA/ (EL PASO COUNTY) 07/28 COMBINATION TAX AND REVENUE CERTIFICATES OF OBLIGATION, SERIES 2014 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 2014A MGR: RBC Capital Markets, Dallas

Day of Sale: 07/30 CITY OF ASHLAND,KENTUCKY WEEK OF 127,950 A3/BBB/A- MEDICAL CENTER REVENUE BONDS 07/28 SERIES 2014 (ASHLAND HOSPITAL CORPORATION D/B/A KING‘S DAUGHTERS MEDICAL CENTER PROJECT) MGR: RBC Capital Markets, New York REMARK: SIFMA INDEX RATE MODE

Day of Sale: 07/31 MANOR INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 125,000 // TEXAS 07/28 MGR: BOSC, Inc., Richardson

Day of Sale: 07/31 PRINCETON CITY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 105,240 Aa/AA+/ BOARD OF EDUCATION, OHIO SCHOOL 07/28 IMPROVEMENT UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION REFUNDING SERIES 2014 MGR: RBC Capital Markets, New York REMARK: 14, 20-24, 28-35, 39 CABS: 40 & 41

Day of Sale: 07/29 JURUPA PUBLIC FINANCING AUTHORITY WEEK OF 100,000 /BBB/ SPECIAL TAX REVENUE BONDS 07/28 /EXP/ 2014 SERIES A CALIFORNIA MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.

Day of Sale: 07/30 SOUTHWEST ISD UNLIMITED TAX SCHOOL WEEK OF 90,435 Aaa/AAA/ BUILDING AND REFUNDING BONDS 07/28 SERIES 2014 TEXAS MGR: Piper Jaffray, Minneapolis INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM

Day of Sale: 07/30 VIRGINIA RESOURCES AUTHORITY WEEK OF 89,595 Aaa/AAA/ (VIRGINIA POOLED FINANCING PROGRAM) 07/28 INFRASTRUCTURE REVENUE BONDS SERIES 2014B MGR: Loop Capital Markets, New York SERIAL: 2014-2038

Day of Sale: 07/29 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT WEEK OF 74,000 Aa2/AAA/AA+ (ALAMEDA AND CONTRA COSTA 07/28 COUNTIES, CALIFORNIA) WASTEWATER SYSTEM REVENUE REFUNDING BONDS CONSISTING OF: $72,000M SERIES 2014A (TAX-EXEMPT) $ 2,000M SERIES 2014B (TAXABLE) MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York FLORENCE COUNTY, SOUTH CAROLINA WEEK OF 65,000 NR/AA-/AA- REFUNDING HOSPITAL REVENUE BONDS 07/28 (MCLEOD REGIONAL MEDICAL CENTER PROJECT), SERIES 2014 MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York STILLWATER UTILITIES AUTHORITY WEEK OF 60,830 NR/AA-/AA- (STILLWATER, OKLAHOMA) 07/28 UTILITY SYSTEM AND SALES TAX REVENUE BONDS, SERIES 2014 MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York MONTGOMERY COUNTY LIMITED TAX WEEK OF 60,670 Aa1/AA/ REFUNDING, TEXAS 07/28 MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte SERIAL: 2015-2027

Day of Sale: 07/29 CITY OF WHITTIER WEEK OF 60,000 /A+/ HEALTH FACILITY REVENUE BONDS 07/28 (PIH HEALTH) MGR: Barclays Capital Inc., New York REMARK: EXPECTED STRUCTURE: TERM BOND WITH

SINKERS 2040-2044

Day of Sale: 07/31 LOCKHART INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 57,780 // DISTRICT (CALDWELL COUNTY, TEXAS) 07/28 UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS SERIES 2014 MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee

Day of Sale: 07/28 WISCONSIN HEALTH & EDUCATIONAL WEEK OF 56,030 // FACILITIES AUTHORITY 07/28 REVENUE BONDS, SERIES 2014A&B (ROGERS MEMORIAL HOSPITAL INCORPORATED) MGR: Ziegler, Chicago REMARK: SERIALS & TERMS

NR/S&P APPLIED FOR UTAH COUNTY HOSPITAL REVENUE WEEK OF 40,000 // MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte REMARK: LONG TERM: AA1/AA+

SHORT TERM: (P-1/A-1+)

WINDOWS VARIABLE

Day of Sale: 07/29 RICHLAND, PENNSYLVANIA WEEK OF 39,300 /AA/ SCHOOL DISTRICT GENERAL OBLIGATION 07/28 BONDS MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken SERIAL: 2016-2036 INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE REMARK: S&P UNDERLYING RATING: A+

Day of Sale: 07/29 FALLS CITY INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 36,500 /AAA/AAA DISTRICT, TEXAS 07/28 UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York SERIAL: 2015-2039 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM

Day of Sale: 07/31 SAN JOAQUIN DELTA COMMUNITY WEEK OF 35,000 Aa2/A-1/ COLLEGE DISTRICT, CALIFORNIA 07/28 GENERAL OBLIGATION BONDS, ELECTION OF 2004 SERIES 2014C MGR: RBC Capital Markets, New York REMARK: 15-16, 30-39

Day of Sale: 07/30 GLADEWATER INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 34,700 /AAA/A DISTRICT, TEXAS 07/28 UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York SERIAL: 2015-2044 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM

Day of Sale: 07/29 LLANO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 33,425 // (A POLITICAL SUBDIVISION OF THE 07/28 STATE OF TEXAS LOCATED IN LLANO COUNTY, TEXAS) UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS

SERIES 2014 MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2017-2034 CITY OF PELHAM, ALABAMA WEEK OF 33,105 /AAA/ GENERAL OBLIGATION WARRANTS 07/28 SERIES 2014 MGR: Protective Securities, Birmingham SERIAL: 2017-2035

Day of Sale: 07/30 SANTA MONICA-MALIBU UNIFIED SCHOOL WEEK OF 30,000 Aa1/AA/ DISTRICT 07/28 ELECTION OF 2012 GENERAL OBLIGATION BONDS SERIES A CALIFORNIA MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.

Day of Sale: 07/29 THE UNIVERSITY OF AKRON, OHIO WEEK OF 28,830 A1//AA- GENERAL RECEIPTS BONDS 07/28 MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh SERIAL: 2015-2035 SAN MATEO-FOSTER CITY SCHOOL WEEK OF 28,500 Aa1/AA/ DISTRICT 07/28 2015 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS (DELAYED DELIVERY) CALIFORNIA MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.

Day of Sale: 07/31 SUNNYVALE SCHOOL DISTRICT WEEK OF 28,000 Aa2/AA+/ 2014 GENERAL OBLIGATION REFUNDING 07/28 BONDS AND ELECTION OF 2013 SERIES A BONDS CALIFORNIA MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.

Day of Sale: 07/29 BUILD NEW YORK CITY RESOURCE WEEK OF 27,630 Aa1// CORPORATION 07/28 UNITED JEWISH APPEAL - FEDERATION OF JEWISH PHILANTHROPIES OF NEW YORK, INC. PROJECT MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York

Day of Sale: 07/31 CITY OF MCKINNEY, TEXAS WEEK OF 24,445 // ********TAX-EXEMPT******* 07/28 MGR: BOSC, Inc., Richardson

Day of Sale: 07/31 CLOVERLEAF LOCAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 23,335 // OHIO 07/28 REFUNDING CERTIFICATES OF PARTICIPATION, SERIES 2014 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis

Day of Sale: 07/29 CITY OF RANDALL, IOWA WEEK OF 22,500 MIG 2// HEALTHCARE REVENUE AND BOND 07/28 ANTICIPATION NOTES (BETHANY MANOR, INC PROJECT) MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York REMARK: Maturity 8/1/2016

Day of Sale: 07/29 CITY OF LIVE OAK, TEXAS WEEK OF 20,355 // (A POLITICAL SUBDIVISION OF THE 07/28 STATE OF TEXAS LOCATED IN BEXAR COUNTY, TEXAS) GENERAL OBLIGATION AND REFUNDING BONDS, SERIES 2014 MGR: Frost Bank, San Antonio BERKELEY COUNTY, SOUTH CAROLINA WEEK OF 20,000 Aa3/AA-/ COMBINED UTILITY SYSTEM REVENUE 07/28 BONDS MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York

Day of Sale: 07/29 SPORTS AUTHORITY METROPOLITAN WEEK OF 19,000 Aa3/AA-/ GOVERNMENT NASHVILLE-DAVIDSON 07/28 REFUNDING REVENUE BONDS SERIES 2014 TENNESSEE MGR: Piper Jaffray, Minneapolis

Day of Sale: 07/29 SHASTA-TEHAMA-TRINITY JOINT WEEK OF 18,685 Aa3/A+/ COMMUNITY COLLEGE DISTRICT 07/28 (HUMBOLDT, LASSEN, MODOC, SHASTA, TEHAMA AND TRINITY COUNTIES, CALIFORNIA) 2014 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York INDUSTRIAL DEVELOPMENT BOARD OF WEEK OF 17,555 Aa3//AA- THE CITY OF NEW ORLEANS, LOUISIANA 07/28 REVENUE REFUNDING BONDS (NEW ORLEANS FEDERAL ALLIANCE PROJECT) MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York SERIAL: 2015-2028

Day of Sale: 07/30 CARLSTADT BOARD OF EDUCATION WEEK OF 16,775 // BERGEN COUNTY, NEW JERSEY 07/28 SCHOOL REFUNDING BONDS SERIES 2014 MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia GLADSTONE SCHOOL DISTRICT NO. 115 WEEK OF 15,962 // CLACKAMAS COUNTY GENERAL OBLIGATION 07/28 REFUNDING BONDS SERIES 2014 OREGON MGR: Piper Jaffray, Minneapolis

Day of Sale: 07/31 SUNNYVALE SCHOOL DISTRICT WEEK OF 15,000 Aa2/AA+/ 2014 GENERAL OBLIGATION REFUNDING 07/28 BONDS CALIFORNIA MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.

Day of Sale: 07/29 LINCOLN AND SAGADAHOC MULTICOUNTY WEEK OF 14,430 A1/A+/ JAIL AUTHORITY, MAINE 07/28 2014 SPECIAL OBLIGATION REFUNDING BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York SERIAL: 2014-2025 PARISHWIDE SCHOOL DISTRICT OF THE WEEK OF 13,425 /AA-/ PARISH OF IBERIA, LOUISIANA 07/28 GENERAL OBLIGATION SCHOOL REFUNDING BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York SERIAL: 2015-2027

Day of Sale: 07/31 ONEIDA CITY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 10,690 A1/A+/ NEW YORK 07/28 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York SERIAL: 2014-2032

Day of Sale: 07/29 FLORIDA HOUSING FINANCE CORPORATION WEEK OF 10,500 NR/AA+/NR MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS, 07/28 SERIES 2014 (GARDEN VISTA APARTMENTS) MGR: RBC Capital Markets, Chicago

Day of Sale: 07/31 HAZLETON AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 10,000 // LUZERNE COUNTY, PENNSYLVANIA 07/28 GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES OF 2014 **********BANK QUALIFIED********** MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2014-2034

Day of Sale: 07/30 TUSCARORA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,995 /A+/ FRANKLIN COUNTY, PENNSYLVANIA 07/28 GENERAL OBLIGATION BONDS SERIES OF 2014 **********BANK QUALIFIED********** MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2015-2030

Day of Sale: 07/30 UPPER DUBLIN TOWNSHIP WEEK OF 9,450 Aa2// MONTGOMERY COUNTY, PENNSYLVANIA 07/28 GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES OF 2014 **********BANK QUALIFIED****** MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2015-2035

Day of Sale: 07/31 METROPOLIS, MASSAC COUNTY, ILLINOIS WEEK OF 9,330 /A/ GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 07/28 (ALTERNATE REVENUE SOURCE) MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis

Day of Sale: 07/28 SAUGUS UNION SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,180 // CFD NO. 2006-1 (IMPROVEMENT AREA 07/28 NO. 1), 2014 SPECIAL TAX BONDS CALIFORNIA MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.

Day of Sale: 07/30 COUNTY OF CALHOUN WEEK OF 9,175 // STATE OF MICHIGAN 2014 GENERAL 07/28 OBLIGATION LIMITED TAX BONDS MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee SERIAL: 2017-2039

Day of Sale: 07/29 TYLER INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,050 /AAA/ UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS 07/28 MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York

Day of Sale: 07/29 LYCOMING COUNTY, PENNSYLVANIA WEEK OF 9,000 // WATER & SEWER REVENUE 07/28 GUARANTEED SEWER REVENUE **********BANK QUALIFIED********** MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken SERIAL: 2014-2023

Day of Sale: 07/28 WARWICK TOWNSHIP MUNICIPAL WEEK OF 8,280 /AA/ AUTHORITY 07/28 LANCASTER COUNTY, PENNSYLVANIA GUARANTEED SEWER REVENUE BONDS, SERIES OF 2014 **********BANK QUALIFIED********** MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2015-2025

Day of Sale: 07/29 AUGUSTA PENSION OBLIGATION WEEK OF 7,590 NR/AA/ REFUNDING BONDS 07/28 SERIES 2014A MAINE MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2015-2029

Day of Sale: 07/30 CALIFORNIA SCHOOL FINANCE AUTHORITY WEEK OF 7,490 // $7,100M EDUCATIONAL FACILITY 07/28 REVENUE BONDS (NEW DESIGNS CHARTER SCHOOL WATTS CAMPUS PROJECT) SERIES 2014A $390M EDUCATIONAL FACILITY REVENUE BONDS (NEW DESIGNS CHARTER SCHOOL WATTS CAMPUS PROJECT) (TAXABLE) SERIES 2014B MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee REMARK: SERIES A: 24,34,44

SERIES B: 2018

Day of Sale: 07/30 TRI CREEK 2002 HIGH SCHOOL WEEK OF 6,600 /AA+/A+ BUILDING CORPORATION 07/28 AD VALOREM PROPERTY TAX FIRST MORTGAGE BONDS, SERIES 2014 **********BANK QUALIFIED********** MGR: City Securities Corp., Indianapolis SERIAL: 2015-2027

Day of Sale: 07/29 SAN ANTONIO TAX NOTES WEEK OF 6,300 Aaa/AAA/ SERIES 2014B 07/28 TEXAS MGR: Piper Jaffray, Minneapolis

Day of Sale: 07/29 CATSKILL CENTRAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 5,895 // GREENE COUNTY, NEW YORK 07/28 GENERAL OBLIGATION BONDS SCHOOL DISTRICT REFUNDING BONDS, 2014 **********BANK QUALIFIED******** MGR: Jefferies LLC, New York REMARK: Applied for Moody’s rating

Day of Sale: 07/30 MARSHALL BUILDING AUTHORITY WEEK OF 5,500 // COUNTY OF CALHOUN, STATE OF 07/28 MICHIGAN 2014 BUILDING AUTHORITY BONDS (GENERAL OBLIGATON LIMITED TAX) MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee SERIAL: 2015-2039

Day of Sale: 07/29 SYLVANIA CITY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 5,480 Aa2// OHIO 07/28 GENERAL OBLIGATION (LIMITED TAX) ENERGY CONSERVATION IMPROVEMENT BONDS, SERIES OF 2014 **********BANK QUALIFIED******** MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia

Day of Sale: 07/29 MONROEVILLE MUNICIPAL AUTHORITY WEEK OF 5,350 // ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA 07/28 WATER REVENUE BONDS, SERIES OF 2014 **********BANK QUALIFIED********** MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia

Day of Sale: 07/28 CITY OF MCKINNEY, TEXAS WEEK OF 5,110 // ********TAXABLE******** 07/28 MGR: BOSC, Inc., Richardson

Day of Sale: 07/31 HOUSING FINANCE AUTHORITY OF WEEK OF 5,000 NR/AA+/NR PINELLAS COUNTY, FLORIDA 07/28 MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS SERIES 2014 (CLEARWATER APARTMENT PROJECT) MGR: RBC Capital Markets, Chicago

Day of Sale: 07/30 NORTHTOWN MUNICIPAL UTILITY DAILY 4,180 // DISTRICT UNLIMITED TAX AND REVENUE REFUNDING 2014 MGR: FirstSouthwest, Dallas SERIAL: 2015-2030 WISCONSIN RURAL WATER CONSTRUCTION WEEK OF 4,045 MIG 1// LOAN PROGRAM 07/28 REVENUE BOND ANTICIPATION NOTES MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York REMARK: Maturity 9/1/2015

Day of Sale: 07/29 SCHOOL DISTRICT OF JEFFERSON WEEK OF 4,000 // JEFFERSON COUNTY, WISCONSIN 07/28 TAXABLE ANTICIPATION NOTES MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee

Day of Sale: 07/28 CITY OF ARGYLE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 3,925 // DISTRICT, TEXAS 07/28 MGR: BOSC, Inc., Richardson

Day of Sale: 07/30 MENIFEE UNION SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,860 // 2014 GENERAL OBLIGATION REFUNDING 07/28 BONDS CALIFORNIA MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.

Day of Sale: 07/30 CITY OF SOLEDAD WEEK OF 3,320 // LIMITED OBLIGATION REFUNDING BONDS 07/28 SERIES 2014 REASSESSMENT DISTRICT NO. 2000-01 (THE VINEYARDS) CALIFORNIA MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.

Day of Sale: 07/28 SAN MATEO-FOSTER CITY SCHOOL WEEK OF 2,100 Aa1/AA/ DISTRICT 07/28 2014 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS CALIFORNIA MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco. REMARK: BANK QUALIFIED

Day of Sale: 07/31 POLK COUNTY FIRE DISTRICT NO. 1 WEEK OF 1,980 // POLK AND MARION COUNTIES, OREGON 07/28 GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES 2014 MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee SERIAL: 2015-2029 PLUM BORO MUNI AUTHORITY GUARANTEED WEEK OF 1,685 /AA/ WATER REVENUE BONDS 07/28 SERIES 2014 PENNSYLVANIA MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2030-2033

Day of Sale: 07/30

---------------------- Expected volume excluding daily issues: 4,022,042 (in 000‘s)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.